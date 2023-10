Tucker Carlson warnt davor, dass die globalistische Elite einen „spirituellen Kampf“ gegen die Menschheit führt (Videos)

Tucker Carlson behauptete, die globale Elite sei eine „rücksichtslose, menschenfeindliche Gruppe“ und sie führe vor den Wahlen 2024 einen „spirituellen Kampf“ gegen die Menschen auf der Welt.

„Ich denke, das ist ein spiritueller Kampf. Es gibt keinerlei politische Erklärung dafür“, sagte Carlson am Donnerstag dem Publikum im Intercollegiate Studies Institute.

„[Die globale Elite] ist die unehrlichste, rücksichtsloseste und menschenfeindlichste Gruppe, mit der ich je zu tun hatte. Und ich habe 35 Jahre in Washington gelebt. Ich erkenne diese Leute nicht einmal und weiß nicht, was sie tun. Es ist so dunkel.“

Newswars- Bericht : Der ehemalige Moderator von Fox News stellte fest, dass der Deep State trotz der Bemühungen, Trump aus dem Rennen um die Wahl 2024 auszuschalten, „immer noch verliert“.

„Sie haben alles getan, was sie konnten, um den Gegner mit legalen Mitteln – wenn wir ganz ehrlich sind, mit völlig legalen Mitteln aus der Dritten Welt – aus dem Rennen zu nehmen, und sie verlieren immer noch“ , sagte er.

Und weil das Establishment seinen existenziellen Kampf gegen Trump verliert, prognostizierte Carlson, dass die Wahl 2024 nicht auf einen Showdown zwischen Joe Biden und Trump hinauslaufen wird.

„Dies wird kein Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump sein“, versicherte er. „Ich würde mit meiner geliebten Fischerhütte in Maine wetten, dass das nicht passieren wird. Das wird nicht passieren.“

„Das wird erzwungen werden. Diese Probleme werden bald, etwa in einem Jahr, erzwungen werden“, fuhr er fort.

„Und der Weg von hier bis November 2024 wird voller Entwicklungen sein, die niemand in diesem Raum vorhersehen konnte, das kann ich Ihnen versprechen. Es wird also ganz bestimmt sehr ernst.“

„Alles steht auf dem Spiel. Was würden sie nicht tun? Was haben sie nicht getan? Was könnten sie als nächstes tun? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.“

„Die einzige Frage, die Sie beantworten können, ist also: Wie können Sie sich darauf vorbereiten?“ er hat gefragt. (Wir befinden uns in einem psychologischen und spirituellen Krieg! (Video))

„Sei mutig. Wer mutig ist, gewinnt.“

Er sprach nachdenklich über die Bedeutung von Tapferkeit im Umgang mit unserem modernen kulturellen Moment. Er dachte auch nüchtern darüber nach, wie nützlich es sei, über den eigenen Tod nachzudenken.

„Wer mutig ist, gewinnt. Punkt“, sagte Tucker. „Und in einem Moment wie diesem steht mehr auf dem Spiel.“

[Es steht auf dem Spiel] Wollen Sie, dass Ihre Kinder hier leben können? Möchten Sie überhaupt Enkelkinder haben?

Und wenn Sie nicht mutig sind, wird das nicht passieren. (Putin: Die korrupten Eliten und Sonderinteressen der Welt sind für die Krise verantwortlich)

„Also, seien Sie mutig“, ermahnte Carlson und fügte hinzu:

The key to being brave is brooding about death. pic.twitter.com/GguFvPZrDs

Und einfacher geht es übrigens nicht.

Der Schlüssel zum Mut ist das Grübeln über den Tod.

Er stellte weiter fest, dass viel Angst und Furcht dadurch hervorgerufen wird, „dass man weiß, dass das Leben auf irgendeiner Ebene enden wird“.

„Niemand kann die Kernwahrheit des Lebens anerkennen, nämlich dass es endet“, fügte Carlson hinzu.

Tucker Carlsons Geschichte über die Russische Revolution ist erschreckend – leben wir in einer ähnlichen Zeit?

Die Russische Revolution von 1917 löste einen Bürgerkrieg aus, der 10 Millionen Menschen das Leben kostete und im totalitären Kommunismus endete. Während einer Rede am Freitag zog Tucker Carlson beunruhigende Parallelen zwischen dem Russland von 1917 und den modernen Vereinigten Staaten. Carlson zog diese Parallelen, als er die Grundsatzrede bei der Gala zum 70-jährigen Jubiläum des Intercollegiate Studies Institute hielt.

Tucker erzählt die Geschichte von Pjotr ​​Wrangel und der Russischen Revolution:

„Im Land herrscht völliges Chaos. Er geht in ein Kino und alle im Kino sind völlig in den Film vertieft, als gäbe es draußen keine Revolution.

Er steht den Romanows, der Familie, sehr nahe. Er kehrt nach Moskau zurück und stellt fest, dass etwa 80 % der Frauen in der Familie Romanow aus Solidarität mit den Bolschewiki, die sie schließlich ermordet haben, rote Schleifen tragen.

Wie kommt es, dass dieses Land von einer gewaltsamen Revolution verschlungen wird und die Menschen sich weigern, überhaupt anzuerkennen, dass sie stattfindet, und die herrschende Klasse, gegen die sie gerichtet ist, damit sympathisiert?

Wenn Sie das nicht an BLM (Black Lives Matter) erinnert, weiß ich nicht, was es tut.

Ich habe das so gelesen, als würde ich warten, ich lebe in diesem Land. Das passiert jetzt. Das ist eine Revolution. Sein Ziel ist es, dich zu verletzen.“

Angriffe auf die freie Meinungsäußerung und die Rechte der Eltern zeigen den revolutionären und autoritären Charakter des Angriffs moderner Linker auf die westliche Zivilisation.

„Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie nicht sprechen dürfen, wenn Ihnen jemand sagt, dass Ihre Kinder nicht Ihre Kinder sind, dann sind das keine ideologischen Unterschiede. Das ist nicht so: ‚Oh, ich bevorzuge, wissen Sie, diese Kapitalertragsrate‘“, sagte Carlson.

„Das sind totalitäre Maßnahmen, die einen als Nichtmenschen behandeln.“

Carlson identifizierte unkontrollierte Bemühungen, Kinder zu sexualisieren, als eine besonders gefährliche Manifestation des linken Totalitarismus, dem sich Eltern widersetzen müssen.

„Die Leute zögern nicht, über die Auswirkungen nachzudenken. Wenn jemand zu Ihnen sagt: „Ich habe das Recht, Ihre Kinder dazu zu bringen, Sie zu hassen oder Ihren Kindern seltsame, gruselige Sexsachen zu sagen“, was ist dann Ihre – was ist eine gültige Reaktion darauf?“ fragte Carlson rhetorisch.

„Nun, wenn in einer gesunden Gesellschaft jemand einem Achtklässler seltsame, gruselige Sexsachen sagt, kriegst du deine Waffe.“

Carlson machte keinen Versuch, seine Worte abzumildern.

„‚Oh, Sie rufen zu Gewalt auf‘“, spottete er über die erwarteten Einwände. „Ja. Versuchen Sie, meine Kinder zu sexualisieren? Was? Das sind meine Kinder.“

„Wenn Sie versuchen, meine Kinder zu sexualisieren, gehe ich sofort zur Gewalt über. Und wenn ich das nicht kann, bin ich nicht wirklich ihr Vater, oder?“

Anschließend fasste Carlson seine Verteidigung der Freiheit und der Naturrechte zusammen.

„Ich fordere die Anwendung des Naturrechts auf das amerikanische Leben“, sagte er.

Im Großen und Ganzen dürfte uns Carlsons Vergleich zwischen dem Russland von 1917 und den heutigen USA erschreckend plausibel erscheinen.

Einerseits streben Marxisten nach Macht, indem sie sich als Freunde der Armen und Unterdrückten ausgeben. Wenn Marxisten dann an die Macht kommen, machen sie das Leben der Armen und Unterdrückten noch schlimmer als je zuvor.

Das Leben derjenigen, die BLM unterstützten, hat sich nicht verbessert. Niemand glaubt, dass das Leben in den Städten seit 2020 besser geworden ist.

Somit kommt jeder wahre Marxist einem Wolf im Schafspelz gleich.

Ebenso glauben Marxisten an den Internationalismus. Heutzutage haben sie eine starke Affinität zu der Art von Globalismus, der offene Grenzen und allmächtige internationale Organisationen anpreist.

Tatsächlich vergessen wir oft, dass viele Russen die bolschewistische Revolution von 1917 als eine Art ausländische Eroberung betrachteten. Karl Marx und seine Ideen kamen aus Deutschland. Im Jahr 1917 halfen deutsche Agenten dabei, den im Exil lebenden bolschewistischen Führer Wladimir Iljitsch Uljanow, alias Lenin, zurück nach Russland zu schmuggeln.

Kurz gesagt, die Russen haben nie für den Kommunismus gestimmt.

Darüber hinaus fördert der Marxismus den Atheismus – und fordert ihn sogar auf. Der Staat verdrängt Gott. Familien zerfallen. Stolz siegt.

Schließlich heiligen die Ziele des Marxisten immer die Mittel. Die marxistische Revolution hat Vorrang vor allem anderen.

Wie Carlson sagte: „Ziel ist es, Sie zu verletzen.“

Trotz all dieser Parallelen lag die vielleicht beunruhigendste Beobachtung in Wrangels Beschreibung der Selbstzufriedenheit. So vielen Menschen in Russland war es entweder egal oder sie bemerkten es nicht einmal.

NEW: Tucker Carlson calls the battle between Trump & the Washington elite a “spiritual battle” and calls Washington the most anti-human group of people he has ever seen.

Tucker is a national treasure🔥

“I do think this is a spiritual battle. There’s no political explanation for… pic.twitter.com/SMIv3VzL8b

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 30, 2023