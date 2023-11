Militäranalyst: Deutschland kriegstüchtig? Plant Israel die Umsiedlung aller Gaza-Bewohner? (Video)

Teile die Wahrheit!

Klare Worte eines Militärexperten: Das menschenverachtende Vorgehen Israels in Gaza und die Großmannssucht Deutschland auf der Weltbühne!

Vor wenigen Wochen verkündete Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs und des Konflikts im Nahen Osten lauthals, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse.

Besteht für Deutschland und Europa tatsächlich eine reale Kriegsgefahr und wie könnte sich die Situation in Gaza in den kommenden Monaten entwickeln. Das sind die wichtigsten Fragen der Redaktion Gegenpol an US Militärexperte Scott Ritter. Von Frank Schwede

Werfen wir zunächst einen Blick in den Nahen Osten: Der Krieg in Gaza könnte sich zu einem militärischen Flächenbrand entwickeln. Nicht nur im Nahen Osten. Der Grund ist das restriktive Vorgehen des israelischen Militärs auf der einen Seite und die Solidarität der USA und anderen Ländern der westlichen Welt mit Israel auf der anderen Seite.

Nach Einschätzung des US Militärexperten Scott Ritter steckt Israel in einer sehr schwierigen Situation. Der Grund ist, weil es am 7. Oktober eine, wie es Ritter formuliert, demütigende Niederlage erlitten hat.

Deshalb ist Israel mit allen Mitteln dazu bereit, die militärische Infrastruktur der Hamas völlig zu zerstören. Hinzu kommt die Tatsache, dass der 7. Oktober auch eine politische Dimension für die politische Führung des Landes hat, weil die ihr eigenes Volk im Stich gelassen hat und heute noch ohne Konsequenzen an der Macht ist. Ritter:

„Benjamin Netanjahu war der Premierminister einer Regierung, die den Angriff der Hamas zugelassen hat. Die es der Hamas ermöglichte, anzugreifen. Die Chefs des Militärs, die Chefs des Geheimdienstes haben versagt, sie haben die Vorbereitungen der Hamas nicht erkannt und nicht genügend militärische Macht zur Verfügung gehabt, um diesen Angriff abzuwehren. Und das sind dieselben Menschen, die jetzt aus vollem Halse schreien, dass sie in den Gazastreifen gehen müssen, um die Hamas zu besiegen.“

Was Israel verlangt, ist laut Aussage von Ritter eine nahezu unmögliche Mission, weil die israelischen Angriffe im Rahmen einer Bodenoffensive bisher nur den äußeren Rand der der Hamas-Verteidigung erreicht hat. Das könnte weitreichende Folgen für Israel haben. Ritter:

„Je tiefer sie vordringen, desto mehr Verluste werden sie erleiden, und diese Verluste werden lähmend sein. Wir wissen nicht, inwieweit die israelische Bombenkampagne die Hamas beeinträchtigt hat.

Aber wir wissen, dass die Hamas dies im Voraus geplant hatte und dass das Tunnelnetzwerk der Hamas verstärkt wurde. Es ist tief und dürfte den meisten, wenn nicht allen Bombardements standhalten, denen Israel es aussetzt.“ (Die Realität des erzwungenen Exodus aus Gaza: Enthüllung von Israels Geheimplan)

Die Gewaltspirale weiter eskalieren?

Das könnte heißen, dass die Hamas immer noch über beträchtliche militärische Fähigkeiten verfügt, die im schlimmsten Fall für Israel unüberwindbar sind. Die andere Gefahr ist nach Aussage Ritters, dass Israel, um weiter voranzukommen, die Gewaltspirale gegen das palästinensische Volk weiter eskalieren muss.

Ritter: „Erst gestern (Dienstag Anm. der Red.) wurde ein Flüchtlingslager angegriffen. Das Flüchtlingslager Jabalia. Um angeblich einen einzelnen Anführer der Hamas zu töten, haben sie Hunderte von Palästinensern geopfert. Das ist eine Gleichung, die überall auf der Welt inakzeptabel ist. Es gibt keine Nation auf dem Planeten außer Israel, die sagt, das ist in Ordnung, das ist ein gutes Geschäft.“

Nach Worten Ritters entfremdet Israel durch sein Verhalten die Welt von sich und schafft somit die reale Möglichkeit für ein Eingreifen von außen. Der gesamte nahe Osten könnte also bald Opfer eines militärischen Flächenbrandes werden. Ritter:

„Die Huthi-Rebellen im Jemen haben bereits begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern. Am Freitag wird Nasrallah, der Chef der Hisbollah, eine Ansprache halten, die sehr wohl eine Kriegserklärung an Israel sein könnte, was Israel in große Schwierigkeiten bringen würde.

Ich glaube, die Israelis haben sich in eine Zwickmühle manövriert und in eine Ecke gedrängt, in der sie, egal wie sie sich verhalten, einer militärischen Katastrophe ins Auge sehen müssen.“

Vor wenigen Tagen hat US Präsident Joe Biden noch einmal die Solidarität und die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten gegenüber Israel bekräftigt. Dafür aber zahlen die USA nach Worten Ritters einen hohen Preis:

„Wir wurden mit Israel in Verbindung gebracht und sind deshalb Angriffen in Syrien und im Irak ausgesetzt, Und diese Angriffe werden weitergehen. Wir sind nicht in der Lage, die verschiedenen Milizen in Syrien und im Irak daran zu hindern, unsere Stützpunkte anzugreifen, und obwohl wir Vergeltung üben können, machen wir diese Kräfte nur noch wütender.“

Ritter befürchtet, dass die USA ein weiteres Mal eine strategische Niederlage einstecken müssen, wenn sie gezwungen sein sollten, sich aufgrund der Gefährlichkeit der Lage aus Syrien und dem Irak zurückziehen zu müssen. Ritter:

„Was wir hier sehen, ist, dass Israels Überreaktion auf die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober sowohl Israel als auch die Vereinigten Staaten in die Lage versetzt hat, strategische Niederlagen im Nahen Osten zu erleiden. Das wird sich auf Jahre hinaus auswirken.“

Vergangenes Wochenende tauchte in den israelischen Medien ein angeblich geleaktes Geheimdienstdokument auf, demnach Israel plant, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens zunächst in den Süden Gazas zu vertreiben und dann nach Ägypten auf die Sinaihalbinsel umzusiedeln. Die Echtheit des Dokuments ist bis heute umstritten. Für Ritter wären diese Schritte mehr als nur inakzeptabel. Er sagt:

„Ich habe die Debatte darüber verfolgt. Ich persönlich glaube, dass es sich um einen Testballon handelt. Etwas, das veröffentlicht wurde, um nicht nur die israelische Unterstützung im Inland, sondern auch die internationale Reaktion zu messen.

Es ist interessant, wie Israel, je weiter es in seiner extremen Politik gegenüber den Palästinensern voranschreitet, immer mehr die Züge von Nazi-Deutschland annimmt. Ich meine die erzwungene Vertreibung von Millionen von Menschen.“

Ritter bezeichnet die möglicherweisen Pläne als Kriegsverbrechen, das in keiner Weise toleriert werden darf. Sollte sich die Echtheit des Dokuments tatsächlich bestätigen, würde das bedeuten, dass Israel dazu bereit ist, zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Das zeigt nach Meinung Ritters, dass die Politik Israels momentan in eine völlig falsche Richtung läuft. Ritter:

„Schon der Gedanke, dass man mit einem solchen Versuchsballon durchkommt, deutet darauf hin, dass man sich in Israel nicht allzu viele Gedanken macht, wenn es um den Umgang mit den Palästinensern und der Hamas geht. Und das zeigt, wie verzweifelt die israelischen Menschen und die israelische Politik heute sind.“

Klare Worte an Deutschland

Der Krieg in der Ukraine und der Gewaltausbruch im Nahen Osten macht die Bundesregierung zunehmend nervös. Kürzlich sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in einem ZDF-Interview, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse.

Offenbar fürchtete die Bundesregierung, dass sich sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der im Nahen Osten auf ganz Europa ausweiten könnte. US Militärexperte Scott Ritter sieht das anders:

„Es gibt keinen Grund für Deutschland, sich „kriegstüchtig“ zu machen. Russland stellt keine Bedrohung für Deutschland dar. Die Vereinigten Staaten stellen keine Bedrohung für Deutschland dar. Wo ist diese Bedrohung, von der Deutschland spricht? Warum muss Deutschland eine neue deutsche Armee aufbauen?“

Ritter hält diesen Gedanken nicht nur für völlig absurd, sondern auch für gefährlich. Er erinnert daran, dass Deutschland im letzten Jahrhundert zweimal einen Weltkrieg angezettelt hat und zweimal besiegt wurde. Ritter richtet deutliche Worte an Deutschland:

„Aller guten Dinge sind drei, nehme ich an. Ihr wollt es also noch einmal wagen? Nur zu, nur zu. Mir ist das egal. Ich bin kein Deutscher. Baut eure Armee auf. Jemand wird sie zerstören. Wir haben sie zweimal zerstört. Die Russen haben einmal geholfen, sie zu zerstören. Wir werden es wieder tun.

Ihr seid nicht unbesiegbar. Ihr seid ein überhebliches europäisches Land mittlerer Größe mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Ihr möchtet die deutsche Gesellschaft militarisieren? Versucht, die deutschen Menschen dazu zu bringen, sich wieder zu Deutschland zu bekennen. (Energiekrise: Deutschland verarmt, für den Spiegel ist das kein Problem)

Fragt euch einmal, wie viele Deutsche sich gerne die deutsche Flagge auf die Schulter hängen und herumlaufen und sagen: „Ich bin Deutscher, ich bin stolz. Dieses ganze Experiment der Europäischen Union, das ihr mitgemacht habt, hat das, was es bedeutet, ein Deutscher zu sein, vernebelt.“

Und wenn man versucht, diese Vorstellung von deutschem Nationalismus schnell wiederherzustellen, dann auf die denkbar schlechteste Art und Weise, die hässlichste Form, die Art, die sagt: „Wir sind deutsche Rassisten. Wir glauben an die Vorherrschaft der deutschen Rasse. Wir müssen alle Einwanderer entfernen. Wir müssen einwanderungsfeindlich werden.“ (Die große Invasion: Nicht nur Europa, auch die USA werden durch Massenmigration destabilisiert (Video))

Werde endlich erwachsen Deutschland

Für Scott Ritter jedenfalls klingen diese Worte nach dem Deutschland der 1930er Jahre. Und er fragt sich, ob das wirklich der richtige Weg ist. Der Militärexperte empfiehlt stattdessen, das eigene Land wieder auf die Füße zu stellen und die Beziehungen zu Russland zu normalisieren. Deshalb kritisiert Ritter die Panzerlieferungen der Bundeswehr an die Ukraine:

„Und das für den Preis einer einzigen Panzerdivision… Und lasst mich euch sagen, was mit eurer Panzerdivision passieren wird. Schaut euch die Leopard-Panzer an, die in der Ukraine auf den Feldern brennen. Das ist die Zukunft der gesamten deutschen Streitkräfte.

Ihr seid keine starke Nation. Ihr seid nicht so mächtig, wie ihr glaubt. Schlagt nicht die Geschichtsbücher auf und schaut auf die Wehrmacht, wie sie durch Frankreich zog und dies und jenes tat…, denn am Ende des Tages wurden sie alle getötet und haben kapituliert. Man hat sie besiegt.

Noch einmal den militärischen Weg zu gehen, wäre nach Worten Rittern fatal für das Land und seine Menschen. Seine Worte sind nicht nur mahnend, sondern auch direkt:

„Ihr seid nicht so groß. Ihr seid nicht so stark. Ihr seid nicht so gut. Und eure Bürger sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Okay? Ihr habt keinen Haufen hungriger, gemeiner Kampfmaschinen da draußen. Ihr habt viel Schnitzel gegessen, viel Bratwurst. Ihr bewegt euch nicht besonders viel.

Ihr wisst nicht, wie man kämpft. Ihr wolltet nicht kämpfen. Das ist also Dummheit im Übermaß. Ich weiß nicht, warum der Verteidigungsminister meint, auf diese Weise sprechen zu müssen. Das Klügste, was er tun könnte, wäre den Preis für eine Panzerdivision zu nehmen und dieses Geld in Diplomatie umzumünzen. Feuert eure Außenministerin, die eine Zumutung für die ganze Welt ist.“

Diplomatie statt Krieg, lautet die deshalb die Devise des Militärexperten. Ritter schlägt vor, dass Deutschland einen Außenminister zu benennt, der nicht nur etwas Diplomatie versteht, sondern auch den Anfang macht, auf Russland zuzugehen, um das Vertrauen zu den Russen wiederherzustellen. Ritter:

„Ihr wisst, dass Angela Merkel sie belogen hat. Das wisst ihr doch, oder Deutschland? Die Minsker Vereinbarungen waren ernst gemeint. Aber ihr habt es nicht ernst gemeint. Ihr seid also ein Volk von Lügnern, denn was euer Regierungschef tut, fällt auf euch alle zurück.“

Ritter legt Deutschland nahe, endlich Frieden mit Russland zu schließen, dem Land, das über viele Jahre billige Gas geliefert hat, dass die Wirtschaft und den Menschen des Landes gut getan hat.

Doch diese Zeiten gehören nach Worten des Militärexperten längst der Vergangenheit an. Deshalb sein Aufruf:

„Feuert den Verteidigungsminister, feuert Scholz, feuert Baerbock. Feuert sie alle. Werdet sie los. Ersetzt sie durch Leute, denen Deutschland wirklich am Herzen liegt.“

Ritter sagt mit Blick auf die Geschichte des Landes, dass es für Deutschland langsam an der Zeit sei, endlich erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Für sich und für den Rest der Welt.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.11.2023