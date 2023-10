Pater Paisios – Seine Prophezeiungen und ihre Bedeutung für die heutige Zeit

Pater Paisios, auch bekannt als ›Ältester Paisios von Athos‹, war ein herausragender geistlicher Führer, der im 20. Jahrhundert lebte. Sein außergewöhnliches Leben und Werk haben die Herzen und Seelen vieler Menschen weltweit berührt.

Besonders bekannt ist er auch heute noch aufgrund seiner beeindruckenden Prophezeiungen, die eine bemerkenswerte Genauigkeit aufweisen und auch für unsere Zeit von großer Bedeutung sind.

In diesem Beitrag beschäftigt sich Star-Hellseher Emanuell Charis mit dem großen Geistlichen, dessen Leben in Hingabe – und seinen Propheiungen.

Wer war Pater Paisios?

Der ehrwürdige Pater Paisios erblickte am 25. Juli 1924 mit dem Namen Arsenios Eznepidis das Licht der Welt in Pharasa, welches heutzutage nur noch als Ruinen nahe Yapraklı Köyü bei Adıyaman in der Türkei bekannt ist.

Bereits in jungen Jahren entflammte sein Interesse für die Spiritualität und führte ihn im Alter von 26 Jahren in das Kloster Koutloumousíou und später ins Kloster Esfigménou auf dem Berg Athos, wo er dem Mönchleben frönte. Hier vertiefte er seine geistige Entwicklung und widmete sich mit Hingabe dem Gebet und der Suche nach Gott.

Er wurde für seine tiefe Demut, sein Mitgefühl und seine Weisheit bekannt. Viele Menschen kamen zu ihm und suchten seinen Rat und seine geistliche Führung. Pater Paisios verbrachte täglich viele Stunden im Gebet und in der Einsamkeit, um sich mit Gott zu verbinden und spirituelle Erkenntnisse zu erlangen. Er verstarb am 12. Juli 1994 in Souroti bei Thessaloniki in Griechenland. (Dunkle Offenbarungen – Warum die Prophezeiungen von Fátima heute besonders relevant sind!)

Die Prophezeiungen

»Pater Paisios wurde außerdem für seine bemerkenswerten Prophezeiungen berühmt, die er während seines Lebens machte«, berichtet Emanuell Charis von seinen Nachforschungen. Viele dieser Prophezeiungen sind in schriftlicher Form dokumentiert und haben sich bereits erfüllt, was erheblich zur großen Glaubwürdigkeit des Paters beiträgt.

So sprach Pater Paisios davon, dass die Welt mit zunehmenden Naturkatastrophen und Umweltproblemen konfrontiert sein würde. Er erwähnte Erdbeben, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen, die die Welt und damit das Leben der Menschen erschüttern sollten.

»Diese Prophezeiungen sind in Übereinstimmung mit den aktuellen globalen Entwicklungen wie dem Klimawandel, der Zunahme von Naturkatastrophen und Umweltproblemen«, so Emanuell Charis.

Ferner prophezeite Pater Paisios eine moralische Verwirrung und einen Rückgang traditioneller Werte in der Gesellschaft und verwies dabei auf eine Veränderung der Bedeutung von Familie, Ehe und christlichen Werten.

Auch hier ist zu erkennen, dass diese Vorhersagen eintreten beziehungsweise bereits eingetreten sind: »Diese Prophezeiungen spiegeln die aktuellen Herausforderungen wider, mit denen viele Gesellschaften weltweit konfrontiert sind – so unter anderem den Verlust moralischer Orientierung, den Verfall traditioneller Institutionen und den Werteverlust der Familie und Ehe«, konstatiert Star-Hellseher Charis.

Teil der Prophezeiungen von Pater Paisios war auch, dass Christen in vielen Teilen der Welt aufgrund ihres Glaubens leiden würden. Er sprach von einer Steigerung religiöser Verfolgung und der Notwendigkeit einer geistlichen Erneuerung als Antwort auf diese Herausforderungen.

Diese Prophezeiungen sind vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen Spannungen und Konflikte in der Welt von großer Relevanz.

Pater Paisios sagte außerdem eine Zeit der Prüfungen und des Glaubens voraus, in der die Gläubigen ihre spirituelle Standhaftigkeit beweisen müssten. Er betonte die Notwendigkeit, den Glauben zu stärken und eine tiefe Beziehung zu Gott aufzubauen, um den kommenden Schwierigkeiten standhalten zu können.

»Diese sind nur einige Beispiele der Prophezeiungen von Pater Paisios«, betont Emanuell Charis. »Prophezeiungen sind oft symbolisch und metaphorisch und können daher eine genaue Interpretation erfordern. Es liegt an den Gläubigen, die Botschaften zu reflektieren und zu versuchen, sie im Licht des Glaubens und der individuellen Lebenssituation zu verstehen.«

Die Lehren des Paters betonen – ebenso wie seine Prophezeiungen – die Wichtigkeit des Glaubens, der Umkehr, der Gebetspraxis und der persönlichen Beziehung zu Gott.

Insbesondere die Prophezeiungen sollten immer in einem größeren Zusammenhang verstanden werden. Ihre Interpretation wird oft erst im Laufe der Zeit klarer.

»Das Hauptanliegen von Pater Paisios war es, die Menschen zu ermutigen, ein gottesfürchtiges Leben zu führen, sich um ihre geistliche Entwicklung zu kümmern und sich den Problemen der Zeit zu stellen«, resümiert Emanuell Charis.

Das ›ungeschaffene Licht‹

Das ungeschaffene Licht, von dem im Zusammenhang mit Pater Paisios immer wieder die Rede ist, ist ein Begriff aus der christlich-orthodoxen Spiritualität und hat im Hinblick auf seine mystischen Erfahrungen und sein geistliches Wirken besondere Bedeutung.

»In der orthodoxen Theologie wird das ungeschaffene Licht, das auch als göttliches Licht bezeichnet wird, als die direkte Gegenwart Gottes verstanden, die transzendental und jenseits der Schöpfung existiert«, erläutert Emanuell Charis.

»Es wird im Zusammenhang mit bestimmten mystischen Erfahrungen erwähnt, bei denen Gott in seiner Herrlichkeit offenbart wird.«

Pater Paisios hatte eine tiefe mystische Beziehung zu Gott und war bekannt für seine kontemplative Lebensweise und seine ständige Ausrichtung auf das Gebet.

Während seines Lebens hatte er auch einige außergewöhnliche spirituelle Erfahrungen, bei denen er das ungeschaffene Licht erlebte und Berichten zufolge in unmittelbarer Verbindung mit Gottes Gegenwart stand.

Diese Erfahrungen mit dem ungeschaffenen Licht verliehen Pater Paisios eine besondere spirituelle Einsicht und Autorität. Menschen suchten ihn aufgrund seiner tiefen geistlichen Verbindung und seiner Fähigkeit auf, in den Herzen und Seelen anderer Menschen zu lesen. Er konnte die Sünden und Nöte der Menschen erkennen und ihnen geistliche Führung und Trost geben.

»Das ungeschaffene Licht und die damit verbundenen mystischen Erfahrungen sind jedoch kein alltägliches Phänomen, sondern werden nur wenigen Auserwählten offenbart«, erklärt Star-Hellseher Charis. »Es sind Erfahrungen von großer spiritueller Tiefe und Intensität, die auf die persönliche Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott hinweisen.«

Im Falle von Pater Paisios verweist das ungeschaffene Licht auf seine außergewöhnliche Spiritualität und seine Gabe der geistlichen Einsicht. Es verdeutlicht seine tiefe Einheit mit Gott und seine Fähigkeit, andere Menschen auf ihrem geistlichen Weg zu begleiten und zu inspirieren.

Das ungeschaffene Licht wird daher oft als ein Zeichen der Heiligkeit und der Gnade Gottes in Pater Paisios‘ Leben und Wirken betrachtet.

Weise Worte von Pater Paisios

Pater Paisios war für seine tiefgründigen und inspirierenden Aussagen bekannt. Emanuell Charis führt im Folgenden einige Zitate auf, die die grundlegenden Lehren und spirituellen Einsichten des Paters verdeutlichen.

Worte, die zur Suche nach Gott, zur Demut, zur Liebe und zur Geduld im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens ermutigen und die nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Vielmehr regen sie auch heute noch zum Nachdenken und zur Reflexion an.

»Gott ist überall gegenwärtig. Er ist im Herzen jedes Menschen, aber die Menschen suchen ihn oft weit weg.«

»Der Mensch sollte Gott nicht nur in seinen Wünschen suchen, sondern auch in seinen Leiden.«

»Der Grund für alle Probleme der Welt liegt in der Tatsache, dass die Menschen ihren inneren Frieden verloren haben.«

»Das Wichtigste ist es, die Liebe Gottes zu erwidern. Wenn wir das tun, wird alles andere auf natürliche Weise an seinen Platz fallen.«

»Wahre Demut ist, Gott zu erkennen und sich selbst zu vergessen.«

»Das Gebet ist der Flügel, der den Menschen zu Gott erhebt und ihn von den Dingen der Welt befreit.«

»Es ist besser, unsere Fehler zu erkennen, als die Fehler anderer zu suchen.«

»Glaube ist, das Unsichtbare zu sehen und zu erkennen, dass Gott immer bei uns ist.«

»Sei demütig, sei sanftmütig, sei geduldig. Die Geduld ist das beste Heilmittel gegen alle Probleme des Lebens.«

Fazit

»Pater Paisios war ein außergewöhnlicher geistlicher Führer, der uns nicht nur durch sein vorbildliches Leben und Werk inspiriert, sondern auch durch die beeindruckenden Prophezeiungen, die er für die heutige Zeit machte«, zieht Emanuell Charis ein Fazit.

»Seine Worte sollten uns dazu ermutigen, unsere spirituelle Reise fortzusetzen, uns für die Welt um uns herum zu engagieren und unsere Verantwortung als Gläubige wahrzunehmen.

Mögen seine Prophezeiungen uns zur Reflexion anregen und uns dazu inspirieren, positive Veränderungen in unserer Welt herbeizuführen.«

So sind seine Prophezeiungen ein Weckruf mit dem Zweck, uns aktiv an der Bewältigung der ökologischen Krisen zu beteiligen, die moralische Integrität zu bewahren und uns für religiöse Toleranz und Frieden einzusetzen.

Sie rufen uns dazu auf, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen und unseren Glauben zu stärken, um den kommenden Schwierigkeiten standzuhalten.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 11.10.2023