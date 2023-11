Warum kommt es überall in den Vereinigten Staaten plötzlich zu massiven Störungen des Online-Bankings?

Müssen wir uns über all die Probleme Sorgen machen, die plötzlich bei unseren Banken auftauchen? US-Banken haben Hunderte von Filialen geschlossen, Tausende von Arbeitnehmern entlassen, und wie ich gestern besprochen habe, werden zahlreiche Kundenkonten kurzerhand und ohne jegliche Vorwarnung geschlossen. Von Michael Snyder

Als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, plagen jetzt endlose „Störungen“ unser Bankensystem. Beispielsweise ist die Panne, die dazu führte, dass am Freitag bei vielen Banken Gehaltsschecks nicht eingezahlt wurden, immer noch nicht vollständig behoben …

Kunden großer US-Banken, darunter Bank of America und Wells Fargo, beklagten sich am Montag über Verzögerungen bei ihren Direkteinzahlungen, nachdem es am Freitag zu einer Panne bei der Zahlungsabwicklung gekommen war.

Die Federal Reserve erklärte am Freitag, das Problem stehe nicht im Zusammenhang mit der Cybersicherheit und sei gelöst worden. Am Montag berichteten Kunden jedoch weiterhin über Verzögerungen bei Direkteinzahlungen und wandten sich über soziale Medien an ihre Banken, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Gehaltsschecks nicht wie erwartet auf ihren Konten gelandet seien.

Wells Fargo und die Bank of America haben Fragen an The Clearing House weitergeleitet, ein Zahlungsunternehmen, das das einzige privatwirtschaftliche Automated Clearing House (ACH)-System in den USA betreibt. (Die größte Revolution aller Zeiten – Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren)

Ich habe noch nie ein so weit verbreitetes Problem mit Direkteinzahlungen gesehen.

Das Clearing House verspricht, die Dinge „so schnell wie möglich“ zu beheben , aber das könnte so ziemlich alles bedeuten …

Das Clearing House, der private Betreiber von ACH, teilte CNN am Montag mit, dass es mit Banken und der Federal Reserve zusammenarbeite, um „dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen“.

„Viele der verspäteten Zahlungen wurden bereits gebucht, und wir werden weiterhin mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die verbleibenden Transaktionen verarbeitet werden“, sagte Greg MacSweeney, Sprecher des Clearing House, in einer E-Mail. (Eine Finanzkrise ist da! Banken schließen Hunderte Filialen und entlassen Tausende Arbeitnehmer)

Eine Branchenquelle bestätigte CNN am Montag, dass wahrscheinlich einige Kunden ihre Anzahlungen noch nicht erhalten haben. Die Quelle betonte, dass Banken bei der erneuten Übermittlung von Zahlungsdateien auf die Gnade der ursprünglichen Bank angewiesen seien.

Unterdessen kommt es im ganzen Land plötzlich zu massiven Störungen des Online-Bankings. Steve Quayle hat dies auf seiner Website gemeldet , und das hat mich dazu veranlasst, auf downdetector.com zu gehen und es mir selbst anzusehen.

Und ich entdeckte, dass es am Montag bei allen großen Banken zu ungewöhnlichen Ausfällen kam.

Das Folgende ist ein Screenshot von Chase-Ausfällen…

Auch die Citibank wurde am Montag in den frühen Morgenstunden plötzlich von einem Anstieg der Ausfälle heimgesucht …

Leider passierte das Gleiche auch der Bank of America …

Und die Ausfälle in Wells Fargo folgten dem gleichen Muster …

Warum kam es dann plötzlich zu einem so dramatischen Anstieg der Ausfälle?

Ist das ein Beweis dafür, dass unsere Banken von Cyberangriffen betroffen sind?

Ich weiß nicht.

Hoffentlich beruhigen sich die Dinge und diese „Störungen“ und Ausfälle beginnen nachzulassen.

Doch die Kreditklemme, die jetzt begonnen hat, wird so schnell nicht verschwinden.

Nach Angaben der Federal Reserve wurden die Kreditvergabestandards für Unternehmenskredite im dritten Quartal noch strenger …

Laut einer von der Federal Reserve durchgeführten Umfrage unter Kreditsachbearbeitern haben Banken im dritten Quartal ihre Standards für Unternehmenskredite weiter verschärft.

Darüber hinaus verschärfte eine „erhebliche“ Zahl von Banken die Kreditvergabestandards für Kreditkarten-, Auto- und andere Verbraucherkredite.

Wichtige Details: Die Banken haben die Standards für Kredite an Unternehmen jeder Größe verschärft. Es kam zu einer Verschärfung der Prämien für risikoreichere Kredite, der Spanne der Kreditzinsen gegenüber den Finanzierungskosten und den Kosten der Kreditlinien.

Und eine kürzlich von Goldman Sachs durchgeführte Umfrage ergab, dass fast 80 Prozent der Kleinunternehmer in den USA „sich Sorgen um ihren Zugang zu Kapital machen“ …

In einer Umfrage von Goldman Sachs wurden Kleinunternehmer befragt, die ernsthafte Bedenken äußerten, dass die landesweite Kreditkrise ihr Wachstum behindert. Einige äußerten die Befürchtung, dass sie den Laden schließen müssten.

Laut der Umfrage machen sich 78 % der Kleinunternehmer Sorgen um ihren Zugang zu Kapital, und 29 % geben an, dass sie es sich angesichts der aktuellen Zinssätze nicht leisten können, einen Kredit aufzunehmen.

Darüber hinaus geben 85 % an, dass sich die weitere Verknappung des Kapitalzugangs auf ihre Wachstumsprognosen auswirken wird. Davon werden 67 % ihre Expansionspläne stoppen, wenn die Kreditverknappung weiter anhält, und 21 % würden ihr Geschäft schließen, wenn der Kreditmarkt diesen Trend fortsetzt.

Banken in ganz Amerika sind mit ihrem Geld sehr knapp geworden.

Und das wird enorme Auswirkungen auf die US-Wirtschaft im Jahr 2024 und darüber hinaus haben.

Die Ära der einfachen Kreditvergabe ist vorbei und jetzt ertrinken unsere Banken in Bergen notleidender Schulden. In einem verzweifelten Versuch, Geld zu sparen, schließen Banken Filialen und entlassen Mitarbeiter.

Tatsächlich warten die Arbeiter der Citigroup derzeit darauf, wer überlebt und wer während der rasch bevorstehenden Entlassungswelle das Sagen hat …

Als Jane Fraser, CEO der Citigroup, im September ankündigte, dass ihre umfassende Unternehmensreform zu einer nicht genannten Zahl von Entlassungen führen würde, durchfuhr viele der 240.000 Seelen der Bank ein Angstschauer.

„Wir werden uns von einigen sehr talentierten und hart arbeitenden Kollegen verabschieden“, warnte sie in einem Memo.

Die Bedenken der Mitarbeiter sind berechtigt. Manager und Berater, die an der Umstrukturierung von Fraser arbeiten – intern unter dem Codenamen „Projekt Bora Bora“ bekannt – haben nach Angaben von mit dem Prozess vertrauten Personen einen Stellenabbau von mindestens 10 % in mehreren großen Unternehmen erörtert.

Die Gespräche sind früh und die Zahlen könnten sich in den kommenden Wochen ändern.

In meinem neuen Buch mit dem Titel „Chaos“ warne ich vor der extremen finanziellen Instabilität, die unmittelbar bevorsteht.

Der Kreditfluss wird noch knapper, weitere Bankfilialen werden geschlossen und noch mehr namhafte Banken werden pleitegehen.

Und das sind wirklich schlechte Nachrichten für uns alle, denn die Banken sind das schlagende Herz unseres Wirtschaftssystems.

Wir brauchen dringend gesunde Banken, aber jetzt stehen wir am Rande einer Bankenkrise, wie wir sie noch nie erlebt haben.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 08.11.2023