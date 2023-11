Medienbericht: USA wollen Selenskyj loswerden – Wahlen oder neue Farbrevolution

Teile die Wahrheit!

Washingtons Unzufriedenheit mit Selenskyj soll daher rühren, dass er angeblich von einem sorgfältig orchestrierten Plan für für ukrainische Gegenoffensive abgewichen ist.

Im Westen herrsche – angeführt von den USA und Großbritnanien – Konsens darüber, aktiv den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu ersetzen, so die “Asia Times“ wie von „Magyar Nemzet“ rezensiert wurde.

Entweder Wahlen im März oder Farben-Revolution auf dem Majdan

Demzufolge hätte der „CIA“ und der britische „MI6“ bereits die Weichen hierzu gestellt:

Entweder soll Zelensky gezwungen werden für März, wie geplant, Präsidentschaftswahlen auszurufen, oder noch abenteuerlicher: Durch einen neuen Aufstand auf dem Majdan abgesetzt werden – sollte er sich weigern.

Ukraine: De fakto US-Protektorat

Die USA, insbesondere die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland, haben bereits in der Vergangenheit Einfluss auf Führungswechsel in der Ukraine genommen, wie ein Telefongespräch von 2014, zwischen Nuland und dem damaligen US-Botschafter in Kiew Geoffrey Pyatt, zeigt:

Damals schon hätten beide zusammen mit dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden und Jake Sullivan, dem heutigen nationalen Sicherheitsberater Bidens, einen für die Ukraine „akzeptablen“ Präsidentschaftskandidaten ausgewählt. (Der oberste Militärbefehlshaber der Ukraine mit einer überraschenden Einschätzung)

Bidens Sohn Hunter in Ukraine geschäftlich involviert

Kompliziert wird die jetzige Situation allerdings durch die laufenden Ermittlungen der Republikaner bezüglich der Aktivitäten von Bidens Sohn, Hunter, in der Ukraine. Demnach soll Biden interveniert haben, um Geschäftsbeziehungen zu schützen.

Somit zeigt sich: Trotz der angeblichen Unabhängigkeit der Ukraine leisten die USA nicht nur militärische Unterstützung, sondern finanzieren auch die Gehälter der Regierungsbeamten, des Militärs und der Renten.

Selenskyj soll Plan zur Gegenoffensive abgeändert haben

Das Trio Biden, Sullivan und Nuland, das also schon 2014 an Entscheidungen in der Ukraine beteiligt war, wird nun erneut eine Schlüsselrolle spielen. Washingtons Unzufriedenheit mit Selenskyj rührt anscheinend daher: Dass Selenskyj von dem sorgfältig orchestrierten Plan der ukrainischen Gegenoffensive abgewichen sein soll.

Und zwar soll Selenskyjs Entscheidung, die Militäroperationen zur Rückeroberung von Bachmut gegen den Rat seiner Generäle wieder aufzunehmen, die Auswirkungen der Kämpfe im Süden verwässert haben: Nämlich Russland zu zwingen, mit der Ukraine unter militärischer Bedrohung der Krim zu verhandeln.

Berichte, wonach die Ukraine die Verteidigungslinie von Surowikin erfolgreich durchbrochen haben soll, werden als Propaganda abgetan, was die Situation weiter verkompliziert.

Selenskijs Armee hat jede Menge Probleme

Selbst die links ausgerichtete Journaille im Wertewesten erkennt langsam aber sicher, dass sie in ihrer Berichterstattung über den »heldenhaften Krieg der Ukraine« aufs falsche Pferd gesetzt hat; ganz unabhängig davon, dass diese Berichterstattung mit einer fetten Lüge beginnt.

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com/freiewelt.net am 13.11.2023