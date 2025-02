Die schockierenden Weltuntergangskarten und die Fluchtpläne des Milliardäre!

Entdecken Sie die verblüffenden Weltuntergangskarten, die enthüllen, wie Milliardäre planen, globalen Katastrophen zu entkommen.

„Als ich vor Jahren meinen ersten Artikel über Milliardärsbunker schrieb, hätte ich mir nie vorstellen können, wie schnell sich unsere Welt verändert.

Unser Leben ist in einem ständigen Wandel, die politische Situation einmal beiseite gelassen, unsere Erde verändert sich rasant. Angesichts der Zunahme bizarrer Wetterphänomene auf der Erde und der jüngsten großen Vulkanaktivität liegt unser Fokus heute mehr denn je auf der Zukunft unseres Planeten.

In den frühen 1980er Jahren lieferten spirituelle Visionäre und Futuristen Hinweise auf unseren sich verändernden Planeten. Oft als verrückte Propheten abgetan, wurden ihre Ideen für eine neue Welt schnell ignoriert und ausgelacht. Gordon-Michael Scallion war Futurist, Lehrer für Bewusstseinsforschung und Metaphysik und ein spiritueller Visionär.

In den 80er Jahren behauptete er, ein spirituelles Erwachen erlebt zu haben , das ihm half, sehr detaillierte Karten der zukünftigen Welt zu erstellen, die alle auf einer kataklysmischen Polverschiebung beruhten.

Das Ergebnis, obwohl es auf keinerlei wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, liefert dennoch ein lebendiges und überzeugendes Bild einer von Überschwemmungen verwüsteten Erde.

Scallion glaubte, dass eine Polverschiebung durch die globale Erwärmung, nukleare Aktivitäten und den Missbrauch von Technologie verursacht werden würde.

Ein anderer Theoretiker und Hellseher, Edgar Cayce, sagte eine Verschiebung von 16 bis 20 Grad voraus, während Scallion eine Verschiebung von 20 bis 45 Grad vorhersagte. Cayce sagte voraus, dass, wenn sowohl der Vulkan Ätna in Italien als auch der Mount Pelee auf Martinique gleichzeitig ausbrechen, etwa 90 Tage Zeit bleiben würden, um die Westküste zu evakuieren, bevor die gewaltige Flut die Küste überschwemmt. (DUMBs: Journalisten decken das geheime unterirdische Lebensmittellager der US-Regierung auf)

Das überzeugendste Argument ist jedoch, dass die Kollision eines Asteroiden oder Kometen mit der Erde eine Verschiebung des gesamten Planeten verursachen könnte.

Zukünftige Karte der Vereinigten Staaten von Gordon-Michael Scallion

Laut einem NASA-Bericht

„Viele Weltuntergangstheoretiker haben versucht, dieses natürliche geologische Ereignis zu nutzen und zu behaupten, es könnte zur Zerstörung der Erde führen. Aber würde es irgendwelche dramatischen Auswirkungen geben? Die Antwort, ausgehend von den geologischen und fossilen Aufzeichnungen, die wir von Hunderten magnetischer Polaritätsumkehrungen in der Vergangenheit haben, scheint ‚nein‘ zu sein.

In den Millionen Jahren geologischer Aufzeichnungen gibt es keinen Hinweis darauf, dass die mit einer Umpolung verbundenen Weltuntergangsszenarien ernst genommen werden sollten.“

Ich habe kürzlich den Tag im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena verbracht, wo die NEOWISE-Mission zum offiziellen Asteroidenjäger ernannt wurde.

Laut Amy Mainzer (JPL, Hauptforscherin von NEOWISE) hat die Mission 250 neue Objekte entdeckt, darunter 72 erdnahe Objekte und vier neue Kometen. Ihre Aufgabe besteht darin, potenziell gefährliche erdnahe Objekte zu dokumentieren.

Während kleinere Asteroiden auf lokaler Ebene großen Schaden anrichten können, sind Experten der Meinung, dass Weltraumbrocken mindestens 1,0 Kilometer breit sein müssen, um die menschliche Zivilisation zu bedrohen.

NASA-Wissenschaftler schätzen, dass sie mindestens 90 Prozent dieser riesigen, erdnahen Asteroiden gefunden haben und keiner von ihnen eine Bedrohung für die Zukunft darstellt.

Ich sprach mit Professor Donald L. Turcotte, einem Experten für Planetengeologie an der University of California Davis, Abteilung für Erd- und Planetenwissenschaften.

Er sagte mir, dass die Vorhersagen, dass Erdbeben eine Planetenverschiebung und Überschwemmungen an der Küste verursachen könnten, größtenteils Unsinn seien. Er sagte jedoch, dass es viel wahrscheinlicher sei, dass ein Asteroideneinschlag eine Polverschiebung verursachen würde. Dies könnte letztendlich zu katastrophalen Veränderungen und einer Karte führen, die Scallions ursprünglicher Vision ähnelt.

Wissen die Finanzführer der Welt trotz all dieser Kenntnisse über die Gestaltung der Zukunft etwas, was wir nicht wissen? Man denke nur daran, wie viele der reichsten Familien weltweit riesige Ackerflächen an sich gerissen haben. Alle Grundstücke liegen weit entfernt von Küstengebieten und an Orten, die dem Selbsterhalt, der Landwirtschaft und dem Kohlebergbau förderlich sind.

Es scheint, dass Trockengebiete in den Vereinigten Staaten wie Montana, New Mexico, Wyoming und Texas bei den reichsten Menschen sehr beliebte Regionen sind. Milliardäre wie John Malone (derzeit der größte Landbesitzer in Amerika, besitzt 2.200.000 Acres, darunter Wyoming und Colorado), Ted Turner (2.000.000 Acres in Montana, Nebraska, New Mexico und North Dakota), Philip Anschultz (434.000 Acres in Wyoming), Amazons Jeff Bezos (400.000 Acres in Texas) und Stan Kroenke (225.162 Acres in Montana) haben allesamt große Landflächen angehäuft.

Weiteren Recherchen zufolge bereiten sich viele Milliardäre auf zukünftige Fluchtpläne mit „Ferienhäusern“ an abgelegenen Orten vor. Viele von ihnen haben auch ihre Privatflugzeuge jederzeit startbereit.

Der Milliardär Bill Gates hat kürzlich 28.000 Acres in Arizona erworben, um dort seine eigene Stadt namens Belmont zu errichten. Laut der Unternehmensmitteilung „wird Belmont eine zukunftsorientierte Gemeinde mit einem Kommunikations- und Infrastruktur-Rückgrat schaffen, das modernste Technologie umfasst und auf Hochgeschwindigkeits-Digitalnetzen, Rechenzentren, neuen Fertigungstechnologien und Vertriebsmodellen, autonomen Fahrzeugen und autonomen Logistikzentren basiert.“

Das Unternehmen führt die Pläne im Detail auf, darunter: 3.800 Acres für Büro-, Gewerbe- und Einzelhandelsflächen, 470 Acres für öffentliche Schulen und es gibt Pläne für 80.000 Wohneinheiten. „Belmont wird ein rohes, leeres Land in eine futuristische Stadt verwandeln, die auf einem flexiblen Infrastrukturmodell basiert“, fügte Belmont Properties hinzu.

Sogar ein wohlhabendes Mitglied der Mormonenkirche, David Hall, hatte angeblich Pläne für 20.000 Selbstversorgersiedlungen im ganzen Land, darunter die erste in Vermont mit einem kürzlich erfolgten Kauf von 900 Hektar Ackerland. Die Siedlungen hätten NewVistas heißen sollen, aber lokaler Widerstand ließ die Entwicklungspläne scheitern.

Auf internationaler Ebene haben Mogule in Australien und Neuseeland Ackerland in Rekordtempo aufgekauft. Das Interesse an Rinder-, Milch- und landwirtschaftlichen Betrieben ist verlockend für das Überleben auf eigene Faust. Aber noch wichtiger ist, dass die Reichen sich auf sichere Fluchtorte vorbereiten, Immobilien in trockenen Gebieten anhäufen und sich von der altmodischen Methode der Lagerung von Nahrungsmitteln und Wasser abwenden.

Geld und Edelmetalle werden nutzlos sein, da autarkes Land zum neuen notwendigen Luxus wird. Viele haben Hubschrauberlandeplätze auf ihren Grundstücken installiert, um leichteren Zugang zu haben, und viele kaufen Silos und Bunker auf der ganzen Welt auf.

Wo also sind im Falle einer Asteroiden-Apokalypse die sichersten Gebiete der Welt? Hier ist die detaillierte Liste der laut mehreren Prognostikern und vielfach kritisierten Theoretikern vorhergesagten Landveränderungen basierend auf der geologischen Lage. Alle Vorhersagen für die Zeit nach der Polverschiebung basieren auf Theorien von Gordon-Michael Scallion, Edgar Cayce und anderen und sollten nicht als Tatsachen ausgelegt werden.

