Hollywood-A-Star Tom Hanks hat die Kommentare auf seiner beliebten Instagram-Seite deaktiviert, nachdem Zehntausende Menschen ihn wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen an Kindern anprangerten und eine dringende Untersuchung seiner Verbrechen an Kindern forderten.

Die Aktivität in Hanks‘ Social-Media-Feeds folgt auf brisante Anschuldigungen gegen Hollywood-Könige, darunter Hanks und Steven Spielberg, die ihnen vorwerfen, missbräuchliche Pädophile zu sein.

Den Kommentatoren zufolge ist Hanks ein produktiver Pädophiler, der sich seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit „versteckt“ , während er seinen verdorbenen Lebensstil durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen zur Schau stellt.

Zahlreiche Hollywood-Insider haben öffentlich zugegeben, dass sexueller Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie weit verbreitet ist. Viele Prominente, darunter Anne Heche , Chris Cornell , Avicii und Kirstie Alley , die alle geschworen hatten, das verkommene Hollywood-System aufzudecken, wurden unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden, bevor sie ihre Arbeit beenden konnten.

Isaac Kappy, ein Hollywood-Insider, der unter anderem für seine Auftritte in „ Thor “ (2011), „ Fanboys “ (2009) und „ Terminator: Die Erlösung “ (2009) bekannt ist, nutzte YouTube , um über die Hollywood-Krankheit zu sprechen, indem er verschiedene Stars der A-Liste beim Namen nannte und beschämte und Branchennamen.

Kappy beschreibt Pädophilie als „ die Hollywood-Krankheit “ und sagt: „ Auf der obersten Ebene sind diese Leute einfach nur krank und verrückt.“ Das ist das Traurige daran. Viele Menschen werden darin hineingeboren “, sagte er und beschrieb eine weit verbreitete Hollywood-Kultur des Missbrauchs von Kindern.

Kappy erwähnte hochkarätige Namen wie Tom Hanks, Michael Jackson und Steven Spielberg und behauptete, sie alle würden künftigen Generationen als berüchtigte Täter in Erinnerung bleiben, die auf Augenhöhe mit Jimmy Savile, dem berüchtigten Elite-Kinderschänder der britischen Elite, standen. (Sound of Freedom: Ballard prangert Mikrochips bei Kindern an – YouTube schützt den Sexhandel mit Kindern, Pädophilen und Pädophilen indem es zensiert (Video))

Isaac Kappy starb im Mai 2019, nachdem in den Mainstream-Medien berichtet wurde, er habe Selbstmord begangen, indem er in Arizona von einer Brücke gesprungen sei.

🚨⚠️BREAKING: Massive rumors are spreading about a potential investigation into Tom Hanks regarding allegations of pedophiIia.

Additionally, he has disabled comments on his Instagram account due to tens of thousands of people calling him out.

Do you think Tom Hanks is guilty? pic.twitter.com/uouKYFKDtt

