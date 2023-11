Alternatives Leben: Mann lebt im Erdhaus für 30.000 Euro: „Mein Zuhause ist ein Kraftort!“ (Video)

Wolfgang Tremmel, 60, lebt im Bayerischen Wald in einem Erdhaus. Nirgendwo anders wohnt es sich besser, sagt er. Im Interview spricht der gelernte Maurer und staatlich geprüfte Bautechniker über die Vorteile vom „Wohnen unter der Erde“.

Frage: Das Haus, in dem Sie wohnen, sieht ziemlich speziell aus. Aus der Luft betrachtet gleicht es einem riesigen Maulwurfshügel, mit Moos und Pflanzen bewachsen. Haben Sie sich im Kino inspirieren lassen?

In der Verfilmung von Tolkiens „Ringe“-Trilogie und auch im Dreiteiler „Der Hobbit“ tauchen ähnliche Häuser auf…

Wolfgang Tremmel: Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich habe dieses Jahr im Haus 2004 gebaut. Innerhalb von drei Monaten und zu 90 Prozent in Eigenleistung übrigens – nur bei Sanitär und Elektro habe ich mir Hilfe geholt. Als das Haus fertig war, meinte jemand: Du hast ein Hobbit-Haus gebaut. Ich kannte diese Filme nicht, habe sie mir dann aber angesehen.

Und es stimmt: Da ist eine Ähnlichkeit. Purer Zufall, wie gesagt.

Wie kamen Sie dann auf die Idee, ein Erdhaus zu bauen?

Ursprünglich war das eigentlich gar nicht der Plan. Mein Elternhaus liegt 150 Meter entfernt, hier hatte ich schon ein paar Jahre Seminare gegeben. Kurse, bei denen man lernen kann, wie man ein Blockhaus baut.

Hier im bayerischen Wald haben Vierkant-Blockhäuser Tradition. Holzhäuser aus Balken also. Die Rundstamm-Verbauung hat aber viele Vorteile. Für mich ist das kanadische Blockhaus der Mercedes unter den Holzhäusern.

Wieso?

Naja, wenn ich wie hier im Wald oder in der Nähe eines Waldes baue, sind die Transportwege kurz. Außerdem brauche ich kein Sägewerk, die Stämme bleiben am Stück. Auch eine künstliche Trocknung ist nicht notwendig. Man kann die Stämme nass verzimmern. Einfacher geht es nicht: Baum abschneiden, Haus bauen.

Kanadische Blockhäuser sind aber keine Hobbit-Häuser. Die Dächer gleichen denen von konventionellen Häusern. Ihr Haus fällt vor allem durch sein Erd-Dach auf, das es wie eins mit der Landschaft wirken lässt. Wie kam es dazu?

Vielleicht zunächst der Grund, weshalb ich die Kurse nicht weiter drüben auf dem Hof anbieten wollte. Die Nachfrage stieg immer weiter, aber es fehlte ein geeigneter Raum für die Verpflegung, und wenn jemand auf die Toilette musste, blieb nur die Nutzung unseres privaten Bereichs. Also war klar: Wir lagern das aus.

Der potenzielle Bauplatz – also der Ort, an dem das Erdhaus jetzt steht – ist ein sehr markanter Ort: Weitblick über die Bergketten des bayerischen Waldes, in der Ferne die Alpen, dank Ausrichtung nach Osten traumhafte Sonnenaufgänge.

Schon der Gedanke, in dieses magische Szenario ein Gebäude zu setzen, tat weh. In meiner Vorstellung entstand dann dieses Bild: ein Haus in Form eines grünen Hügels, wo oben der Kamin rausschaut. Alles so unauffällig wie möglich. Wenn man das weiterspinnt, landet man bei einem Erdhaus.

„Mein Zuhause ist ein Kraftort!“

Und dieses Haus war lediglich für die Seminare gedacht, nicht für private Wohnzwecke, richtig?

Absolut. Aber wissen Sie was: Wenn man einmal in einem solchen Haus gelebt hat, will man nichts anderes mehr. Mein Zuhause ist ein Kraftort.

Woran liegt das? Beschreiben Sie das gerne mal.

Kommen wir zunächst noch mal aufs Holz zu sprechen. Holz ist hydrostatisch. Wenn man hier drinnen gekocht oder auch geraucht hat, merkt man davon schon eine Stunde später nichts mehr. Die Gerüche werden neutralisiert.

Wenn ich in einem konventionellen Haus bin, fällt mir der Unterschied sofort auf. Wie wird dort gelebt, gegessen, gelüftet?

Man kann das ahnen, es bleibt immer eine Art individuelle Patina. Sagen wir so: Holzhäuser haben etwas sehr Reines. Wenn es sich zusätzlich noch um ein Erdhaus handelt, gilt das nicht nur für die Gerüche, sondern auch für die Akustik.

Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie wichtig dieser Aspekt fürs Wohlgefühl ist. Beim Thema Behaglichkeit denken wir an Wärme, ans Raumgefühl und wie gesagt, an den Geruch. Die Akustik wird unterschätzt.

Was genau ist hier in Ihrem Haus anders?

Ich spreche da vor allem über den hinteren Bereich – den Raum, der ursprünglich für Veranstaltungen gebaut worden ist. Er liegt drei Meter tief im Erdreich. Die Rückwand besteht komplett aus Stein.

Es gibt kein Echo, keinen Widerhall – was ans Ohr dringt, ist der pure Klang. Leute, die sich hier aufhalten und miteinander sprechen, merken erst mal oft nur, dass irgendwas ungewohnt ist.

Wer aufmerksam ist, stellt fest: Das sind Gespräche in Reinform, die hier geführt werden. Überflüssige Frequenzen werden absorbiert. Doch nicht nur der Ton der menschlichen Stimme ist anders. Das Ganze gilt natürlich auch und erst recht für Musik.

Der Raum war ursprünglich für Veranstaltungen geplant.

Ja, und dafür wird er tatsächlich auch genutzt. Hier finden kleine Konzerte statt, Tagungen, auch Familienfeste. Letztes Wochenende hatten wir zum Beispiel eine Hochzeit: Da kommen Leute, die die Abgeschiedenheit und Geborgenheit dieses besonderen Orts schätzen. Die ahnen, dass diese Art Rückzug ein Auftanken ist.

Aber zu Ihrer Frage: Ich nutze diesen Raum durchaus auch privat. Mein Alltag findet schwerpunktmäßig nebenan in der Küche statt, die durch ein großes Fenster mit einem Panoramablick verwöhnt und außerdem Büro, Wohn- und Schlafzimmer ist.

Zwischendurch gehe ich aber immer mal wieder in den Erdraum.

Ich höre hier zum Beispiel gerne AC/DC. Am besten richtig laut. Da hallt nichts. Ein Genuss!

