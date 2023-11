Die Firma USA, Israel, Polen und die Ukraine könnten mit der Niederlage der khasarischen Mafia aufhören zu existieren

Teile die Wahrheit!

Die geopolitische Situation befindet sich mitten in einem Zusammenbruch der USASR-ähnlichen Situation. Dies wird dazu führen, dass viele Länder in ihrer jetzigen Form von der Landkarte verschwinden. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Zu den Ländern, die wahrscheinlich verschwinden werden, gehören Israel, die Vereinigten Staaten, die Ukraine und Polen. Dies geschieht, während Rockefellers Handlanger-Präsident Joe Biden diese Woche in San Francisco Kapitulationsdokumente an die größere Allianz zur Befreiung des Planeten unterzeichnen wird, sagen westliche White-Hat-Quellen und asiatische Geheimgesellschaften.

Was passiert, ist, dass ein jahrhundertealter satanischer Plan, drei Weltkriege zu nutzen, um den Planeten in eine riesige Sklavenplantage zu verwandeln, gescheitert ist.

Die khazarische Mafia (KM) hoffte, diesen Plan nutzen zu können, um die Welt von Israel und dem Großraum Khazaria (Ukraine+Chasachstan usw.) aus zu beherrschen.

Stattdessen wurden die KM, wie wir weiter unten sehen werden, in der Ukraine entscheidend besiegt und werden bald in Israel sein. (Die USA und Israel steuerten auf eine Art Mega-Black-Swan-Ereignis zu)

„Die Ukraine ist eine wesentliche Figur, die wir auf dem geopolitischen Schachbrett nicht verlieren dürfen … unser derzeitiger Weg … bedeutet, dass unsere globale Ordnung tot ist“, gibt Nathaniel Rothschild zu, der die KM übernommen hat, nunmehr einen Großteil der Octagon-Gruppe wurde neutralisiert.

Das Scheitern dieses Plans bedeute, dass viele Grenzen zu einer Situation zurückkehren könnten, die der Situation ähnelt, die vor dem Ersten Weltkrieg bestand, den die KM herbeigeführt hat, heißt es in den Quellen.

Mit anderen Worten: Deutschland wird zu einem Teil seiner Grenzen aus dem Ersten Reich zurückkehren, das Österreichisch-Ungarische Reich könnte als Republik wieder entstehen und das Türkische Osmanische Reich könnte Judäa (fälschlicherweise Palästina oder Israel genannt) erneut in ein Protektorat verwandeln. Es versteht sich von selbst, dass die Rechte und die Autonomie der Polen, Juden und Judäer („Palästinenser“) usw. in einem solchen Szenario geschützt würden.

Die Veränderungen könnten jedoch weitreichender sein, da die satanische UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION (Firma USA) infolge des Sieges des amerikanischen Volkes in ihrer zweiten Revolution aufgelöst werden soll. Wenn sich der Staub gelegt hat, wird wahrscheinlich die Republik der Vereinigten Staaten von Nordamerika als Ersatz für das Unternehmen auftauchen.

Das mag alles weit hergeholt klingen, aber die Fakten in der realen Welt machen dies zum wahrscheinlichsten Szenario.

Beginnen wir mit der Situation um IS (ISIS, die Mondgöttin), RA (den ägyptischen Sonnengott) EL (den Schöpfer).

Die Juden wissen, dass ihre eigene Regierung sie angegriffen hat, um den Krieg im Gazastreifen zu rechtfertigen. Ein durchgesickertes Video der israelischen Luftwaffe zeigt, dass es die israelischen Apache-Hubschrauber waren, die ihre Bürger während des „Delirium“-Festivals am 7. Oktober bombardierten, und nicht die Hamas!

Außerdem werden jetzt sogar jüdische Holocaust-Überlebende wegen Antisemitismus [Antisatanismus] verhaftet.

Kein Wunder, dass Haaretz, eine große israelische Mainstream-Zeitung, sagte:

Premierminister Benjamin Netanjahu, der das Land führen soll, ist ein geplagter Politiker, der vor dem Ende seiner Karriere steht, und die gegenwärtigen Probleme verschärfen die schwere kriminelle Verstrickung, in die er sich selbst hineinmanövriert hat. Netanyahu genießt nicht das Vertrauen der Öffentlichkeit und die meisten seiner Bemühungen sind auf sein persönliches Überleben gerichtet.

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-03/ty-article/.premium/nasrallahs-long-awaited-speech-could-dictate-the-course-of-the-war-and -lebanons-future/0000018b-9185-db71-a7df-fdcd1cda0000?utm_source=mailchimp&utm_medium=Content&utm_campaign=daily-brief&utm_content=48df5d8f08

Letzte Woche versammelten sich Führer aller muslimischen Länder als Reaktion auf das satanische Massaker an Judäern in Gaza, das vom Satanisten Netanyahu angeordnet wurde.

Auf dem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (IOC) in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende wurde ein Konsens erzielt, dem israelischen Unheil ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Die IOC-Länder waren sich einig, dass sie sich von der KM nicht dazu verleiten lassen würden, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Stattdessen werden sie dem Spielbuch der Nachbarn des ursprünglichen Khazaria folgen.

Das IOC wird Israel und seinen KM-Oberherren ein Ultimatum stellen, ihr kriminelles und asoziales Verhalten auf der ganzen Welt zu stoppen. Sie werden damit drohen, Israel mit einer Armee von über 5 Millionen Mann anzugreifen, die ihnen zahlenmäßig um 10 zu 1 überlegen ist, es sei denn, sie verhaften die Kriegsverbrecher in ihrer Regierung und unterstellen sich der türkischen Vormundschaft.

Aus diesem Grund berichtet Tass, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine „globale Initiative“ zur Lösung der Gaza-Krise plant.

https://tass.com/world/1703703

Schauen Sie sich auch an, wie der Rockefeller-Sklave Anthony Blinken in der Türkei die kalte Schulter bekommt, als er versucht, diesem Schritt zuvorzukommen. Das derzeitige US-Regime hat in der Region keine Glaubwürdigkeit.

Darüber hinaus wird jedem nuklearen Erpressungsversuch der Israelis das pakistanische Atomwaffenarsenal entgegenwirken.

https://tass.com/world/1703703

Auch die Chinesen und Russen unterstützen einen solchen Plan.

Wie dem auch sei, dies wird sich nicht in das von der KM seit langem geplante Szenario eines totalen Atomkriegs zwischen Gog (G7) und Magog (SCO) verwandeln, der 90 % der Menschheit töten wird.

Die US-amerikanischen, chinesischen und russischen Militärs werden nicht mitmachen. Das US-Militär steht nicht mehr unter der Kontrolle der KM, erklären Pentagon-Quellen. Selbst wenn kompromittierte Führer versuchen, ein solches Szenario anzuordnen, sagen 72 % der Amerikaner, dass sie ihre Streitkräfte im Falle eines größeren Krieges nicht unterstützen werden. Die militärische Basis liegt beim amerikanischen Volk und nicht beim KM.

https://www.newsweek.com/american-military-recruitment-problems-public-apathy-1842449

Schauen Sie sich an, wie CNN versucht, echte Ansichten des US-Militärs zu unterdrücken, indem es diesen Soldaten abschneidet.

Auf jeden Fall erhalten wir Berichte, dass das US-Festland selbst jetzt angegriffen wird, was bedeutet, dass keine Truppen für den Kampf im Nahen Osten zur Verfügung stehen. Der dramatischste Beweis dafür kommt aus Los Angeles.

„Jede Nacht gegen 2 Uhr morgens kommen US-Militärs mit Lastwagen auf den Hauptstraßen von Long Beach, Kalifornien, an. Die Truppen gehen in den Untergrund und es sind laute Explosionen zu hören, die keine Erdbeben sind. Als ich einen Soldaten in der Cafeteria der Hafenanlage fragte, gegen wen sie kämpfen, sagte er, dass sie gegen mexikanische Narcos und chinesische Truppen kämpfen“, sagte ein Logistikoffizier der Hafenanlage von Long Beach dem hoch angesehenen Jim Willie vom Hat Trick Newsletter.

https://www.golden-jackass.com/

Die Kämpfe konzentrieren sich um das Käfigzentrum des Getty-Museums, so Willie.

Ein hochrangiger Beamter des mexikanischen Kartells hat uns außerdem bestätigt, dass die Rache für den Angriff mit der Energiewaffe auf Acapulco im Gange ist. „Chinesische Truppen sind dort gelandet“, sagt er und fügt hinzu: „Ich stelle mir einen Angriff auf Las Vegas in Form einer Tragödie vor.“ Die Kartelle schwören auf eine „Reconquista“ der Teile Mexikos, die ihnen im mexikanisch-amerikanischen Krieg abgenommen wurden.

Diese Berichte werden teilweise durch massive mysteriöse Brände bestätigt, die in Los Angeles ausgebrochen sind.

Auch „ein seltenes Erdbeben der Stärke 5,2“ erschütterte letzte Woche Mentone, Texas, nahe der mexikanischen Grenze. Eine geringe Tiefe von 4,34 Meilen bedeutet nach Angaben des USGS, dass es sich laut einem CIA-Beamten „mit Sicherheit um ein DUMB-Erdbeben handelte“.

https://www.mrt.com/news/article/usgs-5-2-magnitude-quake-shakes-west-texas-18477306.php

Andere Quellen verwickeln die KM in all das, indem sie sagen, dass mindestens eine Million, möglicherweise zwei Millionen Terroristen aus Palästina, Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan, Katar, Libanon, Iran, Somalia usw. usw. bereits hier sind, und sie sind extrem gut finanziert, und hören Sie sich das an, die Biden-Regierung, die mit der UNO zusammenarbeitet, hat ihnen Debitkarten gegeben, die jeden Monat neu aufgeladen werden.“ Die KM hofft höchstwahrscheinlich, diese fünften Kolumnisten zu benutzen, um sich vor dem amerikanischen Volk zu schützen.

Es findet auch ein Finanzkrieg gegen die US Corporation statt. Die Chinesen haben US-Staatsanleihen zu Dumpingpreisen gehandelt, um die FRB und ihre Niederlassung in Washington DC zum Einsturz zu bringen. Dies veranlasste die KM zu einem Gegenschlag, indem sie die Computersysteme chinesischer Banken hackte. Reuters berichtet über diesen Angriff wie folgt:

Ein Ransomware-Angriff auf die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hat am Donnerstag einige Geschäfte auf dem US-Schatzmarkt gestört, so das Finanzministerium.

https://finance.yahoo.com/news/1-ransomware-attack-chinas-icbc-191651427.html

Ein kanadischer Geheimdienstler sagt, was wirklich passiert ist:

„Die Fed gab eine Anleihe im Wert von 24 TRILLIONEN $ heraus, die die Länder kaufen sollten, um die Schulden zu decken – NIEMAND KAUFT AUCH NUR EINEN PENNY. China kaufte Öltermingeschäfte vom IRAN und zahlte 33 TRILLIONEN, aber NICHT in US $ – was sagt das über die USA in Weltangelegenheiten aus; sie sind am Ende.

Diese Gefechte finden im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen „Präsident“ Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 15. November statt. Unsere Quellen sagen uns, dass „Biden“ (die Rockefellers) versuchen wird, Xi zu beschwichtigen, indem er China den Staat Kalifornien anbietet.

Die Chinesen haben jedoch deutlich gemacht, dass die USA „ihre Arroganz und ihre Vorurteile ablegen und ihre hegemonialen, herrschsüchtigen und schikanösen Praktiken aufgeben müssen.“

Das chinesische Außenministerium stellt fest, dass „die Vereinigten Staaten mit nur drei Ausnahmen gegen fast alle der rund 190 von den Vereinten Nationen anerkannten Länder gekämpft haben oder in diese militärisch involviert waren. Die drei Länder wurden ‚verschont‘, weil die Vereinigten Staaten sie nicht auf der Landkarte gefunden haben.“

Die KM benutzen auch Propaganda, um die von ihnen gestürzten Führer zu dämonisieren. Hören Sie sich zum Beispiel den ugandischen Führer Idi Amin an, der gestürzt und als Verrückter dargestellt wurde, weil er die zionistischen Juden hinausgeworfen hatte

Als Alternative zu dieser Art von Aktivitäten schlägt China „ein neues Modell der Beziehungen zwischen den Staaten vor, das auf Dialog und Partnerschaft, nicht auf Konfrontation oder Bündnis setzt“.

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230220_11027664.html

Die White Dragon Society hat die Chinesen davor gewarnt, mit der KM und ihrer US-Firmentochter irgendeinen Deal einzugehen. Die KM wird den Chinesen erzählen, was immer sie hören wollen, und ihnen dann in den Rücken fallen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen. Stattdessen wurde ihnen geraten, das derzeitige KM-System implodieren zu lassen und darauf zu warten, dass die Weißhüte den Schlamassel bereinigen.

Wie der amerikanische Patriotenführer Colonel Douglas MacGregor sagt: „Trauen Sie niemandem innerhalb der Umgehungsstraße [von Washington DC].“

http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Die folgende Grafik ist nur ein Beispiel dafür, dass die so genannten Politiker nicht das amerikanische Volk vertreten.

Ein weiteres Zeichen dafür, wie realitätsfremd nordamerikanische Politiker sind, ist dieses Video, das CasTrudeau in seinen sozialen Medien gepostet hat und in dem er erklärt, dass er seinen „Booster“ bekommt, während er ein T-Shirt mit dem Slogan „Impfstoffe verursachen Erwachsene“ trägt.

Sie hat ihm die Injektion in den linken Arm gegeben und ein Pflaster auf den rechten Arm geklebt.

Die Implosion ist nicht mehr weit entfernt. Wenn der US-Konzern nicht noch vor dem Winter in Konkurs geht, werden etwa 180 Millionen Amerikaner und Kanadier frieren, weil die Energieversorgung während extremer Kälteperioden unzureichend ist, weil es an Brennstoff für das Massenstromnetz (Bulk Power System, BPS) und an Brennstoff für erdgasbefeuerte Generatoren mangelt“, heißt es in der Bewertung der Zuverlässigkeit im Winter 2023-24 (Winter Reliability Assessment, WRA).

https://www.zerohedge.com/commodities/time-generator-new-warning-says-half-us-risk-grid-down-winter

Jetzt hat Moody’s gerade die US-Schulden herabgestuft. Meiner Erfahrung nach kommt eine Herabstufung durch Moody’s viel zu kurz und viel zu spät. Die USA sind bereits unter Ramschniveau und die Behauptung, ihr AAA-Rating sei in Gefahr, herabgestuft zu werden, ist ein Witz.

Hoffen wir alle, dass sich die Chinesen nicht dazu hinreißen lassen, noch mehr Geld auszuhändigen, und dass die US-Regierung die Schuldenobergrenze nicht über den 15. November hinaus verlängert.

Wenn sie im Geschäft bleiben, besteht die reale Gefahr, dass wir in digitaler Gefangenschaft landen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, räumt ein, dass die neue Zentralbank der EU – der digitale Euro – zur Kontrolle eingesetzt werden wird. EU-Bürger müssen bereits mit Haft- oder Geldstrafen rechnen, wenn sie Bargeldtransaktionen über 1000 Euro tätigen, aber die Einführung des digitalen Euro wird den finanziellen Totalitarismus erleichtern. Mit der FRB verhält es sich genauso.

Die KM bettelt auch um die Wiedereröffnung ihrer Geldwäscheoperation für politische Bestechung in der Ukraine. Hier können Sie ein lustiges Video des russischen KM-Agenten Vladimir Zelinsky sehen, in dem er sagt, dass seine Wäscherei immer noch für Geschäfte offen ist. Hören Sie sich an, wie er sich ausdrückt:

„Wenn Sie uns nicht finanziell unterstützen können, dann geben Sie uns bitte Kredit und wir geben Ihnen Geld zurück.

Dies ist einer der schlimmsten Kriegsverbrecher der Geschichte. Der organisierte Kinderhandel in der Ukraine „umfasst das gesamte Spektrum von der Suche nach einer neuen Familie irgendwo in Westeuropa, ohne die Zustimmung oder auch nur das Wissen der biologischen Eltern, bis hin zu Sexhandel, Prostitution, Pädophilie und der Ermordung dieser Kinder, deren Herzen, Nieren und Lebern auf dem internationalen Schwarzmarkt für Organhandel verkauft werden“, berichtet der polnische Geheimdienst.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bestätigt, dass „Vertreter eines Gesundheitsministeriums in einem NATO-Land eine Vereinbarung mit einigen ‚privaten Geschäftsleuten‘ getroffen haben, die vom ukrainischen Gesundheitsministerium und dem Präsidialamt unterstützt wurden, um einen Kühlwaggon mit menschlichen Organen und Körperteilen zu liefern.“

Kein Wunder, dass der so genannte König Karl III. von England laut MI6 abgesetzt wurde, nachdem er eine Rede gehalten hatte, in der er u.a. behauptete:

„Meine Minister werden eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die Ukraine zu unterstützen.“

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/king-to-dig-itself-bigger-hole/

Diese Seite wird bald geschlossen werden. General Valerii Zaluzhny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hat einen Militärputsch in der Ukraine gestartet. In dem untenstehenden Video sagt er unter anderem: „Verstehen Sie, es gab fünfzig Millionen von uns, jetzt sind weniger als zwanzig von uns übrig. Wenn wir Zelensky nicht aufhalten, wird er alle Ukrainer zur Schlachtbank führen… Ich befehle allen Militärangehörigen, die Kampfzone sofort zu verlassen und die Macht in den Städten zu übernehmen, die unter der Kontrolle des Militärs stehen.“

Kein Wunder, dass sich die KM-gesteuerte Biden-Show von dieser Sache distanziert. Die Washington Post hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Ukraine beschuldigt wird, die Nord-Stream-Pipeline gesprengt zu haben. „Es sieht so aus, als ob Zelensky und seine Beamten vor den Bus geworfen werden. Interessant, dass das jetzt herauskommt“, kommentiert ein Mossad-Beamter.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/11/11/nordstream-bombing-ukraine-chervinsky/

Deutschland unternimmt unterdessen Schritte, um nicht nur die Ukraine, sondern auch Polen und Lettland zu übernehmen. Der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau, Arndt Freytag von Loringhoven, schlug in einer deutschen Zeitung vor, dass deutsche Truppen dauerhaft in Polen stationiert werden sollten.

https://rmx.news/poland/outrage-in-poland-over-ex-german-ambassadors-suggestion-that-german-troops-be-stationed-in-poland/

Die Europäische Union versucht, einen „deutschen Plan“ einzuführen, der zur „Vernichtung des polnischen Staates“ führen würde, warnt Jarosław Kaczyński, der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei.

https://notesfrompoland.com/2023/11/11/eu-preparing-german-plan-to-annihilate-polish-state-claims-kaczynski/

„Es soll auch eine ‚Verteidigungsunion‘ gegründet werden, die ohne Zustimmung der Regierung in Warschau auf polnische Streitkräfte zurückgreifen kann“, warnt Jerzy Kwaśniewski – Präsident des Ordo Iuris Instituts für Rechtskultur. „Die europäischen Verträge enthalten keine Definition von Rechtsstaatlichkeit“, fügt er hinzu.

Die KM haben ihrerseits einen „10-Punkte-Friedensplan“ vorgelegt. Dieser Plan umfasst „Strahlen- und Nuklearsicherheit“, „Lebensmittelsicherheit“, „Energiesicherheit“ und „sofortigen Umweltschutz“. Übersetzt: „Wenn ihr uns kein Geld gebt, werden wir euch die Nahrung und die Energie abschneiden und eine nukleare Vergiftung und Umweltzerstörung verursachen.“

https://war.ukraine.ua/faq/zelenskyys-10-point-peace-plan/

Für mich sieht das zum Beispiel wie eine verschleierte Drohung aus, eine Hungersnot zu verursachen:

Sara Menker, Gründerin und CEO von Gro Intelligence, warnte, dass die derzeitige Nahrungsmittelkrise diejenige von 2007-08 noch übertreffe. In Syrien sei die Inflation bei Nahrungsmitteln um 2.000% gestiegen, in Lebonan um 1.200% und in Argentinien um 700%. Sie sagte, die Lebensmittelkrise sei für die meisten Menschen auf der Welt noch lange nicht vorbei.

https://www.zerohedge.com/commodities/arab-spring-20-gro-intelligences-head-warns-global-food-crisis-much-worse-2008

https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-Food-Outlook-highlights-rising-food-import-bills/en

Sie machen auch DEW-Drohungen. Schauen Sie sich an, was sie mit HAARP machen. Sie erzeugen vier Tage lang ein künstliches Glühen am Himmel.

https://interestingengineering.com/science/scientists-are-creating-an-artificial-airglow-in-the-sky-for-four-days

Es folgten Nachrichtenmeldungen wie die folgende:

Ein solarer Supersturm könnte das Internet für Wochen oder Monate auslöschen, sagt ein Wissenschaftler… Wir mögen die Nordlichter bewundern, aber dieselbe Energie des Sonnensturms könnte eines Tages das hervorrufen, was ein Forscher als „Internet-Apokalypse“ bezeichnet hat. …. Das Stromnetz, Satelliten, unterirdische Glasfaserkabel mit Kupferummantelung, Navigations- und GPS-Systeme, Funksender und Kommunikationsgeräte sind alle gefährdet“, sagt Peter Becker vom US Naval Research Laboratory.

https://www.foxweather.com/earth-space/solar-storm-wipe-out-internet

Dann sehen wir etwa 24.000 Beben in Island seit Ende Oktober, die eine Art vulkanische Supereruption auslösen könnten.

https://insiderpaper.com/earthquakes-rock-southwestern-iceland-as-volcanic-eruption-looms/

„Was tun sie noch, ohne die Öffentlichkeit zu informieren? Eine ganze Menge…. Erdbeben, Vulkane und Wetterveränderungen“, so eine Quelle aus dem Pentagon.

Die Chinesen und Russen werden sich jedoch nicht einschüchtern lassen, da sie über ähnliche Waffen verfügen.

Die Chinesen und Russen sollten sich allerdings mit ihren eigenen medizinischen Einrichtungen befassen, denn sie sind ebenso gründlich wie die westlichen von der pharamazidischen Seite der KM infiltriert worden.

Zum Beispiel haben wir jetzt Beweise dafür, dass Graphen-Oxid, das zur Bewusstseinskontrolle durch Elektronik verwendet wird, in den COVID-19-Impfstoffen enthalten war.

Die Generalstaatsanwältin von Florida, Ashley Moody, hat auf die Forderung nach einer strafrechtlichen Verfolgung von Dr. Anthony Fauci und anderen Verantwortlichen für die Reaktion der USA auf die COVID-19-Pandemie reagiert.

https://www.theepochtimes.com/us/florida-attorney-general-responds-after-lawyers-call-for-criminal-charges-against-fauci-5525773?utm_source=Health&src_src=Health&utm_campaign=health-2023-11-11&src_cmp=health-2023-11-11&utm_medium=email&est=vhcXkvKVFxUuigbZCE0viNNJRBoHZVijafwg87ozxkWtXhZpCTHknWAHNAQDz9fFRA%3D%3D

Dr. David E. Martin fordert die vollständige Zerstörung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Bioterrorismus (Rede vom 13. September 2023: @DrDMartinWorld)

„Solange wir dies nicht als eine kriminelle Verschwörung von kriminellen Betrügern behandeln, die zu globalem Terrorismus aus Profitgier und Mord führt; solange wir diese Unterhaltung nicht führen, führen wir die falsche Unterhaltung.“

Die Chinesen und Russen müssen ähnliche Maßnahmen ergreifen. Wir möchten auch die Chinesen auffordern, etwas gegen diese gefälschten Eier zu unternehmen.

Die ganze Welt wünscht sich eine Rückkehr zu Wahrheit und Vernunft. Je früher, desto besser.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 17.11.2023