Weltbühne und Ritual: Pferde der Apokalypse in London (Video)

Am Mittwoch, dem 24. April 2024, ereignete sich im Zentrum von London eine inszenierte Theaterszene, als sich angeblich mehrere Elite-Militärpferde der Household Cavalry losrissen und durch die Straßen galoppierten, was angeblich Chaos anrichtete und mindestens vier Menschen verletzte. Von amg-news.com

Berichten zufolge war eines der Pferde mit stark gefälschtem Blut bedeckt, was mehr als genug sein sollte, um zu verstehen, dass es sich um eine Inszenierung handelte. Von Joachim Bartoll

Kunstblut mit einem sehr unrealistischen Spritzermuster:

Der Vorfall ereignete sich angeblich während einer Routineübung in Belgravia, bei der die „Elite“-Militärpferde der Household Cavalry, dem obersten Regiment der britischen Armee, angeblich durch laute Bauarbeiten aufgeschreckt wurden – etwas, das gut ausgebildeten Tieren nicht passiert. Stellen Sie sich vor, wie das in echten Kriegen im Laufe der Geschichte gewesen wäre.

Obwohl sie versuchen, den Unfall mit einem „Tränkebefehl“ zu erklären, also mit einer Trainingsübung, um Tiere an unvorhersehbare Anblicke und Geräusche zu gewöhnen, geschieht dies viel früher und nicht bei ausgewachsenen Tieren.

Angeblich wurden vier Militärreiter symbolisch mit den vier Reitern der Apokalypse von ihren Pferden geworfen.

Warum haben sie also diesen Unfall inszeniert und wahrscheinlich ein paar Pferde unter Drogen gesetzt, um frei durch London zu rennen? Wer kann das sicher sagen?

Es ist ein Symbol für die kommenden Zeiten, in denen sie mit der Nachstellung des Buches der Offenbarung und der Rückkehr des Antichristen weiter voranschreiten.

Außerdem lieben sie einfach ihre Rituale und verspotten die Öffentlichkeit, indem sie ihnen eine falsche Geschichte verkaufen und dabei kichern wie kleine Kinder, die in ein Geheimnis eingeweiht sind.(Numerologie und Ritual: Von Menschen verursachtes Erdbeben erschüttert New York – Taiwans Erdbeben Jahrestag der Kreuzigung Jesu)

Wie Sie wissen, wird das Militär, wie auch die britische Armee, wie alle Regierungsinstitutionen, von den Freimaurern gemäß den Anweisungen des militärischen Jesuitenordens der katholischen Kirche, auch bekannt als Gesellschaft Jesu, geleitet.(Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an)

Der 24. April kam mit einer vollständigen Datumsnumerologie von 72 , und die Pferde, die durch London galoppierten, stammten von der Household Cavalry.

24.04.2024 = 4 + 24 + 20 + 24 = 72

Haushaltskavallerie = 72

Galoppiert = 72

Freimaurerritus = 72

Jesuitenorden = 72

Die Pferde waren „Militärpferde“ als Hommage an den Militärorden oder die Gesellschaft Jesu.

Militärpferde = 191, 187, 181, 169, 82, 681, 677, 1122, 1146

Gesellschaft Jesu = 191, 187, 181, 169, 82, 681, 677, 1122, 1146

Militärpferde = 88

Freimaurerritual = 88

Die Medien bezeichneten sie als „ausgelaufene Militärpferde“ oder einfach als „Armeepferde“, und die Szene wurde am 24. April inszeniert, genau 129 Tage nach dem Geburtstag des Jesuitenpapst Franziskus am 17. Dezember.

Außer Kontrolle geratene Militärpferde = 129

Armeepferde = 129

Und wenn wir vom Militär, der Armee und den apokalyptischen Hinweisen auf Tod, Hungersnot und Krieg sprechen; Der völlig inszenierte und vorgetäuschte Krieg zwischen Israel und der Hamas begann am 7. Oktober 2023, und der 24. April kam perfekt genau 201 jesuitische Tage später. Und denken Sie daran, der wahre Name des Jesuitenpapst Franziskus ist Jorge Mario Bergoglio.

Der Jesuitenorden = 201

Jorge Mario Bergoglio = 201

Die Weltmächte = 201

Der Freimaurerorden = 201

Der Schwarze Papst, der Generalobere des Jesuitenordens, ist Arturo Sosa, und diese außer Kontrolle geratenen Pferde wurden genau 164 Tage nach seinem Geburtstag am 12. November freigelassen.

Ausreißer = 164

Sie behaupten, die Pferde seien gegen 8:40 Uhr erschreckt worden, etwa 84 . Und dieser eine Soldat wurde an der Buckingham Palace Road von seinem Pferd geworfen .

Außerdem, noch einmal als Hinweis auf den Krieg, begann der inszenierte und vorgetäuschte Krieg in der Ukraine am 24. Februar, und dieses apokalyptische Ritual wurde 8 Wochen und 4 Tage, wie 84 , nach dem Jahrestag des vorgetäuschten Krieges zwischen der Ukraine und Russland inszeniert.

Pferde = 84

Jesuiten = 84

Buckingham Palace Road = 84

Der Jesuitenorden = 84

Freimaurerei = 84

Und „Ausreißer“ sind eine echte Hommage an die Jesuiten.

Ausreißer = 103, 86, 348, 331, 516, 618

Jesuiten = 103, 86, 348, 331, 516, 618

Pferde = 84, 78, 42, 80, 70, 34, 294, 288, 504

Jesuit = 84, 78, 42, 80, 70, 34, 294, 288, 504

Und natürlich gibt es die Synchronizität der „Gotteszahl“ 74 , die auch von den umgekehrten geheimen okkulten Ordnungen als Zahl Luzifers verwendet wird und die auch London repräsentiert, wo dieser inszenierte Theaterakt stattfand.

Und was London betrifft, so wurde es im Jahr 43 n. Chr. vom Römischen Reich gegründet, dem Reich, das sich heute in die katholische Kirche und den Jesuitenorden verwandelt hat.

Denken Sie daran, dass angeblich ein Pferd im Clermont Hotel ein Auto angestoßen hat.

Luzifer = 74

London = 74

Freimaurer = 74

Militärpferde = 74

Ausreißer = 74

Britische Armee = 74

Heiliges Römisches Reich = 74

Angefahrenes Auto = 74

Clermont Hotel = 74

Und ein Ritual mit blutigem Pferdegemetzel passt zu London. Dies geschah auch im Zeitraum von zwei Wochen und fünf Tagen, beispielsweise am 25. Mai , vor dem Geburtstag von Rishi Sunak, dem Premierminister des Vereinigten Königreichs, am 12. Mai.

London = 29, 25

Pferd = 29, 25

Chaos = 29, 25

Freimaurer = 29

Und damit ist meine Zeit für heute abgelaufen. Offensichtlich ein weiteres inszeniertes Ritual zu Ehren des Jesuitenordens und um uns einen kleinen Hinweis auf die apokalyptischen Ereignisse zu geben, die sie für uns geplant haben.

Denken Sie daran, dass es das weiße Pferd war, das sie mit Kunstblut übergossen hatten, das weiße Pferd, von dem einige glauben, dass es Jesus Christus darstellt, während andere sagen, es repräsentiert den Antichristen. Es ist auch das Pferd der Eroberung (Offenbarung 6,2).

Und Rot ist das Symbol des Krieges, wie beim roten Pferd, das den Krieg darstellt und dessen Reiter es erlaubt hat, den Frieden von der Erde zu nehmen.

Dies geht einher mit Spekulationen über eskalierende vorgetäuschte und inszenierte Kriege, wie in China (rote Symbolik) und Taiwan – oder einfach über Bürgerkriege, über die wir schon oft berichtet haben .

Außerdem repräsentieren die vier Reiter auch die Prophezeiung der folgenden glorreichen Zeit des Heiligen Römischen Reiches, in der seine Grenzen erweitert wurden – und heute besteht das Heilige Römische Reich einfach aus den Elitefamilien mit ihrer katholischen Kirche und dem Jesuitenorden, daher dieses Ritual.

Michael Snyder schreibt weiter auf seinem Blog:

Irgendwann erlitt das weiße Pferd einen Beinbruch und deshalb floss so viel Blut.

Zum Glück konnten die Tierärzte das weiße Pferd behandeln und die Blutung stoppen …

Aufnahmen von zwei Pferden, die vor dem Gordon House auf dem Glamis Estate in Limehouse im Osten Londons gefangen wurden, schienen zu zeigen, dass das weiße Pferd sich das Bein gebrochen hatte.

Das noch immer blutgetränkte Hinterbein des Pferdes war verbunden und das Tier schien nicht bereit zu sein, darauf zu gehen.

Der Schimmel wurde von mehreren Beamten am Straßenrand festgehalten, blutete überall auf der Straße und wurde vor Ort von Tierärzten behandelt.

Das Filmmaterial zeigt, wie es stark aus seinem Hinterbein blutete, als sich die Polizei versammelte, um den Strom einzudämmen.

Hoffentlich entstehen bei keinem der Pferde bleibende Schäden.

Warum ist diese Geschichte wichtig?

Nun, als viele Leute das sahen, wurden sie sofort an die vier Pferde im Buch der Offenbarung erinnert. Folgendes hat beispielsweise Sharon K. Gilbert auf ihrem Twitter-Account gepostet …

Ein blutüberströmtes weißes Pferd und ein schwarzes Pferd rasen durch die Straßen Londons. Weiß, Rot, Schwarz. Prophetisches Zeichen? Kommt als nächstes ein hellgrünes Pferd?

Natürlich sind viele andere davon überzeugt, dass dieser tragische Unfall nur ein „Zufall“ war.

Vielleicht haben sie Recht.

Ich weiß nicht.

Aber jede Geschichte, die in den Nachrichten über ein „weißes Pferd“ auftaucht, wird immer meine Aufmerksamkeit erregen.

Unterdessen werden die Mächte der Dunkelheit immer aktiver.

Diese Woche hielt ein Vertreter des Satanic Temple bei einer Bezirksvorstandssitzung in Michigan eine „Anrufung“ …

Ein Vertreter des Satanic Temple of West Michigan hielt die Anrufung zu Beginn der Sitzung des Ottawa County Board of Commissioners am Dienstagabend.

Vor dem Treffen verteilte Kommissarin Rebekah Curran Kekse, auf deren Verpackung der Bibelvers Johannes 3:16 stand. Andere Leute hatten Schilder angebracht, auf denen sie protestierten, dass ein Mitglied des satanischen Tempels die Anrufung vorbrachte.

Bendr Bones, ein Mitglied des Satanic Temple of West Michigan, sagte jedoch, dass alles friedlich geblieben sei und fügte hinzu, dass er mit dem Verlauf des Abends zufrieden sei.

So etwas kommt immer häufiger vor. Mittlerweile gibt es in öffentlichen Schulen im ganzen Land „Satanclubs nach der Schule“, und jeden Tag konsumieren Millionen und Abermillionen Menschen Fernsehprogramme, in denen es buchstäblich um satanische Rituale geht.

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 26.04.2024