Schweizer Top-Banker: „Verhaftung“ des WEF wegen „Demozid“ durch „Biowaffen“-Covid-Injektionen (Video)

Ein prominenter ehemaliger Schweizer Banker hat wegen des Vorwurfs des „Demokratiemords“ die Verhaftung von Wirtschaftseliten und nicht gewählten globalistischen Bürokraten gefordert.

Der Top-Banker Pascal Najadi hat sich mit Dr. Astrid Stuckelberger, einer erfahrenen Gesundheitsexpertin aus Genf, zusammengetan, um eine strafrechtliche Verfolgung derjenigen zu fordern, die hinter den Covid-Impfungen stehen, die sie als „Biowaffen“ bezeichnen.

Ursprünglich gepostet auf slaynews.com von Frank Bergman

Top-Banker: „Verhaftung“ des WEF wegen „Demozid“ wegen „Biowaffen“-Covid-Schüssen

Najadi und Stückelberger bringen ihre Argumente in einem schönen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „Cutting off the Head of the Snake“ vor.

Im Film tauchen sie in die dunklen Schattenseiten globaler Organisationen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ein.

Najadi konzentriert sich insbesondere auf das Weltwirtschaftsforum (WEF), das Berichten zufolge sein verstorbener Vater Hussain Najadi zusammen mit dem Vorsitzenden Klaus Schwab mitbegründet hat. Hussain Najadi wurde 2013 ermordet

Pascal Najadi ist ein pensionierter Schweizer Geschäftsbanker, der weltweit bedeutenden Einfluss ausübt. Seine Aufgabe bestand darin, Länder und Staatsoberhäupter bei der finanziellen Ausrichtung des Landes zu beraten.

Ein Beispiel für seine Macht ist, dass Najadi für den kürzlichen Rücktritt des Schweizer Präsidenten Alain Berset verantwortlich war. Der Rücktritt erfolgte, nachdem Najadi beim Obersten Gerichtshof der Schweiz eine Strafklage gegen Berset eingereicht hatte.

Er warf Berset vor, falsche Aussagen zur Wirksamkeit von Covid-mRNA-Impfstoffen zu machen. Aufgrund des Najadi-Falls wird Berset nun Ende dieses Jahres als Staatsoberhaupt zurücktreten.

In der Dokumentation offenbart Najadi die Verachtung seines verstorbenen Vaters für das in Genf ansässige WEF. Hussain Najadi verließ die Organisation Anfang der 1980er Jahre und hinterließ Klaus Schwab an der Spitze. (Woher stammt die kranke Fantasie der Entvölkerung?)

„ Alles Böse auf der Welt, das mit Demozid zu tun hat, kommt leider aus Genf “, sagte Najadi.

„Sie haben die WHO [Weltgesundheitsorganisation] in Genf, Sie haben GAVI [Bill Gates‘ Impfallianz], dann gibt es das WEF, das mein Vater mitbegründet hat und Klaus Schwab Anfang der 1980er Jahre aus Abscheu verlassen hat, wegen seiner diplomatischen Immunität.

„Als Schweizer Bürger hier erkläre ich jetzt, dass das WEF keinen Anspruch mehr auf diplomatische Immunität hat“, sagte Najabi.

Er fordert die Schweizer Behörden auf, die Verantwortlichen für die Befürwortung einer „globalen Humanisierung durch eine Biowaffe“ zu verhaften.

Najabi argumentiert, dass Big Pharma, Big Tech, Bill Gates, das WEF, die WHO und andere globalistische Organisationen in den Plan verwickelt sind.

Er stellt fest, dass er und seine Mutter Opfer der „Biowaffen“ sind und sagt, dass sie beide „sterben“, nachdem sie die Injektionen erhalten haben.

„Ich fordere die Schweizer Behörden und den Sicherheitsdienst auf, diese Personen sofort zu verhaften.

„Warum? Das WEF, die WHO, GAVI, Big Pharma, Big Tech und Bill Gates befürworteten alle eine globale Injektion der Menschheit durch eine Biowaffe, die 5,7 Milliarden Menschen Nanolipide injiziert.

Und wir Schweizer sind Gastgeber. Das ist furchtbar. Wir können kein Unternehmen tolerieren, das die Injektion von Gift in die Menschheit fördert.“

Aber du hast es geschafft. Ich bin das Opfer. Ich sterbe daran und meine Mutter auch. Es ist ein Demozid und wird verurteilt“, sagte er. „Es wird im Namen der Menschheit korrigiert.“ (Ausrufung eines planetarischen Notstands, um mit der „langfristigen Reduzierung der Weltbevölkerung“ zu beginnen)

Ein Staatsstreich

Dr. Astrid Stückelberger hingegen spricht über ein Syndrom, das nicht nur Genf, sondern auch die Vereinten Nationen betrifft.

Dr. Stuckelberger weist darauf hin, dass die Schweizer Regierung Gates‘ Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) Immunität gewährt hat.

Der medizinische Experte fordert die Öffentlichkeit dringend auf, diese Informationen in der Schweizer Datenbank nachzuschlagen. Sie beschrieb den Vorstoß für Covid-Impfungen als einen Staatsstreich.

„Wir versuchen, eine ‚We the People‘-Bewegung aufzubauen, die sehr global ist, etwas völlig anderes “, sagt Stückelberger.

„ Aber was in Genf passiert, ist das Gegenteil. Im Moment gibt es kein Recht darauf, wem Befehle zu erteilen, der ganzen Welt zu diktieren, wie sie es getan haben.

Und die Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI) erhielt von der Schweizer Regierung völlige Immunität.“

Das ist ein Staatsstreich. Offensichtlich handelt es sich um einen weltweiten Tatort, und wir bringen demütigen Menschen kleine Beweisstücke vor. Denn in der Wissenschaft hat man immer Zweifel. Es ist ein gesunder Zweifel, und ich denke, das ist eine sehr wichtige Einstellung.“

Ihr Aufruf zum Handeln ist klar und hallt im gesamten Dokumentarfilm wider: Einzelpersonen sollen aufstehen, die Wahrheit suchen und den Status quo herausfordern, unter dem Banner, die Menschheit vor der gegenwärtigen und eindeutigen Gefahr zu schützen, die von Genf ausgeht.

Ein kollektives Erwachen

Sie versammeln sich für ein kollektives Erwachen und fordern die Massen auf, sich gegen die Ungerechtigkeiten zu erheben, die von nicht gewählten Globalisten verübt werden.

„Nie wieder. Der Schlangenkopf ist in Genf“, sagte Najadi. „Ich nenne es eine direkte, klare und gegenwärtige Gefahr für die Schweizer Bevölkerung.

„Aber ich kann Ihnen sagen, dass es abgeschnitten wird.

Wenn Sie ein Kartenhaus haben, und dies ist das Kartenhaus eines Verbrechers, zieht die Justiz eine Karte und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Aber aus Hoffnung allein ist es nicht geschafft. Jeder muss jetzt seinen Geist ändern.

Und all die Geimpften, wissend, dass sie vergiftet sind … Wir sind die Massen. Wir sind Milliarden von Menschen.

Lass uns einfach aufstehen und Stopp sagen: Wir werden dem nicht nachkommen. ”

https://twitter.com/Najadi4Justice/status/1715102503455404318

Über die Video-Dokumentation:

In dieser Minidokumentation „Cutting off the Head of the Snake“ diskutieren Pascal Najadi und Dr. Astrid Stückelberger über die dunklen Schattenseiten globaler Organisationen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz.

„Alles Böse auf der Welt, das mit Demozid zu tun hat, kommt leider aus Genf“, sagt Najadi. „Sie haben die WHO in Genf, Sie haben GAVI, dann gibt es das WEF … das diplomatische Immunität genießt.

„Als Schweizer Staatsbürger erkläre ich hiermit, dass das WEF keinen Anspruch mehr auf diplomatische Immunität hat. Ich fordere die Schweizer Behörden und den Sicherheitsdienst auf, diese Personen sofort zu verhaften.“

„Warum? Das WEF, die WHO, GAVI, Big Pharma, Big Tech und Bill Gates befürworteten alle eine globale Injektion der Menschheit durch eine Biowaffe, die 5,7 Milliarden Menschen Nanolipide injiziert. Und wir Schweizer sind Gastgeber. Das ist furchtbar. Wir können kein Unternehmen tolerieren, das dafür sorgt, dass der Menschheit Gift injiziert wird. Aber du hast es geschafft. Ich bin das Opfer. Ich sterbe daran und meine Mutter auch. Es ist ein Demozid und wird beurteilt. Es wird im Namen der Menschheit korrigiert.“

Anfang dieses Jahres erstattete Pascal Najadi, ein pensionierter Bankier aus der Schweiz, Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs nach Artikel 310 des Schweizer Strafgesetzbuches gegen den Schweizer Präsidenten Alain Berset, der auch ehemaliger Gesundheitsminister des Landes war. Zur Überraschung aller leitete der Schweizer Generalstaatsanwalt eine Untersuchung gegen den Präsidenten ein – die erste gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt wegen seiner „Impf“-Politik – und führte dazu, dass Berset zurücktrat!

Pascal wurde in der Schweiz geboren und seine Schweizer Mutter Heidi Anderhub-Minger ist die Großnichte von Rudolf Minger, der vor dem Zweiten Weltkrieg Präsident der Schweiz war.

Pascals Vater, Hussain Najadi , war der renommierte persisch-bahrainische internationale Bankier und Geschäftsentwickler, der Gründungsmitglied des European Management Forum wurde, bevor er sich 1987 von Klaus Schwab trennte und das Treffen in Davos in Weltwirtschaftsforum umbenannt wurde.

Pascal sagt, sein Vater habe mit Klaus Schwab Schluss gemacht, aber er sagt, dass das frühe European Management Forum eine kleine Versammlung von nicht mehr als 100 Leuten war, die in einem 4-Sterne-Hotel stattfand, das er als „clever“ und „gutartig“ beschreibt.

Es handelte sich im Grunde genommen um ein Geschwätz für Führungskräfte aus „Schwellenmärkten“, vor allem in Asien, wo Hussain Banken gegründet hatte, um Kapital aus dem Nahen Osten zu entwickeln. Im Jahr 2013 wurde Hussain zusammen mit seiner Frau, die schwer verletzt wurde, in Kuala Lumpur tödlich erschossen.

Pascal glaubt, dass sein Vater ermordet wurde, weil er Korruption in Malaysia gemeldet hatte.

Inzwischen wurde das Weltwirtschaftsforum von derselben Gruppe übernommen, die bei den Vereinten Nationen die Agenda 2030 vorantreibt, die Pascal „Das Ende der Menschheit“ nennt.

Im vergangenen Februar sagte Pascal über die internationalen Gesundheitsvorschriften: „Trump war gut. Er verließ die WHO. Wenn Sie das können, ist das die klügste Vorgehensweise. Gehen Sie einfach weg … Es ist eine faschistische Erklärung.“

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 27.10.2023