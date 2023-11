Ein größerer Krieg wird in Amerika unausweichlich zu Versuchen führen, das Kriegsrecht auszurufen

Teile die Wahrheit!

Vor nicht allzu langer Zeit, auf dem Höhepunkt der Angst vor der globalen Pandemie, erlebten die USA einen Wandel, von dem viele Menschen behaupteten, dass er niemals eintreten würde.

Seit Jahren höre ich Leute sagen, dass autoritäre Kontrollen in Amerika „Verschwörungstheorie mit Alufolie“ und Untergangsmache seien – die ganze Vorbereitung, das ganze Gerede über die Organisierung der Gemeinschaft, alle Waffen, die Ausrüstung und das Training waren umsonst. Von Brandon Smith

Dann … kam die Covid-Agenda wie ein Güterzug.

Unsere verfassungsmäßigen Rechte waren nicht mehr in Stein gemeißelt, sondern bloße Richtlinien, die Regierungsbeamte im Namen der „Sicherheit der öffentlichen Gesundheit“ verbiegen oder brechen konnten.

Gesetze mussten nicht mehr durch eine Reihe von Kontrollen verabschiedet werden; Mandate könnten umgesetzt werden, als wären sie Gesetze ohne öffentliche Aufsicht und würden einseitig durchgesetzt.

Es war (vor allem unter den Demokraten) die Rede von harten Strafen für Menschen, die die sinnlosen Covid-Impfungen ablehnten. Sie wollten Impfpässe, sie wollten Gefängnisstrafen für diejenigen, die sich öffentlich gegen die Impfung aussprachen, sie wollten, dass den Menschen ihre Arbeitsplätze weggenommen werden, sie wollten, dass ihnen ihre Kinder weggenommen werden, und es gab sogar Pläne, Covid-Haftanstalten zu bauen, um „Impfleugner“ auszusondern und einzusperren.“

Es ist verblüffend, aber es handelte sich hierbei um eine ernsthafte Debatte in den USA, die innerhalb eines Jahres ihren Anfang nahm. Fast die Hälfte des Landes war bereit, die Bill of Rights wegen eines Virus mit einer Überlebensrate von 99,8 % aufzugeben.

Die Verschwörungstheoretiker hatten die ganze Zeit recht; Unsere Freiheiten stehen auf Messers Schneide und es ist völlig rational, sich darauf vorzubereiten, zu überleben und für diese Freiheiten zu kämpfen.

Glücklicherweise ist die Covid-Agenda gescheitert. Die Mandate wurden letztlich von den roten Staaten blockiert und in vielen ländlichen Gebieten kaum durchgesetzt. (Krieg, Hungersnot, Finanzkollaps: Jede künstliche Krise ist eine Täuschung für ein größeres globalistisches Verbrechen oder eine Machtübernahme)

Bidens Impfpassversuch wurde vom Obersten Gerichtshof eiskalt gestoppt, aber ich bin seit langem davon überzeugt, dass der Oberste Gerichtshof diese Entscheidung genau aufgrund des Ausmaßes des öffentlichen Widerstands getroffen hat. Sie wussten, dass ein Bürgerkrieg drohte, wenn sie das Thema weiter vorantreiben würden.

Der medizinische Autoritarismus brach zusammen, weil Konservative und Unabhängige nicht an Bord waren und sie sich nicht zur Einhaltung zwingen ließen.

300x250

Aber was passiert, wenn es eine Krise gibt, die den Konservativen Angst macht? Was passiert, wenn die politische Rechte eine echte Bedrohung wahrnimmt? Wird die Freiheit dann unhaltbar?

Nun ja, es handelt sich nicht um eine feste Regel, aber im Allgemeinen sind die Konservativen am meisten von der drohenden Invasion beunruhigt. Fragen Sie jeden Konservativen, ob er sich Sorgen wegen Covid oder wegen der Krise an der Südgrenze während der Pandemie mache, und die überwiegende Mehrheit von ihnen würde ohne zu zögern „Grenze“ sagen.

Konservative haben Angst vor kultureller Unterwanderung und Vereinnahmung, sie fürchten die stetige und absichtliche Beschneidung ihres amerikanischen Erbes und damit ihrer Freiheiten durch ausländische Betrüger. Und sie befürchten einen sicheren Blitzkrieg der USA durch den organisierten Terrorismus, sollten die Grenzen offen bleiben.

Die Frage ist: Sind sie bereit, ihre Ängste dadurch zu zerstreuen, dass sie genau die Freiheiten opfern, die sie schützen wollen?

300x250 boxone

Im Jahr 2001, nach dem 11. September, war die konservative Bewegung ein ganz anderes Tier als heute.Dies war vor Ron Paul und dem vorlibertärem Einfluss. Die Neokonservativen beherrschten das Sagen und hatten weitreichende Macht über die öffentliche Wahrnehmung, was den Vorstoß zur Abschaffung verfassungsmäßiger Rechte zu einem beispiellosen Ausmaß machte.

Die Patriot-Act-Mentalität war weit verbreitet und die Kriegslust war spürbar. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, wie Konservative im Namen des Kampfes gegen eine mögliche Invasion von der Bill of Rights abgewichen sind. Ich erinnere mich lebhaft daran.

Heute sind die Elemente nicht die gleichen wie 2001. Wer etwas anderes behauptet, war wahrscheinlich ein Kind in der Zeit des 11. Septembers oder hat ein verzerrtes Verständnis für die Veränderungen, die seit dieser Zeit unter den Konservativen stattgefunden haben.

Die Ron-Paul-Bewegung hat sich stark zum Besseren verändert, vor allem aber innerhalb der konservativen Wählerschaft. Normale Menschen haben ihre Meinung darüber geändert, was es bedeutet, Freiheit gegen Sicherheit einzutauschen. Die Republikaner?

Es ist ein Wunschtraum zu glauben, wir könnten die Republikaner jemals komplett verändern. Zumindest hat Covid bewiesen, dass wir Verbündete auf Landes- und lokaler Ebene haben

Das eigentliche Problem liegt darin, dass die alte Garde der Neokonservativen immer noch den Weg der Republikanischen Partei beeinflusst. Dies sind Menschen, die sich hinter den Kulissen gerne mit den Demokraten verbünden, enge Verbindungen zu den Eliten des Establishments haben und deren Loyalität in den Händen der Globalisten liegt.

Wenn die Globalisten Krieg wollen, dann wollen die Neokonservativen Krieg und sie werden alles tun, um ihn zu bekommen. So funktioniert das.

Und dieses Mal werden sie meiner Meinung nach bekommen, was sie wollen. Der Vorfall in der Ukraine konnte die Amerikaner nicht dazu verleiten, eine direkte Intervention zu unterstützen (die Mehrheit der Amerikaner befürwortet nicht einmal die Finanzierung der Ukraine), aber Israel ist eine andere Sache.

Es gibt sehr alte und stammesbezogene Implikationen, die die Seelen der Konservativen berühren, wenn es um die Konflikte im Nahen Osten geht. Ja, es gibt religiöse Faktoren, aber ich vermute, dass dies von Kritikern übertrieben wird, die glauben, dass Evangelikale das Sagen haben. Das ist nicht die Realität.

Das christliche Mandat hat bei weitem nicht mehr den gleichen Einfluss wie im Jahr 2001. Tatsächlich sind die Kirchen so schwach geworden, dass sie jetzt von LGBT-Infiltration und Trans-Aktivismus überrollt werden.

Das wäre vor 20 Jahren noch nie toleriert worden – damals hätten sie solche Aktivisten geteert und gefedert. Wenn so etwas heute direkt in unseren Hinterhöfen passieren darf, dann können Sie verdammt sicher sein, dass Religion nicht die treibende Kraft für Kriege im Ausland ist.

Nein, wenn es um Israel und die Auswirkungen des Krieges geht, wurzelt die Sorge wieder einmal in der kulturellen Auslöschung. Um fair zu sein, es ist keine paranoide Täuschung. Tatsächlich wird die westliche Kultur systematisch abgebaut, und Masseneinwanderung ist Teil dieser Agenda.

Es stimmt auch, dass die islamische Ideologie mit westlichen Überzeugungen, einschließlich des Konzepts des Individualismus, völlig unvereinbar ist. Muslimische Systeme sind von Natur aus autoritär, das ist die Scharia.

Wenn Konservative also die Möglichkeit eines Sturzes Israels sehen, assoziieren sie dies mit dem Untergang des Westens und werden versuchen, ihn zu verhindern, wenn sie können. Über Israel hinaus besteht die Sorge, dass eine Invasion muslimischer Extremisten in den USA bereits in vollem Gange ist und die Politik der offenen Grenzen unter Joe Biden zur Norm wird. Und hier wird die Falle gestellt …

Das Kriegsrecht in den USA würde nur dann funktionieren, wenn eine Mehrheit der Konservativen es unterstützt. Das ist ein Fakt. Ohne unsere Unterstützung wird das Kriegsrecht scheitern, genauso wie die Covid-Mandats gescheitert sind.

Bedenken Sie, dass Biden und seine globalistischen Freunde jede erdenkliche Taktik genutzt haben, um das Kriegsrecht unausweichlich zu machen. Wirtschaftliche Instabilität und Stagflation haben zu einem Anstieg von Gewaltverbrechen und Plünderungen geführt.

Die massenhafte illegale Migration beeinträchtigt die staatlichen Sozialsysteme und führt zu einem Trend zur kulturellen Verwässerung. Offene Grenzen haben einer Vielzahl möglicher ausländischer Feinde die Einreise in die USA ermöglicht.

Mitten im Krieg wird der Wunsch der Regierung, Informationen und den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren, seinen Höhepunkt erreichen. Wie wir jedoch während der Covid-19-Pandemie und im Ukraine-Krieg gesehen haben, haben sie sich bei der Erreichung dieses Ziels als nicht wirksam erwiesen.

Solange das Internet existiert, spielt es keine Rolle, welche Art von Algorithmen Big Tech anwendet, um die Wahrheit zu unterdrücken, die Wahrheit findet immer noch einen Weg.

Das bedeutet, dass das Establishment extreme Maßnahmen ergreifen muss, die nur in einem Umfeld des Kriegsrechts möglich wären. Ich sehe, dass sich die Situation in zwei Richtungen entwickeln wird, wenn der aktuelle geopolitische Trend anhält …

Option A:

Im Nahen Osten bricht ein Mehrfrontenkrieg aus, an dem Länder wie Iran, Syrien, Libanon, Jordanien und Jemen beteiligt sind. Israel steht vor einem schweren Scheitern.

Die USA werden in den Krieg hineingezogen, oder Israel nutzt sein Atomarsenal, um die Ressourcen (einschließlich der Bevölkerung) feindlicher Nationen zu zerstören, was möglicherweise zu einer Beteiligung Chinas und Russlands führt, und so werden die USA immer noch hineingezogen.

Unruhen und Terroranschläge kommen in den USA regelmäßig vor, nicht nur von muslimischen extremistischen Eindringlingen, sondern auch von Linken, die sich der Sache angeschlossen haben.

Ein Entwurf wird initiiert, den die Konservativen in der Hoffnung unterstützen, dass er zur Lösung der Unruhen beitragen wird. Der Entwurf wird Millionen schwacher, weicher Zennials (die Generation zwischen „Generation Z“ und den „Millennials“, einschließlich Frauen) in einen blutigen Sumpf stürzen, an den sie sich nicht anpassen können.

Proteste und Unruhen gegen die Wehrpflicht werden zur Norm, was die Konservativen dazu drängt, eine noch strengere Durchsetzung zu unterstützen.

Schließlich wird das Kriegsrecht verhängt, aber die Soldaten, die auf amerikanischem Boden eingesetzt werden, um uns vor Unruhen und Terroristen zu „schützen“, werden in erster Linie ausländische Staatsangehörige sein – illegale Einwanderer erhalten leichte Chance auf die Bürger, wenn sie sich dem Militär anschließen und Andersdenkenden den Stiefel runterziehen.

Was sie gerne tun würden, weil sie keine kulturelle Bindung zu Amerika oder den Amerikanern haben. In diesem Stadium wird die Verfassung im Wesentlichen sterben.

Option B:

Der Krieg weitet sich aus und Israel steht vor der drohenden Zerstörung. Biden setzt US-Seestreitkräfte sowie Bodentruppen, vor allem Spezialeinheiten, in den Kampf ein. Anschließend fordert er den vollständigen Einsatz der US-Bodentruppen in der Region, doch in diesem Szenario unterstützt die Mehrheit der Konservativen die Aktion nicht, ebenso wie sie den Einsatz in der Ukraine nicht unterstützt haben.

Biden versucht, einen Entwurf umzusetzen, um den Schwung zu forcieren. Konservative weigern sich, sich daran zu halten oder zuzulassen, dass ihre Kinder in einem ausländischen Konflikt sterben. In diesem einen Punkt sind sich Konservative und Linke tatsächlich einig, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Dann wird das Land von einer endlosen Serie von Terroranschlägen heimgesucht, von denen jeder einzelne als Grund dafür dargestellt wird, warum die Öffentlichkeit den Krieg unterstützen muss. Jeder Angriff wird von den linken Aktivisten als Akt der „Entkolonialisierung“ bejubelt.

Die Konservativen sehen diesen Trick als das, was er ist, weigern sich jedoch immer noch, den Krieg zu unterstützen, und vertreten die Position „America First“. Warum im Ausland kämpfen, wenn Amerika unter Druck steht?

Biden versucht immer noch, das Kriegsrecht auszurufen. Er bietet illegalen Einwanderern die automatische Staatsbürgerschaft an, wenn sie beim Militär dienen, und nutzt einige dieser Truppen als Besatzungspräsenz im Inland.

Linke wollen nicht im Nahen Osten kämpfen, aber sie möchten, dass Migranten leicht die Staatsbürgerschaft und Macht erhalten. Sie verteidigen die Maßnahme – sie gehen davon aus, dass die Migranten möglicherweise nicht eingezogen werden, wenn sie in die Reihen des Militärs aufsteigen.

Konservative rebellieren, Amerika gerät entweder in die Balkanisierung oder in den Bürgerkrieg oder in beides. Patrioten werden beschuldigt, den Feinden der Vereinigten Staaten zu helfen, und werden auch als Terroristen bezeichnet. Von diesem Zeitpunkt an könnte alles passieren.

Ich glaube, dass der israelische Auslöser im Hinblick auf die potenzielle globale Katastrophe und globale Tyrannei, die sich entfalten könnte, größer sein könnte als Covid.

Wenn der Konflikt weiter eskaliert und sich zu einem multiregionalen Konflikt entwickelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kampf nach Amerika zurückkehrt.

Nicht nur im Hinblick auf den Terrorismus, sondern auch im Hinblick auf Unruhen und Krieg vor unserer Haustür. Wenn wir den Krieg unterstützen, ist das Kriegsrecht eine Gewissheit. Wenn wir den Krieg nicht unterstützen, wird der Versuch unternommen, das Kriegsrecht auszurufen, aber es gibt zumindest Szenarien, in denen er scheitern könnte.

Ich würde behaupten, dass das Einzige, was Amerika in dieser Phase retten kann, das Wachstum der America First-Bewegung ist.

Wenn wir über „America First“ sprechen, umfasst dies nicht nur die amerikanische Sicherheit, sondern auch die amerikanischen Freiheiten.

Es gibt KEINEN GRUND, warum wir nicht beides haben können. Wenn Konservative (und Unabhängige) in den Dritten Weltkrieg hineingelockt werden, ist das das Ende.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 14.11.2023