„Deeskalation“: Bahn stellt Mitarbeitern Ticketkontrolle bei Ausländern frei

Zur „Deeskalation“ ist es Zugbegleitern der Süd-Thüringen-Bahn künftig freigestellt, die Tickets von Ausländern zu kontrollieren. Die Strecke wird intern bereits als „Bürgerkriegsgebiet“ bezeichnet. Kurse im Asylheim sollen helfen.

Die Süd-Thüringen-Bahn hat es ihren Zugbegleitern freigestellt, die Fahrscheine ausländischer Fahrgäste zu kontrollieren. „In schwierigen Situationen können unsere Mitarbeiter zur Deeskalation selbst entscheiden, wie sie vorgehen“, teilte eine Bahnsprecherin der Thüringer Allgemeinen mit.

Hintergrund ist ein Leserbrief eines Ehepaares an das Blatt. Demnach habe eine Zugbegleiterin nur die Fahrkarten deutscher Reisender kontrolliert.

Die Schilderung des Ehepaares wies die Bahnsprecherin von sich. Vielmehr sei die Zugbegleiterin schon mehrfach durch den Zug gelaufen. Die Fahrkarten der Ausländer seien demnach vermutlich bereits kontrolliert worden, als das Ehepaar dazu stieg.

Jedoch stehe es den Zugbeleitern auch frei, zur „Deeskalation“ Fahrkarten nicht zu kontrollieren.

Betriebsrat warnt vor „Personen mit Migrationshintergrund“

Jüngst hatte die Süd-Thüringen-Bahn Schlagzeilen mit einem Brandbrief des Betriebsrats an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) gemacht. Darin wird extreme Gewalttätigkeit der Fahrgäste in den Zügen beklagt.

Die Mitarbeiter fühlten sich von der Politik im Stich gelassen. In dem Schreiben heißt es, daß es sich bei den Tätern um „Personen mit Migrationshintergrund“ handele, die vorwiegend aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl kommen. (Massenmigration: Die islamische Landnahme – vom Niedergang Europas)

Der Betriebsrat bittet in dem Brief um Entschuldigung, daß er sich nicht der „modernen ‚politischen Korrektheit‘ entsprechend“ ausdrücke. Obwohl man wisse, daß es „allzu oft und vor allem schon reflexartig passieren kann, in eine bestimmte politische Ecke gedrängt und als `ausländerfeindlich‘ oder gar rechtsextrem abgestempelt zu werden“, müsse man „Klartext“ reden.(Gruppenvergewaltigung in Deutschland: Mädchen und Frauen werden immer öfter zum Freiwild für Migranten)

Strecke gleiche einem „Schlachtfeld“

Demnach kommt es auf der Strecke Erfurt-Suhl-Meiningen regelmäßig zu „Szenen, welche aus einem Bürgerkriegsgebiet“ stammen könnten.

An anderer Stelle ist vom „Schlachtfeld Fahrgastraum“ die Rede. Bei Fahrscheinkontrollen würden die meist weiblichen Mitarbeiter in den Zügen sexistisch bedroht, angegriffen und angespuckt.

Schläge und Tritte gehörten zur Tagesordnung. Auch die vorwiegend männlichen Lokführer seien Opfer dieser Angriffe. Aufgrund der Bedrohungen müsse man das Schwarzfahren „hilflos“ tolerieren.

Man rede nicht „über Ausnahmen oder die berühmt-berüchtigten Einzelfälle“. Vielmehr gehe es um „nahezu alltägliche Vorfälle“. Darüber hinaus würden die „Mitglieder dieser Personengruppe“ auf freier Strecke die Notbremsen ziehen.

Eine „junge zierliche Lokführerin“ wurde dadurch genötigt, im „Schlachtfeld Fahrgastraum“ technische Maßnahmen durchzuführen.

Unter „Todesangst“ und in einem „stark durch menschliches Blut verunreinigten Triebwagen hat sie die Fahrt bis zum Bahnhof Suhl fortsetzen“ müssen.

In wilder Flucht über die Gleise