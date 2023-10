WHO: Wir sind de facto die „Weltregierung“ – WEF-Sprecherin: „Covid und Klimawandel sind gescheitert, aber die Wasserkrise wird dazu beitragen, eine Weltregierung zu etablieren“

Regierungen auf der ganzen Welt bereiten sich darauf vor, die volle Regierungskontrolle an die WHO abzugeben, um eine Eine-Welt-Regierung zu errichten, warnte ein führender Experte.

Meryl Nass, Expertin für biologische Kriegsführung und Epidemien, hat vor der globalistischen Agenda gewarnt , der Menschheit eine Eine-Welt-Regierung aufzuzwingen.

Laut Nass würden der aktuelle Entwurf des internationalen Pandemievertrags der WHO und die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) die Öffentlichkeit zu obligatorischen mRNA-basierten Impfungen zwingen.

Newsaddicts.com berichtet: Diese Impfstoffe werden jedoch nur in 100 Tagen hergestellt, indem Versuche am Menschen übersprungen und Sicherheits- und Wirksamkeitstests auf das Nötigste reduziert werden.

Der Vertrag gibt dem Generaldirektor der WHO, der „Gesundheitsagentur“ der Vereinten Nationen, zusätzliche Befugnisse, zu bestimmen, welche Medikamente in medizinischen Notfällen eingesetzt werden dürfen.

Dies bedeutet, dass die WHO die Autorität über die Gesundheitsversorgung der Öffentlichkeit in verschiedenen Bundesstaaten erhält und die örtlichen Gesundheitsdienstleister verpflichtet, sich an ihre Richtlinien zu halten.

Die WHO wird außerdem landesweite Bioüberwachungsprogramme umsetzen, um potenzielle pandemische Krankheitserreger zu identifizieren, indem sie Menschen, Nutz- und Nutztiere sowie Wildtiere testet sowie Bauernhöfe, Fabriken, Abwässer und mehr inspiziert. (UN-Generalsekretär und Klaus Schwab geben zu, dass die Neue Weltordnung scheitert und die Agenda 2030 „in Gefahr“ ist)

Darüber hinaus kann der Generaldirektor der WHO eine Pandemie oder sogar eine potenzielle ausrufen, allerdings ohne vordefinierte Kriterien für die Ausrufung einer solchen.(Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Darüber hinaus kann der Generaldirektor nur auf Hörensagen handeln. Konkrete Hinweise auf eine drohende oder andauernde Pandemie sind keine Voraussetzung. Nationen sind auch verpflichtet, soziale Medien zu überwachen und zu zensieren, um das Narrativ der WHO voranzutreiben.

Diese als Vertrag getarnte globalistische Agenda impliziert einen Verlust der medizinischen Freiheit und der körperlichen Autonomie für die Massen.

In einem von Nass veröffentlichten Artikel mit dem Titel „ Der von der WHO vorgeschlagene Vertrag wird vom Menschen verursachte Pandemien verstärken “ wies sie darauf hin, dass der Vertrag „Gain-of-Function“-Forschung fördert, ein Euphemismus für biologische Kriegsführungsforschung, um zukünftige Pandemiebedrohungen oder potenzielle Biowaffen vorherzusagen.

300x250

Das heißt, die WHO verpflichtet ihre Mitglieder, aktiv nach potenziell pandemieauslösenden Krankheitserregern zu suchen und diese sowie alle damit verbundenen Forschungsergebnisse, sobald sie gefunden sind, weltweit zu teilen.

Mit dieser Strategie wäre es schwieriger, einem Land oder einer Organisation die Schuld zu geben, da alle Nationen mit den gleichen Krankheitserregern arbeiten.

Darüber hinaus sieht der Vertrag vor, dass Regierungen alle Viren und Bakterien mit „Pandemiepotenzial“ mit der WHO und anderen Regierungen teilen und sogar ihre Genomsequenzen online stellen.

300x250 boxone

Dieser Plan birgt jedoch das Risiko, dass gefährliche Krankheitserreger Hackern und anderen böswilligen Akteuren ausgesetzt werden, was die globale Sicherheit untergräbt.

Kurz gesagt, die Gain-of-Function-Forschung wird durch den Vertrag ausdrücklich gefördert.

Letztendlich drängt der WHO-Vertrag die Menschen in die entgegengesetzte Richtung dessen, was zur Verhinderung zukünftiger Pandemien erforderlich ist.

Um Pandemien wirksam vorzubeugen, ist es notwendig, die Gain-of-Function-Forschung zu stoppen, da sie die größte Pandemiebedrohung darstellt.

„Es ist die Öffentlichkeit, die die Kosten für die Forschung trägt und dann erneut für die Unfälle und vorsätzlichen Lecks aufkommt“, schrieb Nass.

„Wäre es nicht besser, die Gain-of-Function-Forschung vollständig zu beenden, indem man die Finanzierung einschränkt oder die Labore schließt, als die Verbreitung biologischer Waffen zu fördern?

„Wenn wir eine menschenwürdige Zukunft wollen, ist es entscheidend, dass wir diese Waffen kontrollieren, anstatt sie zu verbreiten.“

WEF-Sprecher: „Covid und Klimawandel sind gescheitert, aber die Wasserkrise wird dazu beitragen, eine Weltregierung zu etablieren“

Versuche, alle Menschen auf dem Planeten zu impfen, scheiterten und der „Klimawandel“ sei „zu abstrakt“, als dass die Menschen ihn verstehen könnten, aber die drohende Wasserkrise sei etwas, mit dem sich jeder auseinandersetzen werde, so Mariana Mazzucato, Mitarbeiterin des Weltwirtschaftsforums.

Während ihrer Rede in Davos deutete Mazzucato im Wesentlichen an, dass das WEF, da es ihm mit seinen Covid-„Betrugs-“ oder Klima-„Schwindel“-Erzählungen nicht gelungen sei, die Menschheit zu kontrollieren, nun dabei sei, Wasser als Mittel zur Durchsetzung seiner Weltregierungsagenda ins Visier zu nehmen.

InfoWars berichtet: Ein Clip vom WEF-Treffen in Davos im letzten Jahr, der damals wenig Beachtung fand, sich aber jetzt viral verbreitet, zeigt WEF-Sprecherin Professorin Mariana Mazzucato, wie sie beklagt, dass COVID und der Klimawandel es nicht geschafft haben, eine Weltregierung zu schaffen, bevor sie andeutet, dass eine Wasserkrise der Katalysator sein wird, der der Menschheit eine Weltregierung aufzwingt.

„Haben wir es tatsächlich geschafft, alle Menschen auf der Welt zu impfen? Nein. Daher ist es nicht nur wichtig, Wasser als globales Gemeingut hervorzuheben und zu betonen, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten und es sowohl aus der Perspektive des globalen Gemeinguts als auch aus der Perspektive des Eigeninteresses zu betrachten, weil es diese Parallele hat, weil es uns nicht gelungen ist, die Probleme zu lösen, die ähnliche Eigenschaften hatten.

Und Wasser ist etwas, das die Menschen verstehen“, sagte Mazzucato, Gründungsdirektor des UCL Institute for Innovation and Public Purpose, während eines WEF-Forums zum Thema „Ökonomie des Wassers“.

„Der Klimawandel ist etwas abstrakt. Manche Leute verstehen es wirklich gut, manche verstehen es ein bisschen, manche verstehen es einfach nicht.“

„Wasser, jedes Kind weiß, wie wichtig es ist, Wasser zu haben. Wenn man Fußball spielt und durstig ist, braucht man Wasser“, bemerkte sie.

„Es geht also auch darum, die Bürger wirklich zu engagieren und in gewisser Weise mit dieser Vorstellung des Gemeinwohls zu experimentieren.“

„Können wir dieses Mal tatsächlich auf eine Weise liefern, an der wir ein anderes Mal kläglich gescheitert sind? Und hoffentlich werden wir bei den anderen Dingen nicht weiter scheitern, aber trotzdem“, fügte sie hinzu.

Der Beschreibung des WEF zufolge bestand der Zweck der Diskussion darin, eine „zweijährige Initiative zur Transformation der Wasserökonomie“ zu formulieren.

Der Bericht und der Aktionsplan werden die Art und Weise, wie wir im weiteren 21. Jahrhundert über Wasser sprechen, es wertschätzen und verwalten, neu gestalten.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

World Economic Forum „agenda contributor“, Mariana Mazzucato: Our attempt to vaccinate the entire planet failed, „climate change“ is „too abstract“ for people to understand, but the coming water crisis is something that everyone will get on board with.

Source:… pic.twitter.com/NGrZwGkAWr

— Wide Awake Media (@wideawake_media) September 30, 2023