Krisenvorsorge: Schnittschutzjacke und Halsschnitttuch

Teile die Wahrheit!

Schnittschutzjacke Oldenburg, schwarz

Sicherheit auf höchstem Niveau, die Leben retten kann!

Gefahren lauern heute an fast jedem Ort. In vielen Städten gibt es zwar messerfreie Zonen, doch hält sich nicht jeder daran. Man kommt oft schneller in eine gefährliche Situation, als einem recht ist …

Brunnirok ist eine alte Bezeichnung für einen speziellen mittelalterlichen Schutzpanzer, welcher den menschlichen Oberkörper sehr gut vor Schnittverletzungen schützte. Heute steht Brunnirok für technologisch hochinnovative Schutzbekleidung, die eine herausragende Schutzwirkung gegen Schnittverletzungen mit sehr hohem Tragekomfort, Multifunktionalität und modernem Design kombiniert.

Warum Brunnirok?



Brunnirok-Produkte bieten den besonderen Vorteil, dass der Träger eine sehr starke schnitthemmende Wirkung bei gleichzeitig geringem Gewicht erhält. Das innovative textile Schnittschutzmaterial ist sehr dünn, bietet jedoch einen extrem hohen Schutz vor Schnittverletzungen und Abschürfungen der Haut.

Die Schutzbekleidung von Brunnirok unterscheidet sich im Gewicht kaum von normaler Freizeitbekleidung und bietet einen hohen Tragekomfort sowie Bewegungsfreiheit.

Darüber hinaus erhalten Sie bei Brunnirok Premiumprodukte, die in Deutschland und Europa hergestellt werden und sorgfältig selektierte Rohstoffe sowie faire Produktionsbedingungen aufweisen.

Welche Schutzqualität bietet Brunnirok?

Brunnirok steht für unabhängig zertifizierten Schnittschutz. Das in einem speziellen Strickverfahren hergestellte schnitthemmende Material der Schutzbekleidung wird ausschließlich in Deutschland produziert.

Gemäß den Prüfnormen DIN EN 388:2003 und DIN EN 388:2017 weist das Material eine Schnitthemmung auf, die für eine Zertifizierung auf der höchsten Leistungsstufe (Level 5) mindestens erreicht werden muss.

Darüber hinaus ist die Bekleidung EU-baumustergeprüft nach Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA) und CE-gekennzeichnet.

Obwohl die Schnitthemmung herausragend ist, kann das Risiko schwerer Schnittverletzungen nicht völlig ausgeschlossen werden.

300x250

Schnittschutz-Level 5 in Anlehnung an EN 388:2017. Schnittschutz-Level D in Anlehnung an EN 13997. EN 13688. Baumustergeprüft nach Verordnung (EU) 2016/425 und CE-gekennzeichnet. Nicht geeignet für Kettensägen.



Mit der Schnittschutzjacke Oldenburg sind Sie sehr gut ausgerüstet, denn sie bietet Ihnen einen vollflächigen Schnittschutz der höchsten Schnittschutzklasse.

Jeder Bereich der Schnittschutzjacke ist mit unserem schnitthemmenden Material der Extraklasse ausgestattet, sodass es keine ungeschützten Bereiche am Oberkörper gibt. Sie sind stets voll geschützt.

Und zwar nicht nur vor Schnittverletzungen, sondern auch vor Wind und Regen, denn die Jacke ist auch wind- und wasserabweisend. Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser schnitthemmenden Funktionsjacke besteht darin, dass durch den hohen Stehkragen mit Schnittschutz ein zusätzlicher Hals- und Nackenschutz gegeben ist.

Dieser sehr effektive Schutz ist für den Träger weder belastend noch auffällig. Das innovative Schnittschutz-Material ist vergleichsweise sehr leicht, dünn und atmungsaktiv.

300x250 boxone

Das ganz bewusst im Freizeitlook gehaltene Design der Schnittschutzjacke ermöglicht es Ihnen, sich unauffällig im Alltag zu schützen.

Separat waschbar bei 30 °C im Wäschebeutel

Größe Brustumfang in cm

S 91-95

M 95-102

L 102-106

XL 107-115

XXL 115-120

Halsschnittschutz Marburg

Der Halsschnittschutz Marburg bietet einen unauffälligen und sehr effektiven Schnittschutz für den Hals- und Nackenbereich. Gerade der Hals ist besonders gefährdet durch Schnittverletzungen, da die äußere Halsschlagader leicht für Schnitte erreichbar ist.

Der Schnittschutz ist rundherum unsichtbar zwischen den Baumwolllagen im Schal eingearbeitet und reicht vom Halsansatz bis unter das Kinn. Die hochwertige Baumwolle liegt angenehm auf der Haut und lässt sich so pro-blemlos im Alltag tragen.

Waschbar bei 30 °C

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.11.2023