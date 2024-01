Prophezeiungen über die schicksalhafte Mutter des Millenniums, deren Ankunft die ganze Welt verändern wird

In verschiedenen Epochen wurde die zukünftige Retterin der Welt unterschiedlich genannt: Mutter des dritten Jahrtausends, Unbekannte Dame, Mutter der Welt und andere Namen.

Allerdings waren sich alle einig in der Überzeugung, dass eine Frau die Menschheit vor dem Untergang bewahren würde. Propheten und geistliche Väter sagten das Ende der Welt voraus, aber es gab immer einen verlässlichen Hoffnungsschimmer – den Beginn der Ära der künftigen wichtigsten Persönlichkeit der Menschheit.

Es wurde festgestellt, dass die Rolle des Retters einer Frau zugewiesen wurde. Diese großen Prophezeiungen warfen Fragen über ihr Kommen und die Ereignisse auf, die ihr Kommen ankündigten.

Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die zukünftige Retterin eine Frau in einer Führungsposition führen wird, die die Menschheit aus der Dunkelheit ins Licht führen wird.

Wer ist diese Frau? Welche Rolle spielt es für die Menschheit? Warum wird sie erscheinen und was wird sie den Menschen bringen?

Johannes Chrysostomus

Johannes Chrysostomus ist ein herausragender Theologe und Prediger, der die Fähigkeit besaß, die Zeit zu durchschauen. Der Heilige, der im dritten Jahrhundert n. Chr. lebte, sah bereits damals voraus, dass die Menschheit eines Tages den Glauben an Gott verlieren und in Sünden schwelgen würde.

Gemäß seiner Prophezeiung wird eines Tages eine Frau auf der Erde erscheinen, die das Heil mit sich bringt. (2024: Früher Frühling – Verwirrung & Chaos)

„Diese Frau wird vor der Sonne stehen und ihre Füße werden auf dem Mond herumtrampeln. Auf ihrem Haupt wird sie eine leuchtende Krone mit zwölf Sternen tragen. Ihr Kommen wird ein strahlendes Ereignis für die Menschheit sein und sie wird absolut jedem Frieden und Erlösung bringen.“

Johannes von Jerusalem

Elder John, 1042 in Frankreich geboren, wurde schon in jungen Jahren zum Mönch geweiht. Er wurde einer der Gründer des Templerordens und verbrachte zwanzig Jahre in Jerusalem.(2024: Das Jahr verspricht mit vielen Ereignissen und Enthüllungen turbulent zu werden (Video))

Oft weit weg von den Menschen ging Elder Johann in die Wildnis, um zu beten, und ihm wurde eine prophetische Gabe verliehen, wie seine Zeugen behaupteten.

Alle seine Visionen hielt er in seinem Buch „Secret Protocols“ fest, das Auszüge über die Mutter des Millenniums enthielt. Abschnitte aus diesem Buch sind bis heute erhalten.

In einer der Handlung heißt es, dass die Mutter des Jahrtausends in schwierigen Zeiten kommen und spirituelle Werte auf ein strahlendes Niveau heben wird.

„Wenn das Leben für viele Menschen zur wahren Hölle auf Erden wird und es den Anschein hat, dass es keine Hoffnung mehr auf eine glänzende Zukunft gibt, wird ein Mädchen kommen, die Retterin der Welt und der menschlichen Seelen.

Von nun an wird eine neue Ära kommen und die „Mutter des Jahrtausends“ wird regieren. Die Art und Weise, wie sie regieren wird, wird von vielen Menschen gebilligt und akzeptiert werden. Vielleicht, weil sie auf Liebe, Freundlichkeit und Barmherzigkeit basieren werden.“

Wenn die Große Mutter auf die Welt kommt, wird sich alles ändern und die Menschheit wird ihren Anfang erkennen. Wahre mütterliche Liebe wird jeder spüren, der seine eigenen Schwierigkeiten erlebt hat.

Diejenigen, die im Geiste verwundet wurden, werden geheilt. Die Armen im Geiste werden ihre Fehler erkennen und Spiritualität wird zur neuen Priorität werden, nicht Materialismus.

Nostradamus

Der französische Dichter, Alchemist und Astrologe Michel de Nostradam, bekannt als Nostradamus, wurde berühmt für sein Werk „Prophezeiungen“, das aus vom Autor selbst verfassten Vierzeilern besteht, die Vorhersagen für die Zeit bis 3797 enthalten.

Heute streiten Historiker darüber, ob die ob der Dichter selbst dieses Buch geschrieben hat oder ob es das Werk einer ganzen Gruppe war.

Auf jeden Fall ist die Arbeit des Nostradamus-Projekts mit dem Bild der Unbekannten Dame verbunden, die, wie gesagt, den Lauf der Geschichte verändern wird.

Davon zeugen nicht nur die Vierzeiler des Dichters, sondern auch seine Aquarelle. Viele von ihnen stellen eine göttliche Frau dar, die ein Buch (wahrscheinlich die Bibel) und die päpstliche Tiara in der Hand hält, was die göttliche Autorität symbolisiert.

Der Dichter beschrieb, wie die Unbekannte Dame, die heimlich ankam, das allgegenwärtige Gesetz bringen würde. Sie wird eine Gesandte Gottes sein, die dem Bösen außerhalb des Tempels entgegentritt.

Obwohl dies wie eine Geschichte, ein fiktives Märchen erscheinen mag.

„Der Bote hält sich nicht für groß, aber die Wahrheit wird offenbart und das Böse wird zerstört. Jeder wird bekommen, was er sät. Gott lehrt uns zu vergeben und zu ertragen. Beharrlichkeit und Vergebung werden unser Schicksal verändern.

Die Unbekannte Dame wird die Menschen mit ihren Spielen, ihrem Glück und ihrer Energie überraschen und die Menschheit wird angeblich einen göttlichen Segen genießen.“

Helena Roerich

In Bezug auf die jüngste Zeit sagte der russische Schriftsteller und Philosoph das Erscheinen einer Frau in der Welt voraus, die zum Symbol des neuen Jahrhunderts werden würde – des „Jahrhunderts der Mutter der Welt“.

Dank ihrer unbestrittenen spirituellen Autorität wird die Menschheit ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau finden und den uralten Machtkampf zwischen den beiden Geschlechtern beenden.

Schließlich war es dieser Krieg, so Roerich, der zum Tod der Zivilisation und zum Ende der Welt führen könnte.

„Sie werden fragen, warum dieses Zeitalter das Zeitalter der Mutter der Welt genannt wird. Eigentlich sollte es so heißen. Eine Frau wird große Hilfe sein, nicht nur Erleuchtung bringen, sondern auch Gleichgewicht herstellen.

Inmitten der Verwirrung wird der Magnet des Gleichgewichts gestört und es ist ein freier Wille erforderlich, um die zerfallenden Teile miteinander zu verbinden. Wer sich zu Ehren des Großen Zeitalters opfert, wird eine reiche Ernte einfahren. Die neue Ära wird die Wiedergeburt der Frau bringen.“

Das Maria-Magdalena-Evangelium enthält folgende Zeilen:

„Wenn die Erde am Ende nach vielen Jahrhunderten die Mutter Gottes zur Welt bringt, dann werde ich durch sie als Siegerin ohne Feinde hervorgehen. Dann werde ich in den Herzen aller Menschen geboren und werde das Reich Gottes für immer und ewig auf die Erde bringen.“

Indische Veden

Anhänger des Hinduismus glauben, dass ein „goldenes Zeitalter“ auf die Welt kommen wird – ein Jahrhundert, in dem eine perfekte Frau, eine Gottheit mit weiblichem Wesen, die Zivilisation regieren wird.

Viele sehen sie in der Person der Göttin Lakshmi, die Reichtum, Fruchtbarkeit und Wohlstand bringt. Esoteriker assoziieren die Manifestation dieser göttlichen Energie mit der goldenen Farbe und dem goldenen Glanz, die den Anführer des Goldenen Zeitalters begleiten werden.

„Und an einer der Stellen schwebt eine goldene Kugel, geflochten aus goldenen Energiefäden. Der Ball hat einen weiblichen Charakter und es entsteht eine klare Überzeugung – die Zukunft unseres Planeten gehört dieser Frau.

Der Beginn des Goldenen Zeitalters hängt von seiner Präsenz, seiner Manifestation in dieser materiellen Welt ab.“

Das Goldene Zeitalter wird 10.000 Jahre dauern und all diese Jahre werden unter der Schirmherrschaft dieser göttlichen Persönlichkeit vergehen.

Edgar Cayce

Der prominente Hellseher, der 1945 starb, wurde berühmt dafür, dass er im Schlaf, während er in Trance fiel, Prophezeiungen machte.

So sagte Casey die Wirtschaftskrise von 1933, das Ende des Kommunismus in der UdSSR, eine weitere Krise und die religiöse Wiederbelebung unseres Landes voraus.

Darüber hinaus war der Amerikaner zuversichtlich, dass eine technologische Revolution kommen würde, dank der ein neuer Führer in der Welt entstehen würde.

„Der neue und mächtige Anführer wird noch lange nicht bekannt sein. Aber plötzlich erfährt jeder von ihm, alles dank neuer, einzigartiger Technologien, die die bestehenden übertreffen und vollständig der neuen Anführerin, Frau, gehören werden.

Sie werden ihr nicht widerstehen können und nach einer Weile wird sie die ganze Welt erobern können. Es wird keinen Hass und kein Böses mehr geben, keine Kriege und Krankheiten mehr.

Diese Frau wird in der Lage sein, allen Menschen auf dem Planeten Wohlstand und Licht zu bringen.“

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 31.01.2024