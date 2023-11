Weihnachten: Schönes Wohlbefinden verschenken

Teile die Wahrheit!

Bei uns findest Du nicht nur das passende Geschenk sondern auch die Antwort auf die Frage: Was zu Weihnachten schenken?

Wir haben eine kleine Auswahl von verschiedenen Produkten getroffen die Deine Partnerin oder Partner, Familie und Freunde erfreuen werden.

Kupfer-Geschenkset Mosaik

Handgefertigt von Kunsthandwerkern

Jeder Kupferbecher und jede Kupferflasche dieser exquisiten Mosaik-Kollektion ist ein Unikat. Sie wird von erfahrenen Händen sorgfältig bearbeitet und, inspiriert von palastartigen Holzarbeiten, in moderne Designerstücke verwandelt. Doch die Kollektion ist nicht nur visuell ansprechend, sondern hat auch die Fähigkeit, Ihr Trinkwasser zu energetisieren.

Lassen Sie dieses Set zu Ihrem stilvollen Begleiter im Alltag werden!

Die kunstvollen Kupfer-Sets sind die perfekten Geschenkideen für jeden Anlass. Jedes Set zeugt von höchster Handwerkskunst und außergewöhnlichem Design, was bei den Empfängern Eindruck hinterlassen wird. Doch es geht noch weiter. Sowohl die Flasche als auch die Becher sind so konzipiert, dass sie die antibakteriellen und alkalisierenden Kräfte von reinem Kupfer nutzen. Das bedeutet, sie sind nicht nur ein Geschenk für heute, sondern können – schonend behandelt – sogar an die nächste Generation weitergegeben werden.

Schenken Sie Freude, Eleganz und Gesundheit – all das steckt in dieser Kupfer-Kollektion. Gönnen Sie sich selbst oder einem geliebten Menschen dieses zeitlose Geschenk, das immer wieder Freude bereitet.

Im Set enthalten sind:

1× Kupferflasche 900 ml

2× Kupferbecher 300 ml

Kupferkrug Mosaik – 1500ml

Handgefertigt von Kunsthandwerkern

300x250

Eine königliche Ergänzung zu Ihrem Tisch! Der Mosaik Krug mit seiner filigranen Symmetrie ist direkt von palastartigen Motiven inspiriert. Die zarten, in ein feines Liniengeflecht eingebetteten Blumen sind eine Interpretation der prächtigen Schnitzereien, die in Palästen zu finden sind.

Der Krug erweckt ein Gefühl von Erhabenheit, ähnlich wie die Trinkbecher aus Silber und Kupfer, die einst von den Königen verwendet wurden.

Der aus reinem Kupfer handgefertigte Krug ist ein schönes Beispiel für handwerkliches Können. Neben seinem verführerischen Aussehen hat der Krug dank der oligodynamischen Wirkung reinen Kupfers einen antibakteriellen und sterilisierenden Effekt auf das Wasser.

300x250 boxone

Vital Comfort Wärmflaschengürtel Premium 4 in 1 grau

Der kuschelige Wärmflaschengürtel: Ihr Partner für Wärme und Komfort

Entspannung genießen und mobil bleiben!

Dient als Rücken-, Schulter-, Nacken-, Bauch- und Handwärmer

Einfach umbinden und Wärme sowie Bewegungsfreiheit in der Wohnung genießen

Extrafach im Gürtel für kuschelig-warme Hände und zusätzlicher Plüschbezug für die Wärmflasche

Individuell einstellbar bis 150 cm bzw. Größe 4XL

Mit breitem Trichter zum einfachen Befüllen inkl. abnehmbarer und waschbarer Bezüge (bis 30 °C)

Das perfekte Geschenk für die kalte Jahreszeit

Lieferumfang: Wärmflasche (1,75 l, Naturkautschuk), weicher Plüschbezug (100 Prozent Polyester), weicher Plüsch-Taillengürtel (100 Prozent Polyester)

Heilkräuterkerze »Lebenskraft«

Heilkräuterkerzen nach dem Wissen der Hildegard von Bingen

Diese hochwertigen Heilkräuterkerzen vereinen das Wissen der Hildegard von Bingen, Heilsteine der Organuhr sowie die Aromatherapie und sind mit 100 Prozent naturreinen ätherischen Ölen handgegossen. Sie sind aus Palmwachs (kbA) und haben je Kerze eine Brenndauer von ca. 72 Stunden. Genießen Sie gefühlvolle florale, fruchtige, orientalische oder Gourmet-Duftbilder, inspiriert von den Schätzen der Natur, fernen Orten, alten Mythen und der Schönheit des Lebens, die zur Entspannung und inneren Harmonie führen.

Folgende Charakteristiken zeichnen unsere liebevoll gefertigten Heilkräuterkerzen aus:

100 % hochwertiges pflanzliches Stearin aus kontrollierten Anbauplantagen

100 % naturreine ätherische Öle in Bio-Qualität und natürliche Holzdochte

100 % handgegossen in Deutschland

In Erinnerung bleibendes Design der Glasbehälter

Bezaubernde Duftkerzen mit edler Geschenkverpackung

Angenehme Naturakustik durch das Knistern des Holzdochts

ohne Zusatz von Alkohol

ohne Aluminiumverbindungen

ohne Lanoline, Silikone, Vaseline

ohne Propylene Glycol

ohne PEG

Brenndauer ca. 72 Stunden

Maße: Höhe 16 cm, Durchmesser 7 cm

Lebenskraft



Unterstütztes Organ »die Niere«

Auf der seelischen Ebene helfen die Nieren dabei, Hindernisse und Ablenkungen zu umgehen sowie die eigene Macht zu erlangen, um über das eigene Leben zu bestimmen. Die Intensität der eigenen Willensstärke ist von der Energie der Nieren abhängig, ebenso die Fähigkeit, sich auf Kompromisse einzulassen. Auf der körperlichen Ebene sind die Nieren für die körperliche Konstitution des Menschen verantwortlich.

Dankbarkeitskerze »Wohlstand & Reichtum«

Spüren Sie das Gefühl von tiefer Dankbarkeit und bringen Sie diese achtsam mit wohltuenden Düften zum Ausdruck.

Diese hochwertigen Intentionskerzen, die aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin (kbA), einem natürlichen Holzdocht und feinsten naturreinen bio-ätherischen Ölen bestehen, werden in liebevoller Handarbeit in Deutschland für Sie gefertigt. Ihre Brenndauer beträgt bis zu 80 Stunden. Die Kerzen werden im hochwertigen Glasbehälter in Kristallglasoptik in einer edlen schwarzen Geschenkverpackung mit goldenem Etikett geliefert.»Wohlstand & Reichtum«

Diese Kerze bringt Ihre Dankbarkeit für Ihren bisherigen Wohlstand zum Ausdruck und hilft Ihnen, noch mehr Prosperität in Ihr Leben zu holen. Die Bergamotte und das Van-Van-Öl ermöglichen mehr Achtsamkeit und Wertschätzung.

»CopperGarden®« Tischdestille Arabia

Anmeldefreie Kleindestille aus Kupfer



2 Liter mit Spiritusbrenner & Aromasieb



Diese Kolonne eignet sich ideal für die Destillation von Wasser, zur Herstellung von ätherischen Ölen, Hydrolaten, Heilmitteln, zur Durchführung alchemistischer Experimente oder zur Fertigung von Parfums und Naturkosmetik usw.

Hergestellt wird die Destille aus Kupfer, die Griffe wiederum sind aus Messing gefertigt. Zum Abdichten wurden ausschließlich bleifreie Lote verwendet. Da die Destille anmeldefrei ist, benötigen Sie keine Zollanmeldung. Erhitzt wird die Destille mittels gängiger Herdplatten (außer Induktion), regelbaren Campingkochern oder dem mitgelieferten Spiritusbrenner.

Lieferumfang:

1. Kessel mit 2 Liter Volumen

2. Befüllbare Kolonne (mit Aromasieb)

3. Helm mit Geistrohr sowie Kühler mit Kühlschlange

Maße: 38 × 20 × 45 cm

Klangschale Blume des Lebens in Geschenkbox

Klangschalenset Blume des Lebens, groß

Handgehämmerte Klangschale mit Blume des Lebens Gravur. Diese Klangschalen sehen nicht nur wunderschön aus, sie haben auch eine große Schwingungswirkung.

Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen.

Das Set wird mit Klangschalenunterlage und Klangstab in hübscher Box aus Naturpapier geliefert.

PRIMAVERA® Geschenkset – Die duftende Hausapotheke

Die drei wichtigsten ätherischen Öle in einem Set: Lavendel, Pfefferminze und Teebaum. Die steten Begleiter für Ihre Hausapotheke und für alle Fälle. Das ideale Set für unterwegs und zum Verschenken.

Die drei ätherischen Öle sind als Einstieg in die Aromatherapie besonders gut geeignet, da sie sehr vielseitig unterschiedliche Bedürfnisse abdecken und bei der Pflege vieler Wehwechen unterstützend helfen können. Die punktuell pure Anwendung auf der Haut ist im Akutfall möglich. Jetzt im modernen, duftenden Design und zum Vorteilspreis.

Pfefferminze bio

Bereits im Altertum war Pfefferminze bereits als ausgezeichnetes Heilmittel bekannt. Der Duft wird durch den Hauptinhaltsstoff Menthol bestimmt. Menthol ist auch für den kühlenden Frischeeffekt verantwortlich. Bei Hautkontakt, z. B. in Form einer Körpereinreibung oder Anwendung im Roll-On, wird die Durchblutung angeregt, gefolgt von einem vitalisierenden Kältegefühl.

Weiterhin gilt ätherisches Pfefferminzöl als besonders hilfreich und lindernd bei Magen-Darmbeschwerden, wie Blähungen, Übelkeit und Erbrechen. So beruhigt eine liebevolle Massage mit ätherischem Pfefferminzöl, beispielsweise in Mandelöl bio, den Magen und entspannt den Verdauungstrakt. Zudem wirkt der Duft der Pfefferminze anregend und erfrischend. Der Duft unterstützt klares Denken, steigert die Konzentration und macht wach.

Lavendel fein bio

Das Öl gilt als das wichtigste und beliebteste Öl in der Aromatherapie und -pflege. Aufgrund der umfangreichen Wirkung ist ätherisches Lavendelöl ein Alleskönner. So wird Lavendel teilweise auch als „die Apotheke in einer Flasche“ bezeichnet.

Der Duft des Lavendelöls ist frisch und krautig-blumig. Die Besonderheit des Öls ist, dass Lavendel bei Abgeschlagenheit sowohl anregend und erfrischend als auch entspannend und beruhigend bei Stress wirken kann. So ist das Öl im Stande, Extreme auf körperlicher und seelischer Ebene zu besänftigen und die Balance wiederherzustellen. Lavendelöl ist zudem eine besonders wirksame und schnelle Hilfe bei Verbrennungen, vielen Hautproblemen, aber auch bei Schlafproblemen.

Teebaum bio

Ätherisches Teebaumöl findet aufgrund seiner reinigenden, klärenden und hautregenerierenden Wirkung besonders häufig Anwendung in der Pflege von Hautunreinheiten wie Pickeln und Akne sowie in der Wundbehandlung.

Bei Insektenstichen und Juckreiz verschafft es schnelle Linderung und hilft, das Abschwellen irritierter und beanspruchter Haut zu beschleunigen. Zudem ist das Öl auch zur Mundpflege gut geeignet, da es antibakteriell und die Hautregeneration bei Zahnfleischentzündungen fördert. Auf psychischer Ebene wirkt der Duft des Öls stabilisierend und vitalisierend.

Winch Sports Vibrationsplatte

Effizientes Muskeltraining und Gewichtsreduktion durch Vibration

Mit der Winch Vibrationsplatte W.1 Pro trainieren Sie auf bequeme Art

Abnehmen und gleichzeitig Muskeln, Gleichgewicht und Ausdauer trainieren: Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen!

Was ist das Geheimnis?

Die W.1 Pro nutzt die körpereigenen Reflexe, um Ihre Muskeln aus einer Spannungsposition heraus, wie beispielsweise der Hocke, passiv zu trainieren. Durch die Vibrationen des Geräts erzielen Sie maximale Trainingseffekte mit nur einem Sportgerät und wenig Körpereinsatz – und das ganz einfach von zu Hause.

Von der Hüfte bis zu den Füßen trainieren Sie mit der Winch Vibrationsplatte W.1 Pro ganzheitlich und tun sowohl Ihrem Körper als auch Ihrer Seele Gutes.

Lassen Sie sich von den Vorteilen der Vibrationsplatte überzeugen:



Effektives Muskeltraining für Beckenboden, Ober- und Unterkörper.

Verbrennt doppelt so viele Kalorien wie normales Training.

Stärkt die Ausdauer.

Trainiert die Koordination.

Fördert die Durchblutung.

Kann zur Massage gegen Muskelverspannungen eingesetzt werden.

Lieferumfang:

Vibrationsplatte

Griffe

Fernbedienung

Expanderbänder zur Stabilisation

Zirbenwerkstatt Zirbenkissen – vegan

Zirbenkissen: Das Polster

Wunderholz und jahrhundertealter Mythos

Es sind besondere Kräfte, die sich die Königin der Alpen in ihrem täglichen Überlebenskampf mit den Extremen der hochalpinen Naturgewalten angeeignet hat: Unbeugsamkeit, Gelassenheit und vitale Resistenz gegen größte Plagen.

Die in ihrem Holz gespeicherten Balsame und ätherischen Öle haben wundersame sinnesphysiologische Qualitäten.

Das Zirbenkissen hat einen Reißverschluss und kann nachgefüllt werden.

Hwa To Deluxe Schröpfkopf Set

Das hochwertige und professionelle Hwa To Deluxe Schröpfkopf-Set

Hochwertiges Schröpfkopfset in einer edlen Transportbox.

Die Gläser bestehen aus einem speziellen Acrylglas, welches gegenüber normalen Gläsern beim Sturz nicht zersplittern kann und deutlich bruchsicherer ist.

Durch die abgerundeten Kanten liegen die Schröpfgläser angenehm auf und sorgen für eine besonders schonende Schröpfmassage.

Gezieltes Dosieren des Vakuums durch den ergonomischen Handhebel und weichen Gummiaufsatz der Handpumpe (wahlweise mit Verwendung

des flexiblen Verlängerungsschlauches).

des flexiblen Verlängerungsschlauches). Schröpfgläser und Handpumpe sind durch einen Kunststoffeinsatz bruchsicher geschützt und sorgen stets für eine saubere Sortierung.

Zusätzlich liegen dem Set sechs magnetische Pins bei, um die Schröpfmassage optional mit der Magnetfeldtherapie zu kombinieren.

Puls-Oximeter – weiß

Oximeter mit Pulsmesser



Misst die Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung des Blutes

Einfache Bedienung und schnelle Messung

Für die regelmäßige und kostengünstige gesundheitliche Kontrolle

Einfach Oximeter an den Finger clippen, schon fertig!

Völlig schmerzfrei, ohne Blutentnahme

Farbiges Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse

Das Finger-Pulsoximeter dient zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz am menschlichen Finger. Die arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2) ist ein wichtiger Bio-Parameter zur Beurteilung der Atemfunktion. Verschiedene Erkrankungen zum Beispiel der Atemwege oder Allergien stören die Sauerstoffsättigung des Blutes und verhindern somit eine einwandfreie Sauerstoffversorgung.

Eine regelmäßige Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes ist für Risikopatienten, Allergiker, Sportler, Herzkranke und andere Personengruppen ein wichtiger Wert, der dem Arzt wertvolle Informationen liefert und helfen kann, eine Therapie zu optimieren.

Mit dem Gerät lässt sich die Sauerstoffsättigung schnell und einfach bestimmen. Neben dem Einsatz in Klinik und Praxis ist das Gerät auch ideal für den Privatgebrauch zur mobilen Überwachung der Werte geeignet.

Blutdruck-Messgerät mit Oberarm-Manschette / inkl. Batterien / 99 Speicherplätze für 2 Personen / Blutdruck und Herzfrequenz

Behalten Sie stets Blutdruck & Puls im Auge!



Misst schnell und exakt Blutdruck & Herzfrequenz

Mit Oberarm-Manschette

Mit 99 Speicherplätzen für 2 Personen

Kompaktes Design mit großer LCD-Anzeige

Mit Überdruckschutzfunktion (bei 295 mmHg wird die Luft automatisch abgelassen)

Batteriebetrieben (4 × AAA Batterien enthalten)

Messen Sie Ihre Vitalwerte einfach und schnell zu Hause: Kontrollieren Sie Blutdruck und Herzfrequenz schnell und bequem via Knopfdruck. Auf dem großen, hintergrundbeleuchteten LC-Display können Sie Ihren systolischen und diastolischen Blutdruck sowie Ihre Herzfrequenz jederzeit ablesen.

Speichern Sie Ihre Messergebnisse und werten Sie diese aus: Mit je 99 Speicherplätzen für 2 Personen bietet sich genügend Platz für Ihre eigene Vitalauswertung. Das Blutdruckmessgerät ermittelt auch Durchschnittswerte für Sie.

Sie sind auf der sicheren Seite, denn bei unregelmäßigem Herzschlag erhalten Sie sofort eine Warnanzeige. Das ist ideal auch für ältere Menschen oder bei einer Herzschwäche.

Saatgut-Adventskalender

Der Bio-Adventskalender besteht aus aufwendig gestalteten Boxen, die in einem stabilen Rahmen eingefasst sind. Würfel und Rahmen stecken in einem hübsch gestalteten Außenschuber. Die schmucken Würfel enthalten eine Kurzanleitung für den Anbau der Samen und weitere hilfreiche Tipps.

Der besondere Clue: Neben der Grafik der Winterwunderwelt ist auf der Rückseite der Würfel ein Sommerbild zu finden. So kannst du dir im Laufe des Advents ein tolles weiteres Bild erpuzzeln. Aus den Würfeln können nach der Weihnachtssaison Beetstecker gebastelt werden. Ein ganz besonderes Geschenk für (angehende) Gärtner und Balkon-Enthusiasten.

Ehrensache: Der Adventskalender ist plastikfrei.

Die Produktion des Weihnachtskalenders wurde von dem tollen Team der Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe Lörrach e.V. unterstützt. Die Mitarbeitenden übernahmen unter anderen die Konfektionierung.

Für uns selbstverständlich: Das verwendete Saatgut ist für den ökologischen Landbau geeignet und samenfest. Die allermeisten Samen sind für den Anbau auf dem Balkon geeignet!

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 28.11.2023