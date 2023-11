Die große Invasion: Nicht nur Europa, auch die USA werden durch Massenmigration destabilisiert (Video)

Nicht nur Europa, auch die USA werden von immer neuen Migrantenstürmen buchstäblich heimgesucht. Im Süden Mexikos hat sich ein Flüchtlingstreck

aus rund 8.000 Menschen in Richtung der über 2.000 Kilometer entfernten US-Grenze in Marsch gesetzt. Die Migranten kommen aus Venezuela, Honduras, Haiti, Kuba, Guatemala und El Salvador.

Die Ursachen ihrer Flucht sind Perspektivlosigkeit, politische Instabilität und Korruption in ihren Herkunftsländern. Wie die Migranten, die nach Europa strömen, fliehen sie nicht vor politischer Verfolgung, sondern aus failed states, in denen es keine Arbeit, dafür oft Überbevölkerung und nicht funktionierende politische Systeme gibt.

Und auch hier steht der Verdacht im Raum, dass die Regime in Südamerika diesen Zustrom gezielt benutzen, weil sie US-Gelder einstreichen wollen, um ihn aufzuhalten. So wie die deutsche und andere europäische Regierungen, hat auch US-Präsident Joe Biden nichts getan, um dieser seit Jahren anhaltenden Invasion Herr zu werden.

Auch in den USA beherrschen Linke die großen Medien und warfen Ex-Präsident Donald Trump Unmenschlichkeit vor, weil er eine Mauer entlang der Südgrenze bauen wollte, um diesen Daueransturm zu beenden.

Migration als Waffe

Dass der greise und kaum noch amtsfähige Biden das Problem in den Griff bekommt, glaubt kaum noch jemand, auch nicht in den anderen Ländern des amerikanischen Kontinents. Auch hier wird Migration also zunehmend zur politischen Waffe. Die Gegner der USA wissen, dass das Thema die Innenpolitik stark polarisiert und die Spaltung des Landes vertieft.

Je mehr Migranten sie Richtung USA schicken, desto mehr Öl wird ins Feuer dieses Konflikts gegossen und desto paralysierter wird die ohnehin wankende Supermacht innenpolitisch.

Vermutlich haben die südamerikanischen Potentaten von ihren Kollegen in Nordafrika und anderswo gelernt, dass man mit Migranten sowohl seinen Feind schwächen als auch unter Druck setzen und auch gleich noch seine Bevölkerungsüberschüsse loswerden kann.

Der Westen sieht sich hier einer beispiellosen Herausforderung gegenüber, was den meisten aber noch gar nicht in seiner ganzen Tragweite bewusst ist. Wenn nicht endlich entschlossene Gegenmaßnahmen eingeleitet und die befürchteten „hässlichen Bilder“ in Kauf genommen werden, ist es sicher, dass die USA und Europa an diesen Völkerwanderungen zugrunde gehen. (Deutsche werden fremd im eigenen Land – während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub (Video))

Fünf EU-Länder schmieden Abschiebebündnis – Deutschland natürlich nicht dabei

Während Deutschland sich immer noch im migrationspolitischen Blindflug befindet und de facto nichts gegen den seit acht Jahren anhaltenden Ansturm tut, obwohl es darunter zusammenbricht, ist in Nordeuropa endgültig die Vernunft zurückgekehrt. Bei einem zweitägigen Treffen in Kopenhagen,

haben sich die zuständigen Minister aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island darauf geeinigt, dass sich die Migrations- und Abschiebungsbeauftragten regelmäßig treffen und die Zusammenarbeit mit Drittländern stärken sollen, um Rückführungen von Migranten in ihre Herkunftsstaaten besser durchführen zu können.

Zudem sollen gemeinsam mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex Flüge in ein Drittland organisiert werden, damit Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung ausreisen. Und drittens soll in Nordafrika gestrandeten irregulären Migranten unter anderem dadurch geholfen werden, dass ihnen eine freiwillige Rückführung in ihr Heimatland angeboten wird.

300x250

Der dänische Ausländer- und Integrationsminister Kaare Dybvad erklärte, die fünf Nordländer hätten ein gemeinsames Interesse daran, Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung in ihre Heimat zurückzuschicken.(Deutschland am Ende: Was passiert, wenn eine Regierung nicht mehr ihr eigenes Volk schützt?)

Ampeldeutschland weiter Migrationsmagnet Nummer Eins

Deutschland als das Land, das am meisten Interesse an solchen Rückführungen haben müsste, beteiligt sich natürlich nicht an diesem Bündnis oder leitet selbst entsprechende Maßnahmen ein.

Das von der Ampel-Regierung groß verabschiedete „Abschiebepaket“ ist nichts als Augenwischerei. Nach wie vor braucht man an den deutschen Grenzen nur das Wort „Asyl“ auszusprechen, um Zutritt zu erhalten. Die meisten Migranten vernichten ihre Pässe, sodass gar keine Herkunftsländer bekannt und Abschiebungen unmöglich sind.

300x250 boxone

In Deutschland gibt es, auch und gerade dank Innenministerin Nancy Faeser, unzählige Möglichkeiten für abgelehnte Asylbewerber, durch Duldung oder „Chancen-Aufenthaltsrecht“ doch im Land zu bleiben und so schnell wie möglich die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Dieser Wahnsinn macht Deutschland zum größten Migrationsmagneten. In Nordeuropa, wo in vielen Ländern teils jahrzehntelang eine ähnliche Politik verfolgt wurde, gibt es offensichtlich noch den politischen Willen und die Kraft, eine radikale Umkehr zu vollziehen. In Deutschland sind jedoch vermutlich bereits sämtliche Kipppunkte überschritten.

Kein Bock auf Maloche – So funktioniert ein migrantisches “Homeoffice”

Frage: Warum malochen Sie 40 Stunden oder mehr pro Woche und haben trotzdem kein Geld und keine Zeit, ihre Kinder selbst zu betreuen? Diese Antwort kommt von Mr. Afghane, der hier Dolmetscher werden will: Nein, man habe keine Bereitschaft, eine andere Arbeit anzunehmen, da man keine Erfahrung und auch keine Lust dazu habe.

Zuhause sei viel zu tun und außerdem brauche man Zeit, um sie mit den Kinder zu verbringen.

Die vierköpfige afghanische Familie lebt gut und komfortabel in einer 4-Zimmerwohnung auf 120 qm in Schwäbisch Gmünd. Der Herr Papa, Deutschübersetzer in Afghanistan, teilt dem RTL-Team mit, dass er und seine Familie sehr zufrieden sind mit der jetzigen Situation, weil die zuständigen Behörden ihm und seiner koran-korrekt bekopftuchten Frau “alle Möglichkeiten geben, zu lernen, zu leben und ihre Kinder zu betreuen”.

Das monatliche Einkommen der Herbeigeflüchteten mit 3.200 Euro netto lässt sich ebenfalls sehen:

Somit hat der deutsche Steuerzahler nur für diese 4-köpfige Migrantenfamile sage und schreibe 80.000 Euro in den letzten beiden Jahren investiert. Hinzu kommen noch weitere Leistungen wie Kita-Plätze, Geld für den öffentlichen Nahverkehr, diverse Gesundheitskosten und – traraaaa: Deutschkurse!

Die engagierte RTL-Interviewerin stellt fest, dass der Herr Afghane sehr gut Deutsch spreche. Angeschlossen dann die Frage, ob er, da er ja super Deutsch spreche, eine Arbeit in Schwäbisch Gmünd gefunden habe. Die migrantische Antwort:

“Nein, weil ich erst noch versuche besser Deutsch zu lernen”. Danach dann vielleicht ein Studium mit anschließendem Masterstudium, weil er ja in seiner Heimat eine Universität besucht habe und er und seine Frau ja eigentlich Diplomaten werden wollten. Jedoch: Das afghanische Studium wird gemeiner Weise hierzulande nicht anerkannt.

Im Fortlauf des kleinen Plausch wird also klar: Der gut Deutsch sprechende afghanische Kostgänger, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt und sich samt seiner Familie vom deutschen Steuerzahler rundumversorgen lässt, muss jetzt auf einmal “Deutsch” lernen, obwohl er fünf Jahre als Übersetzer in Afghanistan für Deutschland gearbeitet hat.

Mit in der Runde: Herrmann Gaugele. Chef des “Welcome Centers” in Schwäbisch Gmünd, das sich und seinen Laden als Anlaufstelle versteht und als lokale Willkommens- und Beratungseinrichtung die “Zuwanderer” in Schwäbisch Gmünd mit dem Geld des deutschen Steuerzahlers – neben den eh schon satten Leistungen- unterstützt.

Zu dem Service des Welcome Centers des Herrn Gaugele gehört neben der allgemeinen Beratung und einer intensiven Unterstützung durch Integrationsmanager noch regelmäßig weitere Angebote wie z.B. die Anerkennungsberatung für ausländische Berufsabschlüsse, Bewerbercoaching, arbeitsrechtliche Beratung und Verfahrensberatung.

Der Massenmigrationsgewinnler Gaugele teilt dem RTL-Team dann auch mit, dass man im Falle des afghanischen Möchte-gern-Dolmetschers an einem “Plan B” für seine berufliche Zukunft arbeite, sprich, man müsste für ihn eventuell eine andere Arbeit finden.

Enttäuscht und düster dreinblickend, antwortet Mr. Afghane auf die Frage, ob er dazu bereit wäre, in die RTL-Kamera: “Nein, ich habe keine Bereitschaft!” Das bekopftuchte Eheweib erklärt, das man in der Heimat nicht als Handwerker gearbeitet hätte. “Wir haben keine Erfahrung und auch keine Lust! Wir haben auch viel zu Hause zu tun. Wir brauchen noch Zeit, um sie mit unseren Kindern zu verbringen.

Abschließen erfahren wir dann noch, dass solche Diskussionen den Welcome-Center-Chef Gaugele “frustrieren”.

Der Beitrag von RTL Extra – vom 24. Oktober 2023, Sendezeit 22:00 Uhr – ist in der Mediathek nicht mehr vorhanden.

Maui, Hawaii Watch this 👇 report on USA Govt. biggest cover up since 9/11 Truth is Stranger than fiction & in this case it’s pure evil. pic.twitter.com/5CntRYSuDP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 27, 2023

Nicht nur Anabel Schunke stellt auf X fest: “Jo, deutsche Familien hätten vielleicht auch eher Lust, zu Hause zu sitzen, Zeit mit den Kindern zu verbringen und Geld fürs Nixtun zu bekommen, aber die müssen ja die Kohle für Leute ranschaffen, die noch nie in dieses System eingezahlt haben. Der deutsche Sozialstaat ist völlig aus den Fugen geraten. Die arbeitende Bevölkerung ist nur noch der Sklave für Migranten und deutsche Faulis.”

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 04.11.2023