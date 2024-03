Krisenvorsorge: Aquavolta® H2 Turbo 2.0 Wasserstoff-Booster – portabler H2-Generator (Video)

Teile die Wahrheit!

Das Besondere am AquaVolta H2 Turbo Wasserstoffbooster:

Ein mobiler Wasserstoff-Generator mit einem sehr hohem H2 Gehalt von bis zu 5+ ppm! Für verschiedene Wasserarten wie Umkehrosmose oder Destillation geeignet. Bei unseren ersten Tests sind wir bereits nach 2 x 5 Minuten auf einen H2 Gehalt von über 6.0ppm bzw. 6.000ppb gekommen! Damit ist der Turbo aktuell vermutlich der mit Abstand beste H2 Booster weltweit!

Durch die neuartige SPE Technologie (Solid Polymer Electrolytes) mit PEM Membran (Proton Exchange Membrane) wird im Gegensatz zu Konkurenzprodukten H2 und O2 separiert, es entsteht reines Wasserstoffwasser.

Durch die Trennung von Wasserstoff & Sauerstoff bleibt mehr Raum für den Wasserstoff und so kann eine höhere Wasserstoff Konzentration erreicht werden, als bei vielen anderen Wasserstoffgeneratoren oder stationären Wasserionisierern.

Der klare Vorteil des AquaVolta H2-Turbo Wasserstoffboosters

Da nach neusten Erkenntnissen die Wasserstoffkonzentration im Wasser, die entscheidende Größe für das antioxidative Potenzial ionisierten Wassers ist, brauchen wir Wasser nicht unbedingt basisch machen um die antioxidative Wirkung des ionisierten Wassers zu nutzen. Wir können einfach unser eigenes vorgefiltertes und eventuell energetisiertes Wasser nehmen und im AquaVolta H2 Turbo Wasserstoffbooster mit Wasserstoff anreichern! Portabel, effizient, mobil und sehr preiswert.

Highlights AquaVolta H2 Turbo Wasserstoffbooster

neuste Version 01.2024 mit 3 verschiedenen Laufzeiten

Nafion 117 PEM-Membrane, Deckel mit Überdruckventil: öffnet bei 5 bar Druck | 4+ ppm H2-Gehalt!

Laufzeiten: 5 Minuten oder 10 Minuten oder 40 Minuten Laufzeit

Mobile Anreicherung mit Wasserstoff (H2) dank modernster PEM (Proton Exchange Membrane) Technik

SPE Elektrolysetechnik mit PEM-Membrane für neutrales wasserstoffhaltiges Wasser (kein basisches)

300x250

Wasserstoffausbeute im 250ml Druckzylinder: ca. 0,5 ppm (parts per million) je Minute

Wasserstoffausbeute: ca. 400 ppb (parts per billion) bzw. 0,5ppm (parts per million) je Minute, nach 5 min. sind ca. 2,5ppm & nach 10 min. ca. 5,0ppm H2-Gehalt oder mehr zu erwarten.

Produktionszyklus: 5 Minuten | 2 x 5 Minuten (ohne Pause dazwischen) | 40 Minuten

großes antioxidatives Potenzial durch hohe Übersättigung mit aktivem Wasserstoff

300x250 boxone

Entfernt Ozon und Chlor

Nicht zu verwechseln mit den typischen HRW-Generatoren die keine Membrane nutzen und nicht unter Druck arbeiten

Für jede Trinkwassersorte, auch Umkehrosmose- und destilliertes Wasser, geeignet

Wasserstoffwasser trinkfertig in 5 Minuten bzw. je nach Laufzeit

4 x extrem druckstabiler Kunststoffbehälter 250ml aus Polycarbonat (bpa-frei)

1 x Druckventil Deckel

Mobil, Akkubetrieben, reicht für etwa 120 Min. | ca. 18 Anwendungen (je nach Wasser) | Ladezeit ca. 180 Min.

USB-C Netzteil

Maße: ∅ 61mm, Höhe mit Druckzylinder: 210mm

Gewicht: 400g

250ml Fassungsvermögen

2 Jahre Garantie danach, falls ein Defekt vorliegt, Ersatzteile nachbestellbar bzw. durch uns reparierbar

Vergleich portable PEM Wasserstoffwasser-Generatoren & stationäre Wasserionisierer

Wir zeigen Ihnen in der folgenden Grafik einen Vergleich der aktuell wichtigsten Wasserstoffbooster am Markt.

Wir haben uns die Geräte mit dem besten Preis Leistungsverhältnis herausgesucht und bieten Ihnen diese in unserem Shop an. Sollten Sie einen anderen haben wollen kontaktieren Sie uns einfach, wir können Ihnen den gewünschen H2-Generator selbstverständlich auch anbieten und zusenden. Wir kooperieren aus gutem Grund mit den Fachleuten für elektroaktiviertes Wasser Karl-Heinz Asenbaum und Yasin Akgün vom Aquacentrum München.

Dieses Team kennt sich sehr gut aus, weil sie seit vielen Jahren, in diesem Bereich, wissenschaftlich aktiv sind und auch direkt mit den meist koreanischen Herstellern kommunizieren und alle Geräte ausgiebig prüfen und testen.

Diese Expertise ist uns gar nicht möglich. Daher bieten wir Ihnen in unserem Shop nur die besten ausgewählten Wasserstoffgeneratoren an, welche uns die beiden am meisten empfehlen. | Warum wasserstoffreiches Aktivwasser trinken? | Antioxidatives & aktives Wasserstoffwasser | Warum sollte Wasser mit freiem Wasserstoff angereichert werden | Wie funktioniert ein Wasserstoffbooster?

AquaVolta H2-Turbo ist aktuell der beste H2-Booster!

Update 03.2023: Mittlerweile sind wir technisch schon wieder einen Quantensprung weiter! Die technische Entwicklung schreitet rasant voran. Der Vergleich oben ist also bereits irrelevant.

Der neue AquaVolta H2-Turbo erreicht nach 5 Minuten bereits über 3ppm und nach 10 Minuten bereits über 6ppm (6000pbb) Wasserstoffanteil. Spitzenwerte von über 10ppm wurden ebenfalls mit dem H2-Turbo nach noch längeren Laufzeiten erreicht. Damit wird alles bisher dagewesene in den Schatten gestellt.

So funktioniert der AquaVolta H2 Turbo Wasserstoffbooster

Der AquaVolta® H2 Turbo Wasserstoff-Booster ist ideal, um unterwegs wasserstoffreiches Trinkwasser bzw. Wasserstoffwasser herzustellen.

Die Wasserstoffproduktion in der neu konstruierten Elektrolysezelle ermöglicht den Verzicht auf saures Abwasser. Es entsteht lediglich eine geringe Menge Kondensat, das nach fünf bis sechs Anwendungen leicht entfernt werden kann. Die Produktionsgeschwindigkeit für ein Glas Wasserstoffwasser (0,2 Liter) beträgt fünf Minuten. Man kann aber auch Flaschenwasser bis zu 1,5 Liter direkt in der aufgeschraubten Flasche ionisieren. Je nach Flaschengröße dauert das sieben bis zwanzig Minuten. Die hohe Druckfestigkeit des Systems lässt eine bis zu vierfache Übersättigung mit Wasserstoff zu. Stationäre Wasserionisierer erreichen in der Regel maximal die Vollsättigung von 1,6 ppm Wasserstoff.

Wasserstoffreiches Wasser hat man bis dahin nur mit stationären elektrischen Wasserionisierern hergestellt. Man will aber auch unterwegs frisches Aktivwasser trinken.

Zunächst wurden einfach kleine Elektrolysegeräte auf Akkustrom umgestellt. Diese konnten jedoch nicht genügend speichern, weil sie den Sauerstoff nicht entfernten, sondern erhöhten.

Wasserstoff löst sich nur sehr ungern in Wasser, es sein denn, man presst ihn mit hohem Druck hinein. Genau dies macht ein Wasserstoff-Booster. Er ist ein Hochdruck-Diaphragma-Wasserionisierer mit SPE/PEM-Zelle, der nur ein paar Tropfen Abwasser als Kondensat produziert, aber dennoch die oxidierenden Wasserbestandteile entfernt.

Ergebnis: wasserstoffreicheres Wasser ohne Veränderung des ph-Wertes.

Der AquaVolta® H2 Turbo Wasserstoff Booster so konzipiert, dass er nicht auf eine einzige Wassersorte angewiesen ist. Wenn Sie dem vorhandenen Leitungswasser nicht vertrauen wollen, können Sie jedes vertrauenswürdige Flaschenwasser und sogar Wasser aus einer Umkehr-Osmose Anlage (RO-Wasser) oder einer Destillation verwenden.

Funktionsweise des mobilen AquaVolta H2 Turbo Wasserstoff-Boosters

Wasserkondensat-Diagram-Kathode-AnodeDie Wasserstoffbooster erzeugen Wasserstoffgas, um es im Trinkwasser aufzulösen. Wasserstoffgas wird durch eine spezielle Elektrolysezelle aus dem eingefüllten Wasser gewonnen.

Diese sogenannte SPE/PEM-Zelle entspricht der Umkehrung einer Brennstoffzelle. Anders als dort wird die Energie des molekularen, gasförmigen Wasserstoffs nicht mithilfe von Sauerstoff verbrannt, um Strom zu gewinnen, sondern der Strom wird eingesetzt, um aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu gewinnen. Die aufgewendete elektrische Energie wird dabei fast ausschließlich im Wasserstoff gespeichert.

Der Sauerstoff ist dabei als Abfall zu verstehen, der nicht im Wasser gelöst wird. Er wird bei manchen Geräten (Hydrogen Age2Go) über ein kleines Loch im Gehäuse an die Raumluft abgegeben oder er wird mit etwas Kondensat in einem kleinen Tank an der Unterseite des Boosters entsorgt (AquaVolta Age2Go 2.8 & Aqualiving BlueBalance). Ein Kennzeichen von Trinkwasser ist das sogenannte negative Redoxpotential.

Wasser, in dem molekularer Wasserstoff gelöst ist, weist eine negative elektrische Spannung gegenüber einer Messelektrode auf. Je niedriger das Redoxpotential, desto höher ist die Bereitschaft des Wassers, Elektronen abzugeben. Pro 0,018 Volt (18 Millivolt) niedrigerem Redoxpotential verdoppelt sich diese Bereitschaft. Der AquaVolta H2 Turbo Booster erzeugt zum Beispiel ein um 400 bis 800 Millivolt niedrigeres Redoxpotential als Leitungswasser oder Mineralwasser aus der Flasche.

Zweckbestimmung der Wasserstoffgeneratoren für wasserstoffreiches Wasser

Der Zweck des Wasserstoffgenerator ist die Herstellung von wasserstoffreichem Trinkwasser für unterwegs. Bei der mobilen SPE Technologie (Solid Polymer Electrolytes) mit PEM Membran (Proton Exchange Membrane) liegen die Elektroden so nahe beieinander, dass sogar Umkehrosmose-Wasser mit geringster Leitfähigkeit behandelt werden kann. Dabei gibt es neben der elektrolytischen Methode auch eine chemische Methode.

Durch Zuführung von metallischem Magnesium wird Wasserstoffgas im Wasser erzeugt. So nützlich aber Magnesium im Wasser für die Gesundheit ist, so aufwändig und vor allem langwierig ist diese Methode. Es dauert mindestens 10 Stunden, bis eine ähnliche Wasserstoffsättigung erreicht werden kann auf elektrolytische Art. Die Überlegenheit der Wasserstoffboostern gegenüber sogenannten „mineralischen Wasserionisierern“ besteht also vor allem im Zeitvorteil.

Mobilität & Flexibilität steht im Vordergrund:

Es sollte ausschließlich einwandfreies Trinkwasser oder Mineralwasser eingefüllt werden. Daher sind die mobilen Wasserstoffgeneratoren so konzipiert, dass Sie im Gegensatz zu einem stationären Wasserionisierer nicht auf eine einzige Wassersorte angewiesen sind. Wenn Sie dem vorhandenen Leitungswasser nicht vertrauen wollen, können Sie jedes vertrauenswürdige Flaschenwasser und sogar Wasser aus einer Umkehr-Osmose Anlage (RO-Wasser) verwenden. Sie können den normalen oder den größeren der zum Lieferumfang gehörenden Hochdruck-Zylinder mit dem Mineralwasser füllen. Einzige Einschränkung: Das Wasser darf keine Kohlensäure enthalten. Sonst steigt der Gasdruck insgesamt zu stark.

Redoxpotenzial & H2 Gehalt von Wasserstoffwasser:

Wasserstoffreiches Wasser hat die Eigenschaft der Vergänglichkeit quasi gepachtet. Denn der Wasserstoff – der Treibstoff des Lebens – ist ein sehr flüchtiges Gas und verschwindet innerhalb von drei Stunden zur Hälfte aus dem Wasser – wenn man ihn nicht durch dickes Glas oder Metall daran hindert.

Man muss hochgesättigtes Wasserstoffwasser schnell nach der Produktion trinken. Für unterwegs – oder einfach für den preiswerten Einstieg – ist der AquaVolta® H2 Turbo Wasserstoff Booster damit das perfekte Gerät. Denn man kann sich, wo auch immer man gerade ist, in wenigen Minuten frisches HRW-Wasser zubereiten! Vom Redoxpotential zur Messung des gelösten Wasserstoffs im AktivWasser. Früher hat man nur das Redoxpotential gemessen, um die antioxidative Wirkung von Aktivwasser zu bestimmen.

Doch dies ist ein sehr ungenauer und relativer Wert, weil das Redoxpotential nicht nur vom gelösten Wasserstoff, sondern auch von den unterschiedlichen Redoxpotentialen der verschiedenen im Wasser gelösten Stoffe, z. B. Mineralien beeinflusst wird. Nachdem die Rolle des Wasserstoffs als wichtig erkannt war, kam in Japan ein angebliches Wasserstoff-Messgerät auf den Markt (Trustlex ENH 1000), das aus dem gemessenen Redoxpotential über einen erfahrungsbasierten Umrechnungsfaktor von ca. (-)2,14 einen Gehalt an gelöstem Wasserstoff ableiten wollte.

Dieser Faktor wurde jedoch von zahlreichen Fachleuten kritisiert und Trustlex gibt selbst zu, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Elektronische Messgeräte erfordern hohe Fachkenntnisse und sind sehr teuer. Daher empfehlen wir eine chemische Titrationsmethode mit dem H2 Blue Kit®. Diese Tropfen sind als Sonderzubehör erhältlich. 1 Tropfen des H2 Blue Kit® (pro 6 ml) gilt derzeit international als Nachweis für 100 ppb (0,1 ppm) gelösten Wasserstoffs im Wasser

Empfehlung | Wasserstoffwasser– Nicht nur trinken!

Trinken Sie bis zu 0,3 l pro 10 kg Körpergewicht täglich. Bei hohen Temperaturen und oder starker körperlicher Anstrengung entsprechend mehr. Benutzen Sie ein möglichst neutrales oder leicht basisches Wasser.

Legen Sie Früchte, Salate, Schnittblumen, rohe Eier, Fisch, Fleisch und Gemüse für 15-30 Minuten in frisches Wasserstoffwasser ein. Derartige Nahrungsmittel erfrischen sich durch die Aufnahme von Wasserstoff, der sogar durch Eierschalen geht. Durch das Eindringen von Wasserstoff sinkt das Redoxpotential des Lebensmittels, was zum Beispiel der Lebensmittelprüfer Prof. Dr. Manfred Hoffmann für ein Zeichen höherer Lebensmittelqualität hält.

Rühren Sie Milchpulver, Diätpulver, Fitnesspulver etc. mit Wasserstoffwasser an. Lösen Sie Mineralien- und Vitaminmischungen darin auf. Auch dabei sinkt das Redoxpotential in günstiger Weise durch die Rolle von gelöstem Wasserstoff.

Mixen Sie alkoholische Drinks und Cocktails mit Wasserstoffwasser. Sie werden milder, der Geschmack kommt besser zur Geltung. Machen Sie sich Eiswürfel aus Wasserstoffwasser.

Nach Alkoholgenuss trinken Sie 2 Gläser am Abend sowie 2 Gläser am nächsten Morgen auf nüchternen Magen.

Geben Sie Ihren Haustieren (Hunden, Katzen …) wasserstoffreiches Wasser zu trinken und beobachten Sie, wie sich das Fell und die allgemeine Gesundheit positiv verändert.

Gefahrenhinweis: Nicht mit Glasflaschen verwenden, nur mit Plastikflaschen

Video:

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.04.2024