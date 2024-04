Die sechs abartigsten Momente des WEF-Treffens 2024 in Davos (Videos)

Teile die Wahrheit!

Falls Sie sich fragen, warum der Kopf des Teufels auf dem Titelbild dieses Artikels zu sehen ist: Weil er buchstäblich Teil der Dekoration von Davos 2024 war. Ich wünschte, ich würde scherzen. Ich wünschte sogar, ich würde über alles in diesem Artikel scherzen. Hier sind die Top 6 der verrücktesten Momente von Davos 2024.

Im Gegensatz zu den meisten Mainstream-Medien werde ich Ihre Zeit nicht damit verschwenden, um den heißen Brei herumzureden: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine parasitäre und illegitime Organisation, die von nicht-gewählten Personen geleitet wird, die versuchen, die Welt umzugestalten … auf die schlimmstmögliche Weise.

Die ruchlosen Ziele dieser Organisation, die sich rühmt, wie eine Art Krebsgeschwür „in die Regierungen einzudringen“. (Die WHO wurde gegründet, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und zu beherrschen)

Gleichzeitig wirbt sie mit irrsinnigen Slogans wie:

Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.

Diese Widerlinge zu ignorieren wäre zwar gut für die eigene geistige Gesundheit, ist aber schlicht unmöglich. Das liegt daran, dass es bei den jährlichen Davos-Treffen immer gelingt, Leute zu versammeln, die die Träume des WEF tatsächlich wahr werden lassen können, wie z. B. Staatsoberhäupter, CEOs von Megakonzernen, und Vertreter globaler Nicht-Regierungsorganisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation. (Bevölkerungsreduktion nach Malthus: WEF fordert weniger „Seelen auf dem Planeten“ (Videos))

Außerdem: „Ein Hexendoktor, der den Leuten ins Gesicht pustet.“

Wenn diese Gäste auf den Podien sitzen und ihr globalistisches Evangelium predigen, drängen sich zwei Fragen auf:

Warum sehen sie alle so selbstgefällig und in Ehrfurcht vor ihrer eigenen Intelligenz aus? Ihr Anschein von Überlegenheit sagt viel über ihre Einstellung gegenüber der Masse aus. Aber, was noch wichtiger ist, warum führen ihre Themen unweigerlich zu weniger Freiheit, weniger Lebensqualität und mehr orwellscher Kontrolle?

Die Antwort ist ganz einfach:

Ihr ultimatives Ziel ist eine dystopische Weltregierung, in der die Massen auf eine Unterart reduziert werden, der nur ein begrenztes Maß an Freiheit und Ressourcen zugestanden wird. Gleichzeitig sind sie einer ständigen Überwachung und pharmazeutischen Interventionen ausgesetzt. Mit anderen Worten: Sie versuchen, uns in Vieh zu verwandeln.

300x250

Um diese alptraumhafte Vision zu verwirklichen, geht das WEF schrittweise vor. Jahr für Jahr versucht die Organisation ständig, neue abwegige Ideen zu normalisieren. Dann nutzt sie Krisen wie die COVID-19, um sie in die Tat umzusetzen.

Ihr geheimes Motto lautet:

Eine gute Krise darf man nicht vergeuden.

300x250 boxone

Davos 2024 hat wieder einmal eine Reihe von gruseligen und radikalen Ideen hervorgebracht, die alle eines gemeinsam haben: Sie führen direkt zu einer dystopischen Neuen Weltordnung. Und nein, ich bin kein „Verschwörungstheoretiker“, die Worte „Neue Weltordnung“ wurden in Davos buchstäblich in den Mund genommen. Mehrere Male.

Hier sind die Top 6 der „Lowlights“ von Davos 2024. Warum Top 6? Weil das WEF-Logo drei 6en enthält.

Es ist offensichtlich!

#6 Ein entstellter Wandteppich

Bevor ich überhaupt darauf eingehe, was in Davos gesagt wurde, müssen wir uns mit der Symbolik befassen. Der Slogan dieser Website lautet „Symbole regieren die Welt“.

Und wieder einmal wurde die wahre, ungefilterte Denkweise des WEF besser durch ein einziges Stück „Dekoration“ als durch Tausende von Worten ausgedrückt. Hier ist ein Screenshot einer Diskussion in Davos, an der die ehemalige britische Premierministerin Theresa May teilnahm.

Warum befindet sich an der linken Wand eine Darstellung des Teufels?

Theresa May und ihre Freunde diskutierten in einem Raum, der mit dem Walthamstow-Wandteppich dekoriert war, einem großen Wandgemälde. Dieses wurde 2009 von dem sich als Transvestit verkleidenden zeitgenössischen Künstler Grayson Perry geschaffen. (Vgl. artsandculture.google.com)

Der Walthamstow Wandteppich.

Der Künstler: Grayson Perry. Scheint ein ausgeglichener Mensch zu sein.

In diesem Wandteppich spielt sich eine ganze Menge Wahnsinn ab, aber um es kurz zu machen: Er zeigt eine Frau, die ein Baby zur Welt bringt, dessen Blutspur direkt … in den Mund des Teufels führt.

Dem Teufel gegenüber stehen Figuren, die den Heiligen Drei Königen ähneln. Außerdem:

Ist das die Jungfrau Maria, die kniend das Jesuskind dem Teufel anbietet? Unsere führenden

Politiker diskutieren die Zukunft der Welt in Räumen, die mit diesem Mist dekoriert sind.

Der Wandteppich ist mit den Namen aktueller Unternehmen wie Nestlé, Vodaphone, Nike, Microsoft und Glaxo Smith Kline gefüllt. Man kann argumentieren, dass das Kunstwerk Unternehmen und Materialismus kommentiert, die jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen und uns zu einer unheiligen Existenz führen.

Da jedoch die meisten dieser Unternehmen tatsächlich am WEF vertreten sind, bekommt dieser Wandteppich eine sehr wörtliche Bedeutung. Es ist kein sozialer Kommentar mehr, es ist eine Blaupause. Und sie sind stolz darauf.

Schauen wir uns also an, was in Davos diskutiert wurde.

#5 Die Krankheit X und der Pandemie-Vertrag

Das Disease X-Panel in Davos. Der alternative Titel der Sitzung: „Den Menschen Angst machen, damit sie

den Pandemievertrag der WHO akzeptieren“.

Wenn diese WEF-Leute auf die COVID-Jahre zurückblicken, werden ihre Augäpfel zu Herzen. Die drastischen Abriegelungen, die obligatorischen Masken, die Orgie von Impfstoffen … so schöne Erinnerungen. In Davos 2024 veranstaltete das WEF eine Diskussion über die Krankheit X, eine hypothetische Krankheit, die zu einer weiteren globalen Pandemie führen könnte.

Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Tedros Ghebreyesus (Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation), Roy Jakobs (CEO von Phillips Healthcare) und Michel Demaré (Verwaltungsratsvorsitzender von AstraZeneca). Mit anderen Worten, die Gäste waren Personen, die von einer weiteren Pandemie stark profitieren würden.

Das WEF wusste, was es tat, als es sich Krankheit X ausdachte. Die Diskussionsteilnehmer selbst gaben zu, dass der Begriff „eingängig“ war und sie hofften, dass er in den sozialen Medien Aufmerksamkeit erregen würde. Nun, das tat es. Es hat die Menschen verärgert und verängstigt, die nun überzeugt sind, dass der WEF bereits eine weitere Pandemie plant.

Die ehemalige stellvertretende Finanzministerin der Vereinigten Staaten für öffentliche Angelegenheiten, Monica Crowley, postete auf X:

Rechtzeitig vor den Wahlen eine neue Krankheit einführen, die es ihnen ermöglicht, einen neuen WHO-Vertrag durchzusetzen, Menschen abzuschotten, die Meinungsfreiheit einschränken und weitere Freiheiten zerstören.

In seiner Eröffnungsrede wies Tedros Ghebreyesus darauf hin, dass der Begriff „Disease X“ im Jahr 2018 geprägt wurde und als Platzhalter für eine unbekannte Krankheit gedacht war. Er fügte hinzu, dass COVID die erste Disease X war. Obwohl Disease X angeblich unbekannt ist, gab die WHO seltsamerweise an, dass sie 20 Mal tödlicher sein könnte als COVID. Woher kommt diese seltsam konkrete Zahl?

Das Ziel dieses Ausschusses ist ganz einfach:

Die Idee zu normalisieren, dass demokratisch gewählte Regierungen kein Mitspracherecht haben sollen, wenn eine Pandemie ausbricht. Stattdessen sollen globale Gremien nicht gewählter Globalisten, wie die WHO , das Sagen haben – zusammen mit privaten Pharmaunternehmen – und die Regierungen übergehen. Um dies zu erreichen, forderte Ghebreyesus die Länder auf, den Pandemievertrag der WHO bis Mai 2024 zu unterzeichnen. Ghebreyesus sagte:

Dies ist ein gemeinsames globales Interesse, und sehr engstirnige, nationale Interessen dürfen dem nicht im Wege stehen.

Lesen Sie das obige Zitat noch einmal genau durch. Genau diese Worte werden immer wieder verwendet werden, um eine globale Regierung zu rechtfertigen. Jede Ausrede ist gut genug, um diese Worte zu verwenden (z. B. der Klimawandel). In den vergangenen Monaten haben Kritiker davor gewarnt, dass der rechtsverbindliche WHO-Vertrag die nationale Souveränität an diese globale Organisation abtreten würde. Ausserdem würde dieser Vertrag eine absolute Machtübernahme bedeuten.

In einem von der Interessengruppe Advancing American Freedom (AAF) veröffentlichten Brief heißt es:

Der Vorschlag der WHO, die Macht zu konsolidieren und die Souveränität der Vereinigten Staaten von Amerika durch das WHO-Abkommen zur Pandemievorsorge zu untergraben, ist unhaltbar. Er wirft ernste und bedeutende Fragen hinsichtlich der Unabhängigkeit des amerikanischen Handelns und der Fähigkeit Amerikas, auf globale Pandemien zu reagieren, auf.

Als Antwort auf die Kritiker erklärte Tedros:

Manche behaupten, dass das Pandemieabkommen und die IHR die Souveränität an die WHO abtreten und dem WHO-Sekretariat die Befugnis geben werden. Sie wollen den Ländern Sperrmaßnahmen oder Impfstoffmandate auferlegen. Sie wissen, dass dies Fake News, Lügen und Verschwörungstheorien sind.

Ich weiß wirklich nicht, Tedros. Wenn ihr von „Fake News“ und „Verschwörungstheorien“ sprecht, dann meist, weil ihr versucht, unbequeme Wahrheiten zu verdrängen … wie die Tatsache, dass ihr versucht, eine neue Weltordnung zu schaffen. Apropos „Neue Weltordnung“…

#4 Die Neue Weltordnung

Diejenigen, die behaupten, dass eine globale Elite eine neue Weltordnung schaffen will, werden gewöhnlich als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan. Aber was passiert, wenn die globale Elite beiläufig und für alle sichtbar über eine buchstäbliche Neue Weltordnung spricht? Was dann? Wann wird die Verschwörungstheorie zu einer bestätigten Tatsache?

An einer Diskussion in Davos 2024 nahm auch Jake Sullivan teil – Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater. Er ist nicht nur ein beliebiger Typ. Er war zuvor Direktor für Politik bei Präsident Barack Obama, nationaler Sicherheitsberater des damaligen Vizepräsidenten Biden, und stellvertretender Stabschef von Außenministerin Hillary Clinton im US-Außenministerium.

Sullivan war außerdem leitender Berater der US-Regierung bei den Atomverhandlungen mit dem Iran und leitender politischer Berater von Clintons Präsidentschaftskampagne 2016. Mit anderen Worten: Er arbeitete mit den mächtigsten Globalisten der Welt zusammen.

Hier ein Ausschnitt aus ihrer Diskussion über eine neue Weltordnung:

Auf die Frage des Moderators, ob wir uns auf eine neue Weltordnung zubewegen, antwortete Sullivan:

Die Zeit des Kalten Krieges ist zu Ende gegangen, wir stehen am Anfang einer neuen Zeit. Wir haben die Möglichkeit diese zu gestalten, wie diese aussehen soll. Im Zentrum werden viele der Grundprinzipien und Kerninstitutionen der bestehenden Ordnung stehen – angepasst an die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen.

Das WEF erzählt uns gerne, dass wir der „Beginn von etwas Neuem“ sind. Natürlich ist das alles Propaganda. Gäbe es nicht die von den Medien erzeugten „Herausforderungen“, wie COVID und die globale Erwärmung, wüsste das WEF nicht, wie es seine neue Ära anpreisen könnte. Das Motto der Eliten lautet „Ordnung aus dem Chaos“. Sie erzeugen Chaos, um eine neue Ordnung zu schaffen. Für die Elite wäre eine neue Weltordnung ohne Nationen oder demokratische Wahlen. Wenn Sie glauben, dass ich übertreibe, finden Sie hier ein Video von Klaus Schwab, der in Davos 2007 über Gehirnimplantate fantasiert, die Wahlen nutzlos machen. Das kann man sich nicht ausdenken.

Wie würde also eine vom WEF angeführte Neue Weltordnung aussehen? Nun, das kommunistische China ist ein Labor für totalitäre globalistische Politik, und sein Sozialkreditsystem wird derzeit dort getestet. Es überrascht nicht, dass mehrere Gäste in Davos eine Technologie forderten, die so etwas auf globaler Ebene möglich machen würde.

#3 Digitale Kontrolle

Erinnern Sie sich an die Impfpässe während COVID? Sie wissen schon, die Zeit, als Millionen von Menschen plötzlich zu Bürgern zweiter Klasse wurden und von Reisen und öffentlichen Plätzen verbannt wurden, weil sie sich weigerten, sich ein pharmazeutisches Produkt spritzen zu lassen? Das war doch ein kranker, abscheulicher Fehler, oder?

Nach Ansicht von Davos nicht. Für sie war der COVID ein Testlauf, und sie wollen ihn zum Dauerzustand machen. Während der Davos-Sitzung „Fixing Healthcare, Digitally“ lobte die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stella Kyriakides, die Impfpässe als ein Beispiel dafür, was in Zukunft getan werden sollte.

Kyriakides wies beiläufig darauf hin, dass dieses ganze Projekt von der WHO übernommen wurde, die – wieder einmal – eine globalistische Organisation ist, die außerhalb der nationalen Regierungen agiert. Ist das normal?

Um sicherzustellen, dass wir verstehen, dass es in Davos um die Elite geht, die zu den Massen herunterredet, ließ das WEF die niederländische Königin das Loblied auf den digitalen Personalausweis singen. Warum gerade sie? Keine Ahnung. Wir könnten genauso gut die Königin der Herzen aus Alice im Wunderland herbeirufen, wenn wir schon dabei sind.

Aber hören wir uns an, was Ihre Hoheit über digitale IDs zu sagen hat:

Königin Maxima sagte, dass ein biometrischer digitaler Ausweis für den Zugang zu Finanzdienstleistungen, für die Einschreibung in Schulen, „um zu wissen, wer geimpft wurde oder nicht“ und für staatliche Subventionen erforderlich sein sollte. Man muss kein Nostradamus sein, um zu erkennen, dass eine solche Technologie die Gesellschaft leicht in eine Dystopie verwandeln könnte.

Mit einem solchen System könnte eine nicht-geimpfte Person leicht „de-banked“ werden und staatliche Subventionen verweigert bekommen. In China werden Menschen, die das System kritisieren, mit einem Abzug ihrer Sozialpunkte bestraft. Könnte das auch mit einer digitalen ID passieren?

Diese hypothetischen Situationen könnten paranoid erscheinen … wenn das WEF nicht so viel Zeit damit verbringen würde, über die Meinungsfreiheit zu jammern.

#2 Zensur der Kritiker

Ein wiederkehrendes Thema der WEF-Diskussionen ist ironischerweise die Einschränkung der Meinungsfreiheit bzw. Pressefreiheit. Alles, was ihrer Agenda zuwiderläuft, wird als „Desinformation“ betrachtet und soll ausgerottet werden. In Davos 2024 erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, dass der Kampf gegen „Desinformation“ das TOP-Anliegen des WEF sei.

Natürlich ist „Desinformation“ ein Codewort für jede Tatsache oder Meinung, die ihrem Narrativ widerspricht. Später im Video lobt sie den Digital Services Act, der „Hassreden“ kontrolliert und überwacht – ein Begriff, der immer weiter ausgedehnt wird, um wieder einmal alles zu erfassen, was ihrem Narrativ widerspricht. In einem anderen verblüffenden Video erklärte ein Redakteur des Wall Street Journal wörtlich, dass ihnen früher „die Nachrichten gehörten“ … bis diese lästigen alternativen Quellen aufkamen.

Die ironischste Wendung, die möglich ist, ist, dass das, was sie sagte, reine „Fake News“ sind. Die Mainstream-Nachrichtenquellen sind undurchsichtiger, unehrlicher und zielgerichteter denn je.

Mehrere Sender haben sich in regelrechte Propagandamaschinen verwandelt, in denen „Informationen“ nur dann für gut befunden werden, wenn sie einer bestimmten Agenda dienen. Haben Sie kürzlich NBC News gesehen? Ich meine, ernsthaft.

#1 Die Erfindung von neuen Worten

In diesem letzten Stück des WEF-Irrsinns möchte ein Diskussionsteilnehmer, dass „Ökozid“ als schweres Verbrechen eingestuft wird. NA GUT. Klingt verrückt. Aber was könnte als „Ökozid“ betrachtet werden? Die Frau erwähnt … Fischerei und Landwirtschaft. NA GUT. Das ist WIRKLICH verrückt.

Ja, Sie haben richtig gehört. Jojo vergleicht die Landwirtschaft und die Fischerei mit Völkermord und möchte, dass diese Menschen auf krimineller Ebene bestraft werden. Wie wir oben gesehen haben, ist das WEF darauf spezialisiert, extrem gefährliche Abhänge zu schaffen. Und dies ist ein weiteres Beispiel dafür.

Jojo wurde nicht zufällig eingeladen. Ihre extremen Ansichten repräsentieren die langfristigen Ziele des WEF. Wenn Sie in den letzten Jahren die Nachrichten verfolgt haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass die Elite einen regelrechten Krieg gegen die Landwirte geführt hat, insbesondere in Europa. Das alles ist kein Zufall.

Das WEF nutzt die „Umwelt“, um die Fischerei, die Landwirtschaft und den Ackerbau zu verunglimpfen und gleichzeitig eine Politik zu betreiben, die ihre Lebensgrundlage zerstört.

Es folgt massiver Landraub durch Megakonzerne und globalistische Handlanger wie Bill Gates. Das Endziel: Die Menschen sollen sich von Käfern und hochverarbeiteten, kaum verdaulichen „Nahrungsmitteln“ ernähren.

Sie werden diejenigen sein, die leckere Steaks essen. Nicht wir.

Fazit

Das WEF hat auch dieses Jahr wieder die langfristigen Ziele der globalen Elite vor Augen geführt. Während sie es lieben, ihre Reden mit Worten wie „Freiheit“, „Demokratie“ und „Wohlstand“ zu würzen, führt ihre Politik zum genauen Gegenteil.

In den obigen Beispielen ist die Rede von der Übernahme der Pandemiebekämpfung auf globaler Ebene durch die WHO, von der Einführung einer globalen digitalen ID, die alle Aspekte des Lebens kontrollieren würde, von der Zensur abweichender Meinungen im Internet, von Hirnimplantaten, die Wahlen unbrauchbar machen, und schließlich davon, Landwirtschaft zu einem schweren Verbrechen zu machen, das mit Völkermord vergleichbar ist. Klingt das für Sie nach „Freiheit, Demokratie und Wohlstand“? Oder nach völligem Irrsinn?

Schauen Sie sich noch einmal den oben abgebildeten satanischen Wandteppich an. Das ist das „Leben“, das sie für Sie wollen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 03.04.2024