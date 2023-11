Sperma von Ungeimpften: Das könnte das neue Bitcoin, die neue Superwährung werden!

Teile die Wahrheit!

Jonathan David Rinaldi gründete eine Spendengruppe für Samen, um der Nachfrage nach „ungeimpften Samenspendern“ gerecht zu werden.

Frauen in den Vereinigten Staaten wenden sich nun unkonventionellen Strategien zu, um schwanger zu werden, da angehende Mütter nach Samenspenden von Männern suchen, die sich geweigert haben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Die Frauen suchen auf Facebook nach diesem Sperma.

Jonathan David Rinaldi, auch bekannt als „The Sperminator“, war laut Daily Mail ein langjähriger Spender für Amerikas größte Samenspendengruppe, eine Facebook-Gruppe namens Sperm Donation USA.

Später entschied er sich, die Gruppe zu verlassen und gründete sein eigenes Samenspendenunternehmen, nachdem er Wind von der Nachfrage nach „ungeimpften Samenspendern“ bekam.

Fast 250 Menschen sind Mitglieder der Gruppe, die es dem Bericht zufolge erfolgreich geschafft hat, Menschen bei der Familiengründung zu helfen.

Zu den Mitgliedern zählen junge Berufstätige, schwule Paare und alleinstehende Frauen aus den USA und Großbritannien, wobei die meisten eine kostenlose Samenspende anbieten.

Rinaldi sagte gegenüber der Daily Mail:

„Ich vertraue der Regierung und der großen Pharmaindustrie nicht, ich vertraue ihnen nicht, und ich muss mir keine Dinge injizieren, von denen ich nicht einmal weiß, was sie sind.“ (Impfschäden erkennen: 10 Symptome und Heilmittel von Top-Experten)

Eine Untersuchung der britischen Veröffentlichung ergab, dass Frauen online nach „ungeimpften Samenspendern“ gesucht haben und in Posts, die nach einem potenziellen Spender suchen, ausdrücklich angeben, dass sie „keine Covid-Impfung“ wünschen.

Männer, die an der Aktion teilnehmen, bezeichnen sich häufig mit Begriffen wie „ungeimpfter Mann (Sperma nicht durch mRNA verändert)“.

300x250

In einem Beitrag einer Frau, die offenbar von einem „ungeimpften Samenspender“ befruchtet worden war, hieß es:

„Ein weiteres ‚natürlich‘ und ‚nicht von der Pharmaindustrie‘ gezeugtes Baby ist auf dem Weg!“

Rinaldi bemerkte, dass er „keine Grippeimpfung und keine Covid-Impfung hatte.

Nichts, seit er ein Baby war.“

300x250 boxone

„Mein bester Freund aus Kindheitstagen, war überhaupt nicht geimpft.

Und es geht ihm völlig gut und er ist gesund“, sagte er.

„Als meine Frau unser erstes Kind bekam, fing ich an, die Beipackzettel und Inhaltsstoffe zu lesen.

Und als die Schule anfing zu befehlen, dass mein Sohn sich impfen müsse, war mir alles klar.

Ich mag es wirklich nicht, wenn mir von der Regierung gesagt wird, was ich tun soll, also habe ich es nicht gemacht.“

Ich denke darüber nach und tue dann das Gegenteil.

Rinaldi sagte, dass er in einer „perfekten Welt“ nur an „ungeimpfte“ Frauen spenden würde.

„Aber die Realität ist die, dass nicht jeder daran glaubt. Nicht jeder ist gebildet“, erklärte er.

„Ich würde es lieben, wenn sich niemand impfen ließe.“

Rinaldi informierte jedoch eine Frau, bei der er über eine Samenspende nachdachte, dass er den Vorgang abbrechen würde, wenn sie eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 nehmen würde.

„Und ich sagte ihr:

‚Hören Sie, wenn Sie die Auffrischungsimpfung bekommen, mache ich das nicht für Sie.

Es ist schon schlimm genug, dass Sie zwei davon haben‘“, sagte er ihr.

Und The Sperminator kassiert immerhin 3.500 Dollar pro Schuss!

Mit Postings wie diesem suchen Frauen im Netz nach Spendern ohne dem gewissen Extra

Rinaldi gehören zu den „Millionen Amerikanern“, die „von der Theorie gefangen genommen wurden, dass die Covid-Impfstoffe irgendwie das Fortpflanzungssystem schädigen“, schreibt der britische Boulevard.

Denn, so die Daily Mail, die CDC würde weiterhin erklären, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, „dass die Covid-19-Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigt“.

Einen eindeutigen Beweis gibt es tatsächlich nicht. Die rapiden gefallenen Geburtenraten korrelieren zeitlich allerdings mit der Impfkampagne. Ein Bericht über anhaltende Anomalien in Deutschland kann hier auf TKP gelesen werden.

Rinaldi ist hier schlichter: „Ich traue weder der großen Regierung noch der großen Pharmaindustrie, ich traue ihnen nicht, und ich muss mir nichts spritzen lassen, von dem ich nicht einmal weiß, was es ist.“

Und während eine der größten Samenbanken der USA gegenüber Daily Mail erklärte, dass man nur sehr wenige Kunden gehabt habe, die Informationen über ungeimpfte Spender angefordert haben, scheint die Wirklichkeit anders.

Laut der Recherche sei „ein neues Interesse an ungeimpften Samenspendern festgestellt“ worden. So würden Frauen in ihrer Spendersuche regelmäßig mit “no Covid vax” angeben. Potentielle Spender fügen Begriffe wie „ungeimpfter Mann (Sperma nicht durch mRNA modifiziert)” hinzu.

Obwohl der gesellschaftliche Druck rund um die Covid-Impfung nachgelassen hat und sich nur noch wenige Menschen impfen lassen, bleibt die gesellschaftliche Aufmerksamkeit hoch. Viele trauen der Pharmaindustrie noch weniger als vor 2020.

Der Preis von Ungeimpften-Sperma ist aber noch nicht gestiegen. Jedoch brauchte es auch einige Jahre, bis der Bitcoin seinen endgültigen Durchbruch geschafft hatte. Das lag an der gestiegenen Nachfrage.

Ob in Zukunft auch die Nachfrage nach ungeimpften Spendern steigen wird, wird wohl auch politisch entschieden werden und ob der mRNA-Technologie das Siegel „sicher und wirksam“ endgültig abgenommen werden wird.

Quellen: PublicDomain/ag-news.de/tkp.at am 08.11.2023