9 Krebsbehandlungen, die Big Pharma vor uns geheim hält

Bist du ein Gesundheitsfanatiker? Warum nicht? Was hält dich auf? Halten Sie es für illegal, Krankheiten mit Nahrungsmitteln zu heilen, oder lesen Sie das nur in JAMA – The Journal of the American Medical Association?

Vielleicht haben Sie ein Etikett gesehen, das die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA auf ein Bio-Produkt geklebt hat und auf dem steht, dass Lebensmittel nicht den Anspruch erheben können, Krankheiten oder Störungen zu heilen – ja – das war es wahrscheinlich.

Denn die einzige Möglichkeit, US-amerikanische „Medizin“ zu patentieren und ein Vermögen zu verdienen, besteht darin, in einem Labor synthetische Chemikalien zu kombinieren, die schreckliche Nebenwirkungen verursachen, und dann der FDA Millionen für die Zulassung zu zahlen.

Leider beinhaltet diese Methode auch den Verkauf Ihrer Seele an die Medizinmafia, die Sie kontrolliert und den „falschen Krieg“ gegen den Krebs fortsetzt – den Krieg, der tatsächlich MEHR menschliche Zellen mutiert und zu einem frühen Tod führt.

Möchten Sie daran teilnehmen? (Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs)

Hier sind also ohne weiteres neun Heilmittel gegen Krebs, die von Menschen nachgewiesen wurden, die Krebs hatten, aber nicht mehr an Krebs erkrankt sind! Pssst!

Sagen Sie es nicht dem Medizinisch-Industriellen Komplex.

9 Krebsheilmittel, die Sie vielleicht wissen möchten:

1. Kurkuma – Das meiste in Amerika und Europa verkaufte Kurkuma weist einen hohen Bleigehalt und eine hohe Anzahl an Mikroben auf.

Durch den Kauf von billigem Kurkuma könnten Sie tatsächlich die Menge an Schwermetalltoxinen und Bakterien, die Sie konsumieren, erhöhen und so Krebszellen antreiben.

Machen Sie genau das Gegenteil! Finden Sie eine Bio-Kurkuma-Tinktur, die den Phytonährstoff Curcumin enthält, und Sie können eine natürliche Immunität aufbauen.

2. Hanfsamenöl – Durch Kaltpressen der Samen der Cannabis sativa (Hanfpflanze) entsteht ein sehr wichtiges Öl, das in den Vereinigten Staaten in Reformhäusern im ganzen Land legal gekauft werden kann!

Es hat einen sehr hohen Gehalt an essentiellen Fettsäuren und enthält NICHT den psychoaktiven Inhaltsstoff THC, den Menschen, die Gras rauchen, verwenden.

Als Mitglied der Familie der Achänenfrüchte gilt es aufgrund seines einzigartigen Verhältnisses von essentiellen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren als „Superfood“ und enthält bis zu 5 % reine GLA, was sogar mehr als in Spirulina ist.

Seit Tausenden von Jahren wird Hanfsamenöl in Elixieren und medizinischen Tees verwendet, um eine antimutagene Wirkung zu erzielen und genetische Schäden durch freie Radikale und/oder Strahlung zu verhindern.

3. Reishi-Pilze – Reishi findet man weder auf Salaten in Restaurants noch verpackt in herkömmlichen Lebensmittelgeschäften.

Gehen Sie in Reformhäuser und sehen Sie sich die Nahrungsergänzungsmittel und Trockenpulver an, die normalerweise als Kapseln verkauft werden . Reishi wird im Fernen Osten seit über zwei Jahrtausenden zur Behandlung unzähliger Krankheiten eingesetzt.

In China werden sie „Pilze der Unsterblichkeit“ genannt. Reishi sind für den Langzeitverzehr gedacht und werden mit einer Senkung des Blutdrucks sowie einer verbesserten Nervenfunktion und Ausdauer in Verbindung gebracht!

Sie könnten Krebs und Diabetes mit Reishi-Pilzen behandeln. Erzählen Sie der Krankenhausleitung oder Ihrer Lokalzeitung jedoch nicht, dass es so gut funktioniert hat, sonst müssen sie Sie möglicherweise der Medizinmafia melden.

Wenn Sie anfangen, über wichtige Polysaccharide und Saponine zu sprechen, die die Zellproliferation in krebskranken Lungen verringern, hören die Kassen der Onkologen auf zu klingeln und sie schicken Sie nach Hause.

4. Melatonin – Hallo, Fänger freier Radikale! Wussten Sie, dass Sie Schäden durch freie Radikale bekämpfen können, WÄHREND Sie schlafen? Das ist wahr.

Seit seiner Entdeckung vor über 50 Jahren hat sich Melatonin als funktionell vielfältiges Molekül mit antioxidativen Eigenschaften erwiesen.

Eine umfangreiche experimentelle Forschung hat gezeigt, dass es eine wichtige Rolle bei der Abwehr zahlreicher zellschädigender freier Radikale des Körpers spielt, da es eine um 200 % stärkere antioxidative Wirkung als Vitamin E besitzt.

Melatonin reduziert oxidative Schäden und hat sich als überlegen gegenüber Glutathion und den Vitaminen C und E erwiesen.

Es bekämpft durch freie Radikale verursachte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Es stimmt, dass der Körper auf natürliche Weise Melatonin im Gehirn produziert, aber wenn Sie Diabetiker, Borderline-Diabetiker oder über 55 Jahre alt sind, ist es üblich, dass eine Nahrungsergänzung erforderlich ist.

Fragen Sie Ihren Heilpraktiker!

5. Echtes Quellwasser ohne Fluoridzusatz (mit einem durchschnittlichen pH-Wert von 8,8!) – Wenn Sie gegen Krebs kämpfen, sind Sie höchstwahrscheinlich verzweifelt daran interessiert, den pH-Wert Ihres Körpers anzupassen.

Fast jeder Ernährungsberater auf der Welt würde Ihnen raten, viel rohes Bio-Gemüse und -Obst zu essen und viel Wasser zu sich zu nehmen – und am besten echtes Quellwasser, um den Körper zu alkalisieren.

6. Backpulver – Ja, die billige Sorte, die man in den meisten Geschäften findet!

Geben Sie einfach täglich einen Teelöffel in ein Glas Wasser und helfen Sie dabei, Ihr System zu alkalisieren, sodass Krebs nicht einmal überleben kann, wenn er es wollte. Krebs kann nicht überleben, wenn Ihre Zellen über ausreichend Sauerstoff verfügen und Ihr Körper nicht übersäuert ist.

Das Backpulver ist so einfach, dass Sie diesen Rat nie aus dem Mund eines Arztes oder Onkologen hören werden, weil die Gesundheitsbehörden ihnen das Handwerk legen wird.

Es gibt kein Geld für das medizinische Establishment im Mafia-Stil, wenn es Backpulver und die Formel zur Krebstötung verkauft.

7. Bio-Knoblauchzehen – Bekämpfen Sie Krankheitserreger dank über 200 biologisch aktiven Komponenten!

Es gibt ein spezielles Enzym, das die „Bösen“ (mutierte Zellen) zur Vermehrung nutzen, und es heißt „Ornithin-Decarboxylase“. Sie könnten dieses Enzym blockieren und die „Nachschublinien“ des Feindes unterbrechen.

Wie viel einfacher wäre es, Krebs zu besiegen, wenn Krebszellen KEINEN Treibstoff hätten?!

8. Aprikosenkerne – Die Aprikosenkern-Kontroverse um „Zyanid“ verschleiert törichterweise eine wirksame alternative Krebsheilung.

Tausende Menschen haben Aprikosenkerne verwendet, um Krebs ohne negative Nebenwirkungen zu beseitigen.

Was wäre, wenn sich das „Zyanid“ aus Mythen, das Ihnen Angst macht, in Wirklichkeit auf die Art bezieht, die KREBS TÖTET, und NICHT auf Sie?

Lassen Sie sich von der Medizinmafia nicht von der Langlebigkeit abschrecken!

9. Cannabis sativa – Der „Vater der chinesischen Medizin“ entdeckte 2700 v. Chr. die heilenden Eigenschaften von Marihuana.

Im Laufe der Geschichte verwendeten die alten Ägypter, Perser und sogar griechische Zivilisationen medizinisches Cannabis.

Die Schulmedizin erkennt dies nur sehr langsam, weil die DEA es absurderweise als Betäubungsmittel der Liste I einstuft und damit potenzielle Patienten und Ärzte abschreckt.

