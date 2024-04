Medium: Dunkle Kräfte versuchen am Tag der Sonnenfinsternis Dämonen ein Tor zu öffnen, um sie auf die Erde zurückzuholen

Teile die Wahrheit!

Der 8. April 2024 ist ein mächtiger und wichtiger Tag. Es ist der Tag der Sonnenfinsternis, die unser Leben für vielleicht für lange Zeit verändern wird, weil auf der künftigen Zeitachse sehr viel auf dem Spiel steht. Warum das so ist und was jeder einzelne während der Sonnenfinsternis tun kann, dass sich die Zukunft in eine für uns alle positive Richtung entwickelt, verrät das Medium Kerry K. in ihrem neuen Video. Von Frank Schwede

Finsternisse werden seit altersher gerne für mächtige Rituale genutzt. Sowohl von der positiven als auch von der negativen Seite. Bei der aktuellen Sonnenfinsternis am 8. April kommt ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu.

An diesem Tag wird der Teilchenbeschleuniger LHC am CERN gestartet und die US Weltraumagentur NASA schickt für ein angeblich wissenschaftliches Experiment drei Raketen in Richtung Sonne. Kerry K.:

„Der 8. April scheint eine verrückte Zeit zu sein. Und wenn es jemals eine Zeit gab, in der man wach und aufmerksam bleiben sollte, dann sind es die vier Minuten der Sonnenfinsternis am 8. April.“

Kerry K. erklärt, was die Sonne und die Finsternis mit unserem Aufstieg zu tun hat:

„Wenn wir den Aufstieg durchlaufen, haben wir etwas, was man die „Schwarze Sonne“ nennt. Wenn wir den Aufstieg durchlaufen, atmet die Sonne, die Sonne atmet sozusagen metaphorisch ein und zieht all ihre Energie ein, bevor sie den Sonnenblitz aussendet, auch bekannt als Mikronova, der ist so groß, dass unser gesamtes Sonnensystem von diesem großen Lichtblitz eingehüllt wird.

Wenn das passiert, entleert sich Sonne. Nach dem großen Einatmen erfolgt das große Ausatmen – und an diesem Punkt werdet ihr in den Himmel schauen und etwas sehen, das man die „Schwarze Sonne“ nennt. Und genau zu diesem Zeitpunkt geht eure innere Sonne an, euer inneres Licht.“

Nur sehr wenige Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass sie Sonne ein Portal, ein Sternentor ist. Sie ermöglicht sogar interdimensionale Reisen.

Noch viel wichtiger aber ist, dass sie eine Kotenpunkt-Kommunikation ermöglicht. Das bedeutet, dass sie so etwas wie ein Meridianpunkt der kosmischen Landschaft ist, durch den das Licht Gottes, das Licht des Universums fokussiert wird. (Neues Zeitalter: Die Erde ist längst befreit (Video))

Kerry K.:

„Die Sonne hat noch einen weiteren größeren Knotenpunkt, den wir die „Galaktische Sonne“ nennen. Und diese Sonne wiederum hat einen weiteren größeren Knotenpunkt, den wir die „Universelle Sonne“ nennen.“

300x250

Altes Wissen wurde der neuen Menschheit verschwiegen

In einem schrittweisen Prozess leiten die Portale das Licht Gottes an uns und an alle Lebewesen weiter. Die Menschen in der Antike waren sich über diesen wichtigen Prozess genau im Klaren.

Sie wussten also, was die wahre Aufgabe der Sonne ist. Sie wussten, dass es diesen einen wichtigen Moment in der Phase einer Sonnenfinsternis gibt, in dem das Sternentor geschlossen ist. Dieses Wissen ist im Laufe der Evolution verloren gegangen, – oder um es mit anderen Worten auszudrücken, das Wissen wurde den Menschen bewusst vorenthalten.

Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die dunkle Seite bei früheren Sonnenfinsternissen immer versucht hat, dieses besondere Ereignis für sich alleine zu nutzen, um sich selbst in den Bewusstseinsfluss, der durch die Finsternis auf den Planeten kommt, einzufügen. Und auch diesmal mischen die Dunkelkräfte mächtig mit. Kerry K.:

300x250 boxone

„Die Dunkelheit versucht sich mit allen Mitteln einzumischen. Sie bemühen sich so sehr, dass sie ausgerechnet am 8. April versuchen, das CERN wieder in Betrieb zu nehmen, um ein massives Experiment mit dem Teilchenbeschleuniger LHC durchführen.“

Ausgerechnet an diesem Tag suchen sie nach dem schwer fassbaren Gottestesteilchen. Sie versuchen zwei Atome zur Kollision zu bringen, um zu sehen, was passiert. Kerry K.

„Ich schaute aus einer sehr neutralen Perspektive auf dieses Ding, das wir CERN nennen. Und ich sah den Plan, den Plan der Dunkelheit. Ihr wisst ja, dass am Eingang einer Statur der Göttin Shiva steht.

Und Shiva ist die Göttin der Zerstörung. Und es gibt einen Grund dafür, denn was sie versuchen, ist genau dasselbe, was sie mit der Sonnenfinsternis versuchen, bei der sie versuchen, die Dunkelheit auf den Planeten umzulenken.

Deshalb rufe ich euch auf, einfach in eurem Licht zu verweilen. Seid einfach kraftvoll während des Finsternisfensters, das sich erst am 22. April schließen wird, das ist sehr wichtig, denn das ist das Datum, an dem das CERN-Experiment enden soll – und das ist zufälliger Weise auch ein heiliger Tag im jüdischen Kalender. Sie sind also sehr genau.“

Die Dunkelkräfte haben nach Worten des Mediums den 8. April bewusst gewählt, um das Raum-Zeit-Kontinuum zu öffnen und Dämonen zu erlauben, hindurch zu kommen. Kerry K.:

„Das ist es, worum es hier geht. Als ich im Herzen Gottes weilte und mir ansah, was im CERN vor sich geht, sah ich, dass sich die dämonischen Kräfte auf dem Planeten extrem einsam gefühlt haben. Es gibt im Moment so viele obdachlose Dämonen, die auf der Erde festsitzen. Das bedeutet, dass sie sich jetzt weiterentwickeln müssen.“

Evolution ist der Tod der Dunkelheit

Doch für ein Wesen der Dunkelheit ist Evolution gleichbedeutend mit Tod, weil es spätestens ab da aufhören muss, dunkel zu sein. In diesem Prozess wird es nämlich mit dem Licht verschmolzen und es kehrt zur Wahrheit dessen zurück, wer und was es ist, was aus der dämonischen Perspektive natürlich keine wünschenswerte Sache ist, weil es das Ende der Trennung bedeutet. Kerry K.:

„Wenn sie also auf der Erde gefangen sind und die Erde auf dem Weg zu einem Massenaufstieg ist, wissen sie, dass sie in diesem Aufstieg hineingezogen werden. Sie werden also in der Evolution landen. Sie werden sich letztlich in Licht verwandeln.“

Kerry K. betont, dass es aktuell unmöglich ist, dass dämonische Energie auf die Erde eindringt. Das heißt, die Verbündeten der Dunkelheit haben keine Chance mehr, auf der Erde einzudringen. Kerry K.:

„Was sie also mit den CERN versuchen, ist eine Öffnung zu schaffen, um die Dunkelheit wieder hereinzulassen, um die Dämonen wieder hereinzulassen, um ihnen einen offenen Zugang zum Planeten Erde zu geben.“

Die NASA startet am 8. April drei Raketen. Angeblich um Experimente im Mondschatten durchzuführen. Das Experiment trägt die Bezeichnung Atmospheric Perturbations around Eclipse Path (APEP). Kerry K. verrät, was hinter dem Name des Experiments steckt:

„Apep ist der Name einer ägyptischen Gottheit, die das Gegenteil von Licht und Wahrheit war und das Chaos verwaltete und somit genau das ist, was Shiva ist, nämlich der Zerstörer. Sie wollen die Menschen in Angst und Schrecken versetzen.“

Kerry K. ruft deshalb in ihrem Video dazu auf, im Zeitfenster der Sonnenfinsternis kraftvoll zu sein und sich mit dem Licht Gottes zu verbinden. Das ist nach Worten des Mediums eine sehr mächtige Maßnahme. Kerry K.:

„Du kannst fühlen, wie unglaublich mächtig das ist, wenn die ganze Welt diese momentane Blockade dieses Sternentors erfährt, dass das Licht Gottes mit dem Planeten kommuniziert.“

Und auch diejenigen, die sich der Macht einer Finsternis nicht bewusst sind, werden nach Worten des Mediums durch ihr Unterbewusstsein erfahren, worauf es in diesem wichtigen Zeitfenster ankommt. Kerry K.

„Am 8. April wird es Menschen geben, die nicht wissen warum, aber sie werden einfach diesen Impuls bekommen, denn unsere Seelen kommunizieren jede einzelne Nacht, wenn du schlafen gehst. Dein Schlafzustand ist nicht mehr so, wie er früher war.“

Abschließend kommt Kerry K. zu dem Fazit, dass die Aktionen der dunklen Kräfte am 8. April nur verzweifelte Versuche sind, die Dunkelheit auf die Erde zurückzuholen.

Doch damit werden sie, so Kerry K., keine Chance mehr haben, sie werden scheitern.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.04.2024