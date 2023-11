McDonald‘s-Kundin bewahrt Big Mac acht Monate auf – das Ergebnis schockiert nicht nur sie (Videos)

Teile die Wahrheit!

Wenn Lebensmittel zu lange liegen bleiben, fangen sie an zu schimmeln oder streng zu riechen. Für McDonald’s und Co. gilt dieses Naturgesetz anscheinend nicht.

Bereits den Kleinsten wird beigebracht: Fast Food ist ungesund. Dennoch sind Burger King oder McDonald’s immer noch sehr beliebt bei Verbrauchern. Denn auch mit veganen Produkten können die Fast-Food-Riesen ihre Kunden überzeugen.

Doch nicht immer sind Kunden mit den Veggie-Alternativen zufrieden. Was passiert, wenn man eine ganze Woche nur das Essen von McDonald’s isst, hat bereits ein Mann in einem Selbstversuch herausgefunden.

Doch was geschieht wohl mit einem Burger, der monatelang nicht gegessen wird? Eine Frau auf TikTok präsentiert die Antwort.

TikTokerin zeigt acht Monate alten McDonald’s-Burger: „Sieht fabelhaft aus“

Einen Big Mac und ein paar Pommes hält eine TikTok-Userin in einem Video in die Kamera. Beide Produkte sehen etwas lätschig aus, als würden sie schon ein paar Stunden auf dem Teller liegen.

Doch nicht paar Stunden, sondern acht Monate alt ist der Burger angeblich, wie die TikTokerin aus England erzählt. Seit Monaten bewahre sie den Teller auf einem Bücherschrank auf.

Außer Staub, der sich auf dem Teller abgesetzt hatte, deutet das Aussehen des Burgers nicht darauf hin, dass das McDonald’s-Menü so alt ist. „Kein Schimmel, er sieht fabelhaft aus“, erzählt sie.

Gekauft hatte sie den Burger ihren Angaben zufolge am 2. Februar 2023, das Video am 23. September gefilmt. Im Juni ergänzte sie ihr Experiment, wie sie es in dem Video nennt, um einen Veggie-Burger.

Auch dieser sieht nach drei Monaten relativ frisch aus. „Kein Schimmel, kein übler Geruch oder Insekten“, fasst die Frau die Lage des Veggie-Burgers zusammen. Über 1,3 Millionen Mal wurde das Video angeschaut. Die TikTok-Nutzer in den Kommentaren sind über das Burger-Ergebnis erstaunt. (Potenziell krebserregende Schadstoffe entdeckt! Diese Nuggets enttäuschen im Test)

Acht Monate alter McDonald‘s-Burger: „Das ist verrückt“

„Wir essen einfach Plastik“, schrieb eine Userin in den Kommentaren unter dem Video. Viele fragen sich, wie die Burger trotz ihres Alters so lange frisch aussehen können. „Frisch ist nicht das Wort, das ich benutzen würde“, so eine andere Userin.(Frittierte Lebensmittel, raffinierte Speiseöle und die Gesundheitskrise der Oxidation)

Auch für die TikTokerin schien es schwer gewesen zu sein, den Burger als „frisch“ zu bezeichnen, wie sie in einem Kommentar erklärte. „Das ist verrückt. Wie soll ich jemals wieder was bei McDonald’s essen, nachdem ich das Video gesehen habe?“, so eine weitere Userin.

Ein anderer Nutzer scheint jedoch unbeeindruckt davon zu sein: „Ich werde weiterhin bei McDonald’s essen gehen.“ Auf die Frage, ob die Burger denn nicht riechen würden, antwortetet die Frau: „Gar nicht.“

Einige andere Nutzer sind erstaunt und schockiert über die Ergebnisse. Sie fragen sich, was in den Burgern drin ist, dass diese einfach nicht schimmeln. Schließlich ist dies der natürliche Verlauf von Lebensmitteln.

Immerhin warnen ehemalige Mitarbeiter der Fast-Food-Ketten davor, bei McDonald‘s, Burger King und Co. essen zu gehen.

Einer, der dem Fast Food endgültig abgeschworen hat, ist Harald Sükar. Der Österreicher hat viele Jahre als Manager bei McDonald’s gearbeitet und kennt die Abläufe hinter den Kulissen.

Sükar hat nun ein Buch veröffentlicht, in dem er eindringlich vor Fastfood-Ketten warnt. „Geht nicht hin! Nicht zu McDonald’s. Nicht zu Burger King. Nicht zu den anderen Fast-Food-Riesen. Schon gar nicht mit euren Kindern. Nicht einmal ausnahmsweise“, so Sükar im Gespräch mit dem Österreichischen Kurier.

Ernährung: Fast Food löst viele Zivilisationskrankheiten aus

Zu einem krassen Umdenken animierte ihn sein gesundheitlicher Zustand, der sich immer weiter verschlechterte. Sükar litt an starkem Übergewicht. Nach etlichen Recherchen kam er zu dem Ergebnis: Ungesunde Ernährung löst mindestens 19 Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Krebs und Arthritis aus.

Für Sükar war das ein Schock. Denn der Konsum von Fast Food war für ihn keine Ausnahme. Er machte sich Sorgen um seine Gesundheit und um die seiner Kunden.

In seinem neuen Buch „Die Fast Food-Falle“ hat der ehemalige McDonald’s-Manager Ergebnisse aus mehreren Studien sowie Wissenswertes zum Thema gesunde Ernährung festgehalten.

Sein Ziel: Er will aufklären. „Das Buch geht ja nicht gegen McDonald’s im Speziellen, ich habe gerne dort gearbeitet – es geht gegen die Industrie und um bewusste Ernährung. Wenn auch nur ein Kind weniger an Diabetes erkrankt, habe ich mein Ziel erreicht“, so Sükar.

33-Jähriger isst eine Woche nur bei McDonald’s – das ist mit ihm passiert

21 McDonalds-Menüs in nur sieben Tagen – das ist die stolze Bilanz von Mike Jeavons. Der Youtuber ist bekannt für seine verrückten Ess-Challenges und ließ sich für seine neueste Herausforderung vom Dokufilm „Super Size Me“ von US-Filmemacher Morgan Spurlock inspirieren. Dieser hatte sich einen Monat lang nur von Burger & Co. ernährt, sich selbst dabei gefilmt und die (sehr drastischen) Auswirkungen auf seinen Körper festgehalten.

Doch so weit wollte der Social Media-Experte nicht gehen: „Ich dachte, dass die Dokumentation etwas überdramatisierte“, so Jeavons. „Wenn du 5.000 Kalorien pro Tag zu dir nimmst, nimmst du selbstverständlich zu und fühlst dich schlechter.“

Stattdessen hatte der Brite eine andere Idee: „Ich wollte hingegen die empfohlenen tägliche Kalorien-, Fett- und Salzzufuhr einhalten und schauen, ob ich eine ausgewogene Ernährung hinbekomme und trotzdem am Ende des Tages glücklich und satt bin“, erklärt der 33-Jährige gegenüber der britischen Mirror.

So kam es, dass er Ende März 2018 eine Woche lang dreimal am Tag McMuffins mit Eiern und Speck, Salate, Wraps und abends Burger mit Pommes verspeiste. Das Erstaunliche daran: Als er sich am Ende seines McDonald’s-Experiments wog, staunte Jeavons nicht schlecht. Er hatte doch tatsächlich 2,5 Kilo verloren!

Doch seine Gier nach Fast Food kam auch mit einem hohen Preis, verrät der Youtuber seinen zahlreichen Followern auf seinem persönlichen Kanal. Anfangs habe er sich noch riesig auf das viele Fast Food gefreut, doch „das habe sich schnell gelegt“, erklärt er weiter.

So soll er tagsüber immer wieder mit enormen Energieeinbrüchen zu kämpfen gehabt und eine regelrechte Sucht nach Fast Food entwickelt haben. „Ich hatte in der Woche eine seltsame Beziehung zu Essen. Es war eine sonderbare Mischung – einerseits hatte ich es satt, ständig das Gleiche zu essen, andererseits freute ich mich auch bereits auf meinen nächsten Burger.“

Zudem habe der Brite bereits am dritten Tag wegen seines hohen Fetttkonsums Magenprobleme bekommen – die sich, wie er glaubt, dadurch noch verschlimmert haben, dass er das Essen mit kohlensäurehaltigen kalorienfreien Getränken hinunterspülte. Besonders letztere sollen dazu geführt haben, dass er sich nach einer Weile krank und schlapp gefühlt habe, so Jeavons.

Nach den sieben Tagen war der 33-Jährige schließlich erleichtert, dass es endlich zu Ende war und soll sich wieder nach gesundem Essen gesehnt haben. Sein Abschlussfazit: „Abgesehen davon, möchte ich in der nächsten Zeit nicht mal in die Nähe eines Burgers gehen.“

Quellen: PublicDomain/tz.de am 12.11.2023