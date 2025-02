Bei künstlichem Fleisch geht es darum, die Nahrungsmittelversorgung zu kontrollieren

Mit ihren patentierten Kunstfleischprodukten erlangen die Globalisten eine beispiellose Kontrolle über die Gesundheit der Menschen.3 Der Versuch, die gesamte Weltbevölkerung ohne tierische Produkte zu ernähren, klingt zwar edel, ist aber eine Täuschung.

Will Harris ist ein Pionier der regenerativen Landwirtschaft und betreibt White Oak Pastures in Bluffton, Georgia. Er produziert hochwertige Produkte aus Weidehaltung, darunter Rindfleisch und andere tierische Produkte, auf eine Weise, die gut für die Verbraucher, die Umwelt und die finanzielle Gesundheit seines Unternehmens ist. Während die Globalisten die Idee verbreiten, dass tierische Lebensmittel den Planeten zerstören, ist dies bei regenerativer Landwirtschaft wie Harris weit von der Wahrheit entfernt.

Es sind die unechten Lebensmittel, die letztlich die Umwelt gefährden. „Wir binden 3,5 Pfund Kohlendioxidäquivalent für jedes Pfund grasgefütterten Rindfleischs, das wir verkaufen. Ironischerweise haben dieselben Umweltingenieure eine Analyse der Impossible Burgers durchgeführt“, sagte Harris in der Sendung The Joe Rogan Experience . „Sie stoßen 3,5 Pfund Kohlendioxidäquivalent aus.“ 4

Regenerative Landwirtschaft schlägt gefälschte Lebensmittel

Impossible Foods ist neben Beyond Meat ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Kunstfleisch. Das Unternehmen behauptete, einen besseren CO2-Fußabdruck als Nutztierfarmen zu haben, und beauftragte Quantis, eine Gruppe von Wissenschaftlern und Strategen, um seine Behauptung zu beweisen. Laut der Zusammenfassung reduzierte sein Produkt die Umweltbelastung in den untersuchten Kategorien, darunter Flächennutzung und Wasserverbrauch, um 87 bis 96 Prozent. 5

Dabei wird jedoch das Kunstfleisch mit Fleisch aus Großbetrieben verglichen, die bekanntermaßen umweltschädlich sind und überhaupt nicht mit Harris‘ Farm zu vergleichen sind. Harris beauftragte Quantis für White Oaks mit derselben Analyse und veröffentlichte eine 33-seitige Studie, die die Emissionen von White Oaks Pastures mit denen der konventionellen Rindfleischproduktion vergleicht. 6

Während das hergestellte Kunstfleisch seinen CO2-Fußabdruck in einigen Kategorien um bis zu 96 % reduzierte, waren die Nettogesamtemissionen von White Oaks im Vergleich zu in Großbetrieben produziertem Fleisch negativ.

Darüber hinaus wies das grasgefütterte Rindfleisch von White Oak Pastures einen um 111 % niedrigeren CO2-Fußabdruck auf als ein typisches US-amerikanisches Großbetrieb, und sein regeneratives System band effektiv Kohlenstoff im Boden, wodurch der Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen ausgeglichen wurde.7

„Das WOP-System [White Oak Pastures] bindet effektiv Kohlenstoff im Boden und gleicht damit einen Großteil der Emissionen aus, die mit der Rindfleischproduktion verbunden sind“, heißt es in dem Bericht. „Im besten Fall kann die WOP-Rindfleischproduktion einen positiven Nettoeffekt auf das Klima haben. Die Ergebnisse zeigen großes Potenzial.“ 8

Die Vorstellung, dass Tiere aus der Landwirtschaft entfernt werden müssten, um den Planeten zu retten, ist also völlig falsch. Tatsächlich sind Tiere ein integraler und notwendiger Teil des Wiederherstellungsprozesses.

Was ist Kunstfleisch?

Künstliches Fleisch wird als gesundes Lebensmittel vermarktet, ist aber nichts weiter als eine hochverarbeitete Mischung aus Chemikalien. Impossible Foods beispielsweise verwendet Gentechnik, um die DNA von Sojapflanzen in Hefe einzufügen und so gentechnisch veränderte Hefe mit dem Gen für Soja-Leghämoglobin zu erzeugen. 9

Impossible Foods bezeichnet diese Verbindung als „Hämeisen“, aber technisch gesehen produzieren Pflanzen Nicht-Hämeisen, und dies ist aus gentechnisch veränderter Hefe gewonnenes Soja-Leghämoglobin. 10 Hämeisen kommt nur in Fleisch und Meeresfrüchten vor. Das gentechnisch veränderte Hämeisen von Impossible Foods wird in ihren Kunstfleischburgern als Farbzusatz verwendet, der das Produkt wie echtes Fleisch „bluten“ lässt.

Die gesundheitlichen Auswirkungen von GE-Häm sind unbekannt, doch dies hinderte die US-amerikanische Food and Drug Administration nicht daran, Soja-Leghämoglobin im Jahr 2019 zuzulassen. Das Centre for Food Safety („CFS“) reichte Klage ein, in der es die Zulassung anfocht, die es als „ungewöhnlich schnell“ 11 und als riskant für die öffentliche Gesundheit bezeichnete.

In ihrer Klage weist CFS darauf hin, dass Soja-Leghämoglobin mithilfe synthetischer Biologie oder „Gentechnik auf Steroiden“ produziert wird, bei der DNA-Stücke nicht zwischen Arten ausgetauscht werden, sondern neue biologische Teile, Geräte und Systeme konstruiert werden, die in der natürlichen Welt nicht vorkommen. 12

Der Grund, warum Impossible Foods auf synthetische Biologie zurückgriff, um gentechnisch verändertes Soja-Leghämoglobin herzustellen, liegt darin, dass es nicht genug der Substanz direkt aus den Sojabohnenwurzeln extrahieren konnte, um seine Fleischersatzprodukte in industriellem, massenproduziertem Maßstab herzustellen. Der FDA-GRAS für Soja-Leghämoglobin ist 526 Seiten lang, falls Ihnen das eine Vorstellung von der industrialisierten Komplexität dieses sogenannten GRAS-„Gesundheits“-Lebensmittels gibt. 13

Beyond Meat wird ähnlich industriell verarbeitet. Beyond Burger-Patties enthalten 22 Zutaten. Darunter sind kaltgepresstes Rapsöl, Erbsenproteinisolat, Zellulose aus Bambus, modifizierte Lebensmittelstärke und Methylzellulose 14 – alles andere als „gesunde“ Lebensmittel. Um diese Zutaten in ein Patty zu verwandeln, das wie Fleisch aussieht, ist eine weitere Verarbeitung erforderlich.

Aufschlussreich ist auch, dass wirklich natürliche Lebensmittel zwar nicht patentiert werden können, da Impossible Foods jedoch mindestens 14 Patente besitzt und etwa 100 weitere angemeldet sind.15

Das gefälschte Fleisch von Impossible Foods ist mit Glyphosat belastet, LA

Wenn man bedenkt, dass viele Zutaten in Kunstfleischprodukten aus gentechnisch verändertem Soja hergestellt werden, ist es nicht überraschend, dass sie auch mit dem Herbizid Glyphosat verunreinigt sind. Die Verbraucherschutzgruppe Moms Across America („MAA“) beauftragte Health Research Institute Labs („HRI Labs“), ein unabhängiges Labor, das sowohl Mikronährstoffe als auch Giftstoffe in Lebensmitteln testet, um zu bestimmen, wie viel Glyphosat im Impossible Burger und seinem Konkurrenten, dem Beyond Burger, enthalten ist.

Der Gesamtgehalt an Glyphosat und AMPA, dem Hauptmetaboliten von Glyphosat, in den Burgern betrug 11,3 Teile pro Milliarde („ppb“) im Impossible Burger und 1 ppb im Beyond Burger. 17

Als die besorgniserregenden Ergebnisse veröffentlicht wurden, startete Impossible Foods eine Hetzkampagne, um die MAA zu diskreditieren. Dabei bezeichnete das Unternehmen die Müttergruppe als „eine fundamentalistische Gruppe, die gegen Gentechnik, Impfungen und die Wissenschaft ist und auf zynische Weise einen giftigen Mix aus medizinischen Fehlinformationen und völlig unregulierten, ungetesteten und potenziell giftigen Quacksalber-‚Nahrungsergänzungsmitteln‘ vertreibt …“ 18

Das Glyphosat im Kunstfleisch ist ein Problem. Die überschüssigen Mengen an Omega-6-Fett in Form von Linolsäure („LA“) sind ein anderes. Meiner Meinung nach ist dieses Stoffwechselgift der Hauptverursacher der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen. Es ist wichtig zu wissen, dass Kunstfleischalternativen keine gesunden tierischen Fette enthalten. Das gesamte Fett stammt aus industriellen Samenölen wie Soja- und Rapsöl, die die besten LA-Quellen sind.

Um Ihre LA-Aufnahme gering zu halten, ist es wichtig, dass Sie hochverarbeitete Lebensmittel aus Ihrer Ernährung streichen, und dazu gehört auch Kunstfleisch.

Auch „Präzisionsfermentation“ ist nicht natürlich

Gefälschte Lebensmittelhersteller wollen Sie glauben machen, dass ihre Produkte natürlich sind, weil sie aus Pflanzenbestandteilen hergestellt werden, obwohl es in der Natur nichts Vergleichbares gibt. Präzisionsfermentation ist ein weiterer Begriff, den die Biotechnologiebranche verwendet, um die Popularität der wirklich gesundheitsfördernden natürlichen Fermentation auszunutzen.

Präzisionsfermentierung hat jedoch nichts mit ihrem natürlichen Gegenstück zu tun. Das vielleicht Beunruhigendste an der Anwendung von Präzisionsfermentierung ist, dass Unternehmen behaupten dürfen, sie sei natürlich.

Stoffwechseltechnik ist ein wichtiger Teilbereich der Präzisionsfermentation, bei der Methoden wie Sequenzierung der nächsten Generation, Hochdurchsatz-Bibliotheksscreening, molekulares Klonen und Multiomik zum Einsatz kommen, „um mikrobielle Stämme, Stoffwechselwege, Produkterträge und die Skalierung von Bioprozessen zu optimieren.“ 19 Das klingt doch ganz nach etwas, das man auf dem Bauernhof erlebt, oder?

Ob es nun Präzisionsfermentation, Genomeditierung, GVO oder etwas anderes genannt wird: Fallen Sie nicht auf den Hype herein, dass es gut für Sie oder den Planeten sei.

Wo sollten Sie Ihr Fleisch kaufen?

Wenn Kunstfleisch nicht gesund ist und Fleisch aus Großbetrieben auch keine gute Wahl ist, stellt sich die berechtigte Frage, wo Sie Fleisch finden können, das Ihrer Gesundheit und dem Planeten zugutekommt. Die Antwort lautet: Lernen Sie einen Landwirt in Ihrer Nähe kennen. Besuchen Sie den Hof und sehen Sie sich an, wie die Tiere aufgezogen werden.

Informieren Sie sich über die Ressourcen, die Ihnen in Ihrer Gemeinde zur Verfügung stehen. Die Gemeinde wird natürlich die Anbieter anerkennen, die Lebensmittel richtig anbauen. Wenn Sie in Ihrer Nähe keinen Bauernhof für Wiederkäuer wie Kühe, Büffel oder Lämmer finden, suchen Sie in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft nach zertifizierten Bio-Produkten. Am besten bleiben Sie jedoch in Ihrer Nähe und finden eine Quelle für echte, vollwertige Lebensmittel.

Wenn möglich, legen Sie einen Gemüsegarten an, züchten Sie Obstbäume und halten Sie sogar Hühner, wenn das in Ihrer Gegend erlaubt ist. Wenn Sie die Lebensmittel nicht selbst beschaffen können, können Sie sich an Ihre Gemeinde wenden, um die Lücken zu füllen.

Genau wie bei GVO ist es auch wichtig, das Bewusstsein für die Gefahren von Kunstfleisch zu schärfen, insbesondere in dieser frühen und stark expandierenden Phase. Sagen Sie Ihrem sozialen Umfeld, dass es zur Rettung des Planeten und zur Unterstützung Ihrer Gesundheit notwendig ist, auf alle Kunstfleischalternativen zu verzichten und sich stattdessen für echte Lebensmittel zu entscheiden.

Wenn Sie Lebensmittel einkaufen, sollten Sie Ihren Landwirt kennen und darauf achten, dass die Landwirtschaft regenerative, biologisch-dynamische Methoden und/oder Methoden der Weidehaltung anwendet. Denn diese benötigen wir, um eine gesunde, autonome Bevölkerung zu unterstützen.

Quellen und Referenzen

