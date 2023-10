Putin: Die korrupten Eliten und Sonderinteressen der Welt sind für die Krise verantwortlich

Die multipolare Welt, von der der russische Präsident Wladimir Putin in den letzten Jahren gesprochen hat, habe endlich Gestalt angenommen, sagten internationale Beobachter gegenüber Sputnik.

Der russische Präsident Wladimir Putin hielt am 5. Oktober auf der Plenarsitzung des 20. Treffens des Valdai International Discussion Club in Sotschi eine Rede, in der er die tektonischen und unumkehrbaren Veränderungen in der globalen Ordnung betonte.

Vor 16 Jahren, auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, erklärte Putin westlichen Staats- und Regierungschefs, dass die natürliche Art des internationalen Systems die Multipolarität sei, und zeigte damit deutlich, dass Russland sich der unipolaren Vorherrschaft der USA widersetzen würde.

Der Moment der Wahrheit ist gekommen und die US-Hegemonie schwindet vor unseren Augen, während eine neue multipolare Welt entsteht, so Professor Joe Siracusa, Politikwissenschaftler und Dekan für Global Futures an der Curtin University.

„In vielerlei Hinsicht ist die Zukunft, von der Herr Putin spricht, bereits angekommen“, sagte Siracusa gegenüber Sputnik . „Was er zwischen den Zeilen sagen will, ist, dass es bereits da ist. Jetzt müssen wir es sehen. Die Welt hat sich verändert. Und der Grund, warum er glaubt, dass die Amerikaner, insbesondere in Washington, diese schrecklichen Fehler machen, liegt darin, dass sie das nicht sehen.“

Die Welt um sie herum hat sich bereits verändert. Die Welt, die Zukunft verändert sich vor ihnen und sie sehen es nicht. Er glaubt, dass die Ursache des Konflikts sein könnte. (Putin wollte mit NATO-Garantien den Krieg verhindern – Russlands baldige Offensive im Norden)

Putin skizziert sechs zivilisatorische Prinzipien

In seiner Waldai-Rede skizzierte Putin sechs Prinzipien, an die sich Russland halten möchte, und bietet anderen Nationen an, sich ihnen anzuschließen .(Politikexperte: Die Ukraine hat im Krieg mit Russland horrende Verluste erlitten)

„Erstens wollen wir in einer offenen, vernetzten Welt leben, in der niemand jemals versuchen wird, künstliche Barrieren für die Kommunikation der Menschen, ihre kreative Verwirklichung und ihren Wohlstand zu errichten. Es muss eine barrierefreie Umgebung geben“, sagte Putin.

Das zweite Prinzip ist die Vielfalt der Welt, die nicht nur erhalten bleiben, sondern auch die Grundlage der universellen Entwicklung sein sollte.

Der dritte Grundsatz ist laut dem russischen Staatschef maximale Repräsentativität: „Niemand hat das Recht oder kann die Welt für andere oder im Namen anderer regieren. Die Welt der Zukunft ist eine Welt kollektiver Entscheidungen“, so der Präsident betont.

Viertens geht es um universelle Sicherheit und dauerhaften Frieden, der die Interessen großer Staaten und kleiner Länder gleichermaßen berücksichtigt. Um dies zu erreichen, sei es laut Putin wichtig, die internationalen Beziehungen von der Blockmentalität und dem dunklen Erbe der Kolonialzeit und des Kalten Krieges zu befreien.

Der fünfte Grundsatz ist Gerechtigkeit für alle: „Das Zeitalter der Ausbeutung eines jeden – das habe ich bereits zweimal gesagt – gehört der Vergangenheit an. Länder und Völker sind sich ihrer Interessen und Fähigkeiten klar bewusst und sind bereit, sich auf sich selbst zu verlassen.“ „Das vervielfacht ihre Stärke. Jeder muss Zugang zu den Vorteilen der modernen Entwicklung erhalten“, betonte Putin.

Der sechste Grundsatz sei Gleichheit: Niemand dürfe auf Kosten seiner eigenen Entwicklung und nationaler Interessen gezwungen werden, den Reicheren oder Mächtigen zu gehorchen, so der russische Präsident.

„Das in Putins Rede erwähnte ‚Zivilisationsmodell‘ scheint auf ‚Prinzipien‘ verankert zu sein – wie nichtkolonialen Beziehungen, nicht bevormundenden Einstellungen, Respekt vor der in den verschiedenen Traditionen verwurzelten Vielfalt –, die eine enorme Arbeit erfordern werden, um neue gemeinsame internationale Beziehungen und Normen zu schaffen“ , sagte Paolo Raffone , strategischer Analyst und Direktor der CIPI-Stiftung in Brüssel, gegenüber Sputnik.

„Die westliche ‚regelbasierte liberale internationale Ordnung‘ ist einseitig und könnte zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte durchgesetzt werden, indem man die Macht und Bedeutung einer kleinen Gruppe von Kolonialmächten nutzt, die nach der liberalen Modellkrise und dem Bürgerkrieg (1914- 1945) wurde von einem fernen, aber supermächtigen Land (USA) geerbt.

Kurz gesagt kann ich sagen, dass der Ansatz des „Zivilisationsmodells“ wahrscheinlich auf die Strukturierung einer gemeinsamen Welt „Software“ abzielt, während die „liberale, auf Regeln basierende Ordnung“ eine „Software“ ist „Ziel war der Aufbau einer aufgezwungenen ‚Hardware‘, die durch ‚Regeln‘ verteidigt wird, die der finanziellen und militärischen Hegemonie dienen.“

Die korrupten Eliten und Sonderinteressen der Welt sind für die Krise verantwortlich

Laut Siracusa macht Putin nicht die Menschen im Westen oder ihre Regierungen für die sich ausbreitende globale Krise verantwortlich, sondern die korrupten Eliten oder besonders korrupte Interessen innerhalb dieser permanenten Eliten.

„Und so hat er das Problem ins Visier genommen, das viele Leute im Visier haben, und zwar die politischen Eliten, die außenpolitischen Eliten, die Russland und dann natürlich China ins Visier genommen haben, als Teil ihrer Kampagne, um ihr Volk ängstlich und konzentriert zu halten“, sagte Syrakus.

„Er sagt diesen anderen Öffentlichkeiten wirklich, dass sie die Eliten zur Rechenschaft ziehen sollen. Und natürlich die Eliten, die einen Krieg aus freien Stücken oder aus Notwendigkeit brauchen, einen ewigen Krieg, um weiterzumachen, usw., usw. Ich meine, die meisten großen Industrien Amerikas, „Boeing, Northrop, Raytheon usw. sind auf einen anhaltenden Krieg angewiesen. Mit wem? Macht keinen Unterschied. Es gibt eine Art kriegsähnliche Produktion. Das ist seit den 1950er Jahren die Essenz des amerikanischen Wohlstands“, betonte der Wissenschaftler.

Die Arroganz der westlichen Eliten erreichte nach dem Zusammenbruch der UdSSR ihren Höhepunkt, so der Wissenschaftler. Als die Russische Föderation „bereit war, sich mit dem Westen zu arrangieren, zu verhandeln, interpretierte der Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, dies als Schwäche und nicht als Stärke“ und „begann, Dinge zu diktieren“, betonte Siracusa.

Vor dreißig Jahren, als die USA und ihre Satelliten die Hegemonie übernahmen, wollte niemand auf Russland hören; Allerdings seien Versuche, eine unipolare Ordnung zu etablieren, zum Scheitern verurteilt, da die Welt zu vielfältig sei, betonte der russische Präsident.

„Die gesamte Rede vermittelte ein klares Bild von Herrn Putin, der auch eine angenehme Situation für Russland darstellte“, sagte Raffone. „Ich würde es in wenigen Worten zusammenfassen: ‚Russland hat kritische Herausforderungen gemeistert und ist hier, um zu bleiben.‘

Er betonte, dass „Russland der größte Staat auf dem Planeten ist“ und betonte, dass „die russische Zivilisation zwar keine Grenzen kennt, die russische Zivilisation jedoch existieren kann, weil es den russischen Staat gibt. Dies erweckt den Eindruck russischer Stabilität und Projektion in der Welt.“

Russland ist offen für Dialog und verfügt über eine starke Verhandlungsposition

Trotz schwelender Spannungen habe Moskau dem Westen die Tür zum Dialog offen gelassen, so Siracusa: „Ich denke, er hat den Eliten sehr deutlich gemacht, dass sie ihre Sicht auf Russland und sogar China ändern müssen, weil die Welt, die sie suchen, sei eine Welt der Zusammenarbeit, sagte er. Es handele sich nicht um einen dauerhaften Konflikt. Er machte den Eliten sehr deutlich, dass sie ihre Position noch einmal überdenken müssen und dass Russland bereit sei, sich mit ihnen zusammenzusetzen ihnen.“

Suracusa machte darauf aufmerksam, dass der russische Präsident „den Eliten sehr deutlich gemacht habe, dass Russland nicht an Gebietsgewinnen in Ost- und Mitteleuropa interessiert sei“.

Gleichzeitig „zeigte die Rede von Herrn Putin in einem beruhigenden Format, das trotz aller Differenzen für den Dialog offen ist, Mäßigung, gepaart mit der entschlossenen Bereitschaft und Fähigkeit, die Staatsinteressen zu verteidigen“, betonte Raffone .

Wenn es um die Nuklearkapazität Russlands gehe, habe Putin keine Absicht gezeigt, „vom Abschreckungsansatz abzuweichen, obwohl die USA sich rechtlich nicht an den Vertrag halten“, bemerkte der strategische Analyst.

„Er erklärte, dass die russische Überlegenheit bei Atomwaffen eine ausreichende Abschreckung für jeden darstellt, der sich den Einsatz nuklearer Köpfe gegen Russland oder eine Bedrohung der Existenz des russischen Staates vorstellt“, sagte Raffone.

Trotz der düsteren Prognosen der westlichen Mainstream-Presse im vergangenen Jahr ist Moskau auf der Weltbühne recht zuversichtlich. Russlands Wirtschaft sei auf Hochtouren, die Verteidigungsindustrie des Landes sei gewachsen und die Ziele der militärischen Sonderoperation würden erreicht, erklärte Putin in seiner Rede.

„Es gibt keine Situation, in der, sagen wir, heute etwas die russische Staatlichkeit und die Existenz des russischen Staates gefährden würde“, sagte der Präsident.

Russland zeigte alternative Wege für die globale Entwicklung auf

Anders als in der Zeit nach dem Kalten Krieg verfüge die Welt nun über Alternativen für die Entwicklung, so Siracusa und betonte damit die Schlüsselrolle Russlands bei der Schaffung dieser Bedingungen.

„Es gibt zwei Modelle da draußen: das BRICS- Modell, das eine Art Modell der Multipolarität ist, und das andere ist die G7 . Das ist das andere Modell, das eines dominiert“, bemerkte der Politikwissenschaftler.

Bild: Die Webseite thepeoplesvoice.tv erfindet eine eigene Schlagzeile mit Aussagen die Putin NICHT getätigt hat, dennoch wird der Artikel von alternativen Medien 1:1 übersetzt und übernommen. Fake News.

„Internationale Zusammenarbeit beginnt also mit einem harmonischen Zusammenleben. Und wenn Sie nicht bereit sind, dieses Spiel zu spielen, und wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Arroganz und Ihre Missverständnisse vor der Tür zu lassen, sagt er, dass es sich um ein neues Spiel handelt. Und ich denke auch, dass die Zukunft tatsächlich angekommen ist.

Und jetzt müssen wir unsere Augen öffnen und erkennen, dass die Welt in verschiedene Gruppierungen, regionale Gruppierungen und territoriale Gruppierungen zerfallen ist, die es vorher nicht gab. Also haben wir keine Einheitsmacht. Wir haben keine Supermächte. Wir haben nichts dergleichen. Wir haben eine Multipolarität, die auf multilateraler Diplomatie beruht.“

Laut Siracusa ist ein neues Zeitalter für die Diplomatie angebrochen und die Valdai-Konferenz hat sehr deutlich gemacht, dass die Diplomatie der wichtigste moderierende Einfluss ist.

Der Politologe glaubt, dass Wladimir Putins Donnerstagsrede sehr flach geschrieben und ihre Botschaft klar und einfach sei: „Wenn Sie internationale Zusammenarbeit und Frieden mit Russland wollen, können Sie es haben. Und wenn nicht, dann können Sie es tun. Wir werden ein Problem haben“, sagte der Gelehrte.

„Russland (und China) haben viele Dekolonisierungsprozesse und nationale Befreiungsbewegungen unterstützt“, betonte Raffone. „Die neuen unabhängigen Staaten wurden mithilfe der ‚regelbasierten Ordnung‘ neu kolonisiert, aber heute reagieren viele. Das große Interesse an den BRICS+ zeigt, dass heute viele Länder und Völker nach konkreten Alternativen zur westlich dominierten Welt suchen.“

Gleichzeitig habe Putin gezeigt, wie es für seine Verbündeten enden könne, in die Fußstapfen eines Hegemons zu treten, so der Analyst.

„Herr Putin äußerte sich sehr düster über die Wirtschaftsperspektiven Europas. Noch weniger über die USA. Die europäische Rezession und die sozialen Schwierigkeiten sind eine Tatsache. Je mehr die Europäer weiterhin den amerikanischen Interessen dienen, desto düsterer werden ihre Perspektiven sein“, so Raffone abschließend.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 07.10.2023