Bill Gates droht Trump: „Millionen werden sterben“, während RFK seinen Griff um die globale Macht verstärkt!

Bill Gates DROHT Trump: „Millionen werden STERBEN“ , wenn RFK Jr. die Gesundheitspolitik übernimmt! RFK Jr., jetzt Gesundheitsminister, ENTHÜLLT die Pharmaindustrie und untersucht die chronische Krankheitskrise in Amerika!

Unterdessen gerät Bill Gates in Panik, als Trump und Musk die globalistische Agenda demontieren! Die Medien LÜGEN, die Eliten zittern und der Kampf um die Wahrheit hat begonnen!

Amerika am Scheideweg: Der Kampf um Gesundheit, Freiheit und Wahrheit beginnt JETZT!

Amerika steht am Abgrund einer neuen Ära. Präsident Donald J. Trump ist zurück im Weißen Haus und erschüttert das Establishment in seinen Grundfesten. Aber er ist nicht allein.

An seiner Seite führt kein anderer als Robert F. Kennedy Jr., der nun als Gesundheitsminister bestätigt wurde, einen Kampf gegen die Korruption im Gesundheitssektor .

Und die Eliten? Sie haben schreckliche Angst.

Bill Gates, der globalistische Milliardär, hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen : MILLIONEN WERDEN STERBEN, wenn Trump und Elon Musk nicht ihre massiven Entwicklungshilfeprogramme wieder einführen.

Aber geht es bei diesen Programmen wirklich darum, Leben zu retten, oder sind sie nur ein weiterer Trick, um die Kontrolle über die Weltbevölkerung aufrechtzuerhalten?

Unterdessen zerreißt RFK Jr. die Darstellung der Pharmaindustrie . Er fordert eine Untersuchung des astronomischen Anstiegs chronischer Krankheiten, der in die Höhe schießenden Autismusraten und der potenziellen Gefahren, die in Antidepressiva und Impfplänen lauern. (Die „Great Reset“-Agenda der Elite: 5G-Überwachungsnetze, „Todesspritzen“ durch Impfstoffe und die ultimative Machtübernahme – so planen sie, uns alle zu kontrollieren!)

Wie vorherzusehen war, haben die Medien eine umfassende Hetzkampagne gestartet , verdrehen seine Worte und führen die Öffentlichkeit in die Irre.

Amerika, wach auf! Die Frontlinien sind gezogen und der Kampf um die Wahrheit ist wichtiger denn je.

RFK Jr. erklärt der Korruption in Gesundheitsbehörden den Kampf!

Robert F. Kennedy Jr. ist nicht hier, um Spielchen zu spielen. Er ist hier, um die Fäulnis in den amerikanischen Gesundheitsbehörden aufzudecken .

Jahrzehntelang hat die Pharmaindustrie ihre Agenda durchgesetzt und jeden zum Schweigen gebracht, der es wagte, ihre Praktiken in Frage zu stellen.

Aber jetzt, mit RFK Jr. an der Spitze des Gesundheitsministeriums, gehen die Tage des unkontrollierten Einflusses der Unternehmen zu Ende.

Seine erste Aufgabe? Untersuchen, ob Antidepressiva und Impfpläne für die explosionsartige Zunahme chronischer Krankheiten in Amerika verantwortlich sind .