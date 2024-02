Habeck: Der deutschen Wirtschaft geht’s gut, nur die Zahlen sind schlecht

Teile die Wahrheit!

Jens Spahn hielt im Bundestag eine Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes. Er zitierte Habeck, dass dieser selbst gesagt habe, der Wirtschaft gehe es schlecht. Habeck intervenierte und rief dazwischen: Es seien nur die Zahlen, die schlecht seien.

Der Literaturwissenschaftler und Kinderbuchautor Dr. Robert Habeck (Grüne), der zurzeit das Amt des deutschen Vizekanzlers und Wirtschaftsministers bekleidet, hat seine eigene Logik.

Wir kennen seine Bemerkungen aus der Talk-Sendung mit Sandra Maischberger, als er sagte, die »Unternehmen sind nicht insolvent, sie hören nur auf zu verkaufen«.

Nun hat er sich wieder einen solchen Patzer erlaubt. Der CDU-Politiker Jens Spahn hielt im Bundestag eine Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes. Er zitierte Habeck, dass dieser selbst gesagt habe, dass es der Wirtschaft schlecht ginge.

Habeck intervenierte und rief dazwischen: Es seien nur die Zahlen, die schlecht seien. Nicht die Lage der Wirtschaft sei »dramatisch schlecht«, wie Habeck noch vor einer Woche in den Medien zitiert wurde, nur »die Zahlen« seien es [siehe Berichte »NIUS« und »Tichys Einblick«].

Spahn nutzte den Patzer von Habeck aus und sagte dann ins Mikrofon: »Nach dem Motto: Der Wirtschaft geht’s gut, aber die Zahlen sind schlecht ­– ok. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind nicht nur Zahlen. Inflation bedeutet für die Menschen real Kaufkraftverlust.«

Was soll man dazu sagen? Der Wirtschafts geht es gut, nur die Zahlen sind schlecht. Und die Unternehmen seien nicht pleite, sie verkaufen nur nichts mehr. Das ist die Logik unseres Wirtschaftsministers. (Deutschland (bald) ganz unten – Abstieg Deutschlands nicht mehr zu bremsen – Wut der Bürger wächst)

Wenn wundert es noch, dass immer mehr Unternehmen ins Ausland abwandern oder Stellen abbauen.

Deutschlands Autobranche droht wegen Habecks Politik der Kahlschlag

Der deutschen Autobranche, einst eines der Standbeine der starken heimischen Wirtschaft, droht aufgrund der fatalen Politik Habecks der massive Kahlschlag. Der Verlust von bis zu 160.000(!) Arbeitsplätzen droht.

Deutschlands Autobranche ist aufgrund der Entscheidungen in Habecks Wirtschaftsministerium massiv vor die Wand gefahren worden. Die Folgen zeigen sich klar und deutlich und sind ein Fanal: der Verlust von bis zu 160.000(!) Arbeitsplätzen, sowohl bei den Autobauern an sich wie aber vor allem bei den Zulieferern, droht. 2023 gab es etwa 750.000 Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie; das heißt im Umkehrschluss, dass Habecks fatale und desaströse Politik mehr als jeden fünften Arbeitsplatz in dieser Branche vernichtet, zerstört, eliminiert.

Unternehmen aus allen Teilbereichen sind betroffen, die genannten Gründe sind fast immer identisch: hohe Energiekosten, hohe Steuern und zu viel Bürokratie.

Die Namen der betroffenen Unternehmen in einem Beitrag von Epoch Times liest sich wie das »Who is who« der deutschen Automobilindustrie: VW streicht – vorerst 8.000 Arbeitsplätze, primär in der Verwaltung.

Aber: endgültige Zahlen haben die Wolfsburger bisher nicht genannt.

Mercedes und Porsche bauen ebenfalls Stellen ab, zunächst in geringerem Umfang. Reifenhersteller Michelin beendet seine Reifenproduktion in Deutschland, Continental schließt sein Werk in Gifhorn, Goodyear wird 2025 sein Reifenwerk in Fulda schließen und bei ZF Friedrichshafen sind rund 12.000 Stellen in Gefahr.

Haben sie aber nicht, denn ihr Job ist sicher – zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl. Und danach haben sie auch ausgesorgt. Anders als die vielen Mitarbeiter in den Unternehmen, die direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen werden.

Beatrix von Storch warnt vor Deindustrialisierung: Ampel zerstört Deutschland

Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Produktion ins Ausland oder bauen Stellen ab. Aktuell überschlagen sich die Schlagzeilen mit negativen Berichten. Es tritt ein, wovor die AfD schon lange gewarnt hatte.

Mit der deutschen Wirtschaft geht es rasant bergab. In den letzten Tagen kündigten immer mehr Unternehmen Stellenabbau an.

Auf X /Twitter kommentierte Beatrix von Storch:

Ȇberschriften allein der letzten Tage:

❌ Bosch: 3.500 Stellen sollen weg

❌ BASF: entlässt in Ludwigshafen weiter Leute, 1 Mrd. jährlich Einsparung

❌ Stihl, kürzlich noch grosskotzig ggüber AfD, geht in die Schweiz

Und das sind nur die Grossen. Bei den Kleinen brennt die Hütte noch mehr.

Genau vor dieser #Deindustrialisierung warnen wir seit Jahren! Jetzt lacht keiner mehr. Die #Kartellparteien zerstören Deutschland. #DeshalbAfD«

Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung teilt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, mit:

»Der Jahreswirtschaftsbericht ist das erschreckende Zeugnis darüber, dass die Ampel mit ihrer ideologischen Transformationspolitik komplett gescheitert ist. Das ›grüne Wirtschaftswunder‹ findet nicht statt.

Die Ampel hat keinen Plan und keine Ideen, wie sie die Konjunktur wieder ankurbeln und der Wirtschaft zu neuem Wachstum verhelfen will. Kein Wunder bei einem Wirtschaftsminister, der im Ausschuss allen Ernstes sagt, der Wirtschaft gehe es gar nicht schlecht, nur die Zahlen seien es.

Vor einem Jahr hatte Habeck bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts 2023 beschwichtigt, die Bundesregierung habe die Krise beherrschbar gemacht, die wirtschaftliche Lage werde sich zügig verbessern.

Nun zeigt sich: Habeck und die Ampel haben die Krise zum Dauerzustand gemacht. Ein Aufschwung ist nicht in Sicht, dringend nötige Wachstumsmaßnahmen wie niedrigere Energiepreise, steuerliche Entlastungen von Unternehmen, echter Bürokratieabbau und Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung bleiben aus.

Stattdessen kreist die Ampel um sich selbst und verharrt im Stillstand. Das von der Wirtschaft ersehnte Aufbruchssignal bleibt aus. Auch deshalb bleibt die Stimmung trübe und die Konjunktur gedrückt.

Das Einzige, was in Deutschland derzeit wächst, ist der Wunsch nach Neuwahlen.«

…

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 26.02.2024