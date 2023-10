Spribe unterzeichnet Partnerschaftsvereinbarung mit Quantum Gaming

Teile die Wahrheit!

Quantum Gaming, der größte Casino Anbieter von ‚White Label‘-Plattformen und Lösungen für Online Casinos ‚Alles aus einer Hand‘, hat eine Partnerschaft im Bereich Gaming mit dem Anbieter innovativer Casinospiele, Spribe, bekannt gegeben. Jetzt werden Online-Casinos eine sofort einsatzbereite Spielplattform von Quantum Gaming erhalten, auf der Online Glücksspiele von Spribe verfügbar sein werden.

Spribe hat aus gutem Grund einen Deal mit Quantum Gaming abgeschlossen. Gemeinsam mit unseren Partnern von CasinoTop.at , die auf Casino-Bewertungen und alles, was damit zusammenhängt, spezialisiert sind, haben wir diese Partnerschaft analysiert und sind bereit, die Informationen mit Ihnen zu teilen.

Quantum Gaming im Überblick

Wenn es um Online Glücksspiel geht, ist für viele Betreiber von Online Casinos Firma das Schlüsselwort. Das Unternehmen hat Casinospiele auf ein völlig neues Niveau gebracht. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet firma mitführenden Spieleentwicklern wie Pragmatic Play , Relax und Tom Horn sowie Online-Zahlungssystemen wie Visa, MasterCard und Interac zusammen.

Am Ende ist das Unternehmen bereit, schlüsselfertige Online-Casino-Lösungen anzubieten. Wie das Unternehmen selbst in seiner Pressemitteilung berichtet, kann ein voll funktionsfähiges Casino, das alle Kundenanforderungen erfüllt, innerhalb von 30 Tagen gestartet werden. Ein besonderes Merkmal der Zusammenarbeit mit dem Betreiber ist, dass keine zusätzlichen Gebühren für den Service erhoben werden.

Wer ist Spribe?

Der Online-Casino-Anbieter Spribe betrat erstmals im Jahr 2018 den Markt. In relativ kurzer Zeit gelang es den Entwicklern, bedeutende Erfolge in der Glücksspielbranche zu erzielen. Eines der herausragendsten Errungenschaften des Entwicklers ist das Flaggschiffspiel „Aviator“, das derzeit in den meisten Top-Casinos verfügbar ist. Das Spiel hat die Aufmerksamkeit der Spieler wirklich auf sich gezogen. Hier finden sich einfache Regeln, eine moderne Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, in nur wenigen Sekunden erhebliche Multiplikatoren für Einsätze zu erhalten.

Aviator ist ein einfaches, aber sehr fesselndes Mehrspieler-Spiel, bei dem Sie den Flug eines Flugzeugs verfolgen. Es hinterlässt eine Kurve, die Ihren aktuellen Multiplikator für Ihren Einsatz anzeigt. Sie müssen den Geldpreis abholen, bevor das Flugzeug es tut. Andernfalls wird der Multiplikator auf null gesetzt, und Sie verlieren Ihren Einsatz. Dieses Format, das aus Videospielen stammt, hat aufgrund seiner Geradlinigkeit und des aufregenden Spielprozesses in Kryptokasinos große Beliebtheit erlangt. Sehen Sie die Details unter:

Spieltyp: Mini-Spiel

RTP: 97%

Geräte: PC, Smartphone, Tablet

Technologie für nachgewiesene Fairness

Werbemittel

Aviarace-Turniere 300x250

Werbefunktion Rain

Gratis-Wetten

Ein weiterer interessanter Spielmodus vom Anbieter ist Plinko. Ein geradliniges, aber sehr spannendes Spiel, das auf berühmten amerikanischen Fernsehshows basiert. Wie bei den anderen Crash-Spielen sind die Regeln für den Slot einfach: Wenn Sie auf einen der drei farbigen Knöpfe drücken, fällt die entsprechende Scheibe von oben auf das Spielfeld und fällt nach Überwindung von Hindernissen in einen der Sektoren. Jeder Sektor am unteren Bildschirmrand hat seinen eigenen Multiplikator. Die Spieler können die Volatilität ändern und entsprechend die Auszahlungsquoten anpassen. Es gibt auch eine Auto-Play-Funktion, bei der Spieler bestimmte Spielparameter einstellen und einfach dem Geschehen auf dem Bildschirm folgen können.

Spieltyp: Minispiel 300x250 boxone

RTP: 97%

Geräte: PC, Smartphone, Tablet

Beweisbare Fairness-Technologie

Promotion-Tools

Promotion-Funktion „Rain“

Kostenlose Einsätze

Der Anbieter hört nicht auf, nach innovativen Lösungen für Spieler zu suchen. Nur ein Jahr nach ihrem Start brachten sie mehrere P2P-Spiele auf den Markt. Spieler erhielten völlig neue Spielerfahrung, Interaktivität und die Möglichkeit zur gegenseitigen Interaktion.

Unmittelbar danach wurden mehrere Spiele im Turbo-Games-Format gestartet. Diese Projekte vereinen traditionelle Glücksspiele und moderne Innovationen.

Der Spieleentwickler hat derzeit Videospiele mit bewiesener Fairness-Technologie, Arcade-Spiele, Turbo-Spiele, Video-Poker-Formate und die beliebteste Kategorie bei modernen Glücksspielern – Crash – in seinem Portfolio.

Für alle Spiele vom Anbieter ist das Element sozialer Interaktion mit anderen Spielern charakteristisch. Einfach ausgedrückt – alle an den Slot angeschlossenen Benutzer können in Echtzeit miteinander über den Chat kommunizieren. Dies erhöht die Interaktivität und erzeugt das Gefühl einer lebendigen Anwesenheit.

Die Partnerschaft zwischen Spribe und Quantum Gaming

Quantum versteht sehr gut, dass moderne Casinobetreiber sich nach Kräften bemühen, sich in der sich ständig verändernden Glücksspielbranche abzuheben. Die Partnerschaft mit Spribe wird es ermöglichen, das Angebot an verfügbaren Spielen erheblich zu erweitern. Beide Unternehmen haben das Ziel, die Messlatte im Bereich des Online-Glücksspiels anzuheben und ihren Kunden Spiele und Dienstleistungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen vollständig gerecht werden.

Die Partnerschaft mit Quantum ist für Anbieter eine Gelegenheit, ihren Einfluss im Bereich des Glücksspiels zu stärken. Nach Beginn der Zusammenarbeit werden die Unternehmen weltweit dynamische, spannende und innovative Spieleprojekte anbieten können. Experten sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur Schaffung eines neuen Spielraums sein kann.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Hintergrund der Partnerschaft zwischen Spribe und Quantum Gaming?

Quantum strebt danach, mit führenden Spieleentwicklern zusammenzuarbeiten, um optimale Komplettlösungen für Kunden anzubieten, die Online-Casinos eröffnen. Die Zusammenarbeit wird das Angebot an Spielen, die im Paket Angeboten verfügbar sind, erheblich erweitern.

Welche strategischen Ziele verfolgen Spribe und Quantum Gaming mit dieser Partnerschaft?

Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, den Bereich des Online-Glücksspiels zu modernisieren und Lösungen zu implementieren, die nicht nur innovativ, sondern auch den Bedürfnissen von Glücksspielern unterschiedlichen Alters gerecht werden.

Welche Auswirkungen wird die Vereinbarung auf die iGaming-Branche haben?

Experten schließen nicht aus, dass der Abschluss einer Vereinbarung zwischen zwei großen Unternehmen der Beginn einer neuen Ära im Bereich des Online-Glücksspiels sein könnte. Beide Unternehmen streben danach, etwas Neues, Modernes und Ungewöhnliches in diese Branche einzubringen. Sie planen auch, Projekte einzuführen, die für Glücksspieler wirklich interessant sein werden.

Quellen: PublicDomain am 26.10.2023