Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria soll ein bedeutender Akteur auf dem Globus gewesen sein

Tartaria soll ein bedeutender Akteur auf dem Globus gewesen sein, das die „verbotene Energie“ nutzte, ein Punkt, der (noch) nicht näher erläutert wurde. Es handelt sich nicht um ein Reich aus den letzten Jahrhunderten, wie die meisten Theoretiker glauben.

Sie lehnen den aktuellen Kalender ab, indem sie uns daran erinnern, dass wir Großeltern haben, die sich an ihre Großeltern erinnern. Selbst die Korrektur strapaziert die Glaubwürdigkeit durch die weitere Hinzufügung von „Motoren in der Erde“, die dort platziert sind, wo unsere Vorfahren vor Millionen von Jahren vom Mars ausgewandert sind. (12) (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Zumindest in einigen Teilen der Welt wird der Waisenboom Mitte des 19. Jahrhunderts verdrängt. Im 19. Jahrhundert wurden keine Massen von Kindern nach Australien gebracht, um die Erde neu zu bevölkern. Australien war zu dieser Zeit mit dem asiatischen Kontinent verbunden, bevor die Sintflut vor 12.000 bis 13.000 Jahren die Weltbevölkerung auslöschte.

Die Tartaria-Geschichte steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Adrenochrom-Enthüllungen der satanischen Pädophilie-Kabale, denn hier packen echte Menschen über reale Ereignisse aus. Tartaria ist eine nebulöse Theorie ohne ein handfestes Fundament.

Es hat jedoch einiges von dem, was Peter Ditto, ein Sozialpsychologe von der California State University of Irvine, als „Cafeteria-Qualität“ bezeichnet (13).

Er sagt:

„Es gibt keine übergreifende Erzählung oder eine einzelne Autorenstimme, die Ereignisse interpretiert, es ist nur eine Sammlung ausgefallener Spekulationen; Anhänger können auswählen, welchem Teil sie sich anschließen möchten.“

Die allgemeine Prämisse ist eine alternative Geschichte, dass Tartaria nie ein „kohärentes Reich“ war. Der Norweger Joachim Skaar betont auf seinem YouTube-Kanal „Tartarian Meltdown“:

„Alles basierte auf Einheit, Frieden, Liebe und Harmonie, die wir in der heutigen Gesellschaft nicht haben.“ (Die Schlammflut-Hypothese: Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation)

Auch in der Theorie gibt es eine „Erztradition“. Die vormodernen Gebäude, die heute von Menschen verehrt werden, sollen manchmal über 1.000 Jahre alt sein. Laut Skaar bauten dieselben Leute, die das Kapitol in Washington gebaut haben, auch die Pyramiden in Ägypten. Die tatarische Architektur wird mit allem Prunkvollen und Vormodernen in einen Topf geworfen: Klassik, Beaux-Arts, Zweites Kaiserreich.

Dazu gehören auch das Taj Mahal oder alle anderen Bauwerke, die geografisch oder kulturell disloziert oder massiv erscheinen. Überall dort, wo zwischen der raffinierten Handwerkskunst eines alten Gebäudes und der primitiven Technologie der Menschen aus der Pferdekutschen-Ära, eine Lücke besteht, tauchen tatarische Spekulationen auf.

Diejenigen, die die Existenz eines tatarischen Reiches befürworten, tun dies in einem stark visuellen Medium und sind damit beschäftigt, Fotos und Karten zu durchforsten und scheinbare Widersprüche herauszuarbeiten, anstatt umfassende Zeitpläne zusammenzustellen.

Was die Motive dafür sind, wie und warum die größte Vertuschung der Geschichte überhaupt durchgeführt wurde, bieten Theoretiker nur wenige Möglichkeiten, wie Tartaria ausgelöscht und der große Reset durchgeführt wurde.

Es überrascht vielleicht nicht, dass die meisten tatarischen Theoretiker kein Hintergrundwissen über das Baugewerbe haben und ihr Verständnis der historischen Arbeits- und Materialkosten mager ist.(Die Schlammflut-Hypothese und Tartaria: Die QAnon-Verschwörung der Architektur)

Was Baumaterialien und Arbeitskräfte betrifft, waren aufwändige Mauerarbeiten vor der Industriellen Revolution relativ kostengünstig. Dank Arbeitsreformen und -vorschriften ist dies heute nicht mehr der Fall.

Ein Teil der Verwirrung rührt vom Unbekannten her. Das US-Zollhaus und Postamt in St. Louis war ein riesiges Bundesprojekt zur Bearbeitung der Post von zehn Bundesstaaten und vier US-Territorien und kein Briefdepot für die Region.

Es gibt eine breitere Ablehnung zu glauben, dass öffentliche Architektur in einer Atmosphäre der Großzügigkeit und des Überflusses hätte errichtet werden können. Theoretiker sind erstaunt über die doppelt hohen großen Lobbys und gewölbten Türen, die sie als Artefakte betrachten, die nicht für uns bestimmt sind.

Abb. 38: Zollhaus und Postamt, St. Louis, 1884

Ebenso skeptisch stehen sie dem raschen Aufstieg und der Entwicklung der USA gegenüber. Zwischen 1920 und 1960 haben kaum verstandene Kräfte (Architekten) und ihre Schulen tatsächlich die Geschichtsbücher über Bord geworfen, um eine neue Welt aufzubauen.

Doch die Theoretiker machen diese Exzision zum Werk einer globalen Megaverschwörung, „die eines breiigen Krimi-Romans würdig ist, obwohl vieles darüber nicht im Klaren liegt“. (14)

Für Theoretiker waren die Weltausstellungen in Wirklichkeit tatarische Hauptstädte, die dann zerstört wurden, um die Nachforschungen wahrer Gläubiger zu verbergen. Das, was auf der Weltausstellung in Chicago stand, war in der Tat aus dünnem Scheinmaterial gefertigt und dazu missbraucht worden, eine gefälschte Geschichte der Welt zu vermitteln und mit dem Verkauf von Popcorn und Riesenradfahrten ein paar Dollar zu verdienen.

Die angeblichen Sternenfestungen sind eine einzigartige tatarische Obsession. Sie wurden in ganz Europa gebaut und sollen widerspiegeln, wie effektiv die Europäer diese Technologie auf der ganzen Welt verbreitet haben.

Die „Tartarian Star Fortress“ wurde angeblich durch Energiewaffen und die anschließenden 300 Meter hohen Gletscherwasser, die den Kontinent überschwemmten und die Welt zerstört haben, teilweise verschüttet. Die unsichtbaren und unbekannten Angreifer wollten am Ende aber nur ihr Land, ihre Technologien, ihre Festungen und Paläste in Besitz nehmen.

Diese Theorie bietet einen Hort für die Befürworter einer flachen Erde, hohlen Erde oder einer simulierten Realität mit einer oder mehreren Plas-makugeln darüber.

Das Fortbestehen von skurrilen Randtheorien resultiert wahrscheinlich aus kultureller Trägheit. Während tatarische Hobby-Forscher alte Dokumente durchforsten, ist nationales Gedankengut reichlich vorhanden, gespickt mit wirtschaftlicher Unzufriedenheit, wo Reiche und Mächtige die Armen und Schwachen verschlingen, hört man von Seiten der Mainstreammedien.

Kürzlich haben die US-Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene und Paul Gosar einen neuen Ausschuss gegründet, der sich ausschließlich angelsächsischen politischen Traditionen widmet.

Die Sprache ist anders, aber das Gefühl scheint in Randtheorien nicht fehl am Platz zu sein, da sie angesichts des raschen sozialen und demografischen Wandels eine Möglichkeit darstellen, unruhigen Populismus zu kanalisieren, und solche Theorien können auch von Einsamkeit, Isolation und wirtschaftlicher Not angetrieben werden.

Es hilft zu erklären, wie scheinbar unabhängige Randtheorien mit den Schlammfluten in Verbindung gebracht werden.

Beispielsweise kann COVID-19 als Nacherzählung des Turmbaus zu Babel angesehen werden, der in der tatarischen Überlieferung einen besonderen Platz einnimmt. Die Realität ist heute schwieriger zu entschlüsseln und es ist viel einfacher, Fehlinformationen zu verbreiten und Fachwissen zu diskreditieren.

Für den tatarischen Theoretiker geht es darum, sich als Protagonist in einem größeren Kampf zu fühlen und ein daraus resultierendes, erhofftes Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln.

Schlammfluttheoretiker haben die Geographie von Tartaria auf unbewohnte Kontinente ausgedehnt. Es wird behauptet, dass die Entdeckung der Antarktis im frühen 19. Jahrhundert stattfand und die vollständige Kartierung erst im 20. Jahrhundert erfolgen sollte.

Unzählige Karten zeigen jedoch genaue Zeichnungen der Antarktis mehrere Jahrhunderte vor den modernen Karten, wobei einige sogar die Topographie des Landes unter dem Eis zeigen…

Klapptext zum Buch:

Warum soll die größte Vertuschung in der Geschichte der Menschheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden? Das Phänomen der „Randtheorien“ kennen die Menschen schon immer, was Sinn macht, da fesselnde und unterhaltsame Hypothesen das öffentliche Interesse mit scheinbar fundierten Schlussfolgerungen wecken, die teilweise auf unvollständigen, nicht zusammenhängenden oder falschen Annahmen basieren.

Bei richtiger Feinabstimmung scheinen sie jedoch häufig stichhaltige Argumente vorzubringen. Randtheorien vermischen tatsächliche Ereignisse, vermengt mit phantastischen, unbewiesenen Behauptungen. Von Zeit zu Zeit taucht immer noch eine neue Theorie zur Weltgeschichte auf, die besonders interessant ist, wenn sie auf einer geologischen Realität basiert.

Eine verbreitete Vorstellung ist derzeit die Existenz eines großen Reiches, das bis vor nur hundert Jahren den größten Teil Asiens und Russlands umfasste und zerstört und vertuscht wurde, um den Aufstieg heutiger Nationen zu ermöglichen. Dies wurde durch weltweite Schlammfluten, moderne Energiewaffen und die Auslöschung einer fortschrittlichen architektonischen und technologischen Zivilisation erreicht, die weit über ihre Zeit hinausging.

Im Mittelpunkt der „Schlammflut“-Hypothese steht das antike Reich Tartaria, wie es vor zweihundert Jahren existierte, ein kontinentweites Schaufenster fortschrittlicher Architektur, Transportwesen, kostenloser Energie und drahtloser Technologie.

Es wird allgemein beschrieben, dass Tartaria einen großen Teil Asiens und Russlands einnimmt und vom Kaspischen Meer und dem Ural, dem Pazifischen Ozean und Bulgarien sowie den südlichen Grenzen Chinas, Indiens und Persiens begrenzt wird. Zeitweise nahm es den größten Teil des russischen Kontinents ein. Tartaria ist eine gegenwärtig verbreitete Geschichte über ein Land, das einst der Welt bekannt schien, heute aber vergessen ist.

Tartaria, Tartary oder Grand Tartaria bereitet Hobby-Online-Forschern Sorgen, wenn sie alte Karten aus dem 15. Jahrhundert durchsehen. Die Intrige begann mit einem freigegebenen Dokument der CIA aus dem Jahr 1957, in dem die Löschung der Geschichte des Landes durch kommunistische Angreifer erwähnt wurde. Die Schlammfluttheorie wird als Beobachtungserklärung für eine Vielzahl wahrgenommener Mängel in den historischen Aufzeichnungen über Tartaria verwendet.

Diese historischen Mängel hängen mit einer globalen Schlammflut zusammen, die dazu führte, dass Städte und Ländereien in der Erde versanken, was zu einer konsequenten Neuschreibung der Geschichte durch verschiedene politische Autoritäten in den letzten zweihundert Jahren führte.

Erfahren Sie, woher die Theorie stammt, wie Desinformation gestreut wird, warum Tartaria aus Büchern und Landkarten verschwand, wie Architektur zur Energiegewinnung funktioniert und warum von drei Resets noch einer fehlt!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Theorie

2 Die Definition von Tartaria

3 Die Zerstörung von Tartaria

4 Die Vertuschung

5 Aufbauend auf der Theorie

6 Desinformation

7 Das Narrativ

Warum verschwand vor 200 Jahren das Großreich Tartaria aus Büchern und Landkarten

Die Architektur zur Energiegewinnung

Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde

Fazit

