Wo sind sie denn geblieben? 24 bis 41 Milliarden Dollar für den „Kampf gegen den Klimawandel“

Die Weltbank – Wer wir sind . Wie man so schön sagt: Wir sind „uns selbst gegenüber verantwortlich“.

Die Weltbank ist der größte multinationale Klimafinanzierungskonzern der Welt. Die Welt steht kurz vor dem Untergang, die Ozeane stehen kurz vor dem Überkochen, aber niemand bei der Weltbank kann erklären, wo die Milliarden Dollar der Mittel zur Rettung der Erde gelandet sind.

Es ist fast so, als würde sich dort niemand einen Dreck um das Klima scheren. Wäre die Weltbank ein riesiger parasitärer Tintenfisch, der sich von den Steuerzahlern des Westens ernährt, würde sie vielleicht genauso aussehen.

Ein neuer Oxfam-Bericht zeigt, dass über sechs Jahre hinweg vermutlich mindestens 24 Milliarden Dollar aus den Bilanzen verschwunden sind, es könnten aber auch bis zu 41 Milliarden Dollar sein.

Im Grunde hat die Weltbank eine Menge Geld in ihr Budget gesteckt, aber niemand hat sich die Mühe gemacht, nachzuverfolgen, ob und wofür das Geld ausgegeben wurde, ob das Budget gesprengt wurde oder ob sich nie einer drum kümmerte und das Team in Costa Rica lieber surfen ging.

Stellen Sie sich vor, wir könnten unsere Steuern auf diese Weise machen? Tatsächlich ist es ein bisschen dreist, zu sagen, das Geld sei „aus den Bilanzen verschwunden", weil es offenbar keine Bilanzen gab, nicht für die Ausgaben.

Oxfam kann die fehlenden Summen nur schätzen, weil sie andere Projekte der Weltbank untersucht und festgestellt haben, dass die endgültigen Kosten um 26 bis 43 Prozent von den geplanten Kosten abweichen.

Auf dieser Grundlage haben sie dann eine ungefähre Zahl für die Höhe der fehlenden Millionen ermittelt. So schlimm ist es. Wir können noch nicht einmal sagen, wie viel fehlt. Ein Insider sagte der New York Post: „Es könnte doppelt oder zehnmal so viel sein.“ (Klima: Kohlendioxid hat keinerlei Einfluss auf die globale Erwärmung, so eine Top-Studie)

Die supranationalen, unverantwortlichen Organisationen wie die Weltbank und die UNO sind zweifellos die Hauptattraktionen globaler Trittbrettfahrer. Sie sind wie ein Supermagnet für Menschen, die gern das Geld anderer Leute ausgeben:

Stümperhafte Weltbank-Bürokraten haben den Überblick über mindestens 24 Milliarden Dollar verloren, die zur Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel verwendet wurden. Dies geht aus einem aufsehenerregenden Bericht einer linksgerichteten Wohltätigkeitsorganisation hervor.

Eine Untersuchung von Oxfam deckte „schlechte Buchführungspraktiken“ des in Washington ansässigen internationalen Kreditgebers auf, die dazu führten, dass zwischen 24 und 41 Milliarden US-Dollar an Geldern verloren gingen.

Die Prüfung der Agentur ergab einen „Mangel an nachvollziehbaren Ausgaben“ in den letzten sieben Jahren – teilweise aufgrund einer merkwürdigen Buchhaltungspraxis, bei der die Bank ihre Klimafinanzierung zum Zeitpunkt der Genehmigung eines Projekts verbucht und nicht zum Zeitpunkt des Projektabschlusses.

In dem Bericht „ Climate Finance Unchecked “ stellte Oxfam fest, dass es äußerst schwierig ist, einfache Antworten zu erhalten:

„Wir mussten uns durch Schichten komplexer und unvollständiger Berichte wühlen, und selbst dann waren die Daten voller Lücken und Ungereimtheiten. Die Tatsache, dass diese Informationen so schwer zugänglich und verständlich sind, ist alarmierend – es sollte kein Team professioneller Forscher nötig sein, um herauszufinden, wofür Milliarden von Dollar ausgegeben werden, die für den Klimaschutz bestimmt sind.