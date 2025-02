Die Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz zeigt, warum die Parteiendemokratie weg muss

Die Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz brachte mir vor allem die Erkenntnis, dass und warum die Parteiendemokratie weg muss.

Nur um es nach der etwas provokanten Überschrift gleich vorwegzunehmen: Dieser Kommentar ist kein Plädoyer für weniger Demokratie, sondern im Gegenteil für mehr Demokratie.

Ich habe es mir angetan und die Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz angeschaut. Aus der Debatte nehme ich zwei Erkenntnisse mit. Erstens hat die Debatte gezeigt, warum die Parteiendemokratie weg muss und zweitens, dass die deutsche Innenpolitik reiner Zirkus ist. Und die Clowns waren wirklich in Hochform. Von Thomas Röper

Warum ich Innenpolitik uninteressant finde

Ich sage immer wieder, dass ich Innenpolitik uninteressant finde, weil die Innenpolitik in allen Ländern von der Außenpolitik abhängt. Wenn es eine weltweite Wirtschaftskrise gibt, dann beschränkt das auch die innenpolitischen Möglichkeiten einer Regierung.

Wenn es westliche Sanktionen gibt, dann beschränkt das innenpolitischen Möglichkeiten einer Regierung. Wenn es Kriege und internationale Krisen gibt, dann bestimmt das die Innenpolitik und beschränkt die innenpolitischen Möglichkeiten einer Regierung.

Mich erinnert das Wahlvolk, das sich über innenpolitische Entscheidungen aufregt, oft an ein kleines Kind, dessen Eltern wegen einer Wirtschaftskrise ihre Arbeit verloren haben.

Das kleine Kind ist böse auf die Eltern, wenn sie ihm plötzlich weniger Spielzeug kaufen und versteht gar nicht, dass daran nicht die Eltern Schuld sind, sondern die Wirtschaftskrise, die sie arbeitslos gemacht hat. Das Kind (also das Volk) versteht oft gar nicht, dass die Eltern (also die Regierung) oft Geiseln äußerer Prozesse sind, auf die sie praktisch keinen Einfluss haben. (Grüne Traumtänzer: Neue Pläne zur weiteren Massenmigration schockieren Deutschland)

Klar, im heutigen Deutschland kommt erschwerend hinzu, dass die etablierten Parten – und vor allem die der aktuellen Regierung – absolut unfähig sind, weil sie Entscheidungen treffen, die schlecht für Deutschland sind, was dazu führt, dass Deutschland im Vergleich zu allen vergleichbaren Ländern heute beispielsweise wirtschaftlich am Schlechtesten dasteht.

Aber selbst wenn Deutschland eine gute Regierung hätte, würde es dem Land nicht viel besser gehen, weil die Konstruktion der EU so ist, dass nationale Regierungen in Europa in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt sind. Viele Entscheidungen werden in Brüssel getroffen und nationale Regierungen, die dem kritisch gegenüber stehen, können nur Schadensbegrenzung betreiben, wie das Beispiel Ungarn zeigt.

Orban stimmt den für Europa selbstmörderischen Sanktionen zähneknirschend zu und kann nur dafür sorgen, dass die für Ungarn fatalsten Entscheidungen verhindert werden. Aber am generellen Kurs kann er nichts ändern.

Und das ist der Grund, warum ich Innenpolitik langweilig finde, weil die Außenpolitik nun einmal die Rahmenbedingungen für die Innenpolitik setzt. Daher interessiere ich mich vor allem für Außen- und Geopolitik, was die Themenauswahl des Anti-Spiegel ja auch deutlich zeigt.

Hinzu kommt noch, dass Innenpolitik, wenn es um Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Soziales, Rente und so weiter geht, im Grunde nur ein Kampf von Lobbygruppen um die nun einmal begrenzten Mittel ist.

Allen Recht machen kann man es dabei nie, aber man kann sich herrlich emotional darüber streiten und so die Menschen beschäftigen und sie von den wirklich wichtigen Themen ablenken. Und diese wirklich wichtigen Themen liegen in der Außenpolitik, denn sie gibt vor, was man in der Innenpolitik wirtschaftlich und finanziell umsetzen kann.

Natürlich kann das jeder anders sehen als ich, aber das ist der Grund, warum es beim Anti-Spiegel kaum Artikel über Innenpolitik gibt.

Die Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz

Ich erspare es mir daher normalerweise, eine Bundestagsdebatte anzuschauen, aber am Freitag wurde die Bundestagsdebatte zum Zustrombegrenzungsgesetz zu einer Ausnahme. Ich wollte beim Kaffee nur mal kurz in den Stream von NuoViso reinschauen, bin da aber hängen geblieben und habe mir die Debatte komplett angeschaut, weil der Irrsinn, den ich da ansehen musste, einfach einmalig war.

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass AfD, CDU/CSU, FDP und auch BSW über die Sache gesprochen haben, während SPD, Grüne und Linke überhaupt nicht über die Sache, sondern nur über Ideologie gesprochen haben. Letzteren ging es überhaupt nicht um die Sache, in ihren Wortbeiträgen ging es ausschließlich um die Frage, ob „die Falschen“ für ein Gesetz stimmen.

Das wurde am Ende besonders deutlich, als eine CDU-Abgeordnete einen SPD-Redner damit konfrontierte, dass im Gesetzentwurf nur Maßnahmen enthalten waren, die entweder früher schon mit Stimmen der SPD in Gesetze geschrieben wurden oder denen die SPD bei früheren Verhandlungen zugestimmt hat.

Die CDU-Dame wollte also wissen, aus welchem sachlichen Grund die SPD den Gesetzentwurf ablehnt. Die Antwort war eindeutig, denn der SPD-Mann nannte keine Gründe in der Sache, sondern monierte nur, dass die AfD für den Gesetzentwurf stimmen würde.

Es ging SPD, Grünen und Linke also nicht um den Inhalt des Gesetzes, sondern nur darum, ob die AfD dafür stimmt.

Ich hätte daher einen scherzhaften Geheimtipp an die AfD: Die sollte dringend mal radikal-grüne Gesetzentwürfe über Wokeness-Unterricht in Schulen oder noch mehr Windkraft einbringen, damit die Grünen dann aus Prinzip dagegen stimmen.

Die Krönung der Debatte war übrigens die Dame, die in der aktuellen Regierung das exklusive Recht bekommen hat, Deutschland international zu blamieren.

Frau Baerbock hat in ihrer Rede überhaupt nicht über den Inhalt des Gesetzes, also die Frage eine Begrenzung der Zuwanderung, gesprochen, sondern allen Ernstes vor allem über Putin und wie böse Russland angeblich ist. Das scheint für die Dame eine Besessenheit zu sein, die wirklich und ohne Übertreibung an die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte erinnert.

An allen Problemen ist für Baerbock und ihre radikale Partei Russland Schuld, das klang bei den Politikern des „12-jährigen Reiches“ sehr ähnlich.

Und natürlich hat sie auch über „Europa“ gesprochen. Baerbock in der Debatte zuzuschauen, war ein Erlebnis, weil ihre Redebeiträge gezeigt haben, in welcher Parallelwelt sie lebt und was für sie an erster Stelle steht. Und an erster Stelle stehen für sie weder Deutschland noch die Menschen in Deutschland, sondern das abstrakte „Europa“ und der Kampf gegen Putin.

It’s the Außenpolitik, stupid!

Diese Bundestagsdebatte war der Beweis dafür, dass Innenpolitik – zumindest in Deutschland – reiner Zirkus ist. Und man muss es anerkennen: Die Clowns waren in Bestform und haben alles menschenmögliche getan, um die Menschen in Deutschland mit Unwichtigem zu beschäftigen.

Wichtig ist nämlich auch beim Thema Migration einzig die Außenpolitik: Es waren die Kriege der USA und der US-geführten NATO, die Länder wie den Irak, Syrien oder Libyen zerstört und damit die Flüchtlingsströme nach Europa ausgelöst haben. Und es ist die Wirtschaftspolitik des Westens, die Länder in Afrika daran hindert, wirtschaftlich auf die Füße zu kommen.

Nur ein exemplarisches Beispiel: Wie kann es sein, dass die afrikanischen Länder, die Kaffee anbauen, weniger daran verdienen, als die Firmen in Deutschland, die die Kaffeebohnen verarbeiten? Der Westen verhindert mit aller Macht, dass die afrikanischen Länder ihre Rohstoffe selbst verarbeiten und Geld daran verdienen. Da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen dort keine Perspektive sehen und sich auf den Weg nach Europa machen.

Oder andere Beispiele: Fischfangflotten aus westlichen Ländern fischen industriell vor Afrikas Küsten und die afrikanischen Fischer gehen pleite, weil ihnen zu wenig Fisch bleibt, um vom Fischfang leben zu können. Und kein afrikanischer Bauer kann Hühnerfleisch zu den Preisen produzieren, zu denen europäische Lebensmittelkonzerne mit staatlichen Subventionen und in industriellen Betrieben Hühnerfleisch produzieren. Und so weiter und so fort.

Die Migration und ihre negativen Folgen für Deutschland haben ihre Ursachen in der Außen- und Wirtschaftspolitik des Westens. Aber darüber hat bei der Bundestagsdebatte niemand gesprochen.

