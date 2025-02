AUF1 TV: Okkulte Rituale, Illuminaten, geheime Bunker: Nikolas Pravda deckt Unheimliches auf (Video)

Teile die Wahrheit!

Nikolas Pravda ist bekannt für seine tiefgründigen Recherchen zu angeblichen Verschwörungstheorien. Er schreibt in seinen Büchern über die Codes der Eliten, geheime Bunker, okkulte Rituale und Massenmanipulation, etwa durch das MK-Ultra-Programm der CIA zur Bewusstseinskontrolle.

In diesem ausführlichen Interview bringt Pravda die Fassade der Mächtigen zum Bröckeln und erschüttert unser Weltbild mit erschreckenden Enthüllungen. 📚

Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme

Diesen Einfluss haben die Programme der Matrix auf unser aller Leben! In der Matrix, die wir bewohnen, gibt es unterschiedliche Programme, die eine Illusion oder Desillusion bewirken.

Wie im Fernsehen oder bei einem Computer hat ein jedes Programm eine bestimmte Auswirkung bzw. einen absichtlichen Nutzen. Folgen Sie mir in diesem Programmführer zu den Tiefen und Höhen der menschlichen Wahrnehmung, die das Bewusstsein täuschen oder schärfen, je nachdem, welche Informationen uns über ein Programm zur Verfügung stehen.

Lesen Sie die Untersuchungen und Entschlüsselungen der hyperdimensionalen Torsionsfeldphysik, über die Quantenphysik, die Hindu-Mystik, ob die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer ist, welche alternativen Theorien der menschlichen Schöpfung es gibt, was die Anunnaki, die Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit gemeinsam haben, was es mit der Archonten- und Reptilien-Theorie auf sich hat, die Entstehung, deren Sinn auf der Erde und wie sie Teil unserer Körper sind, was genau die Saturn-Mond-Matrix innerhalb des holographischen Universums in uns auslöst und was wir tatsächlich in der Realität wahrnehmen.

Natürlich darf der Vatikan mit seiner Agenda, den Lügen, den Symbolen und seiner Verdrehung der Geschichte, die Rolle der Jesuiten im Hinblick auf den Jahrhunderte andauernden Krieg gegen Germanien, und die Rolle des Antichristen, des falschen Propheten, nicht fehlen.

Zu guter Letzt analysieren wir die Alte Welt Ordnung, was alles in der Vergangenheit geschah, den Reset der Zeitleiste, unterdrückte Technologie, die Neubesiedlung der Städte und wie das Narrativ verdreht und manipuliert wurde, um so eine weitere Illusion zu erschaffen.

Schalten Sie ein und durchschauen wir zusammen die Programme der Matrix!

Antarktis: Hinter der Eiswand

Tauchen Sie ein in die Entdeckungen und Legenden der Antarktis Seit Jahrhunderten regt die Antarktis unsere Phantasie an. Von den historischen ersten Entdeckern des 19. Jahrhunderts bis zu den Whistleblowern von heute sind wir immer noch fasziniert von den Wundern und Mythen, die in den eisigen Ebenen der Antarktis verborgen liegen.

Als letzte unerforschte Wildnis der Welt ist die Antarktis voller Geheimnisse, und als Land der Extreme ist sie auch hervorragend darin, ihre Geheimnisse zu bewahren. Antike Landkarten zeichnen bereits ein ungewöhnliches Bild vom Südpol. Doch woher kannten die Erschaffer all die Details?

Seltsame Anomalien auf Google Earth, wie zum Beispiel Türen, Raumschiffe und Gebäude, untermauern, dass sich dort mehr verbirgt, als wir wissen sollen. Zahlreiche Stationen forschen im Verborgenen an bekannten und unbekannten Experimenten, deren Auswüchse hier und da ans Licht der Öffentlichkeit kommen, wie die vorliegenden Bilder und Aussagen bestätigen.

Immer wieder tauchen ebenso phantastische Fotos im Internet auf, die uns eine Welt mit Hinweisen auf antike Zivilisationen und hochtechnologische Gesellschaften zeigen sollen, allerdings zeigt sich, dass in einigen Fällen eine Künstliche Intelligenz am Werk ist.

Die Pyramiden in der Antarktis, Neuschwabenland, Weltraumarchen, das geheime Weltraumprogamm, die Erdallianz, die Dunkle Flotte, ein Stargate, ein Alien-Labor, die dort gefangenen gefallenen Engel kombiniert mit alten Reiseberichten von Abenteurern, die hinter der Eiswand gelebt haben erschaffen ein Sammelsurium einer gigantischen Verschwörung, die der Menschheit vorenthalten wird und die es in diesem Buch aufzudecken gilt.