Vor zwei Jahren schrieben wir, dass “eine geopolitische Bombe kurz vor der Explosion steht – Saudi-Arabien verhandelt mit China und Russland über den Beitritt zur BRICS-Gruppe!”.

In der Zwischenzeit haben sich die Dinge weiterentwickelt, und Riad hat sich dem “Globalen Süden” im Krieg gegen den herrschenden Westen angeschlossen. Das Problem ist nun, dass dieser Wirtschaftskrieg zu einem totalen Vernichtungskrieg wird.

Saudi-Arabien hat angekündigt, kein Rohöl mehr in US-Währung zu verkaufen, und die Auswirkungen einer solchen Entscheidung auf den Energiemarkt und die Weltwirtschaft lassen sich leicht vorhersehen.

Aber die “nukleare” Freigabe des Petrodollars wird zum Ausbruch des Dritten Weltkriegs führen , befürchten Analysten, die nicht sehen, wie die USA ohne einen größeren Konflikt aus den Seilen kommen können.

Die Petrodollar-Ära steht kurz vor ihrem Ende, nachdem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman angekündigt hat, dass er keine Verlängerung des historischen Abkommens mit den USA (das seit Juni 1974 in Kraft ist!) unterzeichnen wird, wonach sein Land im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Öl ausschließlich in US-Dollar verkaufen muss.

Rumänien vom saudischen Streik betroffen

Die ganze Welt steht am Rande des Wandels, überall werden Szenarien und Analysen erstellt, und die Vorhersagen sind nicht gerade rosig.

Zu einer Zeit, in der die Europäische Union auf die Annahme des europäischen Mindestlohns drängt und die ersten Auswirkungen der von den Behörden ergriffenen steuerlichen Haushaltsmaßnahmen in unserem Land zu spüren sind (die Gehälter wurden am 1. Juli erhöht, am selben Tag wie die Kraftstoffpreise), weht der Wind der Sparsamkeit vom Meer her. (So planen die NATO und der Westen, den Dritten Weltkrieg auszulösen)

Um nicht “Bankrott” zu sagen. Amerika steht kurz davor, die Kontrolle über die Transaktionen im Welthandel zu verlieren, und die Abschaffung des Dollars bei den Rohölverkäufen Saudi-Arabiens ist nur der jüngste Schlag im Rahmen des jüngsten Trends der “Entdollarisierung” – die BRICS+-Länder und benachbarte Regionen, einschließlich des Nahen Ostens und Asiens, suchen nach einer Möglichkeit, ihre nationalen Währungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu fördern. All dies ist Teil eines Prozesses, der die Bedeutung des Dollars im internationalen Finanzwesen schrittweise verringert.

Rumänien hat, wie viele andere Länder, die um die amerikanische “Sonne” kreisen, Devisenreserven in Dollar, und ein Teil der Kreditverträge mit der “Großen Finnin” ist in US-Währung. Glaubt jemand, dass Washington den Machtverlust hinnehmen wird, ohne entsprechend zu reagieren?

Die US-Presse berichtet, dass nach der Ankündigung von MBS von der Wall Street bis zum Capitol Hill nur noch darüber geredet wird, wie energisch und entschlossen auf alle Feinde Amerikas reagiert werden muss – eine Liste, die gerade um den Namen Saudi-Arabiens ergänzt wurde.

300x250

Das Ende des Petrodollars spiegelt nicht nur bedeutende Veränderungen in den Beziehungen zwischen Washington und Riad wider, sondern auch in den globalen Machtverhältnissen.

In dem Maße, wie die BRICS+-Länder und ihre Verbündeten die Zahl der Transaktionen in ihren eigenen Währungen erhöhen, gewinnt die Wahrnehmung der abnehmenden Bedeutung des Dollars im globalen Finanzwesen an Gewicht.

Warum der Dollar stark ist

300x250 boxone

Doch zunächst ein paar Worte zum Petrodollar. Im Jahr 1974 verpflichtete sich Saudi-Arabien, sein gesamtes Rohöl ausschließlich in US-Währung zu handeln und mit dem Erlös US-Schatzpapiere zu kaufen.

Im Gegenzug versprachen die USA, Saudi-Arabien mit militärischer Ausrüstung zu versorgen und bei Bedarf Schutz zu bieten. Nixon gelang es im Grunde, den Dollar zum Kernstück des globalen Währungssystems zu machen.