Die Adrenochrom-Verschwörung! Fake News und Fakten

»Junges« Blut soll »verjüngen!«

Alles nur eine krude Verschwörungstheorie?

Nein, ich möchte mich hier an dieser Stelle nicht in jedem Detail mit der unsäglichen Adrenochrom-Diskussion beteiligen (Adrenochrom ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins und an der Bildung des Hautpigments (Melanozyten) beteiligt und gehört zur chemischen Gruppe der Aminochrome), ansonsten wird dieses Thema sofort in die »Verschwörungstheorie-Ecke« gestellt. Von Guido Grandt

Vielmehr möchte ich mich diesem Thema rein wissenschaftlich nähern …

Zwei Jahre nach diesem äußerst interessanten Artikel des US-Wirtschaftsmagazins Inc. erschien im Schweizer Medienportal Blick des Ringier-Konzerns am 1. Oktober 2018 ein weiterer, mit dem Titel: »US-Firma verkauft Teenie-Blut gegen das Altern«.

Darin lesen wir: »Mittels Bluttransfusionen junger Menschen das Älterwerden aufhalten, damit wirbt das Start-up Ambrosia aus den USA. Hinter dieser Idee steckt ein Schweizer Neurologe. Kann man durch junges Blut dem Altern ein Schnippchen schlagen? Das Start-up Ambrosia aus den USA will es zumindest versuchen.

Wer älter als 35 Jahre ist, bekommt für schlappe 8000 Dollar Blut von jugendlichen und jungen Erwachsenen via Transfusion. So lautet das Geschäftsmodell des Unternehmens.«

Und: »Bei Mäusen allerdings hat das Konzept des Blutaustauschs angeschlagen. Dies geht aus Forschungen des aus der Schweiz stammenden Neurologen Tony Wyss-Coray hervor (…) Aber der Schweizer Wissenschaftler rät zur Vorsicht, warnt vor allzu schnellen Schlussfolgerungen. Denn für den Menschen würden diese Resultate erst mal nichts bedeuten. Er steht dem Unternehmen Ambrosia äußerst kritisch gegenüber (…)« (110/8)

Am 11. Februar 2020 legte das ZDF im Rahmen von »Leschs Kosmos« mit einem Beitrag nach: »Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt.«

Darin heißt es mitunter: »Der Traum ewiger Jugend ist steinalt: Ob Blut oder andere Essenzen, nichts bleibt unversucht, das Altern zu stoppen. Tatsächlich gibt es jetzt Mittel, die die Lebensuhr deutlich verlangsamen (…)

Der Alterungsprozess wird etwa zu einem Drittel von Genen bestimmt. Den Rest hat jeder selbst in der Hand. Aber sind Hyaluronsäure, junges Blut oder spezielle Wirkstoffe echte Jugendelixiere? Wie lässt sich das Altern manipulieren? (Die Adrenochrom-Verschwörung bestätigt: Wissenschaftler entdecken, wie junges Blut alternde Gehirne verjüngt)

Weltweit sind Wissenschaftler den Mechanismen des Alterns auf der Spur. Ins Visier nehmen sie ein Tier, das zwar keinen Schönheitspreis gewinnt, dafür aber im Vergleich uralt wird: der Nacktmull. Das Nagetier lebt bis zu 30 Jahre.«

Und: » Ein Methusalemalter für so ein kleines Lebewesen. Ähnlich große Nager werden nur ein paar Jahre alt. Was also hat der Nacktmull, was andere nicht haben? Forscher sind überzeugt, dass ein besonderer Stoff für die Langlebigkeit der Tiere verantwortlich ist: Hyaluron.

Ein Wirkstoff, der in Anti-Aging-Cremes und Beautysalons für die Haut zum Einsatz kommt. Nacktmulle haben besonders viel davon im Körper. Hyaluron sorgt dafür, dass ihre Haut immer geschmeidig bleibt. Und offenbar auch dafür, dass die Tiere nicht krank werden. Ein echter Wunderstoff.

Doch wirkt der auch bei Menschen?«

Weiter: »In einem umstrittenen Tierversuch schnitten Forscher der Stanford University eine alte und eine junge Maus am Rumpf auf und nähten sie aneinander. Die Tiere teilten sich nun für mehrere Wochen einen Blutkreislauf und tauschten so ihr Blut aus. Dann trennte man die Tiere wieder.

Leistungstests zeigten, dass die alte Maus mit dem jungen Blut danach tatsächlich fitter war. Ihre Fähigkeiten glich denen von jungen Mäusen. Die Forscher vermuten, dass Proteine im Blutplasma den Verjüngungseffekt auslösen.

Sie stellten fest, dass die Proteine Thrombospondin-4 und SPARCL1 die Vernetzung von Nervenzellen aktivieren und sich auch mehr neue Nervenzellen bilden.

Im menschlichen Blut haben Forscher bereits weitere Proteine identifiziert, die beim Altern eine Rolle spielen. Sie hoffen, mit den Proteinen aus jungem Blutplasma ein wirksames Mittel gegen Alzheimer zu finden. Doch Blut pauschal als Jugendelixier einzusetzen – davor warnen Wissenschaftler.«

naturalnews.com berichtet:

Erinnern Sie sich noch daran, als Adrenochrom eine „Verschwörungstheorie“ war? Jetzt ist es eine Verschwörungs-FAKT in Form von „Jugendtransplantationen“

Jahrelang wurde es als wilde Verschwörungstheorie bezeichnet. Aber die Idee, dass „Eliten“ das Blut und die Lebensessenz junger Menschen abzapfen, um ewig zu leben, hat sich nun bestätigt.

Seitdem The Telegraph berichtet hat, dass sogenannte „Jugendtransplantationen“ den Alterungsprozess umkehren können, ist die Vorstellung von blutsaugenden Parasiten, die unter uns leben, plötzlich realer denn je.

Sie nennen es natürlich ganz harmlos ein „Anti-Aging“-Verfahren, das den „Jungbrunnen“ anzapft. Aber in Wirklichkeit sind Jugendtransplantationen mit dem Adrenochrom-Skandal vergleichbar, der während der Trump-Jahre aufkam.

„Jugendtransplantation‘ ist ein Euphemismus für das Absaugen der Vitalflüssigkeiten von Baby-/Kinder-‚Spendern‘ und deren Injektion in alternde Empfänger“, schreibt Ben Bartee für The Daily Bell.

Der Telegraph behauptet, dass „niemand vorschlägt, die Körperflüssigkeiten von Jugendlichen in unsere älteren Menschen zu leiten“. In Wirklichkeit ist es aber genau das, was hier vorgeschlagen wird.

Biomedizinische Unternehmer machen bereits mit dem Blut von Teenagern Kasse

Wie üblich tun The Telegraph und andere Medien so, als handele es sich um eine neue Entdeckung, die noch erforscht wird. Der Ton, in dem sie darüber berichten, lässt vermuten, dass es sich um eine futuristische Sache handelt.

Ein ähnlicher Ton wurde angeschlagen, als die Chemtrails, auch bekannt als Geo-Engineering, endlich enthüllt wurden, Jahre nachdem sie bereits im Einsatz waren. Als sie dann endlich die Wahrheit ausspuckten, taten sie so, als ob dies nicht schon die ganze Zeit geschehen wäre, sondern erst noch kommen würde.

In beiden Fällen werden diese beunruhigenden Realitäten in den Medien beschönigt. Das Absaugen von Jugendessenz ist „Anti-Aging“, während uns gesagt wird, dass Geo-Engineering den Planeten vor der globalen Erwärmung retten wird.

Diese Übel werden den Massen immer als eine gute Sache präsentiert, die etwas Schlimmes beheben wird. Auf diese Weise wird die Öffentlichkeit dazu gebracht, Dinge zu akzeptieren, die die meisten Menschen sonst als böse ablehnen würden.

Bartee erklärt, dass 2019 ein in den USA ansässiges Startup namens Ambrosia – ein Name, der an sich schon gruselig ist, wenn man bedenkt, worum es bei diesem Unternehmen geht – damit begann, Blutplasma von Teenagern für 8.000 Dollar pro Liter an Milliardäre im Silicon Valley zu verkaufen.

Das Unternehmen musste später vorübergehend geschlossen werden, und die Frage, woher Ambrosia sein Blutplasma von Teenagern bezog, wurde nie beantwortet.

War es von den „wohlhabenden Kindern der DC-Eliten oder von einer armen Bauerntochter in einem guatemaltekischen Dorf, von den Straßen Comptons oder aus einer Gemeinde in den Appalachen?“ fragt Bartee.

Es stellte sich heraus, dass die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) damals eine Warnung an Ambrosia bezüglich der Sicherheit ihres Produkts aussprach. Das Unternehmen blieb nur für kurze Zeit geschlossen, weil, so der Inhaber, „unsere Patienten die Behandlung wirklich wollen“.

„Die Mega-Reichen können sich über The Science© hinwegsetzen, wenn sie das Blut der Armen der Welt ‚wirklich wollen‘, aber das geht nicht, wenn man experimentellen COVID-19 mRNA-‚Gentherapien‘, die als Impfstoffe vermarktet werden, skeptisch gegenübersteht“, so Bartee weiter über die Scheinheiligkeit des Systems.

Ein anderes im Silicon Valley ansässiges biomedizinisches Startup namens Alkahest verkauft ähnliche Produkte zur Jugendtransplantation. Wenig überraschend ist die Tatsache, dass der Milliardär und Eugeniker Bill Gates an diesen verschiedenen Unternehmungen beteiligt ist.

„Gates, der Inbegriff des Raubritters und Monopolisten in einer unbedrohlichen Mr. Rogers-Verkleidung, liebt nichts mehr, als den Markt für ein wertvolles neues biomedizinisches Produkt in die Enge zu treiben“, sagt Bartee.

Warum also jetzt? Warum sagen die von den Unternehmen kontrollierten Medien plötzlich die Wahrheit über Jugendtransplantationen? Vielleicht ist die Gesellschaft inzwischen so verkommen, dass der Durchschnittsbürger, der gegenüber jeder Form des Bösen, das den Westen durchdringt, völlig desensibilisiert ist, von solchen Dingen nicht mehr schockiert wird.

Hier eine Meldung aus dem Jahr 2023:

Um dem Älterwerden ein Schnippchen zu schlagen, greift US-Tech-Mogul Bryan Johnson auf Bluttransfusionen zurück. Spender ist sein 17-jähriger Sohn.

Den Johnsons liegt die Solidarität zwischen den Generationen im Blut. Im übertragenen und wörtlichen Sinne. Der 45-jährige US-Technologiemogul Bryan Johnson erhielt in einer Klinik in Texas Bluttransfusionen. Spender war sein 17-jähriger Sohn Talmage.

Der millionenschwere Gründer und CEO des Unternehmens Kernel hat nur eine Obsession: jung zu bleiben. Einen ähnlichen Wunsch hegten in der Literatur bekannterweise ja auch bereits Persönlichkeiten wie Goethes «Faust» oder Bram Stoker’s «Dracula». Dennoch wirbelt die Reportage über den «multigenerationalen Blutplasma-Wechsel» in der «Bloomberg Business Week» kräftig Staub auf.

Denn auch wenn der Einsatz von Plasma als Anti-Aging-Technik bereits an Laborratten getestet wurde, wird er beim Menschen heftig diskutiert. Die Praxis wird von einigen Ärzten sogar abgelehnt. Er will «Erektionen wie ein Teenager» Auch Johnson empfiehlt seinen Biohacker-Lifestyle niemandem. Er forsche einfach nur an sich selbst, wo die Grenzen seines Körpers und die der aktuellen Medizin sowie Forschung liegen. Und Wissenschaftler bzw. Ärzte gibt es reichlich im Gefolge des US-Unternehmers, der um die 800 Millionen Euro schwer sein soll: 30 Spezialisten begleiten ihn Tag und Nacht.

Sie kontrollieren alle seine lebenswichtigen Organe, seine Zähne, seine Haut, seine Haare, sein Rektum und seinen Penis, denn der 45-Jährige wünscht sich Erektionen, die mit denen eines Teenagers vergleichbar sind.

Jedes Jahr gibt Johnson zwei Millionen Dollar aus, um seinen Traum von ewiger Jugend zu verwirklichen. Ob es wirkt? Immerhin versichert der Biohacker jedem, dass er aufgrund seines Verjüngungsprojekts «Project Blueprint» das Herz eines 37-Jährigen und die Haut eines 28-Jährigen habe.

Noch einmal: Das alles sind keine kruden Verschwörungstheorien – im Gegensatz zu einigen wilden Adrenochrom-Spinnereien –, sondern neueste wissenschaftliche Erkenntnisse von Neurologen und anderen Forschern!

Und all das – das ist das wirklich unheimliche – bestätigt den uralten okkulten Glauben, dass »junges Blut« unter anderem das »Altern« stoppen könnte!

Aus diesem Grund mussten und müssen noch immer »junge« und vor allem »lebendige« Opfer sterben.

…

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de/naturalnews.com am 08.11.2023