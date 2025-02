Teile die Wahrheit!

Eine wichtige neue Studie unter der Leitung von Kai-Lun Cheng, Hsiang-Lin Lee, beide von der Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan, und James Cheng-Chung Wei, Shanxi Bethune Hospital, Shanxi Academy of Medical Sciences, Third Hospital of Shanxi Medical University, Tongji Shanxi Hospital, Taiyuan, China, und Kollegen wirft dringende Fragen zu den langfristigen Auswirkungen von COVID-19-Impfstoffen auf die Schilddrüsengesundheit auf.

Mit Hilfe der TriNetX föderierten Datenplattform, die elektronische Krankenakten aus der realen Welt zusammenfasst, analysierten die Forscher im Rahmen einer retrospektiven Kohortenstudie über zwei Jahre hinweg 2.333.496 Patienten, die Hälfte davon geimpft, die andere Hälfte ungeimpft.

Sie stellen die Hypothese auf, dass die COVID-19-Impfung das Auftreten von Schilddrüsenfehlfunktionen, einschließlich subakuter Thyreoiditis, Hyperthyreose und Hypothyreose, beeinflussen kann.

Beunruhigende Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie sind sowohl erstaunlich als auch beunruhigend. Während das Risiko einer subakuten Thyreoiditis unverändert blieb, wurde 3–9 Monate nach der Impfung ein vorübergehender Rückgang der Fälle von Hyperthyreose beobachtet, der sich nach 12 Monaten normalisierte.

Besorgniserregender ist jedoch der signifikante Anstieg des Hypothyreose-Risikos zwischen 6 und 12 Monaten nach der Impfung (HR: 1,14-1,30). Bei Empfängern von mRNA-Impfstoffen sind die Daten sogar noch alarmierender: Nach 12 Monaten waren sowohl das Hyperthyreose- als auch das Hypothyreose-Risiko signifikant erhöht (HR: 1,16-2,13).

Diese Trends deuten auf eine mögliche Autoimmunität der Schilddrüse oder Störungen der endokrinen Homöostase hin, die durch die COVID-19-Impfung ausgelöst werden. (Impfstoffe sollten die Pandemie beenden: Die Zahl der Todesfälle spricht eine andere Sprache)

Beschränkungen legen weitere Studien nahe

Die Daten müssen jedoch sorgfältig geprüft werden. Die Verwendung von TriNetX ermöglicht einen umfangreichen, realitätsnahen Datensatz, der jedoch mit Einschränkungen verbunden ist – vorwiegend die Abhängigkeit von elektronischen Gesundheitsakten, bei denen es möglicherweise an Konsistenz der Diagnosekriterien zwischen den Einrichtungen mangelt.

Das Propensity-Score-Matching mildert zwar eine gewisse Verzerrung, aber Störvariablen (wie vorbestehende Autoimmunveranlagungen oder gleichzeitige Infektionen) könnten die Ergebnisse dennoch verfälschen.

Darüber hinaus lässt das Fehlen einer detaillierten Aufschlüsselung nach Impfstoffmarke, Dosisanzahl und demografischen Merkmalen der Patienten kritische Lücken in der Interpretation.

Probleme?

Sollten wir uns Sorgen machen? Diese Studie beweist keine Kausalität, aber der Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Schilddrüsenfehlfunktionen ist nun unbestreitbar. Die potenziellen langfristigen endokrinen Auswirkungen erfordern eine rigorose Folgeforschung.

Wenn Schilddrüsenfehlregulationen nach einer Impfung eine Realität sind, müssen Ärzte die Schilddrüsenfunktion bei geimpften Personen proaktiv überwachen – insbesondere bei Personen, die mRNA-Formulierungen erhalten.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens müssen ein Gleichgewicht zwischen der Befürwortung von Impfstoffen und Transparenz herstellen und sicherstellen, dass neu auftretende Sicherheitssignale weder ignoriert noch als Spekulation abgetan werden.

Ist dies eine weitere unterschätzte Nebenwirkung der Massenimpfung? Die Daten sagen, dass wir es uns nicht leisten können, wegzuschauen.