Kommt es in diesem Monat zum großen Knall? (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Hinweise verdichten sich, dass sich die Situation im November weltweit zuspitzt. Viele Experten vermuten, dass der 3. Weltkrieg unmittelbar bevorsteht. Aus verschiedenen hochrangingen medialen Quellen heißt es, dass es zwar weltweit sehr viele Turbulenzen geben, dass aber Deutschland und Europa einen besonderen Schutzstatus genießt.

Ganz anders sieht das für die USA aus. Was dort genau passieren könnte, verrät Krisenrat-Info-Gründer Peter Denk in einer Sondersendung bei Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis. Von Frank Schwede

Der massive Aufmarsch von US- und NATO-Schiffen im Mittelmeer könnte der erste wichtige Hinweis sein, dass etwas Großes bevorsteht. Zwei Flugzeugträgerkampfgruppen sind bereits vor Ort, zwei weitere und hundert Kriegsschiffe aus der Türkei sind in Richtung Mittelmeer unterwegs.

Denk:

„Es ist ganz offensichtlich, dass sich beide Seiten auf einen Konflikt vorbereiten, Und wenn das passiert, wird das die NATO sprengen. Hinzu kommt, dass die Türkei nach den USA das NATO-Land mit der größten Armee ist, dass der Jemen bereits in den Krieg eingetreten ist, in Ägypten werden Reservisten eingezogen und auch der Iran sich vorbereitet. Und ganz offensichtlich bereiten sich die USA vor.“

Bestimmte Kreise schreien jetzt nach einem biblischen Armageddon. Und auch Israels Präsident Benjamin Netanjahu sieht sich ganz offenbar für eine biblische Mission gut vorbereitet. Denk:

„Auch in den USA gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die ganz laut diesen alttestamentarischen Verlauf befürworten und das auch so erwarten. Daran sieht man schon, dass ist eine ganze Nummer höher gehängt. (…) Es gibt auch Leute, wie der Oberst McGregor, der US Streitkräfte, der relativ offen sagt, dass die Amerikaner Krieg wollen, also die Leute, die momentan noch das Sagen haben.“

Peter Denk verrät, warum die dunklen Mächte im Hintergrund den Krieg unbedingt benötigen. Der Grund ist, weil sonst das gesamte System mit einem Schlag zusammenbrechen würde. Denk sagt:

„Das ist ihre letzte Chance, vielleicht doch noch die Wende zu schaffen. Ich möchte aber vorwegnehmen, das wird nicht funktionieren. Aber sie werden es trotzdem versuchen, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. (Der Dritte Weltkrieg ist unvermeidlich: Jedes Mal, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät, stürzen die Globalisten die Welt in einen katastrophalen Krieg)

Sie nutzen jetzt diesen Schmelztiegel mit Israel in der Mitte und den arabischen Staaten drum herum.“

Das erklärte Ziel ist nach Worten Denks, eine möglichst große Masse an Menschen zu töten und den Rest in eine Schockstarre zu versetzen, um ihnen eine Lösung präsentieren zu können, die viele aufgrund der besonderen Lage natürlich annehmen werden. Denk:

300x250

„Ein Krieg sorgt immer für einen Reset, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder beobachten können. Verlieren tut immer nur der kleine Mann, während die Reichen einen satten Zugewinn machen.

Deshalb war Krieg schon immer ein gutes Geschäft. Vor allem soll jetzt die alte Weltordnung zerstört werden, insbesondere weil jetzt immer klarer wird, dass die vorherige Geschichte mit dem Klimawandel nicht mehr funktioniert, also versucht man jetzt mit dem Brecheisen, das Ganze noch irgendwie durchzuziehen.“

Dunkle Wolken über den USA

Über den USA braut sich etwas zusammen. Das Land verliert zunehmend an Macht. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Währung weg ist und damit auch die Möglichkeit, das Militär zu bezahlen. Denk sieht dieses Szenario in einem absehbar zeitlichen Rahmen. Er fügt hinzu:

300x250 boxone

„Auch die öffentliche Meinung, Thema Klimawandel, kriegen die nicht mehr eingefangen. Und dann nimmt man halt, und vermutlich ist das schon lange geplant, diese Möglichkeit jetzt noch und versucht einfach noch mal eine große Inszenierung zu machen.“

In diesem Zusammenhang spricht Denk die ominösen White Hats an, die seiner Meinung nach komplett versagt haben:

„Es gibt zwar immer noch Menschen, die sagen, das ist immer noch eine riesige Show, macht euch mal keinen Kopf, aber aus der geistigen Welt kommt eine deutlich andere Aussage.(Dritter Weltkrieg oder wacht die Menschheit endlich auf? Jan van Helsing interviewt Michael Morris zur aktuellen Lage – November 2023)

Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Diese White Hats hat es gegeben, aber ob sie versagt haben oder ob die öffentliche Meinung der USA dazu geführt hat, dass sie gewisse Sachen nicht machen konnten, das kann natürlich auch sein, jedenfalls konnten sie offensichtlich diese 180 Gradwendung, die hätte passieren müssen, nicht durchführen.“

Deshalb jetzt auf die harte Tour. Aus der geistigen Welt hat Peter Denk erfahren, dass die Eliten für die USA noch einiges hätten abmildern können, wenn sie jetzt den Konflikt in Gaza beendet hätten. Denk:

„Es bedarf nur ein paar Worte, dann wäre Waffenstillstand in Gaza und dann könnte man die Sache wieder deeskalieren. Aber die wollen das natürlich nicht. Zumal sie ja persönlich glauben, dass sie davon nicht betroffen sind, sie haben ja ihre unterirdischen Anlagen oder irgendwo auf der Welt einen Ort, wo nichts ist.

Und da sitzen die dann und schauen sich das an und hoffen, dass sie ganz viel Geld verdienen und ihre Agenda aufgeht. Das ist so deren Idee. Aber da haben sie die Rechnung im wahrsten Sinne ohne den Wirt gemacht.“

Während im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland das Spiel „Teile und Herrsche“ nicht funktioniert, weil die beiden Länder seit Jahrhunderten miteinander eng verbunden, geht es in Gaza auf, weil hier zwei Völkergruppen aufeinandertreffen, die seit Jahrzehnten bis aufs Blut verfeindet sind. Denk:

„Russland hat durch geschicktes taktieren widerstanden. Der letzte Versuch war hier glaube ich der Putsch, den man in Russland initiieren wollte, was aber vorher bekannt war und in die Hose gegangen ist, danach ist, glaube ich, dieser Plan endgültig fallen gelassen worden und man dann gesagt, okay, dann machen wir das andere.“(Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

Was planen die USA in Gaza?

Laut einer Umfrage sind 80 Prozent der Israelis der Meinung, dass Präsident Benjamin Netanjahu an dem Krieg Schuld ist. Das heißt, dass der israelischen Regierung deutlich der Rückhalt der Bevölkerung fehlt. Denk:

„Damit hast du für einen weiteren Krieg erstmal nicht so die Möglichkeit, das zu machen, wie man das gerne machen würde. Ich habe momentan auch den starken Verdacht, dass die Amerikaner wieder ein Schiff opfern, um massiv einen Krieg anzufangen.

Das Hauptziel ist offensichtlich der Iran. Das ist das primäre Ziel, wohin der Krieg gehen soll. Es wäre typisch für die USA, einen Casus Belli zu erzeugen, wo ein Schiff versenkt wird.“

Astrologische Quellen kündigen an, dass der November nicht besser wird als der Oktober, wobei Ende November wohl die kritischste Zeit ist. Denk:

„Dann kam die Aussage, dass in diesem Jahr noch etwas Großes passiert. Und die Dinge jetzt richtig losgehen. Egon Fischer hat ja bereits geschrieben, dass ihm aus der geistigen Welt einige Wesen erschienen sind, die gesagt haben, wir fangen jetzt an. Also es geht jetzt wirklich zur Sache.

Und ich habe aus einer anderen Quelle noch ein paar wichtige Details dazu bekommen, weil es ist klar, das es nicht angenehm wird im Nahen Osten, aber die eigentlichen Urheber, die das momentan schüren, sitzen in den USA.

Und die USA hatte, wie ich bereits sagte, die Möglichkeit, diese Leute loszuwerden und sie haben es nicht gemacht. Und deswegen wird vermutlich der Eingriff in den USA erfolgen.

Und dieser Eingriff wird heftig. Der wird richtig heftig. Da reden wir leider von Millionen von Opfern. Das ist offensichtlich nicht mehr zu vermeiden. Aber auch dort sind die Leute geschützt, die geschützt sein sollen und es wird auch nicht in den gesamten USA geschehen. Wir reden hier davon, dass Mutter Erde eingreift – und zwar richtig.“

Kommt es zum ganz großen Knall?

Denk vermutet, dass sich möglicherweise die gesamte nordamerikanische Kontinentalplatte verschieben wird, was auch für andere Länder, wie beispielsweise Island, heftige Folgen haben wird. Denk:

„Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch in diesem Jahr losgeht, ist sehr wahrscheinlich, denn genau das wird vermutlich den 3. Weltkrieg verhindern. Es wird jetzt von oben heftig angegriffen, denn einen großen 3. Weltkrieg wird es nicht geben. Aber den Herrschaften, die ihn anfangen wollen, wird jetzt ein finales Stoppschild gezeigt. Das wird Wiederhall haben, das ist relativ klar.“

Egon Fischer hat bereits in der Vergangenheit immer wieder in seinen Aussagen betont, dass die USA geopolitisch in Zukunft keine Bedeutung mehr haben werden. Was nach Meinung von Peter Denk für den Rest der Welt eine Erlösung ist. Er sagt:

„Weil sie waren ja der große Knüppel, mit dem der Tiefe Staat immer zugeschlagen hat, wenn jemand nicht gespurt hat. Sie haben damit ein großes Landeskarma aufgebaut, und sie hätten jetzt noch die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen abzubauen, aber es hat halt nicht funktioniert.“

Deshalb glaubt Denk, dass die USA als großes Land nicht weiterexistieren werden, sondern in kleinere Einheiten zerfallen werden:

„Aus medialer Quelle wurden mir Bilder gezeigt, dass die USA auch optisch anders aussehen werden. Der Golf von Mexiko wird sich verändern, der Mississippi wird woanders ins Meer münden – also da reden wir schon über große Sachen.“

Laut Alois Irlmaier ist jetzt die Zeit gekommen, wo der 3. Weltkrieg ausbrechen soll. Vor allem alternative Medien berichten aktuell in verstärkter Form darüber. Irlmaier hat viele Ereignisse richtig vorhergesagt, unter anderem auch die Flüchtlingskrise, die nach Meinung vieler bereits 2015 passiert ist.

Doch Peter Denk liegen dazu andere Informationen vor. Er sagt:

„Diese Aussage galt nicht für 2015, sondern für jetzt und für das was noch kommt. Sehr interessant ist, bei Bachheimer stand eine Aussage, dass klang relativ glaubwürdig, da hieß es, man würde sich auf 300.000 bis 500.000 Flüchtlinge in Deutschland einstellen, allein für Mecklenburg Vorpommern. Allein für dieses Bundesland.

Es ist klar, wenn das alles weiterlaufen würde, wie das geplant ist, sollen die ganzen Palästinenser wahrscheinlich alle nach Europa, primär hier nach Deutschland. Das ist glaube ich der Plan. Und ein Teil wird vermutlich auch noch kommen. Das wird aber den Staat zerbröseln, das machen die Menschen nicht mehr mit.“

Im Vertrauen bleiben

Irlmaier hat unter anderem auch gesagt, dass ein Nahostkrieg aufflammen wird, dass sich große Flotten gegenüberstehen werden. Das ist genau das, was jetzt gerade anläuft. Deshalb sehen Experten die Gefahr, dass sich der krieg bis nach Europa ausweiten könnte. Denk verneint und sagt:

„Der Irlmaier immer wieder gesagt, wenn er den Leuten erschienen ist, das passiert nicht. Euch wird nichts passieren. Und er hat auch dem Holzfäller vor zwei Wochen noch einmal ganz deutlich gesagt, wörtlich: euch passiert nichts. Das ist auch dieselbe Aussage, die Egon Fischer bekommen hat und alle anderen auch.

Es wird natürlich viel Aufregung und Unruhe geben, wir werden hier natürlich nicht nur demonstrierende Araber haben, wir werden vermutlich eine Ölkrise kriegen. Die EU hat gerade eine Notfallsitzung abgehalten, wegen der Ölversorgung sobald der Iran einsteigt, wird er die Straße von Hormus sperren, da gehen 20 Prozent der weltweiten Erdöltransportes durch, primär nach Europa.

Das heißt, wir werden hier schon Auswirkungen haben, die unser Leben durcheinander würfeln werden – wir werden hier aber keinen Krieg und keine großen Katastrophen erleben.“

Abschließend bittet Peter Denk, nicht in die Angst zu gehen, sondern positiv zu bleiben. Es ist jetzt seinen Worten nach wichtig, sich nicht von den Dingen, die im Außen geschehen, mitreißen zulassen, sondern in der Schöpferkraft zu bleiben, was auch Matthias Langwasser betont.

Und er fügt noch hinzu:

„Allein wenn wir im Gottvertrauen bleiben, sind wir schon automatisch geschützt.“

„Wenn es losgeht, werden wir vermutlich aus allen Massenmedien und auch aus den alternativen Medien eine massive Angstfontäne bekommen. Und die ist auch nicht von ungefähr.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 08.11.2023