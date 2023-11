Die Realität des erzwungenen Exodus aus Gaza: Enthüllung von Israels Geheimplan

Teile die Wahrheit!

Letztes Wochenende ließ die israelische Zeitung Local Call ein offizielles Dokument der israelischen Regierung durchsickern, in dem empfohlen wird, was die Palästinenser gesagt haben, was Israel mit seinem Krieg gegen Gaza bereits versucht umzusetzen – die gewaltsame Umsiedlung der 2,3 Millionen palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Von Jessica Buxbaum

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigte, dass der Vorschlag des Geheimdienstministeriums vorliegt. In einer Erklärung gegenüber der Times of Israel wurde es jedoch als „Konzeptpapier, wie es auf allen Ebenen der Regierung und ihrer Sicherheitsbehörden ausgearbeitet wird“ abgetan.

Dennoch signalisieren israelische Maßnahmen, die Verbreitung von Informationen und die internationale Unterstützung, dass diese Politik auf dem Papier schnell in die Politik vor Ort übergeht.

VOM POLITIKENTWURF ZUR REALITÄT

Das Dokument vom 13. Oktober fordert Israel auf, „die Zivilbevölkerung [des Gazastreifens] in den Sinai zu evakuieren“, indem es zunächst Zeltstädte errichtet und dann neue Städte im nördlichen Sinai baut.

Nach der Umsiedlung empfiehlt das Papier, „eine sterile Zone von mehreren Kilometern innerhalb Ägyptens zu schaffen und der Bevölkerung nicht zu erlauben, in der Nähe der israelischen Grenze zu Aktivitäten oder Wohnsitzen zurückzukehren“.

Netanjahu versucht bereits, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Der Financial Times zufolge versuchte der israelische Premierminister letzte Woche, die europäischen Staats- und Regierungschefs davon zu überzeugen, Druck auf Ägypten auszuüben, damit es Flüchtlinge aus Gaza aufnimmt.

Diplomaten aus Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich lehnten die Idee jedoch ab und verwiesen auf die starke Ablehnung Ägyptens gegenüber der Vertreibung von Palästinensern aus Gaza.

Da dieser Weg scheitert, schlägt Netanyahu nun Berichten zufolge vor, einen großen Teil der ägyptischen Schulden über die Weltbank abzuschreiben, um dem Land einen Anreiz zu geben, die Bevölkerung des Gazastreifens aufzunehmen.

„Alles, was in diesem Dokument in Bezug auf die Modalitäten dargelegt wurde, ist alles, was wir gerade sehen“, sagte die internationale Menschenrechtsanwältin Diana Buttu gegenüber MintPress News.

In der ersten Phase des Plans werden Israels Luftangriffe auf den nördlichen Teil des Gazastreifens und die Umsiedlung der Bevölkerung von über einer Million Menschen in den Süden detailliert beschrieben. Die zweite Phase beschreibt die Bodeninvasion Israels, die im Norden beginnt und dann die gesamte Region erobert. (Israelische Denkfabrik erarbeitet Plan zur ethnischen Säuberung des Gaza-Streifens – Protest aus der Bevölkerung)

300x250

„Die Unterdrückung der Palästinenser auf immer kleinere Gebiete könnte nur der erste Schritt sein, der letztendlich zur Erfüllung dieser Pläne auf dem Papier führen wird“, sagte Adam Shapiro, Israel/Palästina-Direktor der Menschenrechtsgruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN), gegenüber MintPress News.

Das umstrittene Dokument des Geheimdienstministeriums ist nicht das einzige Grundsatzpapier, das die Zwangsumsiedlung von 2,3 Millionen Gaza-Bürgern nach Ägypten empfiehlt.

Der israelische Sicherheits-Thinktank Misgav (oder das Institut für nationale Sicherheit und zionistische Strategie) veröffentlichte am 17. Oktober einen Artikel des Misgav-Forschers Amir Weitmann mit dem Titel „Ein Plan zur Umsiedlung und endgültigen Rehabilitation der gesamten Bevölkerung von Gaza in Ägypten: wirtschaftliche Aspekte.“ Weitman ist ein Aktivist der Likud-Partei von Netanyahu und Berichten zufolge ein enger Mitarbeiter von Geheimdienstminister Gila Gamliel.

Der Bericht fordert, dass „Israel … so viele Gaza-Bürger wie möglich in andere Länder überstellt; Jede andere Alternative, einschließlich der Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde, ist ein strategischer Misserfolg. Daher sollte die Bevölkerung Gazas in die Sinai-Wüste umgesiedelt und die Vertriebenen in anderen Ländern aufgenommen werden.“

300x250 boxone

Misgav veröffentlichte das Papier auf X (früher bekannt als Twitter) zusammen mit einem Tweet, in dem die zentralen Argumente des Papiers dargelegt wurden. Der Beitrag wurde nach massiver Gegenreaktion gelöscht.

Der ursprüngliche Tweet lautete :

Derzeit besteht die einmalige und seltene Gelegenheit, in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung den gesamten Gazastreifen zu evakuieren. Es bedarf eines sofortigen, realistischen und nachhaltigen Plans für die Umsiedlung und humanitäre Rehabilitation der gesamten arabischen Bevölkerung im Gazastreifen, der gut mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Israels, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens übereinstimmt.

Im Jahr 2017 wurde berichtet, dass es in Ägypten etwa 10 Millionen leere Wohneinheiten gibt, von denen etwa die Hälfte gebaut und die andere Hälfte im Bau ist. Beispielsweise gibt es in den beiden größten Satellitenstädten Kairo eine große Menge bebauter und leerstehender Wohnungen im Besitz der Regierung und privater Parteien sowie Bauflächen, die für die Unterbringung von etwa 6 Millionen Einwohnern ausreichen.

Die durchschnittlichen Kosten für eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 95 Quadratmetern für eine durchschnittliche Gaza-Familie mit 5,14 Personen in einer der beiden oben genannten Städte betragen etwa 19.000 US-Dollar. Unter Berücksichtigung der derzeit bekannten Größe der gesamten im Gazastreifen lebenden Bevölkerung, die von etwa 1,4 bis etwa 2,2 Millionen Menschen reicht, kann man davon ausgehen, dass sich der Gesamtbetrag, der zur Finanzierung des Projekts erforderlich ist und nach Ägypten überwiesen werden muss, auf ca. in der Größenordnung von 5 bis 8 Milliarden US-Dollar.

Einen sofortigen Konjunkturimpuls dieser Größenordnung in die ägyptische Wirtschaft zu bringen, würde für das Regime von al-Sisi einen enormen und unmittelbaren Nutzen bringen. Diese Summen sind im Verhältnis zur israelischen Wirtschaft minimal. Ein paar Milliarden Dollar (auch wenn es 20 oder 30 Milliarden Dollar sind) zu investieren, um dieses schwierige Problem zu lösen, ist eine innovative, kostengünstige und nachhaltige Lösung.

Es besteht kein Zweifel, dass für die Verwirklichung dieses Plans viele Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Derzeit sind diese Bedingungen optimal und es ist unklar, wann

Eine solche Gelegenheit wird sich, wenn überhaupt, noch einmal ergeben.

Anschließend veröffentlichte Misgav am 19. Oktober ein weiteres Papier mit Bezug zu Gaza mit dem Titel Hamas erfreut sich weit verbreiteter Unterstützung unter der Bevölkerung Gazas , verfasst von Misgav-Kollege Yishai Armoni .

In diesem Aufsatz beschreibt Armoni die beträchtliche Unterstützung, die die Hamas von ihren Wählern genießt, und schreibt:

„Auch wenn jetzt behauptet wird, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Gaza den Frieden wünscht und von der Hamas gefangen gehalten wird, belegen die in den letzten zwei Jahrzehnten gesammelten Daten und Beweise immer wieder das Gegenteil. Hamas genießt breite Unterstützung in der Zivilbevölkerung des Gazastreifens“.

Das Papier kommt dann zu dem Schluss, „dass Behauptungen hinsichtlich der Existenz einer klaren ideologischen oder politischen Abgrenzung zwischen der Mehrheit der Bewohner Gazas und der Hamas völlig unbegründet sind.“

Während Armoni klarstellt, dass er Zivilisten nicht mit Hamas-Kämpfern gleichsetzen darf, weist er darauf hin, dass die Beliebtheit der Hamas unter den Bewohnern des Gazastreifens bei „Entscheidungen im Zusammenhang mit der Militärkampagne und den Nachkriegsvereinbarungen im Gazastreifen“ berücksichtigt werden sollte.

Das Misgav-Institut reagierte nicht auf die Anfragen von MintPress News nach einem Kommentar zu diesen Positionspapieren.

Der israelische Rechtsberater Itay Epshtain erklärte in den sozialen Medien, wie die in Misgavs jüngsten Dokumenten dargelegten Ansichten bereits in die Tat umgesetzt werden.

From the people that orchestrated #Israel annexation of the West Bank and the ancillary „judicial overhaul“ come these two position papers, which will likely determine the position on #Gaza. Premeditated grave breaches of international law in two steps: pic.twitter.com/gM6ZG1DnGd — Itay Epshtain (@EpshtainItay) October 25, 2023

Flugblättern des israelischen Militärs zufolge, die im Norden des Gazastreifens abgeworfen wurden, könnte jeder, der nicht in den Süden aufbricht, als Mitglied der Hamas gelten.

Darüber hinaus scheinen die Führungskräfte von Misgav bereits maßgeblich an der Ausarbeitung von Regierungsgesetzen beteiligt zu sein. An der Spitze von Misgav steht der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Netanyahu, Meir Ben Shabbat, eine einflussreiche Persönlichkeit im israelischen Sicherheitsbereich und einer der Architekten der Normalisierungsabkommen Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko. Misgav wird auch vom Kohelet Policy Forum finanziert, das inzwischen dafür bekannt ist, hinter den Plänen der aktuellen israelischen Regierung zur Justizreform zu stehen.

Die Gründer und ehemaligen Lehrstühle des Instituts sind auch mit der israelischen Regierung verbunden. Der frühere Vorsitzende Yoaz Hendel war israelischer Kommunikationsminister. Moshe Yaalon war unter Netanyahu Verteidigungsminister. Moshe Arens war auch als israelischer Verteidigungsminister und Außenminister tätig. Natan Sharansky war Innenminister und stellvertretender Premierminister.

DIE USA SIND „MITSCHULDIG“

Einer der kritischen Punkte im Dokument des Geheimdienstministeriums betonte die Notwendigkeit, internationale Unterstützung für den Vertreibungsplan zu gewinnen – etwas, das die westlichen Verbündeten Israels nach Ansicht von Analysten bereits tun.

Am 20. Oktober sandte das Weiße Haus einen Antrag auf Finanzierung von 14 Milliarden US-Dollar an den Kongress für Hilfe für Israel, Gaza und die Ukraine. Der Wortlaut des Briefes wurde unter die Lupe genommen, da er auf die gewaltsame Umsiedlung von Gaza-Bürgern in andere Länder hindeutet.

Der Brief lautet:

„Diese Ressourcen würden vertriebene und vom Konflikt betroffene Zivilisten, einschließlich palästinensischer Flüchtlinge im Gazastreifen und im Westjordanland, unterstützen und den potenziellen Bedarf der in Nachbarländer fliehenden Gazabewohner decken. Diese Krise könnte durchaus zu Vertreibungen über die Grenze hinweg und einem höheren regionalen humanitären Bedarf führen. und die Mittel können verwendet werden, um sich entwickelnde Programmanforderungen außerhalb des Gazastreifens zu erfüllen.“

DAWN kritisierte die Formulierung des Antrags des Weißen Hauses und forderte den Kongress auf, den Gesetzentwurf zur Ergänzungsfinanzierung abzulehnen.

„Die Biden-Regierung gibt der ethnischen Säuberung nicht nur grünes Licht – sie finanziert sie auch“, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von DAWN, in einer Erklärung . „Es ist ein grausamer und grotesker Schwindel, die Amerikaner unter dem Deckmantel der ‚humanitären Hilfe‘ dazu zu bewegen, seit langem gehegte israelische Pläne zur Entvölkerung des Gazastreifens zu unterstützen.“

Während im Antrag des Weißen Hauses die Möglichkeit einer Vertreibung von Gaza-Bürgern während des Krieges anerkannt wurde, hat sich US-Präsident Joe Biden zuvor gegen diese gewaltsame Vertreibung ausgesprochen. Das Weiße Haus reagierte nicht auf die Anfragen von MintPress News nach einer Stellungnahme zum Hilfsgesetz.

„Die Amerikaner unterstützen Israel und schaffen Bedingungen vor Ort, die aus humanitärer Sicht katastrophal sind“, sagte Shapiro von DAWN gegenüber MintPress News.

Bisher haben die USA Forderungen nach einem Waffenstillstand im israelischen Krieg gegen Gaza wiederholt zurückgewiesen. Allerdings plädierte Biden kürzlich für eine „ Pause “, um die Freilassung amerikanischer Gefangener der Hamas sicherzustellen.

Die USA haben außerdem hochrangige Armeebeamte entsandt , um das israelische Militär bei seiner Bodeninvasion in Gaza zu beraten, und ihre Waffen und Truppen im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum aufgestockt . Dazu gehörten Lieferungen gepanzerter Jeeps und moderner Waffen nach Israel.

משרד הביטחון קלט לפני שעה קלה בישראל מטוס מטען אמריקני עם משלוח ראשון של ג’יפים ממוגנים לצה״ל. הג’יפים מועברים בשעה זו לצה“ל כדי להחליף כלי רכב שנפגעו במלחמה. להמשך קריאה: https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/szUOJzzvvu — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 19, 2023

מזכיר ההגנה האמריקני, לויד אוסטין, מלווה בידי מנכ“ל משרד הביטחון, אלוף (מיל‘) אייל זמיר וסגן הרמטכ“ל, אלוף אמיר ברעם, קיבלו לפני זמן קצר בבסיס נבטים של חיל האוויר מטוס מטען אמריקני ראשון, שנחת בישראל מאז פרוץ המלחמה, עם משלוח של חימושים עבור צה“ל.

להמשך>> https://t.co/IYPTj2lkyZ pic.twitter.com/4rgv0u6MuD — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 13, 2023

משרד הביטחון מפרסם תיעוד מנחיתת מטוס המטען, שהביא לישראל משלוח ראשון של חימושים מתקדמים.

הציוד נרכש והובא לישראל במבצע משותף למנהל הרכש (מנה“ר), משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה“ב ויחידת הממונה על השינוע הבינלאומי, אשר גייסה את מטוס המטען, שהביא את החימושים בטיסה ישירה מארה“ב. pic.twitter.com/xZodTxX41y — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 11, 2023

Online kursierendes Filmmaterial zeigte auch, dass in den USA hergestellte Waffen mit weißem Phosphor beim israelischen Angriff auf Gaza eingesetzt wurden.

Diese Artilleriegeschosse wurden von Pine Bluff Arsenal hergestellt , einem Chemiewaffenhersteller mit Sitz in Arkansas, der für die Lieferung von Munition mit weißem Phosphor bekannt ist.

לכל אלו שפקפקו כשכתבתי שישראל משתמשת בזרחן לבן בעזה: זה פגז של זרחן לבן (M825A1 , תוצרת Pine Bluff Arsenal, ארה“ב) pic.twitter.com/osZ9jvbf1m — Barak Mayer (@ireallyhateyou) October 29, 2023

„Die Mehrheit der Welt ist gegen diesen Angriff auf Gaza“, sagte Buttu. „Aber Westeuropa, die Vereinigten Staaten und Kanada sind es immer noch nicht.“

Buttu beschrieb die USA als „völlig mitschuldig“ an der Vertreibung der Palästinenser in Gaza durch Israel und sagte: „Dies ist ein israelischer Plan, der von den Amerikanern, den Kanadiern, Europa usw. unterzeichnet wird.“

Israelische Grundsatzpapiere, die die ethnische Säuberung des Gazastreifens fördern, spiegeln lediglich das wider, was viele israelische Politiker und Medienexperten seit Beginn dieses Krieges zum Ausdruck gebracht haben.

Ein Mitglied des israelischen Parlaments, Ariel Kallner , forderte eine Wiederholung der ethnischen Säuberung der Palästinenser während der Staatsgründung Israels im Jahr 1948, die auf Arabisch als Nakba oder „Katastrophe“ bekannt ist, außer in viel größerem Ausmaß.

„Im Moment ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von 1948 in den Schatten stellen wird“, schrieb Kallner auf X.

Dror Eydar, Israels ehemaliger Botschafter in Italien, forderte in einem Live-Interview mit dem italienischen Sender Rete 4 die vollständige Zerstörung von Gaza.

„Für uns gibt es ein Ziel: Gaza zu zerstören, das absolute Böse zu zerstören“, sagte er .

Während Israel Gaza weiterhin flächendeckend bombardiert und auch nur ein Bruchteil der humanitären Hilfe darum kämpft, in die belagerte Enklave zu gelangen, wird eine weitere Nakba – oder wohl nur ein weiteres Kapitel in dieser Völkermordserie – rasch umgesetzt.

„Das ist seit 1948 einfach eine Fortsetzung“, sagte Buttu. „Es ist nur dieser langsame Tropfen, um die Leute zum Gehen zu bewegen, und in manchen Fällen kein langsamer Tropfen, sondern sogar ein schnellerer.“

Die Autorin Jessica Buxbaum ist eine in Jerusalem ansässige Journalistin für MintPress News, die über Palästina, Israel und Syrien berichtet. Ihre Arbeiten wurden in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News vorgestellt.

Quellen: PublicDomain/mintpressnews.com am 08.11.2023