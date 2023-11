Die Prophezeiungen von Henry Gruver und John Paul Jackson für den Nahen Osten erfüllen sich direkt vor unseren Augen

Teile die Wahrheit!

Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber wir haben gerade einen der entscheidendsten Momente in der Geschichte der Menschheit erlebt. IDF-Truppen sind in Gaza eingedrungen und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht von einem „zweiten Unabhängigkeitskrieg“. Von Michael Snyder

Der Kampf gegen die Hamas wird lang und blutig sein, und Netanjahu ist fest entschlossen, die Terroristen auszulöschen . Dieser Konflikt wird sich jedoch nicht nur auf Israel und die Hamas beschränken.

In einem früheren Artikel habe ich die Tatsache besprochen, dass Henry Gruver noch zu Lebzeiten gezeigt wurde, dass „wenn Israel Truppen nach Gaza schickt, das ein Zeichen dafür sein wird, dass der Krieg im Nahen Osten begonnen hat“.

Ich glaube, dass sich die Prophezeiung nun erfüllt hat. Und bitte beachten Sie, dass er nicht sagte, dass „ein Krieg im Nahen Osten“ beginnen würde, sobald IDF-Truppen in Gaza einmarschierten.

Vielmehr verwendete er den Ausdruck „Nahostkrieg“, was impliziert, dass es sich um einen großen Krieg handelt.

Als er diese „zweite Phase des Krieges“ öffentlich ankündigte , klang Netanjahu definitiv wie ein Mann, der die Schwere seiner Ankündigung verstand …

„Gestern Abend marschierten zusätzliche Bodentruppen in Gaza ein und markierten damit den Beginn der zweiten Phase des Krieges, dessen Ziel es ist, die militärischen und politischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und unsere entführten Bürger zurückzubringen“, sagte Premierminister Benjamin Netanyahu.

„Wir stehen erst am Anfang des Weges. Der Krieg wird hart und lang sein“, sagte der Premierminister. Er betonte aber: „Wir sind darauf vorbereitet. Dies ist unser zweiter Unabhängigkeitskrieg. Das ist unsere Mission, unser Lebenszweck, und gemeinsam werden wir siegen.“ („Gemeinsam werden wir die Prophezeiung Jesajas erfüllen“ – Netanjahu am 19. Tag des Kriegsfilms Israel-Hamas)

Das ist es.

Und er weiß es.

Es wird berichtet, dass Israels „beste Soldaten“ jetzt im Gazastreifen vor Ort sind und gegen die Hamas kämpfen …

300x250

Israel sagte, seine besten Soldaten kämpften am Samstagabend im Gazastreifen gegen die Hamas, als Benjamin Netanjahu erklärte, dass die „zweite Phase“ eines langen Krieges gegen die Terrorgruppe begonnen habe.

Die israelischen Streitkräfte lieferten sich im Norden des Gazastreifens erbitterte Straßenschlachten mit Panzern und Infanterie gegen die Hamas. Generalleutnant Herzi Halevi, der Chef des Generalstabs der israelischen Streitkräfte, sagte, seine Truppen hätten „Hunderte“ Terroristen getötet.

Hunderte von Hamas-Kämpfern mögen bisher getötet worden sein, doch Tausende weitere verstecken sich in den Tunneln unter Gaza.

Und sie können jederzeit auftauchen und die Israelis überfallen, so wie sie es am Sonntagnachmittag getan haben …

300x250 boxone

Neuen Berichten zufolge stürmten Hamas-Kämpfer aus einem Tunnelkomplex im Norden des Gazastreifens und versuchten, in der Gegend operierende israelische Soldaten zu überfallen.

Berichten zufolge kamen am Sonntagnachmittag palästinensische Kämpfer aus einem Tunnel in Gaza, wenige hundert Meter von der Grenze zu Israel entfernt, in der Nähe des Grenzübergangs Erez, wie Army Radio in Israel berichtete.

In dem Bericht heißt es, dass eine Reihe der bewaffneten Männer bei den Zusammenstößen getötet wurden, als in Netiv Ha’asara Sirenen durch Mörserfeuer ausgelöst wurden.

Leider wird sich dieser Krieg nicht nur auf Israel und die Hamas beschränken.

Weitere Parteien werden sich dem Konflikt anschließen, und es wird so viel Tod und Zerstörung geben.

Irgendwann werden die Iraner direkt eingreifen, und dann wird es richtig verrückt.

In „Lost Prophecies Of The Future Of America“ habe ich eine Prophezeiung von John Paul Jackson über den Kampf Israels gegen den Iran geteilt …

„Der Tag wird kommen, an dem Israel den Iran angreifen wird. Sie haben bereits eingeschlagen … es gab mysteriöse Explosionen. Und der Herr hat mir davon erzählt: Israel wird eines Tages Raketen in den Iran schicken, aber bevor dieser Tag eintritt, wird es weitere Explosionen geben, sogenannte mysteriöse Explosionen.

Und das ist passiert. Aber eines Tages wird es passieren, und wenn das geschieht und diese Raketen den Iran treffen, wird der Antisemitismus enorm zunehmen und alle werden Israel für den Benzinpreis verantwortlich machen.“

Natürlich fliegen noch keine Raketen zwischen Israel und dem Iran hin und her.

Aber wir erleben bereits das „enorme Wachstum des Antisemitismus“, von dem er in dieser Prophezeiung und vielen anderen Prophezeiungen sprach.

Wenn Sie es glauben können, wird berichtet, dass die Londoner Innenstadt inzwischen zu einer „No-Go-Zone für Juden“ geworden ist …

Der Daily Mail zufolge wurde die Metropolitan Police beschuldigt, die Londoner Innenstadt zu einer Sperrzone für Juden gemacht zu haben. Seit dem völkermörderischen Angriff auf Israel marschierten Tausende Menschen zur Unterstützung Palästinas. Einige trugen Abbildungen toter Babys und riefen „Globalisiere die Intifada“.

Gestern war die dritte Woche in Folge, in der die Hauptstadt von diesen Protesten im Nahen Osten heimgesucht wurde und es zu einigen schockierenden Vorfällen kam.

Die Polizei nahm nur neun Festnahmen vor, und einige davon standen im Zusammenhang mit Hassverbrechen. Eine der Frauen, die am Sonntag durch London marschierten, hielt das Bildnis eines toten Babys in der Hand und rief: „Mordet die Juden ab.“

Das ist wirklich erschreckend.

Wir erleben ähnliche Proteste in Großstädten auf der ganzen Welt.

Am Samstag haben Tausende von Pro-Hamas-Demonstranten tatsächlich die „Brooklyn Bridge“ in New York City „gesperrt“ …

Mindestens 7.000 pro-palästinensische Demonstranten schlossen am Samstag während eines Marsches durch den Bezirk die Brooklyn Bridge und bejubelten offen die barbarischen Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel – und rechtfertigten die Morde an unschuldigen Müttern und Babys.

„Freiheit mit allen Mitteln, Land zurück mit allen Mitteln“, erklärte Dorian, ein 24-jähriger Demonstrant aus Queens, während des drei Meilen langen Marsches „Flood Brooklyn for Gaza“, der um 15 Uhr vor dem Brooklyn Museum in Crown begann, nicht weit vom Hauptquartier der chassidischen Lubawitscher am Eastern Parkway entfernt, wo ein Sabbatfest stattfand.

„Ich glaube, dass der Siedlerstaat Israel niedergerissen werden muss“, sagte er.

Diese Demonstranten fordern nicht nur ein Ende des Krieges.

Sie wollen buchstäblich, dass Israel zerstört wird.

Ich persönlich habe noch nie so viel Hass dieser Art gesehen, wie wir ihn gerade erleben.

Insgesamt ist der Oktober auf dem besten Weg, in den Vereinigten Staaten einen neuen Allzeit-Monatsrekord aufzustellen …

Seit dem Hamas-Angriff hat [Secure Community Network (SCN)] 94 Vorfallberichte auf Universitätsgeländen protokolliert, 15 % der 614 Vorfälle, die es diesen Monat landesweit protokolliert hat. Im Oktober 2023 werden voraussichtlich mehr antisemitische Vorfälle registriert als in jedem Monat seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2004.

Einige dieser Vorfälle haben erhebliche Aufmerksamkeit erregt, wie beispielsweise die Ereignisse bei der Cooper Union in New York City letzte Woche, als ein Protestler, der seine Unterstützung für Palästina forderte, die Schulbibliothek umstellte und unter Sprechchören gegen die Glasfenster hämmerte, während eine kleine Gruppe von Juden anwesend war. Die Schüler sahen von drinnen zu.

Unsere Welt wird zu einem sehr dunklen Ort.

Und der Krieg ist da.

Natürlich ist das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, nur der Anfang.

Es liegt ein enormes Chaos vor uns, und die meisten Menschen sind völlig unvorbereitet auf das, was passieren wird …

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 01.10.2023