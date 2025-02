5D-Aufstieg: Ihre DNA wird aktiviert – können Sie die Veränderung spüren?

Teile die Wahrheit!

Die Menschheit befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden Entwicklungsphase. Unsere ruhenden DNA-Stränge werden aktiviert und ermöglichen uns Erdenbewohnern, in unsere bisher fortschrittlichste und mächtigste Version einzutreten.

Sie sind so gesegnet, während des „Großen Erwachens“ hier zu sein, wenn der Planet Erde von 3D auf 5D wechselt. So sehr, dass viele Seelen jetzt gerne in Ihrer Lage wären!

Stattdessen verfolgen sie von der Seitenlinie aus, was voraussichtlich die größte Show aller Zeiten werden wird.

Nicht nur die Sonne wird heller – und führt uns zu steigenden Frequenzen der Glückseligkeit und glücklichen Zufälligkeit –, sondern auch Ihr Licht.

Was passiert mit dem Planeten und dem menschlichen Körper?

Die Sonne sendet in großem Ausmaß Sonneneruptionen aus und versetzt den Planeten Erde in eine höhere Schwingung – eine Frequenz, die bedingungslose Liebe, Licht, Frieden, Gelassenheit und spirituelles Erwachen umfasst.

Durch die Aufnahme höher schwingender und höherdimensionaler Lichtcodes von der Sonne können Sie Ihren Körper auf ein DNA-Upgrade vorbereiten, was zu einem größeren spirituellen Bewusstsein führt. (10 untrügliche Zeichen, dass Ihr Drittes Auge bereits geöffnet ist – und wie Sie Ihr drittes Auge entsperren!)

Seien Sie sich bewusst, dass 5D eine Schwingung und kein Ort ist. Obwohl Sie immer noch hier auf diesem Planeten sind, haben Sie vielleicht das Gefühl, in einer völlig anderen Welt zu sein. Steigendes Bewusstsein kann Ihre Lebenseinstellung tiefgreifend beeinflussen und das Gesamterlebnis verbessern.

Die menschliche DNA besteht, wie die moderne Wissenschaft vermutet, nur aus zwei aktiven DNA-Strängen. In esoterischen Lehren, alten Legenden und Mythen sowie im Hinduismus besteht die menschliche DNA jedoch aus 12 Strängen!

Die vollständige Aktivierung der DNA erfolgt gleichzeitig mit einer katastrophalen Bewusstseinsverschiebung.

Nicht jeder DNA-Strang ist aktiv. Ein ResearchGate-Bericht stellt fest, dass die 10 inaktiven Stränge, obwohl sie als „ Junk-DNA “ bezeichnet werden , eng mit der spirituellen Welt verbunden sind und übernatürliche Kräfte enthalten.

Durch die Aktivierung ruhender DNA-Stränge wird eine tiefe Verbindung zum Universum hergestellt und Sie können mehrere Dimensionen gleichzeitig anzapfen. Gleichzeitig werden Sie zu größerem Bewusstsein, größerer Weisheit und spirituellen Gaben gelangen, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen.

Indem Sie Ihre Schwingung ändern und mit positiven Absichten nach vorne schauen, können Sie Ihre DNA von der Standard-Doppelhelix in ihre vollständig aktivierte 12-strängige Form umwandeln.

Das Buch „Activating Our 12-Stranded DNA“ von Ruslana Remennikova geht ausführlich auf das Thema ein.

Anzeichen dafür, dass Ihr Körper auf 5D-Bewusstsein umsteigt

Während dieser Zeit fühlen Sie sich möglicherweise „leichter“ oder geistig bewusster. Wenn Sie einige oder alle der folgenden Symptome verspüren, erleben Sie möglicherweise gerade eine Welle des Aufstiegs ins 5D-Bewusstsein:

Müdigkeit/Erschöpfung

Ausbrüche zufälliger Euphorie

Kurze Momente der Erleuchtung

Den gegenwärtigen Moment häufiger wahrnehmen

Für jede Kleinigkeit besonders dankbar sein

Mehr Empathie gegenüber anderen empfinden

Erkennen von Anzeichen spiritueller Gaben (wie z. B. Klingeln in den Ohren, dessen Tonhöhe schwankt und das als mentale Botschaft aus der Geisterwelt interpretiert wird)

Lebhafte, klare oder wiederkehrende Träume

Bemerken Sie, dass alles um Sie herum heller, leuchtender und bunter ist

Mehr Interesse an Spiritualität verspüren

Kribbeln am ganzen Körper, insbesondere an Händen und Füßen

Synchronizitäten erleben und

Engelszahlen sehen (z. B. „1111“, „333“ oder „888“)

Zeichen der Öffnung des dritten Auges

Wenn Sie die Augen schließen, bemerken Sie helle Lichter, Farben oder lebendige visuelle Effekte.

Die Aura anderer Menschen leicht erkennen

Abneigung gegen Nahrungsmittel mit niedriger Schwingungsfrequenz, wie etwa Junkfood und Fleisch

Es ist wichtig zu beachten, dass einige der oben aufgeführten Symptome mit einer Krankheit zusammenhängen könnten. Dennoch ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn Symptome anhalten oder von Schmerzen begleitet werden.