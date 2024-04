Hollywood-Pädos: Whistleblower tot – sollen „schreckliche“ Verbrechen der satanischen Kabale vertuscht werden? (Video)

Sean „Diddy“ Combs ist laut Mel Gibson nur die Spitze eines riesigen, faulen Eisbergs aus Pädophilen und Sexualstraftätern, die im Hollywood-Unterhaltungssystem operieren.

Er warnt davor, dass wir trotz der grellen Enthüllungen über Diddy und seine Crew noch nichts wirklich gesehen haben.

Laut Gibson sind diese Menschen „unaussprechlich böse“ und die Mainstream-Medien vertuschen ihre schlimmsten Exzesse aus Angst, dass sich die Öffentlichkeit gegen sie auflehnt, wenn sie die Rolle verstehen, die Pädophilie und satanische rituelle Opfer in der okkulten Religion der VIPs spielen.

Während Whistleblower, die Diddys Verbrechen aufgedeckt haben, zu sterben beginnen, lohnt es sich, auf jedes Wort zu achten, das Mel Gibson sagt.

Mel Gibson erzürnte das Establishment im Jahr 2017, als er Hollywood öffentlich als „Höhle von Parasiten“ beschimpfte , die „sich am Blut von Kindern laben “.

Die Mainstream-Medien stürzten sich schnell auf Gibsons Enthüllungen, setzten Faktenprüfer, darunter Snopes, ein, um die Kommentare als Fake News zu deklarieren, und löschten jedes Video und jeden Artikel aus dem Internet.

Den Mainstream-Medien zufolge gibt es keinen Kinderhandel, es gibt keine Elite-Pädophilen in Machtpositionen und Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell haben minderjährige Mädchen an niemanden verkauft. (P Diddy Insider: „Ekelerregende“ Kindersexvideos mit Hollywood-Eliten und -Politikern an FBI übergeben (Video))

Schauen Sie sich zum Beispiel diesen schändlichen Artikel von Atlantic an.

MSM spent years gaslighting the public about Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell and working overtime to cover for elite pedophiles. Look at this disgraceful piece by @TheAtlantic for example. A THREAD: pic.twitter.com/t3LclOhyf4 — TPV Baxter (@TPVBaxter) April 1, 2024

Orwell warnte uns, dass die Eliten in Zukunft unbequeme Informationen „auswendiglernen“ würden. Und genau das haben die Eliten mit Gibsons Enthüllungen über Hollywood gemacht.

Aber jetzt, sieben Jahre später, weiß dank Menschen wie Ihnen jeder, dass Mel Gibson die Wahrheit gesagt hat, dass Hollywood und die Unterhaltungsindustrie von Pädophilen kontrolliert werden und dass die Mainstream-Medien für sie gelogen und ihre Verbrechen vertuscht haben.

Jetzt, im Jahr 2024, hat Mel Gibson erklärt, dass er „nichts mehr zu verlieren“ habe und entschlossen sei, seinen Teil zur Ausrottung des Übels der Elite-Pädophilie und des Kinderhandels beizutragen – ungeachtet der persönlichen Konsequenzen.

Und seien wir klar. Die persönlichen Folgen können schwerwiegend sein.

Unzählige Prominente aus Hollywood und der Musikindustrie sind in den letzten Jahren unter bizarren Umständen ums Leben gekommen, nachdem sie es gewagt hatten, das dunkle Geheimnis im Herzen der Unterhaltungsindustrie zu erforschen.

Chester Bennington, Chris Cornell, Anne Heche, Isaac Kappy und Avicii sind nur einige der prominenten Namen, deren Leben verkürzt wurde, nachdem sie geschworen hatten, gegen die in der Branche herrschenden Pädophilen zu ermitteln und diese aufzudecken.

Diese Woche wurde ein weiterer Name zur Liste der Whistleblower der Branche hinzugefügt, die nach der Aufdeckung des elitären Pädophilenrings tot aufgefunden wurden.

Kyle Marisa Roth, eine TikTokerin, deieseit Jahren die Verbrechen von Diddy und der Unterhaltungselite in Form von Blindartikeln aufdeckt, wurde letzte Woche tot aufgefunden, ebenso wie viele der von ihr aufgedeckten Verbrechen ans Licht kamen. Sie war 36.

Auch ihre Mutter, Jacquie Cohen Roth, reagierte auf die Nachricht auf LinkedIn und schrieb: „Meine Tochter Kyle ist verstorben. Sie hat einige eurer Leben persönlich und einige eurer Leben durch ihr immenses Leben auf einer anderen Plattform berührt.“

„Kyle liebte und lebte wild. Nichts ergibt jetzt einen Sinn und wir werden in den nächsten Tagen mehr verstehen“, fügte Jacquie hinzu.

Aber wie Mel Gibson warnt, ist Diddy nur die Spitze des Eisbergs. Satanische Sexerpressung ist in der Branche weit verbreitet und immer mehr junge Künstler sprechen über ihre beunruhigenden Erfahrungen mit der korrupten Elite.

Die Musikindustrie hat sich in jüngster Zeit mit der Verschwörung der satanischen Sexerpressung auseinandergesetzt, und es scheint, dass viele junge Künstler denselben systematischen Missbrauch erlitten haben, vor dem Justin Bieber uns gewarnt hat.

Der New Yorker Rapper „Smart“ enthüllte, wie Künstler der Branche bei satanischen Ritualen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt werden, bevor sie ihren Vertrag unterschreiben.

Dies unterscheidet sich nicht von den Gerüchten über Aleister Crowleys Sexmagie, die während Hollywoods sogenannten „Hintertürorgie-Villenpartys“ durchgeführt wird.

Ein ähnliches Szenario wurde in der jüngsten Klage gegen Diddy erwähnt, in der behauptet wurde, er habe geheime Tonbänder einflussreicher Personen aufbewahrt, um sie zu erpressen. Das Gleiche gilt für Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell.

Es ist ein großer Verein.

Kinderhandel, satanische Sexrituale und Erpressung sind das schmutzige Geheimnis der Branche und die Elite möchte nicht, dass Sie das ganze Ausmaß des Grauens erfahren.

Jedes Jahr werden Millionen Kinder vermisst, Hunderttausende allein in den USA, und viele von ihnen fallen in die Hände von Raubtieren, die sie über Pädophilie-Netzwerke verkaufen, wo die Kinder unvorstellbare Traumata erleiden.

Sexhandel – insbesondere wenn es um den Kauf und Verkauf junger Mädchen geht – ist in Amerika zu einem großen Geschäft geworden. Im Jahr 2011 war es das am schnellsten wachsende Geschäft der organisierten Kriminalität und nach Drogen und Waffen die zweitlukrativste illegal gehandelte Ware .

Bedenken Sie Folgendes: Alle zwei Minuten wird ein Kind in der Sexindustrie ausgebeutet .

Wie die investigative Journalistin Amy Fine Collins feststellt: „Es ist lukrativer und viel sicherer geworden, formbare Teenager zu verkaufen als Drogen oder Waffen .“ Ein Pfund Heroin oder eine AK-47 kann einmal verkauft werden, aber ein junges Mädchen kann 10 bis 15 Mal am Tag verkauft werden – und ein „gerechter“ Zuhälter beschlagnahmt 100 Prozent ihres Einkommens.“

Wie Ernie Allen vom National Center for Missing and Exploited Children betont: „ Die einzige Möglichkeit, so etwas in keiner amerikanischen Stadt zu finden, besteht einfach darin, nicht danach zu suchen .“

Woher kam dieser Appetit auf kleine Kinder?

Sieh Dich um.

Kinder werden seit Jahren in Musikvideos, auf Werbetafeln, in Fernsehwerbung und in Bekleidungsgeschäften wie Ziele sexualisiert. Vermarkter haben eine Nachfrage nach jungem Fleisch und ein großes Angebot an hypersexualisierten Kindern geschaffen.

Nichts davon war ein Unfall.

Wie Hollywood-Veteran James Woods sagte : Hollywood ist „hundertmal böser“ als Ihre schlimmsten Befürchtungen.

Die Unterhaltungsindustrie und die Mainstream-Medien sind entschlossen, die Epidemie der Pädophilie unter Verschluss zu halten. Sie leugnen weiterhin schamlos, dass es ein Problem gibt, obwohl jedes Jahr nachweislich Millionen von Kindern vermisst werden.

Tapfere Patrioten wie Mel Gibson und das Sound of Freedom-Team von Tim Ballard und Jim Caviezel sind entschlossen, diese Epidemie ans Licht zu bringen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Mainstream-Medien erneut versuchen werden, Mel Gibson abzusagen.

Wenn sie ihn auf diese Weise nicht zum Schweigen bringen können, wie er glaubt, könnten die Gefahren für Gibson weitaus größer sein.

Es ist wichtig, dass wir ihn und seine Arbeit unterstützen und nicht zulassen, dass die Mainstream-Medien ihn mit Lügen und Fake News beschimpfen.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 25.04.2024