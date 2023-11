Der Dritte Weltkrieg ist unvermeidlich: Jedes Mal, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät, stürzen die Globalisten die Welt in einen katastrophalen Krieg

Teile die Wahrheit!

Martin Armstrong von Armstrong Economics veröffentlichte diese Woche einen Artikel über das sogenannte Sokrates-Programm und wie es im Laufe der Geschichte anhand von Konjunkturzyklen erfolgreich alle möglichen Dinge vorhergesagt hat.

Basierend auf dem, was Sokrates sagt, ist 2023 das Jahr des Dritten Weltkriegs, der durch die „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und andere richtungsweisende Schritte globalistischer Mächte, die einen Übergang in den nächsten Zyklus signalisieren sollten, vorhergesagt wurde.

Wie wir in letzter Zeit häufig berichtet haben, stürzen die Mächte die Welt jedes Mal, wenn Volkswirtschaften ins Stocken geraten – insbesondere solche, die auf keynesianischer Wirtschaftslehre und auf Wucher basierenden Fiat-Geldsystemen basieren –, in einen weiteren katastrophalen Krieg, der viele Todesopfer fordert und viel frisches neues Kapital für die Spitzenreiter.

Hier der Artikel:

Herr Armstrong;

Man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand Sokrates etwas vormachen kann. Niemand hat einen Krieg drei Jahre im Voraus vorhergesagt wie Sie es 2011 getan haben. Niemand hat einen Krieg im Nahen Osten so im Voraus vorhergesagt wie Sie vor zwei Jahren.

Sogar Ihre Beiträge zur Türkei und ihrem Konflikt mit der NATO, unseren dortigen Stützpunkten und Erodans Traum von der Wiederherstellung des Osmanischen Reiches. Wohin ich auch schaue, sehe ich, wie Ihre Prognose vor meinen Augen Wirklichkeit wird.

Ich kann mir vorstellen, dass sich der Dritte Weltkrieg in einer Katastrophe abspielt, in der Eigeninteressen und Dummheit aufeinanderprallen.

Neben den Marktprognosen war Ihr Ansatz, Sokrates für die Bewältigung des gesamten Spektrums von Politik bis Krieg zu schaffen, ein tiefgreifender Fortschritt in der Analyse. (Dritter Weltkrieg oder wacht die Menschheit endlich auf? Jan van Helsing interviewt Michael Morris zur aktuellen Lage – November 2023)

Sie verdienen mehr als einen Nobelpreis. Sie haben etwas Bedeutendes für die Menschheit erreicht.

RH

300x250

ANTWORT: Danke. Sie haben es auf den Punkt gebracht: „Katastrophe, in der Eigeninteressen mit Dummheit kollidieren.“ Ich sehe die Welt als die biblische Geschichte von Joseph, der dem Pharao erzählt, dass es sieben Jahre des Überflusses und sieben Jahre der Dürre geben wird. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

Diese Geschichte versucht uns zu vermitteln, dass es einen Konjunkturzyklus gibt und wir besser damit leben sollten.

300x250 boxone

Marx, Keynes und die Zentralbanken versuchten alle, den Konjunkturzyklus entweder zu manipulieren oder zu beenden.

Das war vor 10 Jahren aus Genf. Krieg kommt, wenn es zu wirtschaftlicher Not kommt, die dadurch ausgelöst wird, dass COVID-19 alle einsperrt.

Geschäfte wurden geschlossen, Menschen verloren ihre Jobs und die Elite dachte, das sei keine große Sache. Man kann die Zinssätze nicht erhöhen, um eine Lebensmittelknappheit zu beheben oder Regen herbeizuführen.

2011 WEC Philadelphia

Am 3. Dezember 2013 veröffentlichte ich, dass Sokrates genau festgelegt hatte, wo alles beginnen würde: in der Ukraine. Am 5. Februar 2014 habe ich auch davor gewarnt, dass Antisemitismus und Pro-Nazismus wieder zunehmen würden.

Ich möchte betonen, dass diese Prognosen NICHT meine persönliche Meinung sind. Je früher die Menschen aufwachen und verstehen, dass alles einen Kreislauf hat, desto eher können wir zu einem neuen Paradigma in unserer politischen Ökonomie gelangen.

Wie der Computer vorhergesagt hat, stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg, der hier im Jahr 2023 beginnt, weil all die alten Spannungen in der Welt zwischen Menschen und Nationen die Welt auseinanderreißen werden.

Wir erleben, wie der Antisemitismus weltweit in Russland, im Nahen Osten, in Europa und in Amerika zunimmt. Dies ist äußerst gefährlich, da es alle Grenzen überschreitet und alte Mythen wieder aufleben lässt, die über Juden und ihre Verbindung zum Bankwesen entstanden sind.

Denn wie Sie sehen, hatten Christen und Muslime die Sünde des Wuchers und konnten daher kein Bankgeschäft betreiben. Das ist es, was wirklich hinter der protestantischen Reformation steckte, die von den damaligen „Milliardären“ usurpiert und finanziert wurde, die sich im Bankwesen engagieren wollten, aber sonst exkommuniziert würden.

Die protestantische Reformation wurde finanziert und beseitigte die Sünde des Wuchers, damit Christen in den Bankensektor einsteigen konnten.

Juden wurden typischerweise in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs ins Visier genommen. Spanien nahm Juden und Muslime ins Visier und beschlagnahmte ihr Vermögen.

Eduard I. von England nahm Kredite von den Juden auf, um seinen Krieg mit Frankreich zu finanzieren, und als er das Geld nicht zurückzahlen konnte, entdeckte er plötzlich, dass sie Juden waren, und vertrieb sie aus England, kam aber mit seinen Krediten nicht mehr zurück und beschlagnahmte ihr gesamtes Eigentum.

Es war die Religion der Juden, die als Vorwand diente, die Juden ins Visier zu nehmen, wenn sie auf die Wirtschaft zurückgeht. Sowohl Hitler als auch Mussolini kamen nach der Depression nach dem Ersten Weltkrieg an die Macht, die eine Rache Frankreichs an Deutschland für vergangene Kriege war.

Wenn man die Wirtschaft drosselt, kommt es zu Unruhen und Krieg. Sogar meine Hunde beobachten alles, was ich tue, und verbinden die Hunde, um vorherzusagen, wohin ich als nächstes gehe oder was ich tun werde.

Es scheint, als ob niemand einen Blick auf die Geschichte werfen möchte, um Zusammenhänge zu erkennen, so wie es sogar meine Hunde tun.

Im Jahr 139 v. Chr. vertrieb Gnaeus Cornelius Scipio Hispanus alle Juden aus der Stadt Rom. Dann, im Jahr 63 v. Chr., wurden infolge der Eroberung des Ostens durch Pompeius 12.000 Juden getötet und viele weitere in die Diaspora geschickt, die biblische Zerstreuung der Israeliten oder Juden aus ihrem alten angestammten Heimatland.

Im Jahr 59 v. Chr. kritisierte Cicero die Juden für ihren zu großen Einfluss in öffentlichen Versammlungen. Er bezeichnet Juden und Syrer auch als „ Rassen, die als Sklaven geboren wurden“.

Dann kommen wir zum Jahr 19 n. Chr., während der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius (14-37 n. Chr.), der auch die Juden aus Rom vertrieb. Die meisten Vorurteile der Juden in Rom ähnelten denen der Christen – beide weigerten sich, die Götter Roms anzubeten.

Der Antisemitismus wird weiter zunehmen, und dies wird Nationen und Völker innerhalb von Nationen aufgrund alter Mythen spalten, dass sie keine Ahnung haben, warum sie überhaupt existieren.

Wie ich bereits sagte, werden die alten Spannungen und Meinungsverschiedenheiten weiter schwelen und die Welt spalten. Es ist unerheblich, ob sie jemals eine wahrheitsgemäße Grundlage hatten.

Der alte Hass wird wieder aufkommen. Sogar die Krim ist seit Jahrtausenden umstritten. Es war Teil des Pontus-Königreichs, das sich über den größten Teil des Schwarzen Meeres erstreckte .

Es gibt eine umfangreiche historische Datenbank, auf die Sokrates zurückgreift, um zu bestimmen, wo und wann sich solche Ereignisse ereignen werden. Deshalb wollte die CIA den Quellcode.

Als Bretton Woods zusammenbrach, vertrat der Fed-Vorsitzende die Ansicht, dass der Konjunkturzyklus immer gewinnt.

Ich habe mit Paul Volcker gesprochen und er stimmte zu, dass der Geschäftszyklus etwa acht Jahre dauerte. Er kam auch nach 1975 zu dem Schluss, was er die „ Wiederentdeckung des Konjunkturzyklus“ nannte .

Ich hoffe, hinter mir zu lassen, dass es Zyklen gibt. Wenn wir die Menschheit verstehen und die Zusammenhänge verstehen, können wir eine Welt schaffen, die für uns alle viel besser ist, und wir müssen nicht ohne fossile Brennstoffe erfrieren und uns von Insekten ernähren.

Fazit

Was auch immer der Fall sein mag, die Welt befindet sich mitten in einer weiteren großen Katastrophe – vielleicht der Katastrophe, die allen Katastrophen ein Ende setzt, wenn Sie ein Anhänger der biblischen Prophezeiung sind.

Die Zeit wird zeigen, was als nächstes passiert, aber eines ist sicher: Ein weiterer Weltkrieg steht bevor.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/armstrongeconomics.com am 05.11.2023