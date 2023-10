Während die Massen schlafen, schloss die UN-WEF-NATO-Triade eine Vereinbarung zur Umsetzung einer globalen Agenda

Laut UN in nicht allzu ferner Zukunft…

Sollte es zu einem größeren „globalen Schock“ kommen, erhalten die Vereinten Nationen die Befugnis, „sicherzustellen, dass es eine einheitliche, globale Reaktion auf die Krise gibt“.

Was für ein „globaler Schock“ würde also diese Notstandsbefugnisse auslösen?

Nun, in einem vor einiger Zeit veröffentlichten UN-Strategiepapier wurde erklärt, dass eine zukünftige Pandemie, ein „Großereignis im Weltraum“ oder sogar „unvorhergesehene Risiken“ alle in Frage kämen.

Haben Sie von der Vereinbarung gehört, die die Staats- und Regierungschefs der Welt beim „SDG-Gipfel 2023“ Anfang dieses Monats bei den Vereinten Nationen verabschiedet haben?

Beamte aus aller Welt versammelten sich in New York City, um ihre Nationen zu verpflichten, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung in den nächsten sieben Jahren vollständig umzusetzen.

Führungskräfte aus der ganzen Welt kamen zusammen und versprachen, alles Notwendige zu tun, um diese Ziele rechtzeitig zu erreichen.

Sie nennen es „eine neue Phase des beschleunigten Fortschritts“. Das Folgende stammt direkt von der offiziellen UN-Webseite zu diesem Gipfel …

Der SDG-Gipfel 2023 fand am 18. und 19. September 2023 in New York statt. Es markierte den Beginn einer neuen Phase beschleunigter Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung mit hochrangigen politischen Leitlinien für transformative und beschleunigte Maßnahmen bis 2030.

Der vom Präsidenten der Generalversammlung einberufene Gipfel markierte die Halbzeit der gesetzten Frist für die Verwirklichung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Es war das Herzstück der hochrangigen Woche der Generalversammlung.

Es reagierte auf die Auswirkungen zahlreicher und ineinandergreifender Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, und soll ein Gefühl der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Agenda 2030 neu entfachen.

Die Globalisten haben tatsächlich die Absicht, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis zur Zusammenkunft der UN-Generalversammlung im September 2030 umzusetzen. (UN-Generalsekretär und Klaus Schwab geben zu, dass die Neue Weltordnung scheitert und die Agenda 2030 „in Gefahr“ ist)

Die „Politische Erklärung“ ist 10 Seiten lang und Sie können sie hier selbst lesen .

Auf der fünften Seite des Dokuments wird uns gesagt, dass es „dringend notwendig ist, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Rückgänge umzukehren und den Fortschritt bei der Verwirklichung der Agenda 2030 und der Umsetzung der SDGs zu beschleunigen“.

Die Globalisten sind absolut entschlossen, ihre Klimaziele zu erreichen, und der Rest von uns wird darunter leiden.

Auf der zehnten Seite des Dokuments, das die globalen Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen gerade verabschiedet haben, wird vom „Gipfel der Zukunft im Jahr 2024“ gesprochen …

Wir freuen uns auf den Zukunftsgipfel im Jahr 2024 als wichtige Gelegenheit, um unter anderem die Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer SDGs zu beschleunigen.

Dieses äußerst wichtige Treffen wird nur zwei Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Bei diesem Treffen sollen die UN-Mitgliedstaaten einen sogenannten „Zukunftspakt“ verabschieden.

Über den „Zukunftsgipfel“ und den „Zukunftspakt“ können Sie hier auf der offiziellen UN-Website lesen .

Auf dieser Seite geben die Vereinten Nationen offen zu, dass einer der Zwecke des „Gipfels der Zukunft“ darin besteht, „ein stärkeres internationales Reaktionsschema für komplexe globale Schocks einzuführen und dabei die Einberufungsbefugnis des Generalsekretärs in Form von … zu maximieren.“ eine Notfallplattform“.

Im Wesentlichen wird den Vereinten Nationen im Falle eines größeren „globalen Schocks“ die Befugnis übertragen, „sicherzustellen, dass es eine einheitliche, globale Reaktion auf die Krise gibt“.

Letztlich könnte nahezu jede Art von Krise als Rechtfertigung für die Aktivierung dieser neuen „Notfallplattform“ herangezogen werden.

Und sobald es aktiviert ist, hätten die UN-Beamten die Macht, die ihnen übertragenen Notstandsbefugnisse auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

Die hegemoniale UN-WEF-NATO-Triade: UN „Nachhaltige Entwicklung“ (SDG 2030) = Endlose Kriege, Armut und Hungersnot weltweit

„Die Vereinten Nationen, wie sie heute existieren, sind nutzlos, funktionsunfähig, dysfunktional und ein Instrument des Imperiums.“

„Diejenigen von uns, die die Schändlichkeit des Imperiums und die immer größer werdende Gefahr, die es darstellt, verstehen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass der wirksame Schutz des Lebens auf dem Planeten Erde, einschließlich des Lebens der menschlichen Spezies selbst, unaufhaltsam die Existenz eines Unabhängigen und demokratisches Weltforum für eine echte und wirksame Verteidigung der Rechte von Mutter Erde und der Menschheit erfordert.“

Deshalb beharren wir darauf, wiederholen es und sagen immer wieder, dass die Vereinten Nationen in ihrer heutigen Form nutzlos, funktionsunfähig, dysfunktional und ein Instrument des Imperiums sind. Deshalb genießt sie überhaupt kein Vertrauen und keine Glaubwürdigkeit mehr.

Das UN-System ist im Laufe der Jahre zu einem Instrument der US-Hegemonie geworden. Mit den Worten von Miguel d’Escoto Brockmann:

„Wir müssen es denen entreißen, die es usurpiert haben, damit wir , die wirklich um die Zukunft der Erde besorgt sind, unserer Weltorganisation neues Leben, Relevanz und Wirksamkeit verleihen können.“

Der von Washington ernannte UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat unser Vertrauen mehr als an sich gerissen. Er ist der Inbegriff von Ambiguität und DoubleSpeak, insbesondere im Hinblick auf die dramatische soziale und wirtschaftliche Krise im globalen Süden.

„Die Armut nimmt zu und der Hunger nimmt zu … die Schlussfolgerung ist klar: Die Welt lässt die Entwicklungsländer im Stich.“ sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Eröffnungsrede auf der G77-Konferenz im September 2023 in Havanna.

Globale Armut ist Teil eines bequemen politischen „ Narrativs“ geworden. Was hat Guterres getan, um die Flut der globalen Armut umzukehren? Nichts!

„Guterres hat den UN-Posten nur bekommen, weil er leichtgläubig und korrupt ist. Er trommelt für das Narrativ der herrschenden Elite – sei es Covid, das Klima oder die Energiekrise; oder was auch immer sonst das Krisenbrett treffen könnte. Fossile Brennstoffe, die den Klimawandel verursachen, sind eine wissenschaftlich erwiesene Lüge. Keine Billion Dollar kann es ungeschehen machen.“ (Peter König)

Guterres ist nicht nur ein Instrument des Weißen Hauses, sein UN-Nachhaltigkeitsentwicklungsprojekt 2030 wird in Abstimmung mit Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) durchgeführt , das die Interessen des globalen Finanzestablishments vertritt. Unnötig zu erwähnen, dass das große Geld den Ton angibt.

Die UN-WEF-Partnerschaft

Eine strategische Partnerschaft wurde 2019 bei einem Treffen im UN-Hauptquartier zwischen UN-Generalsekretär António Guterres und WEF-Exekutivvorsitzendem Klaus Schwab unterzeichnet, „ um die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“.

Das UN-Nachhaltigkeitsentwicklungsprojekt 2030 ist mit einem anderen Namen der „Great Reset“ des WEF.

Diese Partnerschaft verstößt eklatant gegen die UN-Charta. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen befindet sich in einem Interessenkonflikt. Er hat im Namen mächtiger Finanzinteressen und korrupter Politiker grünes Licht für die Umsetzung der WEF-Agenda gegeben, die im Wesentlichen darin besteht , den gesamten Planeten zu verarmen.

Was bei den G77 im September 2023 in Havanna hätte debattiert werden sollen, ist die Natur dieser heimtückischen WEF-UN-Partnerschaft. Es handelt sich um eine neoliberale Agenda im x-ten Grad im Namen des „großen Geldes“, zum offensichtlichen Nachteil des globalen Südens. Es ist Teil des „Great Reset“ des WEF :

„Die UN-Forum-Partnerschaft wird sich auf die Ausrichtung der Finanzsysteme und die Beschleunigung der Finanzströme auf die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung konzentrieren.

Die Zusammenarbeit wird darauf abzielen, ein gemeinsames Verständnis für nachhaltiges Investieren aufzubauen, insbesondere in kleinen Inselentwicklungsländern, am wenigsten entwickelten Ländern und Binnenentwicklungsländern, und Lösungen zu identifizieren und voranzutreiben, um die SDG-Investitionen zu steigern“ (Hervorhebung hinzugefügt )

Um den Text der UN-WEF-Partnerschaft einzusehen, klicken Sie hier

„Finanzsysteme ausrichten“

Während Guterres sich rhetorisch auf die gescheiterten „globalen Systeme und Strukturen“ bezieht, engagiert er sich sichtbar für die „ Angleichung der Finanzsysteme“ zum Nachteil der hochverschuldeten Entwicklungsländer, die Opfer der US-Dollarisierung sind.

Während sich das Anfang der 1980er Jahre gestartete Strukturanpassungsprogramm (SAP) von IWF und Weltbank durchsetzt, ist das neoliberale Schachbrett immer komplexer geworden.

„ Die Angleichung der Finanzsysteme“ geht weit über die Einführung der „Wirtschaftsmedizin des IWF“ hinaus , die in der Vergangenheit im gesamten globalen Süden zu Massenarmut geführt hat.

Während die auf Dollar lautenden Auslandsschulden weiterhin ein Instrument der wirtschaftlichen Unterwürfigkeit bleiben, zielt die „ Angleichung der Finanzsysteme“ darauf ab, die Tür für Privatisierungen in großem Umfang zu öffnen , die ganze Sektoren und Regionen von Entwicklungsländern betreffen.

Die großen Portfolio-Investmentfonds wie BlackRock, State Street und Vanguard (gepaart mit den Bankenkartellen der Wall Street) sind die treibende Kraft. „Ihre Bestände sind kolossal. BlackRock verwaltet Investitionen in Höhe von fast 10 Billionen US-Dollar . Vanguard verfügt über 8 Billionen US-Dollar und State Street über 4 Billionen US-Dollar “ ( NYT )

„BlackRock gehört die Welt“

Die Portfoliounternehmen verfügen über strategische Investitionen in allen wichtigen Regionen der Welt.

BlackRock ist weltweit mit 70 Niederlassungen in 38 Ländern tätig.

„Diese Oligarchen werden von einigen superriesigen Finanzinstituten wie BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity und anderen begleitet, die geschätzte Vermögenswerte im Gegenwert von 25 Billionen Dollar kontrollieren, was ihnen eine Hebelwirkung von weit über 100 Billionen Dollar verleiht“, im Vergleich zum weltweiten BIP von etwa 90 Billionen Dollar. Mit anderen Worten: Sie können jede Regierung auf Mutter Erde manipulieren, kontrollieren und unter Druck setzen, ihren Wünschen nachzukommen.

Video: BlackRock, das Unternehmen, dem die Welt gehört

Nachfolgend sind drei große BlackRock-Initiativen aufgeführt.

Im Falle der Ukraine sind die Ausmaße der Verschuldung unbeschreiblich. Die Vereinbarung mit BlackRock kommt der Privatisierung eines ganzen Landes gleich.

BlackRock im brasilianischen Amazonas-Regenwald

Die im Amazonasgebiet investierten Beträge sind unter der Schirmherrschaft der drei Portfolio-Investment-Giganten enorm: „ Die 20 institutionellen Anleger investierten insgesamt 54,1 Milliarden US-Dollar in neun Bergbaukonzerne …“ Davon stammten 14,8 Milliarden US-Dollar von nur drei US-Firmen – BlackRock und Capital Group [ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen] und Vanguard – wobei allein BlackRock 6,2 Milliarden US-Dollar in die Bergbauunternehmen investiert.“ (Mongabay)

BlackRock in Kenia

„Das öffentlich-private Finanzierungsvehikel von BlackRock Alternatives, Climate Finance Partnership (CFP), hat einen Anteil von 31,25 % an Lake Turkana Wind Power (LTWP), dem größten Windpark in Afrika, erworben. Der Anteil wurde von Vestas, Finnfund und dem Investment Fund for Developing Countries für einen nicht genannten Betrag erworben “ ( Kenia Wallstreet Journal)

Die Ukraine wird von BlackRock und JPMorgan aufgekauft

In den jüngsten Entwicklungen sind BlackRock und JPMorgan „zur Rettung der Ukraine gekommen“, deren auf Dollar lautende Auslandsschulden unbeschreiblich sind.

Das erklärte Ziel besteht darin, „Milliarden Dollar an privaten Investitionen anzuziehen, um Wiederaufbauprojekte in einem vom Krieg zerrütteten Land zu unterstützen“. ( FT , 19. Juni 2023)

Die Privatisierung der Ukraine wurde im November 2022 in Zusammenarbeit mit BlackRocks Beratungsunternehmen McKinsey eingeleitet, einem PR-Unternehmen, das größtenteils dafür verantwortlich ist, korrupte Politiker und Beamte weltweit, ganz zu schweigen von Wissenschaftlern und Intellektuellen, im Namen mächtiger Finanzinteressen zu kooptieren.

Ende Dezember 2022 einigten sich Präsident Zelensky und BlackRock-CEO Larry Fink auf eine Anlagestrategie.

Die hegemoniale Triade:

UN-WEF-NATO

UN-NATO-„Zusammenarbeit“

Parallel zur UN-WEF-Partnerschaft haben die Vereinten Nationen unter Generalsekretär Guterres eine strategische Beziehung zur NATO aufgebaut.

Während es sich um einen Dialog handelt, ist die NATO zunehmend in das UN-System eingebettet und befürwortet angeblich „Friedensunterstützung und Krisenmanagement“. Die Realität sieht anders aus: Die Vereinten Nationen unterstützen die hegemoniale Agenda der USA und der NATO zur globalen Kriegsführung:

„Die Komplexität der heutigen Sicherheitsherausforderungen erfordert einen umfassenderen Dialog zwischen der NATO und den Vereinten Nationen. Dies hat zu verstärkten Kooperations- und Verbindungsvereinbarungen zwischen den Mitarbeitern der beiden Organisationen sowie den UN-Sonderorganisationen geführt. ( NATO, Juli 2023



Der „Public-Relations-Trick“ des UN-Generalsekretärs

Dem globalen Kapitalismus ein „menschliches Gesicht“ verleihen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen stereotypen PR-Trick gestartet , der darauf abzielt, die UN-WEF-NATO-Agenda als Mittel zur Lösung der Klimakrise, zur Beseitigung der Armut und zur Schaffung von „Weltfrieden“ darzustellen. Es ist eine Lüge.

Im Jahr 2021 ernannte der UN-Generalsekretär zur Vorbereitung der 76. UN-Generalversammlung „Befürworter“ , die die Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützen sollen

Im September 2021 ernannte der UN-Generalsekretär im Rahmen eines verwerflichen PR-Tricks vier neue Befürworter der SDGs: der Friedensnobelpreis 2014, Kailash Satyarthi ;

der Präsident von Microsoft, Brad Smith ;

die K-Pop-Superstars BLACKPINK

Chiles MINT-Aktivistin – Wissenschaft, Technologie, Valentina Muñoz. (Chica Rosadita)

Auf diese Weise werden die öffentliche Meinung und die Medienberichterstattung in der UN-Generalversammlung manipuliert.

Zensur wird angewendet. Unabhängige Analysten werden nicht eingeladen.

Ich habe großen Respekt und Bewunderung für die K-Pop-Sänger, aber dass UNSG Antonio Guterres sie eingeladen hat, der 76. UN-Generalversammlung ein sorgfältig ausgearbeitetes Drehbuch (in seinem Namen) vorzustellen, war unangemessen.

Ebenfalls im Jahr 2021 wurde die 19-jährige Valentina Munoz (La Chica Rosadita ) von Guterres eingeladen, in einer Ansprache vor der UN-Generalversammlung die UN-Agenda 2030 zu unterstützen:

Chilean left-wing activist Valentina Muñoz advises the United Nations on Agenda 2030: „This is no longer a negotiation. That's why it's called an agenda and not a wish list."

Kommentare:

Die Tatsache, dass sie erklärt haben, dass ein „großes Ereignis im Weltraum“ ausreichen würde, um ihnen einseitige globale Kontrolle zu verleihen, könnte bedeuten, dass wir alle in sehr naher Zukunft Zeugen des „Projekts Bluebeam“ sein könnten.

…

KI ist die offensichtliche Wahl für eine falsche Flagge. Es wird das Internet lahmlegen oder es einem MK-Ultra-Teenager im Columbine-Stil ermöglichen, eine gefährliche Biowaffe herzustellen.

Für generative KI gibt es noch keine Regulierung. Sie können darauf wetten, dass Ihre Angst vor dem Dollar dazu genutzt wird, ihn strikt in den Händen der Milliardäre zu halten. Es ist sogar die Rede davon, dass Regierungen den Kauf von CPUs einschränken würden.

Möchten Sie einen hochmodernen PC? Sie müssen die Rechenleistung aus der Cloud von geprüften (von der Regierung kontrollierten) Anbietern mieten.

…

Die Massen haben sehr lange geschlafen, aber zumindest wachen wir endlich auf und angesichts der Geschichte der Vereinten Nationen ist es nicht verwunderlich, dass sie versuchen werden, eine solch menschenfeindliche Politik umzusetzen!

…

am 06.10.2023