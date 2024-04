YouTuber zieht Bilanz: Zwei Balkonkraftwerke, ein Standort: So krass sind die Unterschiede (Video)

Teile die Wahrheit!

Um das volle Potenzial von Solaranlagen auszuschöpfen, ist die richtige Ausrichtung der Solarmodule entscheidend. Aber welche Himmelsrichtung und welcher Winkel versprechen den höchsten Ertrag?

Ein YouTuber betreibt zwei Kraftwerke mit sehr unterschiedlichen Aufstellungen. Jetzt zog er Bilanz.

Gefragt nach der idealen Ausrichtung eines Solarmoduls, würde einem wahrscheinlich „steil gen Süden“ einfallen. Aber stimmt dies wirklich? Auch wenn dies im Sommer zutreffen mag, verschenkt man möglicherweise viel Potenzial in den Monaten, in denen die Sonne nicht mehr hoch am Himmel steht.

In Deutschland gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Jahreszeiten, insbesondere hinsichtlich des Sonnenstandes und der Tageslichtdauer.

Der YouTuber Frank Wiedermann wollte es genau wissen. Um den Einfluss von Neigungswinkel und Himmelsrichtung von Solarmodulen auf den Stromertrag zu untersuchen, betreibt er auf seinem Grundstück zwei Balkonkraftwerke mit unterschiedlichen Konfigurationen.

Das eine besteht aus zwei Modulen mit insgesamt 800 Watt-Peak. Diese sind nebeneinander mit 65 Grad Neigung an eine Hauswand montiert. Der zweite Aufbau besteht aus drei Modulen mit insgesamt 970 Watt-Peak und 49 Grad Anstellwinkel.

Die Module stehen auf einem Flachdach im leichten Bogen, mit der Ausrichtung nach Südost, Süd und Südwest. Dieser Aufbau soll speziell im Frühjahr und Herbst möglichst viel Sonne einfangen.

Die Jahresbilanz überrascht

Über seinen YouTube-Kanal lässt uns Wiedermann an seiner Auswertung teilhaben. Demnach hat produzierte das an der Wand montierte Balkonkraftwerk im September 93,3 kWh, das andere 99,7 kWh.

Rechnet man die höhere Kapazität des zweiten Kraftwerks aus, ergibt sich ein spezifischer Ertrag von 82,2 kWh. Dies sind ungefähr zwölf Prozent weniger als bei den nach Süden ausgerichteten Modulen.

In der Jahresbilanz ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Seit Januar 2023 erzeugten die 800 Wp-Module 598,7 kWh, während die bogenförmig aufgestellten ganze 797,4 kWh produzieren konnten. Bereinigt ergeben sich immerhin noch 657 kWh. Dies sind etwa 10 Prozent mehr, als beim Süd-Kraftwerk.

300x250

Um die Effizienz der Solarmodule das ganze Jahr über zu maximieren, wäre es also ideal, eine Anlage so zu konzipieren, dass sie die saisonalen Veränderungen berücksichtigt.

Im Winter, wenn die Sonne niedriger am Himmel steht und die Tage kürzer sind, ist es wichtig, den Neigungswinkel der Module zu erhöhen, um das wenige und schwächere Sonnenlicht optimal zu nutzen.

Im Sommer hingegen kann man den Neigungswinkel leicht verringern, um die höhere Sonnenposition auszunutzen. Dieses saisonale Einstellen der Module ermöglicht eine gleichmäßige Energieerzeugung über das gesamte Jahr.

Tipp:

300x250 boxone

EcoFlow Balkonkraftwerk 2 × 400 W Solarpanel mit Micro Inverter 800 W



Einfach einstecken und im ganzen Haus Strom sparen!

19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt!

Sie wollen Stromkosten sparen? Ein Stück weit unabhängig sein von staatlichen Gängelungen, Energiepreissteigerungen und Energiemultis?

Ein einfacher Weg sind dabei sogenannte Balkonkraftwerke.

Vergessen Sie die billige Discounterqualität. Dieses Komplettset beinhaltet alles, was Sie für ein Hochqualitäts-Balkonkraftwerk benötigen. Es wird kinderleicht zusammengesteckt. Dann einfach an eine Balkon- oder Terrassensteckdose anschließen und schon wird bei Sonne Strom in Ihr Stromnetz eingespeist.

Das EcoFlow Balkonkraftwerk kombiniert den neuen EcoFlow Micro Inverter (Wechselrichter) mit 2 stabilen 400 Watt Solarpanels, 4 MC4-Verlängerungskabeln und dem neuen EcoFlow Super-Flat-MC4-Kabel für die Balkontüre. Sie erhalten das erste Balkonkraftwerk mit einer Leistung von satten 800 Watt.

Bestellen Sie jetzt ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit!

Das EcoFlow Balkonkraftwerk ist eine kosteneffiziente und nachhaltige Energielösung für Ihr Zuhause.

Sie können das Balkonkraftwerk selbstverständlich auch, mit der im Preis enthaltenen App, sehr einfach und intelligent mit Ihrer EcoFlow Powerstation kombinieren.

Das Komplettset beinhaltet:

EcoFlow Micro Inverter

2 stabile 400-Watt-Solarpanels von EcoFlow (Maße von einem Solarpanel: 172,2 × 113,4 × 3,5 cm)

4 MC4-Verlängerungskabel von EcoFlow (Maße eines MC4-Verlängerungskabels: 3 m)

EcoFlow Super-Flat-MC4-Kabel (Maße: 415 x 8 x 1 mm)

Bitte beachten: Die beiden stabilen 400 Watt Panels des EcoFlow Balkonkraftwerks dürfen nur nach Deutschland versendet werden. Dieser Artikel wird Ihnen auf einer kleinen Einwegpalette per Spedition frei Bordsteinkante geliefert.

Wie kann ich die Leistung meines 800 Watt-Balkonkraftwerks pro Tag positiv beeinflussen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die tägliche Leistung Ihres 800-Watt-Balkonkraftwerks zu optimieren. Um das Beste aus Ihrer Anlage herauszuholen, haben wir im Folgenden mehrere praktische Tipps für Sie, die Sie berücksichtigen können.

Beginnen Sie mit der optimalen Ausrichtung und Neigung der Solarpanels. Eine korrekte Ausrichtung nach Süden (in der nördlichen Hemisphäre) und der richtige Winkel zur Sonne maximieren die Energieerzeugung. Darüber hinaus ist die Vermeidung von Verschattung entscheidend. Stellen Sie sicher, dass keine Bäume oder Gebäude Schatten auf die Panels werfen, da dies die Leistung stark beeinträchtigen kann.

Die regelmäßige Reinigung Ihrer Solarpanels ist ein weiterer Schlüssel zur Leistungssteigerung. Ablagerungen von Schmutz und Staub mindern die Sonneneinstrahlung und verringern die Effizienz. Überwachen Sie die Leistung Ihres Balkonkraftwerks regelmäßig und achten Sie auf Abweichungen von der erwarteten Energieerzeugung. Technische Probleme sollten schnell behoben werden.

Die effiziente Nutzung des erzeugten Stroms ist ebenso wichtig. Betreiben Sie Elektronik und Haushaltsgeräte während der sonnenreichen Stunden, um den Eigenverbrauch zu maximieren und den Verlust von Strom zu minimieren. Ein Energiespeichersystem kann ebenfalls eingesetzt werden, um überschüssige Energie zu speichern und in Zeiten geringerer Sonneneinstrahlung zu nutzen.

Mit einer durchdachten Kombination aus Planung, Wartung und effizienter Nutzung erzielen sie eine bessere Leistung des Kraftwerks und so niedrigere Energiekosten und eine umweltfreundliche Energieversorgung in Ihrem Haushalt.

Wie hilft mir ein Solarspeicher dabei, jeden Tag die beste Leistung aus meinem 800 Watt-Balkonkraftwerk herauszuholen?

Eine Solarbatterie kann die Effizienz und Nutzungsmöglichkeiten eines Balkonkraftwerks maßgeblich beeinflussen und verbessern. Indem überschüssige Energie, die während sonnenreicher Zeiten erzeugt wird, gespeichert wird, ermöglicht der Stromspeicher einen höheren Eigenverbrauch und reduziert die Abhängigkeit vom Netz.

Dank der gespeicherten Energie können Sie Elektronik und Haushaltsgeräte dann mit Solarstrom nutzen, wenn der Energiebestand dies hergibt – unabhängig davon, ob die Sonne gerade scheint. Das ist vor allem sinnvoll, wenn Sie tagsüber eher nicht zu Hause sind und morgen bzw. abends den höchsten Strombedarf haben. Ihr erhöhter Eigenverbrauch wirkt sich positiv auf die Stromrechnung aus, da die Kosten während Spitzenlastzeiten oft höher sind.

Außerdem kann ein Stromspeicher als Notstromversorgung dienen und so die Sicherheit Ihrer Familie verbessern. Während eines Stromausfalls kann die gespeicherte Energie dazu verwendet werden, wichtige Geräte am Laufen zu halten. So taut beim Blackout nie wieder der Kühlschrank ab und der Laptop funktioniert weiter!

Nicht zuletzt entlastet die Nutzung eines Stromspeichers das Stromnetz. Die Speicherung von überschüssiger Energie und ihre Nutzung zu Spitzenzeiten reduzieren die Netzbelastung und tragen zur Netzstabilität bei. Insgesamt bietet ein Stromspeicher also vielfältige Vorteile für die effiziente Nutzung der Energie aus Ihrem Balkonkraftwerk.

Bevor Sie sich jedoch für einen Stromspeicher entscheiden, sollten Sie sorgfältig die Kosten, die Speicherkapazität und Ihre individuellen Bedürfnisse abwägen, um sicherzustellen, dass ein Stromspeicher die richtige Investition in Ihrer Situation ist. Gerne berät Sie unser EcoFlow-Expertenteam dazu!

Was kann ich tun, wenn sich ein Balkonkraftwerk bei mir aufgrund von Lage und Wetter nicht lohnt?

Wenn die Lage und die Wetterbedingungen es nicht erlauben, ein Balkonkraftwerk sinnvoll zu betreiben, sollten Sie nicht den Kopf hängen lassen. Es gibt schließlich Alternativen!

Einer dieser Ansätze ist die Verbesserung der Energieeffizienz. Statt in eine Solaranlage zu investieren, könnten energieeffiziente Geräte, bessere Isolierung und bewusster Energieverbrauch eine Möglichkeit sein, Ihre Energiekosten zu senken, ohne auf Solarenergie angewiesen zu sein.

Video:

Quellen: PublicDomain/Focus am 24.10.2023