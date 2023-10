Tragödie: 8-Jähriger aus COVID-Propagandavideo stirbt nach Herzstillstand (Videos)

Teile die Wahrheit!

Ein israelisches Kind ist drei Jahre gestorben, nachdem es zusammen mit seinem Vater, einem Kinderarzt, in einem Regierungsfilm auftrat, in dem Kinder darüber informiert wurden, dass sie keine Wahl haben, ob sie den COVID-Impfstoff einnehmen sollen, sobald dieser verfügbar ist.

Regierungsbildung

Yonatan Erlichman war zum Zeitpunkt des Videos, das vom Mateh Binyamin Regional Council, einer regionalen Regierungsbehörde, produziert wurde, fünf Jahre alt. Es wurde als Folge der staatlichen Sendung „Schuschki im Land Binyamin“ ausgestrahlt, „um Kinder zu unterhalten und zu erziehen“.

Shushki ist ein freundliches Marionetten-„Kind“, das Fragen stellt, um echte Menschen dazu zu bringen, mit „pädagogischen Antworten“ zu erwiedern.

Das Abnormale normalisieren

Die besondere Episode, in der Yonatan auftrat, trug den Titel „In Quarantäne mit Shushki“ und beginnt damit, dass die Puppe Angst hat, dass ihr „Bruder“ in Quarantäne gezwungen wurde und allein in seinem Zimmer hinter einer geschlossenen Tür sitzt.

Shushki ist schockiert darüber, dass ganze Kindergartenklassen unter Quarantäne gestellt wurden und sogar ganze Schulen geschlossen wurden und jedes Kind unter Quarantäne gestellt wurde.

Seine besorgte Stimme drückt dann seinen sich verschlechternden Geisteszustand aus, als er sagt, dass er immer wieder von einer anderen Person hört, die unter Quarantäne gestellt wird, darunter auch von seiner Mutter.

Shushki ist besonders beunruhigt über die Möglichkeit, selbst getestet zu werden, weil er seine Mutter und seinen Bruder nicht berühren, sehen oder mit ihnen sprechen kann, die ihr Essen an der Tür abstellen müssen und es erst dann herausholen, wenn die Person, die es dort hinstellt, weggeht von der Tür.

Verärgert sagt Shushki, er verstehe nicht, was passiert, was den jungen Yonatan dazu veranlasst, ihn an seinen Vater zu verweisen, um eine Erklärung zu erhalten.

Yonatan: Vielleicht fragen Sie meinen Vater.

Shushki: Frag deinen Vater? Was weiß er über solche Dinge?

Yonatan: Er ist Arzt!

Schuschki: Im Ernst?

Yonatan: Ja.

Shushki: Ich werde mit ihm sprechen! Ich werde mit einem Arzt sprechen!

Das Gespräch im Original-Hebräisch wurde nach Yonatans Tod in einem Tweet veröffentlicht, mit einem Vorwort, ebenfalls auf Hebräisch, in dem gefragt wird, warum es keine Schlagzeilen und keine Untersuchungen zu Todesfällen durch COVID-Impfstoffe bei Kindern gibt. (Drei spanische Eltern klagen wegen Impftod ihrer 12, 13 und 14 Jahre alten Kinder)

Yonatan Erlichman seliger Erinnerung, 8 Jahre alt, starb an einem Herzstillstand.

Schockiert Sie das nicht? Wo sind die Schlagzeilen? Die Ermittlungen? Wie viele Kinder werden noch auf dem goldenen Altar sterben?

Zumal es bereits zwei kontrollierte Studien gibt, die zeigen, dass die mRNA-Impfstoffe Herzprobleme verursachen. [Übersetzung].

יונתן ארליכמן ז“ל בן 8 מת מדום לב 😥😥😥

לא מזעזע אתכם ? היכן הכותרות ? החקירות? כמה ילדים עוד ימותו על מזבח הזהב?

ובייחוד שיש כבר שני מחקרים מבוקרים המעידים כי חיסוני ה mRNA גורמים לבעיות לבביות. עד מתי תתחפרו ? כמה עוד תכחישו?

תזכרו שבכל רגע נתון זה יכול לקרות לילדיכם… pic.twitter.com/PUYlLN4jDr — א.בלב Avishag Balev (@AvishagBalev) October 1, 2023

Der Vater weiß es am besten

Yonatans Vater, Dr. Ira Erlichman, ist tatsächlich ein Kinderarzt, der im führenden Krankenhaussystem Jerusalems, Hadassah, praktiziert. Dr. Erlichman übernimmt das „Gespräch“ mit Shushki und überzeugt die Marionette von der „Notwendigkeit“, Menschen nach einem vermuteten Kontakt mit einer potenziell COVID-positiven Person für volle 14 Tage unter Quarantäne zu stellen, auch wenn der Test wahrscheinlich negativ auf COVID am Ende sein wird.

Der Arzt erweitert das Gespräch, um Shushki wissen zu lassen, dass Kinder auch andere COVID-Regeln wie soziale Distanzierung, Maskierung und Tests befolgen müssen. Er sagt der Puppe sogar, dass er das Badezimmer seiner „Mutter“ nicht betreten darf, lange nachdem sie das Badezimmer verlassen hat.(Impfagenda 2030: Bill Gates‘ jüngster Plan, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu impfen (Video))

Yonatans Vater Dr. Ira Erlichman erklärt dem kleinen Puppenjungen, wie man Kinder isoliert und wie sie sich anstecken.

Leider sieht man das gesamte Propagandablatt voller Täuschungen und Lügen, das dem „Kind“ von dem Arzt vorgelegt wurde, der eigentlich ein professioneller und zuverlässiger Vermittler für ihn sein sollte. [Übersetzung].

אבא של יונתן ז״ל ד״ר אירע ארליכמן מסביר לבובת הילד הקטן על בידוד ילדים ואיך נדבקים.

לצערי ניתן לראות את דף התעמולה במלואו מלא ההטעיות והשקרים מוצג לאותו ״הילד״ ע״י הרופא שאמור היה להוות עבורו גורם מקצועי ואמין. pic.twitter.com/DsdeV0D82u — ReDot (@The_reDot) September 30, 2023

Plötzlich

Am Vorabend des höchsten Feiertags der jüdischen Nation, Jom Kippur, erlitt der achtjährige Yonatan in der Badewanne einen Herzstillstand, wodurch er das Bewusstsein verlor und unter die Wasserlinie rutschte. Als ein Familienmitglied ihn fand, hatte er keinen Puls mehr.

Zwar gelang es den Ärzten, ihn mithilfe der Herz-Lungen-Wiederbelebung einiger Vitalfunktionen wiederherzustellen, doch sie konnten ihn letztendlich nicht retten und mussten einige Tage später im Krankenhaus seinen Tod erklären.

Geimpft?

Dr. Erlichman ging in einer von Arutz Sheva übersetzten Familienerklärung nicht auf den Impfstatus seines Sohnes ein .

Unser Yonatan Moshe ist vor kurzem verstorben. Am Vorabend von Yom Kippur erlitt Yonatan bei uns zu Hause einen Herzstillstand und seitdem kämpfen wir an seiner Seite, nachdem er zusammengebrochen war. Mit Liebe danken wir allen, die uns am Herzen liegen und die in den letzten Tagen seines Lebens an unserer Seite waren. Einzelheiten zum Beerdigungstermin werden später bekannt gegeben, Yael, Ira und die Mädchen.

Ganz klar dafür

Das Video selbst wurde im Juli 2020 gedreht, fünf Monate bevor die COVID-mRNA-Injektionen in Israel eingeführt wurden. Das Ende des Videos gibt jedoch einen Hinweis darauf, wie Dr. Erlichman mit der bevorstehenden Impfung seines Sohnes und anderer Kinder umgeht:

Shushki: Sagen Sie mir, Herr Doktor, wann wird Corona ein Ende haben?

Dr. Erlichman: Wir versuchen jetzt, einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Wissen Sie, was ein Impfstoff ist?

Shushki: Ein Impfstoff ist etwas, das dafür sorgt, dass man sich nicht mit Corona ansteckt.

Dr. Erlichman: Es sorgt dafür, dass der Körper das Corona erkennt, bevor Sie es bekommen, und stellt sicher, dass Sie es bekämpfen.

Der Arzt vergleicht dann den in Entwicklung befindlichen COVID-Impfstoff mit bestehenden Impfstoffen, die, wie er den Kindern, die die Show sehen, versichern, jedes Kind schützen, das sie bekommt.

Dr. Erlichman: Haben Sie sich in Ihrem Leben nicht impfen lassen?

Shushki: Richtig, meine Mutter hat mir erzählt, dass ich gegen Hepatitis geimpft wurde.

Dr. Erlichman: Was sonst?

Shushki: Keuchhusten.

Dr. Erlichman: Alle diese Impfstoffe sind gegen Krankheiten, von denen wir früher nicht wussten, wie man sie bekämpft, und heute wissen wir: Wir verabreichen eine Injektion , die manchmal nicht angenehm ist, und hinterher wird kein Kind mehr an dieser Krankheit erkranken .

Wie auch immer, Sie entscheiden nicht

Erlichman fügt hinzu, dass es ohnehin nicht Sache der Kinder sei, über Injektionen zu entscheiden.

Shushki: Ich mag keine Injektionen.

Dr. Erlichman: Niemand mag Injektionen, aber manchmal gibt es keine Wahl, oder?

Und sei nicht egoistisch

Schließlich drängt der Arzt die Puppe dazu, die bevorstehende Impfung zu nehmen, unabhängig davon, ob er sie selbst braucht oder nicht, da er andere schützen muss.

Dr. Erlichman: Ich möchte Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. . . . Sie müssen immer daran denken, dass alles, was wir tun, dem Schutz von wem dient?

Shushki: Opa und Oma.

Dr. Erlichman: . . . und kranke Menschen . . . . [W]er macht das für diejenigen, die Corona gefährdet, und das erzeugt ein gutes Gefühl im Herzen, dass man helfen kann , oder?

Schuschki: Richtig. Ich bin froh, dass ich Yonatan zugehört habe und zu Ihnen gekommen bin.

Dr. Erlichman: Großartig. Lasst uns einen Corona-Händedruck geben.

Dr. Erlichman schließt damit, dass er mit der Puppe gegen die Ellbogen stößt.

Opa auch

Der Großvater des Kindes, Mati Erlichman, ist ebenfalls Arzt und war Direktor der Pädiatrie in einem anderen angesehenen Krankenhaus in Jerusalem, dem Shaare Zedek Medical Center. Ein hebräischsprachiges Interview mit dem Großvater unmittelbar nach der Freisetzung der mRNA-Injektionen hatte die folgende Überschrift:

Der Vorsitzende des Benjamin Council, Israel Gantz, empfing den renommierten Dr. Mati Erlichman. Sie diskutierten über die Sicherheit des Corona-Impfstoffs und riefen die Einwohner von Binyamin dazu auf, sich impfen zu lassen.

Getreu der Bildunterschrift versicherte Dr. Mati Erlichman den Zuhörern wiederholt, dass er nicht zögern sollten, sich impfen zu lassen, und behauptete, aus Studien zu wissen, dass sie sowohl sicher als auch wirksam sei.

Ich bin mir sicher, dass es nicht gefährlich ist, nach all den Untersuchungen, die durchgeführt wurden, und allen Genehmigungen, die es erhalten hat. . . Außer einem Tropfen lokaler Schmerzen an der Injektionsstelle traten keine Nebenwirkungen auf . . . .

Natürlich . . . Mit einem neuen Impfstoff kann man nicht wissen, was in den nächsten 10 Jahren der Fall sein wird. . . . [W]wir fangen immer an, wenn wir anfangen . . . Die Krankheit ist sehr, sehr schwierig . . . .

Wer auf die Corona-Station kommt und sieht, was dort passiert, wird keine Angst vor der Impfung haben. Es ist zu 95 % wirksam.

Verlangen zu wissen

Manche geben sich nicht damit zufrieden, den Impfstatus des Kindes erraten zu müssen, sondern verlangen auch mehr Informationen. In einem hebräischen Facebook-Beitrag hieß es, es sei eine „moralische Pflicht“, der Herzinfarktproblematik auf den Grund zu gehen.

Die Hauptrolle im Video spielt Yonatan Erlichman, der 8-jährige Junge, der einen Herzstillstand erlitt und anschließend in der Badewanne ertrank. Sein Großvater, der Arzt, forderte die Injektion der Corona-Impfung, weil sie „sicher sei und Leben rettet“. Und der süße Yonatan selbst fungierte während der Corona-Masche als Moderator, wie Sie im Video sehen können.

Wurde dem Kind eine Spritze verabreicht? Hatte er aufgrund der Injektion einen Herzstillstand?

Es ist die moralische Pflicht eines jeden Menschen, sich zu fragen, ob die Corona-Impfungen zu Herzstillstand und Tod führen.

Warum kommt es seit den Injektionen zu einem Anstieg der Totenzahlen und zu seltsamen Todesfällen, von denen wir jeden Abend hören? [Hervorhebungen hinzugefügt].

Rechtfertigung?

Wenn sich herausstellt, dass das Kind tatsächlich eine oder mehrere mRNA-Injektionen erhalten hat, insbesondere wenn eine davon nicht lange vor seinem Tod erfolgte, wird dies natürlich die Überzeugungen der Gegner einer Impfpflicht bestätigen .

Ironischerweise würde es auch die Moral von Ärzten wie dem Vater und Großvater des Kindes rechtfertigen .

Den eigenen Familienmitgliedern zu gestatten, die Impfung zu erhalten, würde beweisen, dass sie die Impfung nicht unmoralisch an andere Kinder weitergegeben haben, nicht aber an ihre eigenen.

