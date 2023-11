„Die Tage der großen Katastrophe werden kommen“: Was wurde für die Welt im Jahr 2024 vorhergesagt

Teile die Wahrheit!

Haben Sie bemerkt, dass die Natur anfängt, sich ziemlich seltsam zu verhalten? Vielen Prognostikern zufolge wird die Menschheit im nächsten Jahr mit Naturkatastrophen großen Ausmaßes konfrontiert sein.

Wie könnte die Welt nach 2024 aussehen?

Nach Ansicht einiger Hellseher wird 2024 das Jahr sein, in dem einige Vulkane erwachen. Die Gefahr eines Ausbruchs wird zu einer Massenevakuierung von Menschen führen und bis zum Sommer werden mehrere Erdbebenwellen auftreten, die den Tod Tausender Menschenleben zur Folge haben werden.

Darüber hinaus wird die Welt mit extremen Überschwemmungen konfrontiert sein. Ein riesiger Tsunami wird Europa treffen, was es in absehbarer Zeit noch nicht gegeben hat.

Die Ursachen der Wasserkatastrophe liegen im Weltraum. Auch Gefahren aus den Tiefen des Weltalls kommen in Betracht, etwa wenn es sich um einen Meteoriten oder einen Asteroiden handelt.

Den Sehern zufolge wird der Hauptschlag im Nahen Osten und in Afrika stattfinden. Israel, Ägypten und Marokko werden am meisten leiden.

All dies wird eine humanitäre Katastrophe verursachen. Den Überlebenden werden Unterkunft und Nahrungsquellen entzogen. Die Situation wird durch die Invasion giftiger Insekten verschärft, gegen die Wissenschaftler machtlos sein werden. Andererseits werden in China durch den Einsturz von Bergen viele Tempel zerstört. (Sind Sie auf die bevorstehenden katastrophalen Erdveränderungen vorbereitet?)

2024 wird eines der schwierigsten Jahre dieses Jahrhunderts sein

Und obwohl vulkanische Aktivität in einigen Ländern keine Seltenheit ist, behaupten Hellseher, dass das Island-Ereignis eine Warnung für die gesamte Menschheit sein wird.

Auf diese Weise ruft der Vulkan Vergeltung hervor und erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Gerechtigkeit zu wahren. Jede vulkanische Aktivität sei als Warnung zu werten, heißt es.

Der Ausbruch wird lediglich von der Freisetzung von Asche in die Atmosphäre begleitet sein. Somit gibt uns die Natur eine zusätzliche Chance, innezuhalten und über unser Verhalten nachzudenken.

Jeder Mensch muss in sich hineinschauen und erkennen, was er falsch gemacht und was er gesündigt hat. Es wird notwendig sein, den Angehörigen mehr Fürsorge zu zeigen. Und hier geht es nicht so sehr um die Isländer, sondern um die gesamte Menschheit. Andernfalls könnte die Welt untergehen.(„Unheilige Geräusche“: Die zunehmende Instabilität auf der Erde führt in Island und Italien zu apokalyptischen Szenen (Videos))

Europäischer Tsunami

Auch Andrzej Czeslaw Klimuszko, ein Mönch aus Polen, der von 1906 bis 1980 lebte, sprach von einem Tsunami, der den europäischen Kontinent treffen würde.

Seiner Prognose zufolge werden berggroße Wellen die transatlantische Mauer wie eine Hülle wegfegen. Viele Einwohner von Gibraltar werden sterben. Die Sahara wird wie das Po-Tal in Norditalien auf den Grund sinken.

Rom wird komplett überflutet sein. Nach der Prognose des Mönchs werden 5-10 % der polnischen Bevölkerung Opfer der Katastrophe werden. Das ist viel, aber in Deutschland und Frankreich werden noch viel mehr sterben. Die schrecklichsten Folgen erwarten Italien.

Danach wird in Europa eine Ära der Armut anbrechen, während Wohlstand und Reichtum bald in Vergessenheit geraten werden.

Überschwemmungen und Wirbelstürme sind Vorboten des Todes

Die 1956 veröffentlichte Sammlung von Prophezeiungen der argentinischen Spiritualisten „Das dritte Jahrtausend“ könnte uns das Geheimnis der Zukunft der Erde enthüllen.

In der Veröffentlichung heißt es, dass die Tage einer großen Katastrophe über den Planeten kommen werden. Wütende Hurrikane werden Städte buchstäblich von der Oberfläche fegen, überall wird Feuer herrschen und Flüsse werden sich rot von Menschenblut färben.

Video: (Falsch. Das Video zeigt nicht den Nil. Es wurde in einer Lagune im Norden Chiles gedreht, die von Natur aus rot ist.)

Die Luft wird mit giftigen Gasen gefüllt, Keime fallen von oben. Ganze Länder und Völker werden vom Erdboden verschwinden. Europa wird zu einem großen Friedhof werden und Asien und Afrika zu Wüsten.

Der amerikanische Kontinent wird sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Brasilien und andere südamerikanische Länder werden ruinieren.

Frankreich, Italien und Deutschland werden in Rauch gehüllt sein. Die britischen Inseln werden unter Wasser sinken. Dasselbe wird mit Japan, Australien und anderen Inselstaaten geschehen. Kein europäischer Staat wird den Folgen entgehen.

Auch Zentralsüdamerika wird überschwemmt, der größte Teil Brasiliens bleibt jedoch über Wasser. Massive Überschwemmungen führen zu einer Verschiebung der Erdachse. Den Prognosen zufolge wird die Landfläche um 2/3 abnehmen.

Ist das möglich?

Wissenschaftler glauben, dass Schwitzen weltweit durchaus real ist. Beispielsweise kann eine Überschwemmung von planetarischem Ausmaß zu einer enormen Ansammlung von Energie in unterirdischen Stresszonen führen, die verheerende Erdbeben auslösen kann.

Wenn der Schock unter Wasser auftritt, entsteht eine riesige Welle, die alles wegfegt, was ihr in den Weg kommt.

Natürlich wird eine Flut dieser Größenordnung nicht nur die Erdoberfläche, sondern das gesamte Existenzsystem der menschlichen Zivilisation völlig verändern.

Neben der Wassergefahr gibt es auch eine vulkanische. Untersuchungen zufolge nimmt die vulkanische Aktivität besorgniserregend zu.

Beispielsweise erwachen der Kilauea auf Hawaii und der Ätna in Italien. Jeder von ihnen ist in der Lage, genug Asche auszustoßen, um die gesamte Biosphäre der Erde zu verändern.

Bereiten Sie sich vor!

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 19.11.2023