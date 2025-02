Abgewerteter Dollar wird zum Crash führen – globale Schulden erreichen 326% des BIP

Teile die Wahrheit!

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong ist zurück mit einer Warnung an Präsident Trump, der einen schwächeren Dollar will.

Trump könnte versuchen, einen niedrigeren Wert des US-Dollars zu erzwingen, um das Handelsdefizit auszugleichen. Erst in der vergangenen Woche hat Trump niedrigere Zinsen gefordert.

Experten sagen, dass dies auch den Wert des US-Dollars senken könnte. Armstrong sagt voraus: „Alles hat einen internationalen Wert. Wenn man den Wert des Dollars senkt, dann wird Öl in Dollar ausgedrückt steigen.

Schauen Sie sich Gold an. Es erreicht gegenwärtig keine neuen Höchststände, weil der Dollar steigt, aber stellen Sie es in kanadischen Dollar oder Euro dar und es erreicht neue Höchststände. . . Wenn Sie den Dollar drastisch abwerten, werden Sie einen Crash auslösen – wieder einmal. . . . Es könnten 40 bis 50 % sein.“

Armstrong verfügt über umfassende Erfahrungen auf den Währungsmärkten. 1985 wurde Armstrong von der Reagan-Regierung gebeten, den Wert des Dollars zu senken, um den Handel anzukurbeln. Armstrong warnte, dass es bei einer Senkung des Dollars innerhalb von zwei Jahren zu einem großen Absturz kommen würde.

Was geschah? Zwei Jahre später stürzte der Aktienmarkt beim berüchtigten Börsencrash 1987 an einem Tag um mehr als 22 % ab. Das ist immer noch der Rekord für einen prozentualen Einbruch an einem Tag. (Trump-Zölle lassen Aktienmärkte, Kryptos crashen und Dollar steigen)

Armstrong weiter: „Am Ende sagten sie, dass wir glauben, dass Devisen etwas mit dem Absturz zu tun hatten. Das war das Beste, was ich aus ihnen herausbekommen konnte. Sie werden sich nicht hinstellen und sagen, oh je, wir haben ihn (den Absturz) verursacht, indem wir den Dollar um 40 % gesenkt haben.“

Armstrong wird Präsident Trump einen Brief schreiben, in dem er ihn davor warnt, den US-Dollar zu senken.

Wie sieht das Kriegsbild jetzt aus, da Trump, der ein „Friedensstifter“ sein will, im Amt ist? Armstrong sagt: „Der französische Präsident Macron hat gesagt, er wolle Truppen in die Ukraine schicken.

Großbritannien hat gerade 20.000 oder 30.000 Soldaten nach Rumänien geschickt. Sie stehen am Rande einer Staatsschuldenkrise. Sie haben also die Wahl: Sie geben auf und sagen: „Tut uns leid, wir haben Mist gebaut.“

Oder: „Es liegt nicht an uns, sondern an Putin.“ „Wir müssen ihn holen.“ „Die deutsche Regierung ist gleich am nächsten Tag nach der Wahl Trumps gestürzt.“ „Sie sehen, dass sich das in ganz Europa abspielt.“

Abschließend sieht Armstrong, dass Gold (und Silber) fortan steigen werden. Die USA sind immer noch die bei weitem stärkste Wirtschaft, aber Armstrongs Computerprogramm „Socrates“ sieht eine globale Rezession nicht später als 2028.

Socrates sieht auch die Möglichkeit eines „Krieges schon im April oder Mai 2025.“ Armstrong sagt Präsident Trump: „Raus aus der NATO-ASAP.“

Globale Schulden erreichen 326% des BIP

Die globale Gesamtverschuldung hat ihren Höchststand erreicht und liegt bei 326 % des globalen BIP. Dem Institute of International Finance zufolge werden in den letzten drei Quartalen des Jahres 2024 weitere 12 Billionen Dollar Schulden hinzukommen.

Diese Zahl übertrifft alles, was wir während der Pandemie erlebt haben, und dürfte weiter steigen, da die Regierungen weiterhin Kredite aufnehmen, ohne die Absicht zu haben, diese zurückzuzahlen.