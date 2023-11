Die biblischen Reiter der Endzeit und Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg (Video)

Als Endzeit wird die letzte Zeit vor dem Weltuntergang bezeichnet. Biblische Prophezeiungen beschreiben Zeichen, woran man die letzten Tage erkennen kann. Dazu gehören Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen. Propheten wie Alois Irlmaier und andere sahen diese Zeichen in unserer gegenwärtigen Zeit. Hat die Endzeit bereits begonnen? Ein Essay von Frank Schwede

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Welt verändert und zeigt deutliche Zeichen der Endzeit. Zwar ist das Ende der Welt schon oft vorhergesagt worden – doch haben gerade jetzt die apokalyptischen Szenarien Hochkonjunktur. In der Klimaschutzbewegung. In weltweiten Krisen und Kriegen.

Die Vorstellung, dass die Welt von heute auf morgen untergehen könnte, ist tief verwurzelt. Vor allem im westlichen Denken. In der westlichen Kultur. Das hängt auch mit der Bibel zusammen. Mit dem letzten Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung des Johannes, besser bekannt als die Apokalypse.

In der Bibel findet man viele Voraussagen, an die man die letzten Tage erkennen kann. In Matthäus 24:7 sagte Jesus voraus: „Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Land gegen das andere.“

Einen ähnlichen Gedanken findet man in der Offenbarung 6:4, in der ein symbolischer Reiter zur Sprache kommt, der für Krieg steht und losreitet, um „den Frieden von der Erde zunehmen“.

Und Jesus sagt in Matthäus 24:7 voraus: Es wird in einer Gegend nach der anderen Lebensmittelknappheit geben. Die Offenbarung 6:5,6 spricht von einem weiteren symbolischen Reiter, der an vielen Orten auf der Erde große Hungersnöte verursachen würde.

In Matthäus 24:7; Lukas 21:11 sagt Jesus: „In einer Gegend nach der anderen wird es Erdbeben geben. Diese schweren Erdbeben überall auf der Welt hätten Leid und Todesopfer im nie da gewesenen Ausmaß zur Folge.

In Lukas 21:11 spricht Jesus auch von Seuchen und Epidemien. Zur wachsenden Kriminalität sagt Jesus in Matthäus 24:12, dass es in den letzten Tagen eine zunehmende Gesetzlosigkeit geben werde.

Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3:1-4 über die Gesellschaft im Allgemeinen voraus: Die Menschen werden undankbar sein und nicht loyal, nicht kompromissbereit, verleumderisch, unbeherrscht und brutal.

Und sie werden das Gute nicht lieben. Sie werden Verräter sein, eigensinnig, aufgeblasen vor Stolz. Dieser Werteverfall würde solche Ausmaße annehmen, dass man zu Recht von kritischen Zeiten sprechen kann, mit denen man nur schwer fertig wird. (Die Prophezeiungen von Henry Gruver und John Paul Jackson für den Nahen Osten erfüllen sich direkt vor unseren Augen)

Auch die Bibel weiß nicht, wann die Endzeit kommt

Manche US-Evangelisten deuten den Ukraine-Krieg als ein deutliches Zeichen für die Endzeit. Greg Laurie, ein kalifornischer Pastor und ehemaliger Berater von Donald Trump, warnt in einem Facebook-Video, dass sich durch den Angriff auf die Ukraine die biblischen Prophezeiungen erfüllen würden.

Konkret bezog sich der Geistliche auf die Vorhersage des Propheten Hesekiel im Alten Testament über eine aggressive Nation aus dem Norden, die in einer endzeitlichen Schlacht Israel angreifen wird.

Allerdings lässt auch die Bibel offen, wann genau die Endzeit gekommen ist. Anders sieht das bei den Visionen bekannter Seher wie Alois Irlmaier aus. Glaubt man die Prophezeiung des Sehers aus Freilassing, dann ist jetzt die Zeit gekommen. Irlmaier:

„Alles ruft Friede – Schalom. Da wird´s passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf. Große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich gegenüber. Die Lage ist angespannt.“

Das klingt wie eine Zeitungsmeldung von heute. Hat die Endzeit begonnen? Wird sich die Lage im nahe Osten weiter zuspitzen? Wird sie in den 3. Weltkrieg gipfeln? Wir wissen es nicht und selbst große Seher wie Irlmaier können es nicht präzise vorhersagen, weil die Entwicklung eines Krieges immer von verschiedenen Faktoren anhängig ist.

Die deutsche Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) nahm 2014 insgesamt 90 Prognosen von Hellsehern und Astrologen unter die Lupe. Allesamt waren sie falsch.

Dennoch zieht sich bis heute Prophetie wie ein Seidenfaden durch die Geschichte. Vor allem in krisenreichen Zeiten. Zwischen Herrschern, Hellsehern und Astrologen gab es in den vergangenen 3000 Jahren oft eine eher unheilige Bindung. Angefangen beiden Germanen, Griechen und Römern über das Mittelalter und die Renaissance bis in unsere Gegenwart.

Zurück zu Alois Irlmaier. Gerade jetzt sorgt der Seher aus Freilassing wieder für Schlagzeilen, weil seine Visionen von der Zukunft Deutschlands und Europas geradezu beängstigend präzise in das aktuelle Bild der Zeit passen.

Irlmaier sagte voraus: Zuerst kommt der Wohlstand auf, wie man ihn noch nie gesehen hat. Das Erblühen der Wirtschaft geht aber mit einem massiven Glaubensabfall und einem Niedergang der Sittlichkeit einher.

„Der Reichtum währt nicht ewig“, sagte Irlmaier. Eine große Inflation wird Europa treffen. Eine große Zahl Fremder wird ins Land strömen. Das System kollabiert. Aufstände folgen. Dann überfällt Russland über Nacht den Westen.

Viele Seher sahen den 3. Weltkrieg

Alois Irlmaier ist nicht der einzige, der den 3. Weltkrieg sah. Es gibt zahlreiche schriftliche Überlieferungen von Sehern, die ähnliche Zukunftsvisionen hatten. Oft waren es Geistliche wie Hildegard von Bingen. Der stigmatisierte italienische Pfarrer Pater Pio oder der Einsiedler- Mönch Pater Paisios vom Berg Athos, der hierzulande nahezu ein Unbekannter ist.

In Griechenland und der umliegenden orthodoxen Welt sind seine Botschaften bis heute unvergessen. Auch der im Jahr 1991 verstorbene Pater sah den Ausbruch eines großen Krieges voraus.

Er sah, dass ein Streit zwischen den Verbündeten die Türkei in einen Krieg führen wird. Die Zeit in der dies passiert, ist die Zeit der jetzigen Regierung, schrieb der Geistliche nieder.

Pater Paisos sah, dass der Streit eskalieren wird, wenn es um die Erweiterung der 6-Meilen-Zone auf die 12-Meilen-Zone geht. Dann steht der Ausbruch des Krieges kurz bevor. Die Türkei wird Krieg gegen Israel und gegen Russland führen und Russland wird die Türkei vernichten.

Autor Stephan Berndt hat sich ausgiebig mit den Visionen bekannter und weniger bekannten Sehern beschäftigt. Für sein Buch Prophezeiungen zur Zukunft Europas und reale Ereignisse, erschienen im Reichel-Verlag, hat Berndt verschiedene Privatoffenbarung, die ihn aufgrund der gleichlautenden Aussagen fasziniert haben, mit rund 5000 Prophezeiungen von 250 teils bekannten Seher verglichen und festgestellt, dass die Zukunft der Welt alles andere als rosig aussieht.

Berndts Fazit: Wenn sich Europa in der schwersten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren befindet, werden mit dem Versprechen auf eine bessere Zukunft der Bevölkerung immer mehr wirtschaftliche Opfer abverlangt.

Die Menschheit wird zunehmend desillusioniert, Politiker gelten gemeinhin nur noch als Lügner und Verräter – und genau in dieser trüben Grundstimmung bricht ein neuer Krieg im nahen Osten aus, der das Potential hat, den gesamten arabischen Raum in Brand zu setzen.

Die Welt bettelt um Frieden, während in Europa die Unzufriedenheit steigt und es zu offenem Aufruhr kommt. Aufgrund hoher Arbeitslosigkeit sind die Sozialkassen so gut wie leer, die Folge ist, dass die Steuern werden drastisch erhöht werden.

In Italien kommt es zu ersten bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Frankreich und Deutschland werden folgen. Auf dem Balkan kommt es zu neuen Kampfhandlungen. Bei einer Friedenskonferenz wird ein ranghoher russischer Politiker bei einem Attentat getötet.

Die Antwort ist, dass russische Truppen in Serbien einfallen. Es kommt zum Ausbruch des 3. Weltkriegs, von dem auch Deutschland betroffen sein wird, denn die russischen Truppen dringen bis zum Rhein vor.

Im weiteren Verlauf greift Russland mit Atomwaffen die Versorgungswege des Westens an. Dann, plötzlich wie aus dem Nichts, erscheint über dem umkämpften Europa ein gleißend heller Himmelskörper, der heller als die Sonne strahlt.

Nachdem er wieder verschwunden ist, senkt sich eine dunkle Wolke über die Erde und der Tag wird zur Nacht. In der Luft liegt Staub. Wer ihn einatmet, ist dem Tod geweiht. Überleben werden nur die, die sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Die Finsternis dauert drei Tage, von der nicht nur Europa betroffen ist, sondern die gesamte Welt. Ein Drittel der Weltbevölkerung stirbt.

Stephan Berndt fand heraus, dass in den verschiedenen Prophezeiungen kein Einzelergebnis so häufig und detailliert und mit so einer hohen Übereinstimmung beschrieben wird wie diese Zahl.

Wer die Hölle überlebt hat, muss nur noch durch ein paar extreme Erdbeben, gigantische Flutwellen und heftige Stürme, bevor am Horizont eine neue Welt zum Leben erwacht.

Alois Irlmaier zum 3. Weltkrieg: „I woas ned, wann er kimmt.“

Die Menschheit ist geläutert. Sie findet zu einer neuen Religiosität. Der Raubtierkapitalismus weicht einem sanften neuen Wirtschaftsmodell und Deutschland findet wieder zur Monarchie zurück.

Sieht so unsere Zukunft aus? Wenn Prophetie mehr ist als nur Kaffesatzgucken, dann steht es um die Zukunft der Menschheit nicht gut. Nicht nur in den USA, auch in Europa bereiten sich seit mehr als zehn Jahren Zehntausende auf die Endzeit vor.

Doch nicht einmal die Seher selbst sind überzeugt, dass sich ihre Visionen bewahrten müssen. Obwohl Irlmaier in seinen Prophezeiung keine Jahreszahl nennt, ordnen viele Menschen aktuell diese der Flüchtlingskrise zu. Heißt das, dass auch seine anderen Visionen, einschließlich der 3. Weltkrieg, stimmen muss?

Nicht unbedingt. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass Irlmaier ungern über die Zukunft sprach, weil sie, wie er wörtlich sagte, nichts viel Schönes sei. Wörtlich soll er gesagt haben:

„Die Leut´ meinen immer, das alles so werden müsste, wie sie es sich wünschen, aber i seh´s genau. A dritter großer Krieg is ziemlich sicher.“

Irlmaier-Deuter zählen gerne eine Reihe seiner Vorhersagen auf, die die Endzeit anzeigen. Dazu gehören: Feuer in Paris (Notre Dame?). Revoltierende Bürger (Gelbwesten in Frankreich), Ein Konflikt im Nahen Osten (Gaza?) und die Stationierung unzähliger Soldaten.

Hinzu kommt ein außergewöhnlich milder Winter, eine frühe Ernte und die Flucht des Papstes aus dem Vatikan (Der Rücktritt von Papst Benedikt 2013?).

Tatsache ist: Die Endzeit wurde bereits zum x-ten Mal verschoben. Im Netz wurde spekuliert, dass der Dritte Weltkrieg am 18. August 2019 beginnen und am 9. September 2019 enden könnte. Heute wissen wir, dass das nicht passiert ist.

Gut möglich, dass der 3. Weltkrieg schon lange vor 2019 erfolgreich abgewendet wurde und wir ganz beruhigt in ein paar Wochen in das Jahr 2023 gehen können.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.11.2023