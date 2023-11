Auch Beamte und Politiker wachen zunehmend auf und bringen das alte System ins Wanken

Das alte wirtschaftliche und politische System befindet sich in der Auflösung, während das neue im Entstehen ist. Das hat zur Folge, dass zunehmen auch Politiker und Führungskräfte erkennen, dass sie Teil eines maroden Systems sind. Sie stehen jetzt vor der Entscheidung, auf welcher Position sie künftig einnehmen wollen. Das berichtet die Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey. Von Frank Schwede

Susanne Lohrey hat in nahezu 30 Jahren als Business-Trainerin und Coach eine Vielzahl an Politikern, Führungskräften und Multiplikatoren beraten. Sie berichtet, dass aktuell große Bewegungen in Behörden und Unternehmen zu verzeichnen sind, in denen sehr unterschiedliche Energien und Anschauungen aufeinander prallen.

Lohrey hält es für wichtig, dass wir jetzt offen und selbstbewusst auf andere Menschen zugehen und versuchen, die großen Spannungen abzufedern, Brücken schlagen und die Spaltung überwinden. In einem aktuellen Video sagt Lohrey:

„Ich denke sogar, dass dieses Ausgleichen in unserm Land ein großer Job sein wird. Ich habe im Gefühl, dass da eine Vermittlerrolle auch im Großen auf uns zukommt, weil wir aufgrund unserer Geschichte und den teils traumatischen Erfahrungen, Fähigkeiten entwickelt haben, Konflikte zu verhindern und zu deeskalieren.

Das Gespür für Verhandlung und in Vermittlung zu gehen, gepaart mit der Fähigkeit uns nicht sofort provozieren zu lassen unterstützt uns dabei. Ich denke, dass wir bezüglich Frieden durchaus eine wichtige Aufgabe haben und auch mutig genug sind, uns dort einzubringen, wo unterschiedliche Meinungen, Anschauungen und Kulturen zusammenkommen.“

Lohrey führt hier als Beispiel einer Diskussionsrunde im Fernsehen auf, wo jeder normalerweise erwarten dürfte, dass dort Menschen unterschiedlichster Meinung an einem Tisch verhandeln.

Dies sei aber schon seit einer ganzen Weile nicht mehr der Fall. Lohrey:

„Ich darf doch erwarten, dass in einer Diskussionsrunde Leute unterschiedlicher Coleur und Haltung teilnehmen. Wenn die alle „denselben Quark“ gegessen haben und sich alle komplett angleichen, was wäre das denn für eine Diskussion!“

Ich kann mich doch einer Wahrheit nur nähern, wenn ich eine unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge habe, mich aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Herangehensweisen annähern darf.“

Lohrey hält die Situation, die sich gerade in Deutschland entwickelt, für nicht ganz ungefährlich, weil sich auf sehr engem Raum verschiedene Glaubensrichtungen, Kulturen und Gesinnungen verdichten. Wachsende Anspannung, drohende Spaltung oder Zersplitterung könnte die Folge sein. („Die armen Deutschen, sind zu Geiseln des Schwachsinns ihrer Politiker geworden“: Medwedew zum Exitus der alten „Hure Europa“ dank fettem atlantischen Freier)

Lohrey:

„Hier entsteht eine ganz schöne Brodelküche, Provokationen oder „Zündeleien“ könnten schnell fatal sein. Mir kommt es fast so vor, wie wenn in unserem Land Dynamitstangen im Mauerwerk eingebaut sind, mit Zündschnüren, die gerade aktuell jederzeit angezündet werden könnten.

Das Zündeln funktioniert nicht mehr

Susanne Lohrey glaubt, dass diese Sprengladungen wohl kaum zufällig gelegt werden, um ein System vielleicht sogar gezielt zu sprengen. Lohery;

„Dieses Zündeln der Dynamitschnüre geschieht schon seit ein paar Jahren. Wenn die Menschen ständig bepulst werden mit Angst, mit Druck, mit Demütigung oder dem Vorziehen bestimmter gesellschaftliche Gruppen vor der eigenen, könnte das schnell zu explosiven Stimmungen führen.“

Die Beraterin sagt, dass es zu großen Teilen nur der Besonnenheit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu verdanken ist, dass es bisher zu keinen großen Ausschreitungen kam. Lohrey:

„Mir kommt es so vor, dass es in Deutschland mit der Zündschnur nicht so zu klappen scheint. Die Belastungen der letzten Jahre, die Vorfälle in der Ukraine oder auch jetzt im nahen Osten scheinen in ihrer Wirksamkeit als eine Art „Zündschnur“ hinein in unser Land nicht recht zu klappen.“

Susanne Lohrey greift hier nach dem Bild, dass Deutschland geradezu in eine Art „Suizid“, eine inszenierte Auslöschung getrieben wird. Doch nicht von außen durch konventionellen Krieg.

Vielmehr befindet sich das Land in einer Art Ausnahme-Zustand, einer Art „Zwickmühle“.

Egal welche Parteinahme Deutschland nun einnehmen würde bezüglich außenpolitischer Ereignisse, es käme zu fatalen Konsequenzen.

Parteinnahmen, die sich in hellblau erleuchteten Toren und unglücklichen Formulierungen einer Außenministerin zeigten, führen längerfristig zu großem Aufruhr im eigenen Land zwischen diversen Bevölkerungsgruppen.

Neutralität oder gar Liebäugeln mit palästinensischer Haltung wurde uns die Schuldkeule des „Bösen Deutschen“ präsentieren. Lohrey:

„Deswegen ist es jetzt eine wichtige Aufgabe, auf jeden Fall besonnen zu bleiben, sich nicht provozieren und instrumentalisieren zu lassen, weil wir das große Ganze, „das große Spiel“ durchschauen. Fakt ist die Tatsache einer Zwickmühle.

Und diese darf benannt und aufgezeigt werden. Die Spielregeln erkennen ist die halbe Miete.“

Deshalb appelliert Susanne Lohrey an alle Menschen unseres Landes, das Spiel zu durchschauen und zu versuchen, den Frieden zu erhalten, um jeden Preis der Welt, damit der hochdestruktive Plan nicht aufgeht. Lohrey:

„Wir müssen dahin kommen, dass dieses Spiel endlich ein Ende hat. Welche Regeln gelten in dem Spiel, wo müssen wir uns raushalten, wo vermitteln, wo unterschiedliche Parteien und Verhandlungs-Experten an einen Tisch setzen?

Das erinnert mit an eine Karrikatur, wo zwei Könige auf einem Berg sitzen und wie in einem Gesellschafts-Spiel, das man aus Langeweile betreibt, ihre Völker aufeinander zu treiben, so dass sie sich wie in einem Hahnenkampf gleich, gegenseitig vernichten. Wenn dann der Kampf zu Ende ist, ziehen diese beiden Könige Hand in Hand von dannen, da es für sie ein interessantes Schauspiel war. Wie ein Schachspiel, dass sie gespielt haben.“

Die Zündschnur kappen

Die Essenz des ganzen, meint Susanne Lohrey: Wir dürfen uns als Menschen nicht provozieren lassen. Egal welche Glaubensrichtung, egal welche Nation, egal welche Kultur, die Menschheit müssen sich zusammen finden in gemeinsamer Achtung und heiligem Respekt vor dem Anderssein des Anderen. Lohrey:

„Und ich hoffe darauf, dass es klappt – doch wie kriegen wir das hin. Die gefährlichste Variable ist immer das Volk. Stellen wir uns einen Berg vor. Du hast verschiedene Bewohner und unten ist das breite Volk. Das breite Volk ist deshalb gefährlich, weil sie oft die Spiele nicht durchschauen und deshalb sehr schnell verheizt werden können, weil sie denken, sie kämpfen für das Gute und rennen aufeinander los.“

Susanne Lohrey übernimmt an dieser Stelle noch einmal ein Bild: was würde passieren, wenn jemand ein Minenfeld entschärfen müsste. Man würde nie jemand vom Volk rauschicken und diese Aufgabe übernehmen lassen.

Es würde ihm an der Gelassenheit, dem Fingerspitzengefühl, der Erfahrung fehlen irgendwelche Bomben zu entschärfen. Man würde Experten rausschicken, die diese Aufgabe übernehmen. Lohrey:

„Was würde das auf unser Thema bezogen bedeuten. Wer sind diese Spezialisten? Das sind die Menschen, von denen ich seit Jahren auch in meinen Videos immer wieder rede. Die Hochsensitiven, die Fingerspitzengefühl haben, die eine hohe Wahrnehmung haben, die Details sehen, die hochkonzentriert sind und diese Dinge anpacken können.

Diese Experten brauchen wir jetzt, feinfühlige Menschen, die Diplomaten sind, die vorsichtig sind und hohe Wahrnehmungen haben, aber die auch über die nötige Ethik und Werte und Wahrhaftigkeit verfügen, diesen Dienst an der Menschheit zu übernehmen.“

Es wäre jetzt vor allem wichtig, die Zündschnüre zu finden, die laut ihrer Einschätzung vor allem bei den öffentlichen Medien, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, sie immer wieder mit Bildern konfrontieren, die zu immer höheren Spannungen und künstlichen Feindbildern führen.

Auch Politiker, die, ob bewusst oder unbewusst, Verlautbarungen abgeben, die teilweise hohe „Sprengkraft“ haben. Die Zündkette könnte ebenfalls unterbrochen werden, wenn man Signale wie Flaggen, das farbliche Beleuchten von Toren, öffentliche Zeichen der Parteinahmen, Bilder des Schürens in Zeitschriften und Fernsehen vermiede. Lohrey:

„Das ist auch zündeln. Oder Bilder, die uns in den Nachrichten gezeigt werden. Da gilt es auch genau zu prüfen, ob die echt oder manipuliert sind. Du kannst ja heute technisch alles machen.“

Vor Corona hat Susanne Lohrey neben Führungskräften auch Politiker beraten und unterstützt, in Ämter zu kommen. Seit einigen Jahren hat sie sich aus ethischen Gründen aus diesem Feld zurückgezogen, wie sie meint. Man müsse heute ganz klar in sich gehen und mit seinem Gewissen ausmachen, wen oder was man heute noch unterstützen will. Lohrey:

„Auch ich musste mich klar entscheiden, ob ich meiner Karriere, Geld und Macht folgen will oder meiner Wahrhaftigkeit!“

Heute arbeitet Susanne Lohrey meist mit kognitiv oder auch sensitiv Hochbegabten, sogenannten HSP-Menschen, (high senisitiv Personaliy), in teils hohen Führungspositionen. Attribute dieser Menschen ist die hohe Feinfühligkeit, die überdurchschnittliche Wahrnehmung, hohe Ethik und Gerechtigkeitssinn und vor allem eine Verdichtung prosozialer und altruistischer Eigenschaften, denen es in der heutigen Gesellschaft so dringend not tut.

Ob Schulleiter, Ärzte, Polizeibeamte, Unternehmer und Leute aus Behörden, viele kommen mit ihren inneren Konflikten, Sorgen und Nöten in die psychologische Beraterpraxis.

Dinge können hier in einem geschützten Raum besprochen werden, ohne, dass ihnen berufliche Repressalien drohen. Lohrey sagt:

„Diese Führungspersönlichkeiten Experten mit sozialen und empathischen Fähigkeiten sind sehr wichtig für die neue Zeit, es gibt sie, mehr als wir zunächst denken. Auch sie hinterfragen immer öfter die teils korrodierenden Konstellationen, auch wenn dies an der Oberfläche so oft nicht scheint.

Das ist für mich eine gute Nachricht, was aber oft noch fehlt, ist das berühmte Quäntchen Mut, da die Angst vor beruflichen Konsequenzen noch da ist.“

Wenn Kriminalbeamte, Mediziner, Unternehmer, Bürgermeister oft am Tisch die Tränen kommen, weil sie in ihrem hohen Spannungsfeld die psychischen Belastungen und Zerreißproben kaum mehr ertragen können, dann ist dies sehr berührend, sagt Lohrey. „Oft meinen sie, dafür hätten sie doch nicht studiert. Sie hätten doch einzig und allein den Menschen helfen wollen!“ Lohrey:

„Es ist für mich auch eine große Ehre, dass ich mit diesen vielen Menschen arbeiten darf. Aber ich fühle, dass sich momentan sehr viel tut. Ich vergleich das mal mit einem Apfel, der im Herbst vom Baum gefallen ist, das Äußere verrottet, während die Apfelkerne in die Erde gedrungen sind und in der Tiefe der Nacht ihre kleinen ersten Wurzeln ziehen.

Was ich jetzt im Außen beobachte ist dieses Keimen des Apfelkerns. Er stößt durch die Krume, wird sichtbar. Da passiert was.

Es ist mit viel Angst verbunden, vor dem was kommt, mit viel Leid, viel Schmerz. Aber diese Vorhut des keimenden neuen Lebens ist nicht mehr zu stoppen. Die Menschen werden stärker. Es ist fühlbar. Vorher stand die Angst im Vordergrund, die Menschen werden jetzt mutiger, die sind wie auf dem Sprung, was jetzt noch fehlt ist ein kleiner Funke, dass sie sich nach außen artikulieren. Das macht mir ganz viel Hoffnung.“

Es ist die Hoffnung, dass sich die Neue Erde bald vor unseren Augen in ihrer Kraft und Herrlichkeit entfaltet. Wie lange dieser Prozess noch dauern wird, hängt von jedem einzelnen ab.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.11.2023