Deutschland: Entweder Massenmigration oder Schutz vor Terror

Es ist eigentlich ganz logisch: Man kann nicht ungeregelte Zuwanderung und gleichzeitig Schutz vor Terror haben – beides zusammen geht nicht. Ab wann ist es von Interessenten eingesteuerter Krieg gegen die eigene Bevölkerung?

Wenn wir nicht wissen, wer zu uns ins Land oder in die EU kommt, ist es eben problemlos möglich, wenn unter vielen Zuwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern und den Migranten, die wir aus den Migrationsprogrammen „Global Compact on Migration aufnehmen, auch Messermörder, Vergewaltiger, psychisch kranke, traumatisierte und deshalb extrem gewaltbereite Menschen sind.

Wer sich immer noch nicht darüber im Klaren ist, wie die Agenda für nachhaltige Entwicklung da mit hinein spielt, liest einfach noch mal bei der Friedrich-Ebert-Stiftung nach.

Aber offensichtlich ist man in Deutschland nach der Ratifizierung dieser Agenda falsch abgebogen. Denn auf einmal wurde daraus das No-Boarder-No-Nation-Mantra der Globalisten. Die Open Society Foundation von Herrn George Soros kann ja jeder selbst dazu einmal googeln. Deutschland vergißt zu schnell. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man das Vergessen dieser Dinge überlagert mit der täglichen “Demo gegen Rechts”.

Mit den Flüchtlingen vor dem Assad-Regime kamen Zigtausende Gegner Assads nach Deutschland. Aber wer waren denn diese Gegner Assads? Oppositionelle, die sich gegen den autokratischen Führungsstil Assads aufgelehnt haben und im Rahmen des „arabischen Frühlings“ die Freiheit und Demokratie installieren wollten, heißt es. Wirklich?

“Die Liste der Kämpfer gegen Assad ist lang: Aus den Demonstranten bildeten sich zu Beginn des Konflikts verschiedene Gruppen heraus, die in den bewaffneten Kampf gegen die Regierung und bald auch unter­einander traten. Die wichtigsten Fraktionen lassen sich gemäß ihren ethnischen und religiösen Gruppen grob zusammen­fassen.

Auf Seiten der Regierung kämpften neben der regulären Armee vorwiegend schiitische Milizen, wie etwa die libanesische Hisbollah, die mit Assad aufgrund seiner Zu­ge­hörigkeit zur schiitischen Alewiten­sekte sympathisieren. Diese werden wiederum durch den Iran unter­stützt, der auf syrischem Staats­gebiet einen Stell­vertreter­krieg um die Vor­macht­stellung als Regional­macht gegen Saudi Arabien austrägt.

Mit saudischer Unter­stützung kämpften verschiedene sunnitische Gruppierungen gegen die Regierung. Sunniten stellen die Bevölkerungs­mehrheit in Syrien.

Unter den sunnitischen Gruppierungen gibt es moderatere Rebellen aber auch radikale Gruppierungen. Gegen Assad kämpfte auch das islamistische Bündnis HTS, bestehend aus verschiedenen Milizen, das ihn im Dezember 2024 schließlich stürzte. (Migrationsterror war lange geplant: EU soll „Homogenität ihrer Mitgliedsstaaten untergraben“, forderte UN schon 2012)

Zudem gelang es dem sogenannten Islamischen Staat (IS) im Zuge des Bürger­kriegs, weite Teile Syriens unter seine Kontrolle zu bringen. Die islamistische Terror­vereinigung entstand im Irak und verfolgte das Ziel, im arabischen Raum ein Kalifat zu errichten. In Syrien und im Irak verübten die Kämpfer des IS in den vergangenen Jahren brutale Massen­morde, Folter und weitere Kriegs­verbrechen.

Von der Regierungs­armee sowie der inter­nationalen Anti-IS-Koalition unter Führung der USA wurden diese Dschi­hadisten mittler­weile aus den meisten Gebieten Syriens und Iraks vertrieben.

Eine weitere Gruppe im Bürger­krieg waren kurdische Kämpferinnen und Kämpfer. Sie kämpften in erster Linie gegen den Islamischen Staat und erhielten dabei Unter­stützung durch west­liche Staaten. Parallel befinden sich die kurdischen Milizen jedoch im Konflikt mit der Türkei, die ebenfalls dem westlichen Anti-IS-Bündnis angehörte. Der Grund sind Autonomie­bestrebungen der Kurden.

Die Türkei geht im Norden Syriens militärisch gegen die Kurden vor. Viele Beobachter sehen darin einen völker­rechts­widrigen Angriff. Auf inter­nationaler Ebene unter­stützten die USA und ihre Verbündeten vor­wiegend Gruppen, die den IS bekämpften; sie standen allerdings der syrischen Regierung kritisch gegenüber.

Russ­land auf der anderen Seite leistete der Regierung unter Präsident Assad militärischen Beistand und trat auch auf UN-Ebene für den Verbleib des syrischen Präsidenten an der Macht ein.“ (Quelle: siehe hier)

Als sich der Sieg Assads und seiner Verbündeter abzeichnete, flohen die IS Kämpfer. Hier kann man einiges darüber nachlesen: „Islamischer Staat: Was ist von der Terrorgruppe noch übrig?“, fragt Vatican-News bereits 2023. Und dieser Artikel hat es in sich:

Eine Wissenschaftlerin wird mit den Worten zitiert: “Die Rekruten, die sich von der Botschaft der Terrorgruppe verführen ließen, verfügten dabei über die unterschiedlichsten sozialen und psychologischen Profile, erläutert die Forscherin. Dennoch macht sie einige Gemeinsamkeiten aus: „Die Profile sind ganz klar junge Profile, die sich entweder aus sozioökonomischen Gründen, aus ideologischen Gründen oder manchmal auch aus kriminellen Gründen für den Dschihad entscheiden.

Es gibt auch eine gewisse Dimension der Untätigkeit, die bei vielen bekannt ist und die man im Übrigen auch bei den Rekruten beobachten kann.“

Also Arbeitsscheu, das Gefühl der Rache für schwierige sozioökonomische Bedingungen, für ein Gefühl der Ausgrenzung und Diskriminierung, oftmals bei jungen arabisch-muslimischen Menschen mit Migrationshintergrund, die in Europa leben – so bringt es die Expertin auf den Punkt.

Und doch dürfe man „familiäre, kulturelle und identitätsbezogene Faktoren“ nicht überbewerten, da der Terrorismus ein „politisches Objekt“ bleibe, warnt Benraad. Das wird die Zuwanderungsfanatiker zum Schäumen bringen:

Da traut sich eine Wissenschaftlerin 2023 mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit – und ihr Profiling beschreibt exakt das, was wir in Deutschland und Europa sehen. Und jetzt wird es erneut teuflisch interessant: Zur Frage, wie viele Islamisten es in Deutschland gibt, können unterschiedliche Behördenangaben herangezogen werden.

Baerbocks besondere Vorliebe für afghanische Flüchtlinge

Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von 27.200 Personen mit Islamismuspotenzial aus. Die Zahl ergibt sich aus der Summe der Mitglieder- und Anhängerzahlen der einzelnen Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes im Phänomenbereich „Islamismus / islamistischer Terrorismus“ (so das Bundesamt für Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht 2023, Seite 210).

Das Bundeskriminalamt hingegen führt Zahlen zu „Gefährdern“ und „relevanten Personen“ im Bereich islamistischer Terrorismus. Unter „Gefährdern“ versteht das Bundeskriminalamt Personen, die „politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung“ begehen könnten.

Darunter fallen Straftaten im Sinne von §100a der Strafprozessordnung (StPO), wie etwa die Finanzierung von Terrorismus (§89c) oder die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat (§89a). „Relevante Personen“ sind Personen im Umfeld von Gefährdern, die „bereit sind, bei der Vorbereitung einer politisch motivierten Straftat von erheblicher Bedeutung logistisch zu helfen oder zu unterstützen“.

Die Zahl der „Gefährder“ im Bereich islamistischer Terrorismus beläuft sich laut Bundeskriminalamt (BKA) zum 2. Januar 2024 auf 483 Personen. 97 von ihnen befinden sich in Deutschland in Haft, 208 halten sich in Deutschland freizügig auf, 178 befinden sich im Ausland.

114 als „Gefährder“ eingestufte Personen werden mit Haftbefehl gesucht (per Stichtag 29. September 2023). Hinzu kommen 505 „relevante Personen“ (Stand 2. Januar 2024); 18 dieser „relevanten Personen“ sind inhaftiert, 434 halten sich freizügig in Deutschland auf und 53 befinden sich im Ausland.

Und das sind nur die behördlich bekannten Fälle. Die Gemengelage wird jedenfalls unübersichtlich, denn der Islamische Staat erstarkt wieder massiv in Afghanistan. Wir haben also in Deutschland geflohene „afghanische Ortskräfte“ zu Zigtausenden. F

rau Baerbock hat ja eine ganz besondere Vorliebe für afghanische Flüchtlinge, um deren Beschaffung sich Skandale in ihrem Außenministerium ranken, weshalb auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Blutige Wirklichkeit

Anzunehmen ist jedenfalls, dass sich wohl Taliban unter den Flüchtlingen befinden, die vor dem erstarkenden islamischen Staat nach Deutschland geflogen sind. Es können aber genauso gut Mitglieder des Islamischen Staates nach Deutschland geflohen sein, die vor den Taliban aus Afghanistan abhauen. Den beiden Gruppen ist ein Auftrag gemeinsam: Töten im Namen Allahs!

Hat die islamische Theologie eine Handhabe, um Gewalttaten, die im Namen Allahs begangen werden, prinzipiell zu verurteilen? Nein. Dazu müsste sich der Islam sich erst in seiner religiösen Substanz insgesamt wandeln.

Ich habe nichts gegen gesetzestreue Muslime, die in Europa ganz normal in Frieden, Freiheit und Sicherheit sowie selbsterwirtschaftetem Wohlstand mit uns leben wollen.

Und die uns nicht nach dem Leben trachten. Das ist sicher die übergroße Mehrheit der hier lebenden Muslime, und darüber können wir sehr froh sein.

